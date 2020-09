La primavera se inició con los dólares oficiales y los paralelos en alza

21/09/2020 - 22:41 Economía

La primavera financiera comenzó con los tipos de cambio paralelos en alza: el dólar CCL subió un 1,8% y alcanzó un nuevo récord a $139,84; mientras que el otro dólar financiero, el llamado MEP, avanzó un 1% a $130,98. En el mercado informal, el blue avanzó a $141, tras haber alcanzado un pico de $145 el miércoles pasado, el día siguiente de las nuevas regulaciones del Banco Central (BCRA).

En el segmento oficial, el dólar minorista avanzó 12 centavos a $79,71 cuando los bancos continúan sin brindar el servicio de venta de divisas por homebanking debido a que se encuentran reacondicionando los sistemas a las nuevas disposiciones oficiales.

Aplicando el impuesto Pais del 30%, la divisa ascendió a $103,62. Adicionalmente, debido a la retención del 35% a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre Bienes Personales, el “solidario” cerró a $131,52.

Por su parte, el dólar mayorista avanzó 21 centavos a $75,59, compensando la inactividad del fin de semana, acoplada al precio de regulación oficial que fija cotidianamente el Banco Central en su habitual postura de venta.

Una de las principales preocupaciones es que, pese al torniquete que se le realizó al cepo, el BCRA siguió perdiendo dólares los últimos días de la semana: el viernes 18 las reservas brutas se situaron en u$s 42.433 millones, es decir, u$s 40 millones menos que las que había el jueves. La merma es de u$s 88 si se compara con el miércoles. Este lunes, en tanto, compró u$s 50 millones según fuentes privadas.

Roberto Geretto, economista de Banco CMF, destacó que esta semana “la atención seguirá puesta en el tipo de cambio, donde el BCRA pese al mayor cepo sigue perdiendo reservas. El actual esquema cambiario en el mejor de los casos logrará evitar una caída en reservas, pero no un alza de las mismas”.

Desde la consultora VatNet Research, indicaron que “después de decantarse las medidas, el nuevo esquema podría durar un tiempo, lo cual se verificaría si es que se acumulan reservas líquidas”. Añadieron: “La gran duda es el nivel cambiario. Por el superávit comercial, la cotización actual luce razonable; pero por la relación de convertibilidad no. Quizás la forma práctica de dilucidarlo sería ir acelerando el ritmo de la devaluación del peso”. Con respecto a la situación de empresas, se espera un reacomodamiento ya que el monto permitido para acceder al mercado de cambios se limitó al 40% de su deuda.