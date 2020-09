Migue Russo todavía busca el equipo para visitar a Independiente Medellín

22/09/2020 - 00:34 Mundo Boca

Los testeos PCR realizados el domingo a los jugadores de Boca Juniors dieron negativo, según informó el club ayer al mediodía, por lo cual el entrenador Miguel Russo cuenta con todo el plantel para enfrentar a Independiente Medellín el próximo jueves en Colombia, aunque tiene algunas dudas para formar el equipo.

Todos los integrantes del plantel tienen el alta médica por Covid-19, firmada por médicos especialistas en infectología, y certificado de aptitud física, según los estudios cardiológicos y clínicos realizados a los futbolistas, informó el club en un comunicado.

En la práctica de ayer, el DT Russo dispuso fútbol reducido y el once presentó una variante y tres dudas con respecto al que venció a Libertad por 2 a 0 en Asunción el jueves pasado.

La variante es la presencia de Frank Fabra en lugar de Emmanuel Mas por el lateral izquierdo. El jugador colombiano, uno de los que tuvo coronavirus, jugó unos minutos contra Libertad y reemplazaría al ex San Lorenzo, que es uno de los siete futbolistas del plantel que no tuvo la enfermedad.

Las dudas están en saber si el zaguero Lisandro López volverá a ser titular en lugar de Carlos Zambrano, de buena tarea en Asunción.

La otra es que Edwin Cardona podría reemplazar a Gonzalo Maroni: el volante colombiano -una de las de las incorporaciones para esta temporada- tuvo buenos minutos en Paraguay, cuando dio el pase desde 25 metros a Eduardo Salvio para el segundo gol de Boca.

La última duda es saber si Carlos Tevez será preservado, ya que cinco días después de jugar en Medellín Boca recibirá a Libertad, el martes 29 de septiembre. Ante el DIM, entonces, podría jugar Mauro Zárate, quien viajó a Paraguay pero no ingresó durante el partido.

Entonces, la formación ‘xeneize’ podría ser con: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López o Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Guillermo ‘Pol’ Fernández y Edwin Cardona o Gonzalo Maroni; Carlos Tevez o Mauro Zarate y Franco Soldano.

La lista de convocados se completa con Agustín Rossi, Javier García, Gastón Ávila, Iván Marcone, Nicolás Capaldo, Aaron Molinas, Enzo Roldán, Walter Bou y Agustín Obando.

Y justamente el que dejó jugosas reflexiones en Espn fue el arquero Andrada, quien sostuvo que al arrancar jugando “de grande (26 años surgió en primera)”, no está ‘salvado’.

“Si me tengo que retirar hoy, tengo que buscar trabajo, porque mi familia no está bien económicamente. En este mercado no hubo ninguna oferta por todo lo que pasó. Pero si llega a venir algo lo analizará el club a ver si le sirve y yo también, porque uno nunca pierde la esperanza de jugar en Europa”, dijo.