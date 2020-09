César Monti: “El plasma no está aprobado por la Anmat y no está demostrado que cure”

22/09/2020 - 01:07 Santiago

“El plasma es un tratamiento compasivo, es un medicamento que se supone que hace bien (no hace mal), pero que no está aprobado por las autoridades correspondientes, que en este caso es la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica)”, explicó el subsecretario de Salud, Dr. César Monti.

“Por qué no lo aprueba, porque necesita de una cantidad de casos suficientes que demuestren que si hace bien, comparado con una prueba llamada de doble ciego, con un placebo, para poder comprobar y decir que a los diez pacientes que se les puso, tuvieron una mejoría. Durante una pandemia, estos medicamentos compasivos o no autorizados o empíricos, se toman como algún mecanismo de aliviar”, ilustró respecto de la eficacia o no del tratamiento del Covid-19 con plasma.

El funcionario resaltó que en los últimos tiempos son muchos los familiares de enfermos con Covid que piden al médico que se les aplique plasma “como si esa fuera la solución, cuando no está demostrado que sea así”, y que es el médico quien debe determinar, guiándose por un protocolo estricto, si es necesario o no experimentar con este tratamiento.

“Todos los días recibo llamados de familiares e incluso de profesionales, abogados, ingenieros, contadores, que me piden que se trate a tal o cual persona con plasma, porque aseguran que tienen personas conocidas a las que les hizo bien. Lo que no saben o no lo dicen, es que en Buenos Aires cada día mueren decenas de personas a las que se les aplicó plasma”, enfatizó.

Monti mencionó que en todo el mundo se están empleando medicamentos compasivos, muchos de los cuales ya fueron descartados, dado que “este virus no obedeció a ninguno de esos tratamientos”.

“Experiencias históricas, hicieron que en su momento le recomendáramos al señor Gobernador la compra de un equipo de plasmaféresis, que no sirve solamente para eso (extracción de plasma), sirve para separar los elementos formes de la sangre, para poder utilizarlos desde el punto de vista de hemoterapia, y también para sacar anticuerpos de otras enfermedades que pueden resultar en el tratamiento del plasma, o sea que si el coronavirus pasa, la inversión de ese aparato es productiva. Todo se hace bajo una ley nacional”, amplió.

Monti insistió en que el plasma “no es la cura definitiva, es un tratamiento que alivia en determinados momentos a determinados pacientes”, y explicó que lo que hace es “neutralizar a través del anticuerpo la carga viral del paciente para evitar que pase de una fase a otra, pero en los pacientes críticos, ya intubados, el efecto disminuye notablemente, según lo dice la experiencia”.

“La gente pide cualquier cosa ante la desesperación. Van a aparecer otros medicamentos para tratamiento de Covid, y todo está dentro de un protocolo de investigación de un equipo que tenemos en el hospital Independencia, y que va a ir seleccionando”.

“Debemos actuar sobre normas seguras”

El subsecretario Monti reflexionó que ‘en una pandemia, aparentemente toda opinión es válida, y la gente, en la desesperación, asume el rol de pedir que se haga todo a ese familiar que tiene, y que seguramente, muchos de nosotros estando de ese lado lo haríamos irresponsablemente”.

Sin embargo, “no podemos actuar sobre esas normas, sino sobre normas que den seguridad, porque si el plasma u otro medicamento, deja alguna secuela grave, no lo sabemos” subrayó. Sin respaldo

“La gente debe saber que el plasma es un tratamiento empírico y compasivo; puede que el médico se oponga a ese tratamiento porque no tiene un respaldo ético ni científico; el tratamiento puede no ser tan rápido como esperamos, demora un tiempo, y en ese tiempo muere el paciente”, amplió Monti.