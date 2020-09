FÚNEBRES | 22 de septiembre del 2020

22/09/2020 - 02:19 Funebres

Fallecimientos

- Pura Elvecia Paz

- Anastacio Argentino Concha (Silípica)

- Evaristo Avelino Virili

- Blanca Haydée Juárez

- Roberto Gallo

- Héctor Guillermo Beltrán

- María del Carmen Galgani

- Emma Silvana Santillán

- Claudio Alejandro Arévalo

- Juan Francisco Carrizo

- Nilda López de Sequeira

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA DEL CARMEN GALGANI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/20 y espera la resurrección.

La Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de tan luchadora y participativa miembro de nuestra institución. Quien fuera la primer presidente mujer de nuestra Cámara durante dos períodos 2013-2017. Acompañamos a familiares y amigos en este difícil momento, elevando oraciones por su eterno descanso. El recuerdo de Poly siempre estará vivo entre todos los que formamos parte de la Cámara, agradeciendo su entrega y amor a la institución y la familia mercantil.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA DEL CARMEN GALGANI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/20 y espera la resurrección.

"Dichosos los que reparten amor en la tierra, porque el Señor los recibirá en su Reino de luz, paz y amor". Sus primos Dorita y Negro Herrera y su sobrina Natalia Herrera, participan con hondo pesar su fallecimiento, acompañan en este momento a su hija Luciana y su nieto Santiago. Ruegan al Señor por la paz de su alma y consuelo a su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA DEL CARMEN GALGANI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/20 y espera la resurrección.

“Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,y en la casa de Jehová moraré por largos días”. Salmos 23:1-6

Sus ex compañeros y amigos de la promoción 1971 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participan con sumo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Luciana y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA DEL CARMEN GALGANI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/20 y espera la resurrección.

Mujeres CAME participa con dolor el fallecimiento de la fundadora y exdirectiva del sector. Acompañamos a sus familiares ante tan irreparable pérdida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA DEL CARMEN GALGANI (q.e.p.d.)

Se durmió en el Señor el 21/09/20 y espera la resurrección.

Compartir horas de trabajo, intercambiar opiniones, ir siempre en búsqueda de soluciones apostando al desarrollo, fueron algunas de las acciones que nos unió a esta mujer incansable que supo ganarse un lugar de privilegio en la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero. Desde su espacio y acompañada por quienes conformamos las demás Cámaras, iniciamos grandes luchas siempre pensando en el crecimiento del sector comercial e industrial de nuestra provincia. "Poli" estarás por siempre presente en esta que también fue tu casa. La comisión directiva, socios y personal del Centro de Comercio e Industria de La Banda, participan con profundo dolor de su fallecimiento. Elevan oraciones pidiendo resignación para su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA DEL CARMEN GALGANI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/20 y espera la resurrección.

El Foro de Entidades Empresarias de Santiago del Estero participa el fallecimiento de tan comprometida dirigente empresaria de nuestro medio y acompañan a familiares y amigos, elevando oraciones por su descanso en paz y pronta resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BLANCA HAYDÉE JUÁREZ DE GUZMÁN

(q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20 y espera la resurrección.

Sus vecinos y amigos Ramón Leiva, Chiquitín y Nena Roldán acompañan a su esposo e hijos y demás familiares en este doloroso momento. Deseamos una pronta y cristiana resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN FRANCISCO CARRIZO

(q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20 y espera la resurrección.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Agua y Medio Ambiente Arq. Argentino José Cambrini participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Juan Francisco Carrizo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN FRANCISCO CARRIZO

Falleció el 21/9/20 y espera la resurrección.

El subsecretario de Obras Públicas, Sr. Jorge Zuaín participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Juan Francisco Carrizo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. CARLOS LEÓN GONZÁLEZ ÁVALOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Querido Carlos te despedimos con mucha pena pero con la tranquilidad de saber que ya no sufres. Acompañamos con mucho cariño a tus hijos, tus hermanas y a Eulalia. Ema y Guillermo Rezola.

PARTICIPACIÓN DE FALECIMIENTO

JUAN HUARITA CAIRO

(q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Jujuy el 20/9/20 y espera la resurrección.

“Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno”. Su esposa Elza Marcelina de La Cruz, sus hijos José y Sonia; su hija política Teté y su nieta Andrea participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LELIA ADA IRURZUN

Falleció el 21/09/2020 a los 78 años de edad en la provincia de Corrientes.

Lidia Ester Grana de Manfredi y sus hijos Juan Carlos, Mónica, Susana y María S. Silvina y sus respectivas familias despiden con cariño a Tuki que falleció en la provincia de Corrientes, donde fue a residir junto a su hijo Fernando. Elevan oraciones.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PURA ELVECIA PAZ

(q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20 y espera la resurrección.

Su hija Marcia, yerno Hugo, nietos Leo, Gaby, Daniela, Mariano y su bisnieto Bauti participan con dolor su fallecimiento. Te amamos Ita.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PURA ELVECIA PAZ

(q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20 y espera la resurrección.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Agua y Medio Ambiente Arq. Argentino José Cambrini participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Pura Elvecia Paz de Pereyra.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PURA ELVECIA PAZ

(q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20 y espera la resurrección.

El subsecretario de Obras Públicas, Sr. Jorge Zuaín participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Pura Elvecia Paz de Pereyra.

RECORDATORIO

SILVIA GABRIELA BASUALDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/9/20 y espera la resurrección.

Silvita, hermana del alma e hija tan especial que viniste para llenar nuestras vidas de momentos colmados de amor e ingenuidad. Nos regalaste todo este tiempo tu presencia mágica. A tal punto que hoy no podemos imaginarnos sin ella, sin ti, sin tus rutinas tan marcadas para la familia, sin tus ocurrencias, sin tus bromas, sin tu sonrisa explosiva, tan contagiosa, que nadie podría resistirse a ella. Hoy ya no estás, estás junto a otros seres que tanto te amaron, consintieron y mimaron. Luchaste desde que naciste para estar entre nosotros, y te fuiste sin saber que no regresarías como siempre, que ahora desde otro espacio y tiempo nos acompañarías. Transcurriste tu vida sin conciencia de ella, solo la vivías y disfrutabas de ella, como pocos. Quienes te conocieron saben que tu presencia garantizaba encuentros de alegrías y sonrisas, supiste ganarte siempre el centro de la atención. Hoy ya no estás, todos te extrañarán, todos te recordarán, fuiste una mimada de Dios, que bendijo nuestras vidas con tu mágica presencia. Damos gracias a Dios por haberte tenido y haber hecho de nuestras vidas, un aprendizaje de experiencias especiales, diferentes, pero cargadas de amor y sabiduría. Tu partida enmudeció nuestras vidas, pero aún escuchamos tus risotadas por algún pensamiento ocurrente o alguna picardía cometida. Ahora te mimarán allá con la complicidad de nuestro Dios. Por siempre en nuestras vidas Silvita querida… Tu madre Clelia, tus hermanas María Rosa, Rita María, Clelia del Carmen, tus sobrinos, cuñados y demás familiares, ruegan una oración por su descanso eterno.

RECORDATORIO

BLANCA CRISTINA GEREZ DE CISNEROS (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

Al cumplirse 9 días de tu partida, te recordamos con amor y alegría como fruto de lo que nos transmitías día a día. Tu partida fue muy repentina, Dios necesitaba un ángel más en el cielo. Descansa en paz. Te amamos para siempre. Rogamos una oración en su memoria. Tu marido, hija y nietas.

RECORDATORIO

FABIÁN ARIEL GARNICA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 22/2 /20 y espera la resurrección.

"Cuando partiste te llevaste un pedacito de nuestros corazones y ahora vivimos con la ilusión de nuestro reencuentro. Ya 7 meses de tu partida y aquí estamos acariciando tu recuerdo, cumplidos vividos .Te amamos y te extrañamos siempre. Su esposa Liliana y sus hijos Valeria, Agustín y Benjamín se ruega una oración para su eterno descanso.

RECORDATORIO

MARCELO SEBASTIÁN MASTROIACOVO

(Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 22/8/20 y espera la resurrección.

Querido amigo: a un mes de tu pronta partida, aunque la pérdida nos causó un profundo dolor y extrañamos verte; tu presencia espiritual nos acompaña día a día con ese humor maravilloso e incomparable que tanto te caracterizaba, que nos cambió la vida y que nos permite recordarte en todo momento. En tu memoria, seguimos soñando, riendo y entablando esas charlas que buscan una solución para el que lo necesita. Tú nombre resuena siempre y en cada oportunidad en nuestros corazones.

Que recojas en la morada eterna, el descanso sereno que te mereces, por todo el amor, generosidad y alegría que sembraste en los que tuvimos la bendición de conocerte. Nuestra luz y amor con vos. Vuela alto y descansa en paz.

Tus compañeros y amigos de CRISAR S.A: Daniel, Guillermo, José Kevin., José Santiago, Licita, Norma, Olguita, Seba G., Sole, Sonia, Vanina, José y Ariel.

RECORDATORIO

MARTA BEATRIZ INFANTE

(q.e.p.d.) Falleció el 22/4/20 y espera la resurrección.

Mi reina, mi amor, hoy se cumplen 5 meses de tu viaje a la inmortalidad y nos dejaste sumidos en un dolor que se hace muy difícil de superar pues vos eras irremplazable por tu bondad y principalmente por cuidarnos y aconsejarnos para ser buenas personas. Sentimos que vos estás con nosotros tal es así que todas tus cosas están como tú las dejaste. Tesoro, nunca te olvidaremos y te seguiremos amando toda la vida te recuerdo “allá en el cielo frente a Dios eternamente volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más”. Descansa en paz. Tu esposo Carlos Pérez y tus hijos Andrea y Fabián. Se ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

MARÍA OLINDA CORONEL DE ÁVILA

(q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19

Su esposo Máximo Ávila, sus hijos Alejandra, Lalo, Néstor, Machi y Negrita, sus hijos políticos y nietos elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno al cumplirse el primer aniversario de su partida al Reino Celestial. Frías.

AGRADECIMIENTO

SILVIA GABRIELA BASUALDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/9/20 y espera la resurrección.

Queridos doctores: Fili Alejandra, Andrés Paz, Rubén Nacul y personal que los acompañan, queremos hacerles llegar nuestro infinito agradecimiento por acompañarnos en la atención que brindaron a nuestra hermana Silvia, no solo desde lo profesional, sino también desde lo personal, siendo este aspecto el más importante, en momentos tan difíciles y críticos, ya que sin el, no podrían haber empatizado como lo hicieron, con una situación tan particular y especial que plantean pacientes como Silvia. Transitamos este trance acompañados y contenidos por grandes profesionales de la medicina, que ante todo, antepusieron su naturaleza humana y comprensiva, que en el marco de esta pandemia, agotaron estrategias de intervención y prácticas en pos de la salud de nuestra hermana. Vaya para ustedes nuestros más cálidos y sentidos agradecimientos. Rezamos por más profesionales como ustedes. Cariñosamente familiares de Silvita Gabriela Basualdo.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Rafael Bonacina, Josefina Santillán Borges participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Chuza, a quien recordaremos siempre con mucho amor. Acompañamos a su hermano Pirincho y sobrinos con mucho afecto. Elevamos oraciones.

ARÉVALO, CLAUDIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Su esposa Laura Gómez, sus hijos Alejandro, Nicolás, Lucas, Fabri, Alba sus padres Juana Pereyra, Mario Arévalo, sus hnos. David, Cristian, Mario, Ricardo, su nieta Valentina y demás familiares sus restos seran cremados hoy en horas de la mañana. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. El Dr. Oscar Ledesma Patiño y todo el personal del Centro de Chagas de Santiago del Estero, acompañan en este momento de sumo dolor a la familia del Dr. Gustavo Argibay y piden se eleve una oración en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. La Dirección de Enfermedades Trasnsmisibles por Vectores del Ministerio de Salud de la Provincia, acompaña en este momento de sumo dolor a la familia del Dr. Gustavo Argibay y piden se eleve una oración en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Rafael Bonacina, Josefina Santillán Borges participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

BELTRÁN, HÉCTOR GUILLERMO (q.e.p.d.) Fallceió el 19/9/20|. Su madre Reyna Arias, hermanos, primos y tíos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Antonio. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CARRIZO, JUAN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Su esposa Ada Pérez sus hijos Héctor, Juan Carlos, Maria, Walter, Gonzalo, Walter Orlando, h. politicos nietos y bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CARRIZO, JUAN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Compañeros de trabajo del Sr. Juan Carlos Carrizo, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su papá el Sr. Juan Francisco Carrizo, elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO, ROLANDO ANTONIO (Coco)(q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Te fuiste y no pudimos hacer nada, solo nos queda rezar por ti y por nosotros para sobrellevar tu ausencia. Estarás siempre en nuestros corazones. Su hermana Zullema Carrizo y tu cuñado Chicho Ovejero, participan con profundo dolor su partida y elevan una oración por su partida.

CARRIZO, ROLANDO ANTONIO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Hondo pesar nos dejó tu desaparicion fisica, ya estas con el Señor, que su luz te ilumin y te cuide. Sus sobrinos Soledad, Celeste, Germán y Natalia y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

CELLA, MIRTA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. "Que el Señor la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno". Amigas "viajeras" de su hermana Rosa: Gachy, Andrea, Chavela, Adriana Gilardi, Adriana Tenreyro, Aida, Lilia, Margarita, Maria Martha. Meky, Noni, Piti, Susi, Zulma, Tanti y Silvi, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CELLA, MIRTA GRACIELA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Humberto Tití Floridia y su esposa Lucy de Floridia, sus hijos Mariel Floridia de Saá, Claudio Saá, sus nietas Hilén y Zahyra Saá Floridia. Participan con dolor el fallecimiento de la Dra. Cella Mirta Graciela, nuestra abogada. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su hija, esposo, su querida madre, sus hermanos, sobrinos y sus respectivas familias en este triste momento.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Su hija Luciana Graciano, su hijo pol. José Bonacina y su nieto Santiago participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. "Descansa en paz Polita querida ". Sus sobrinos Roxana, Mario y José Ayunta y sus respectivas flias. paticipan con profundo dolor su fallecimiento.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. "Vivirás por siempre en nuestros corazones querida Polita". Su sobrina Roxana Ayunta, su sobrino politico Daniel Palazzi y sus hijos Gastón, Franco y Stefano participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. "Solo en Dios descansa mi alma, de Él me viene la esperanza". Sus sobrinos Marcela Herrera y Joaquín Ríos y familia participan con hondo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones a su querida memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. "Yo pongo mi esperanza en ti Señor y confío en tu palabra". Sus sobrinos María Belen Herrera y Daniel Sapth y familia participan con hondo pesar su fallecimiento, acompañan a Luciana y Santi en este momento de dolor. Ruegan oraciones a su querida memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. "Felices los que tienen el corazón puro porque verán a Dios". Sus sobrinos Valeria Herrera y Carlos Trejo y familia participan con hondo pesar su fallecimiento, ruegan al Señor llene de consuelo a Luciana y Santi. Hacemos oraciones a su querida memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Las tragedias con que te enfrentó la vida desde muy joven, no pudieron quebrar tu fortaleza pero éste maldito virus al fin venció al gigante. Poly querida, nuestra prima del amor, jamás te olvidaremos, tu belleza física y de alma trascenderá a la muerte. Susana, Oscar y Liliana Ponce Faila participan dolidos su fallecimiento y ruegan a Dios por la paz que ésta vida le proporcionó a retazos. Acompañan a su hija y demás familiares esperando el consuelo divino. Dios guarde su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Ramiro López Bustos, Alejandra Voss y Alejandra María participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y acompañan a su hija Luciana y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Hoy despido con mucho dolor a una gran dirigente... pero esencialmente a una entrañable consejera y amiga. Acompaño en el dolor a Luciana, Santiaguito y familiares. Elevo una oración para su eterno descanso. Beatriz Tourn. Pte. de Mujeres CAME.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Federico Pece Azar y María Silvia Arjona participan con profundo dolor el fallecimiento de la muy apreciada Poly, de quien guardaran un cariñoso y respetuoso recuerdo.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Aliaga Automotores participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Porota de Lines, sus hijos Silvia Elena, Pedro Ignacio, Ma. Angélica y Hugo Roger Lines, acompañan a su hija Luciana y ruegan oraciones en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Pedro Ignacio Lines y Magdalena Cerutti, sus hijos Pedro Ignacio, María Sol, Jimena María e Ignacio Agustín Lines participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su hija Luciana, rogando oraciones en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Partió hoy a la Casa del Señor. Descansa Amiga!!!! Siempre estarás en el corazón de tu amiga: Negrita Reynoso, sus hijas María Fernanda Basbús y flia, María de los A. Basbús y flia y María Laura y flia. Descansa en paz y que la luz que no tiene fin brille para vos eternamente.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Hoy es un día de mucha tristeza y profundo dolor. Fuiste una persona con una luz muy especial, a la cual nos unía una gran amistad y compañerismo. Te despedimos físicamente, pero quedarás por siempre en nuestros recuerdos. Descansa en paz, Poly querida. Su amiga Mirta Rigourd y su hija Pamela Rigourd, participan su fallecimiento y acompañan a su hija Luciana, nieto Santi y demás familiares ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. El edificio CABE participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra vecina Luciana Graciano. Elavan oraciones en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Morellini Lucas y Lezcano Mattar Ornella participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. "Si alguno me sirviere mi padre lo honrará". Chiqui y Chini Habra participan con pesar su partida terrenal y dan gracias por su testimonio de lucha, solidaridad y alegría de vivir que siempre te destacaron.... descansa en paz querida amiga!! Acompañamos a su familia en el dolor.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Gilberto Parisini, su esposa Cristina Del Castaño, sus hijos Daniel, Cecilia y Víctor Zamora, Franco y Josefina Ferreira Lesyé, Antonella y Sergio Rogel con sus respectivas familias participan con profundo dolor su partida y acompañan a toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan el fallecimiento de la Sra. María del Carmen "Poli" Galgani, proveedora de la UNSE, y acompañan en el dolor a su familia.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Carlos A. Jugo, Juanita Morales y sus hijos: Maria Soledad, Maria Jimena, Carlos Sebastián y María Florencia Jugo con sus respectivas familias, acompañan a su hija Luciana Graciano y a su nietito Santiago en este momento de profundo dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Víctor Manuel Paz, secretario general del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su Comisión Directiva y empleados participan con dolor el fallecimiento de la expresidenta de la Cámara de Comercio e Industria SDE. Ruegan oraciones en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. ¡Hasta nuestro reencuentro Poliya! Siempre estarás en mi corazón. Amiga de su hija Luciana: Soledad Jugo, Jeremías y Rosarito participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Acompañamos a su hija Luciana: Negro Jugo, Fernanda Vicentini y Malik en este momento de profundo pesar. Rogamos oraciones en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Cacho, Muñeca, Yesmine, Alejandra acompañan y abrazan a Luciana en este triste y doloroso momento. Hasta siempre amiga Poli.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Lamentamos su fallecimiento!!! Nuestras condolencias y un fuerte abrazo a Luciana y a su familia en este difícil momento. Enrique Alberto Llapur, Adriana Tauil y Eugenia MarIa Chedid.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Rogamos al Señor que nuestras condolencias porten alivio y consuelo y nuestras oraciones aligeren el dolor por su partida. Mario Luis Seiler, su esposa Claudia Marcela Jerez, sus hijos Maximiliano y Stefano participamos con profundo dolor su fallecimiento y rogamos que brille para ella la luz que no tiene fin.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Aquellos que amamos no se van jamás, caminan junto a nosotros día a día. Carolina Sanguedolce y su hija Claudia Marcela Jerez participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan en estos tristes momentos a toda su familia y ruegan se eleven oraciones en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e Hijos: María Eugenia, María José y Mariano Gubaira, y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga Poly, recordando los hermosos momentos pasados con sus padres y hermanos. Rogamos oraciones por su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Marisa Pérez Nazar de Uardene, Francisco Pérez Nazar y Roberto Pérez Nazar y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de su querida amiga Poly, elevando oraciones por su eterno descanso en paz. Nuestro cariño a su hija Luciana y familia.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Josefina Santillán Borges, Rafael Bonacina junto a sus hijos Mariana, Constanza, Josefina y Rafael (h) y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida amiga Poly, a quien recordaremos siempre con mucho amor. Acompañamos a Luciana, Santi y demás familiares con afecto y oración.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Claudia Compoya participa con profundo dolor la partida de Poly y acompaña a su hija Luciana en estos difíciles momentos, se ruega una oración en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Jose Antonio, Olguita Santino y Lisandro participan con profundo dolor y tristeza la partida al reino Celestial de su querida y adorada Poly. Se ruega una oración en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Miguel Ángel Siufi lamenta participar de esta circunstancia y acompaña a Luciana y demás fliares en la despedida física de querida amiga Poli, augurando atesoren los mejores momentos compartido.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Claudia Mera y sus hijas Tania y Aldana, despiden con cariño y pesar a Querida amiga Poli y elevan oraciones por una pronta resignación de su hija Luciana y demás fliares.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Ana Gómez Barabino, Alberto Argañaraz, sus hijos Javier, Sebastián y Victorio, y sus respectivas familias, Elba y Carolina Cortez, acompañan a la querida Luciana y familia por la dolorosa pérdida de su amada mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLO, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Su esposa: Isolina Acosta, sus hijos: Roberto, Pedro, María, Walter, Miguel y Luis, hijos pol., nietos y bisnietos part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. El Descanso. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Rafael Bonacina, su esposa Josefina Santillán Borges junto a sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael (h) y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del estimado Carlos León, a quien recordamos con mucho cariño. Acompañamos a su familia en este difícil momento, elevando oraciones en su memoria.

GUBERVILLE FERNÁNDEZ, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. La familia de Vicente Guberville Fernández, agradece las muestras de dolor y las condolencias que de una u otra forma nos llegaron por la partida al Reino Celestial de nuestro hijo. Rogamos al Altisimo lo reciba en el Cielo, para compartir al mismo con sus seres queridos. Elevemos una plegaria para que así sea.

IBÁÑEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Juan Carlos Paz, su esposa Cristina Arjona, sus hijos Mariela y Manuel; Andrea y Pablo; Agustín y Joana; Ignacio y Camila; Benjamín Paz y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su amigo Alberto y ruegan una pronta resignación cristiana para su familia.

IBÁÑEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Su amiga y ex compañera de trabajo, Isabel Mendieta y su hijo Nicolás Juárez acompañan con profundo dolor a su familia en estos momentos tan difíciles. Sismpre tendrás una oración amigo. Descansa en paz.

IBÁÑEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Ema Josefina Tomatis de Rezola, Luis Alfano y Luis Lescano, participan con mucha pena su partida.

IBÁÑEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. CPN. Cristina Collado de Elian y Luis Lescano, participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero de trabajo. Que brille para el la luz que no tiene fin y ruega una oración en su memoria.

IBÁÑEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Su compañero y amigo Rafael Torres participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

IBÁÑEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Su amigo Chompa Villa y familia, Gory, Fabian, Valeria y Sebastián participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Héctor R. Arjona y Adriana P. Tenreyro participan de su fallecimiento, elevan oraciones por su descanso eterno y acompañan a Nora y sus hijos en tan difícil momento.

IBÁÑEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. El equipo del SOE de la Escuela de Música: Ramón, Lelia, Marisel y Aurelia participan con profundo dolor del fallecimiento del hermano de su compañera Marta. Acompañan a la familia en este difícil momento y elevan una oración en su memoria.

IBÁÑEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. "Sus amigos" Chicho Batalla, Luis Suárez y Pancho Paz acompañan a su hijo Mario y flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. El personal directivo de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, directoras Noelia Sialle Muñoz, Mariana Roldán Suárez, Sandra Alieno, Raúl Salto Olivera y la coordinadora de Promoción Daniela Figueroa participan con profundo dolor del fallecimiento del papá de la compañera Carolina y ruega oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. La subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia Lic. Claudia Marcela Juárez participa con profundo dolor del fallecimiento del papá de la directora de Hogar de Niños Eva Perón Sra. Carolina Ibáñez y ruega oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. C.P.N Nadia Bitar y familia, participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ DE GUZMÁN, BLANCA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Su esposo Victor Pastor Guzmán, sus hijos Viky, Victor, Hugo, Chuli y Coni, hijos politicos Silvia, Naty y Kela, nietos Paula, esteban, Francisco, Lautaro y Gian y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

JUÁREZ DE GUZMÁN, BLANCA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Que Dios te reciba en sus brazos querida Blanca y te dé el descanso eterno. Su esposo Víctor Pastor, sus hijos Vicky, Hugo, Savino, Miguel, nueras y nietos, participan con profundo dolor y piden una oración en su memoria.

JUÁREZ DE GUZMÁN, BLANCA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Dios te reciba en su gloria y desde allí cuides a tu familia. Su hijo Chuly, nieto Gean y nuera Kela participan con profundo dolor su partida, rogando al altisimo pronta resignacion a su familia y que brille para ella la luz que no tiene fin.

JUÁREZ DE GUZMÁN, BLANCA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Su hijo Víctor Hugo, su nuera Silvia y sus nietos Paula y Esteban, participan con profundo dolor su fallecimiento.

JUÁREZ DE GUZMÁN, BLANCA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Su hijo Miguel Ángel, su nuera Natali y sus nietos Francisco y Lautaro, participan con profundo dolor su fallecimiento.

JUÁREZ DE GUZMÁN, BLANCA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. "Hoy en el día de la primavera, Dios quería una flor en su jardín y te eligió a ti hermana". Su hermana Ramona, sus sobrinos Carlos y flia, Cesar y flia, Elizabeth y flia, Justino y flia, Walter y flia, Norma y flia, Claudio y flia, Claudia y flia, participan su fallecimiento.

JUÁREZ DE GUZMÁN, BLANCA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Que Dios te reciba en sus brazos, te recordaré hasta el ultimo dia de mi vida. No fuiste mi tia, fuiste mi madre, gracias por todo lo que me brindaste. Su sobrina Teresa, su sobrino Fredy, hijos, hijos politicos, nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

JUÁREZ DE GUZMÁN, BLANCA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Dios misericordioso recibe en tu brazos a mi querida tia, quien en vida fue el ser que nos dió todo. Su sobrina Ana Lorena, Juan y Angel Lissandro, participan con profundo dolor su fallecimiento.

JUÁREZ DE GUZMÁN, BLANCA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. "Mas allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello hogar mas allá del sol". Hoy partiste a ese hogar y desde allí nos vas a cuidar. Sus sobrinos que no te olvidarán. Ana Maria y Guillermo Carabajal, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

JUÁREZ DE GUZMÁN, BLANCA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. "Ese día me quedé pensando, que algunas personas jamás nos dejan, nunca se van por completo, aunque ya no estén. Su esencia queda, su voz se escucha, las sentimos sonreír. Algunas personas jamás nos dejan. Son eternas". (San Agustín). La comunidad educativa, de la Escuela Secundaria, Sor Maria Antonia de Paz y Figueroa, participa con profundo dolor, el fallecimiento de la Sra. madre de su compañera, profesora Haidée Guzmán, y acompaña a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones a su querida memoria.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Querido amigo Tato, como te extrañaré, eras una gran persona, lo mismo que tus hijos Dr. Lito y Dr. Mario. Marcelo Barraza, acompaña entrañablemente a su querida familia.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. El presidente interventor del IOSEP. CPN Raul O. Ayuch, gerente general CPN Graciela Muratore de Corona, miembros del consejo gremial, sindico, gerentes de área, asesores legales y de presidencia, personal administrativo y de maestranza de casa central participan el fallecimiento del padre de nuestro compañero de trabajo Dr. Mario Juárez.

LISSI, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su prima política Delia S. de Lissi e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

LISSI, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. El padre Manuel Amante, diácono Esteban Bravo, servidores y miembros de la comunidad de la Capilla San Cayetano (P. Gorriti y Av. Belgrano) praticipan su fallecimiento, hacen llegar sus condolencias y oraciones a sus flias. Que el Señor de fortaleza y consuelo a su hija Carla y Hno. Rico.

LISSI, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Juan Pablo Vignau, Noemí Estela Mansilla y sus hijos Pablo César, María Silvia y Jerónimo con sus respectivas familias acompañan con mucha tristeza por el fallecimiento de Kity a toda la familia Lissi. Ruegan una oración en su memoria.

LISSI, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Cuqui Corbalán, participa con profundo pesar el fallecimiento de su excompañera y amiga incondicional de su adolescencia. Kity, feliz reencuentro con el Señor que descanses en paz.

LISSI, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Amiga querida, hermana del alma, te despido con dolor. Que encuentres la paz. Silvia Verdugo, Pedro Lofiego, sus hijos: Daniela, Juan José y Marco, acompañan a Carla y Rico en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE SEQUEIRA, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Su esposo Francisco Sequeira, sus hijos Silvia, Luis, Margarita, Mario, Ángel, Claudia, Nilda, h. politicos nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PAZ, PURA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Sus hijos Juan Manuel, Liliana, Marcia y Tanti, hijos pol. Juan Carlos, Juan, Mónica y Hugo, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio EL DESCANSO. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

PAZ, PURA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Su hija Liliana Teresita Pereyra, su yerno José Frías y sus nietos Juanjo, Cecilia, Rodrigo, Lorena, Lucas y Alejandra, sus bisnietos Evangelina, Joséfina, Leandro y Julian Frias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, PURA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Sus sobrinos queridos Pirucha, Manuelito y Negrito y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus primos Lili, Yony, Tanti y Marcia en este doloroso momento. Querida tía ya descansas junto a tus amados seres queridos.

PAZ, PURA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Su prima hermana Olga P. de Paz, sus hijos Betty y Chacho, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ, PURA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Su sobrina Betty Paz, su esposo José Tarantino, sus hijos María Eloísa, José Matías y María Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento, Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, PURA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Sus sobrinas Cristina Paz y Eugenia Navarro y sus sobrinos nietos Agostina y Joaquín Alabi, Pablo, Sebastián y Constanza Paz participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, PURA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Julia Santillán en estos momentos de pesar, acompaña a sus hijos Liliana y José, ruega por su descanso.

PAZ, PURA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar ...El me hace descansar en verdes praderas y mi alma reposa en el Señor". Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Hogar Nº 1 Eva Peron participan el fallecimiento de la mamá de su compañera de tareas Prof. Marcia Pereyra.

PAZ, PURA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Atilio Reinoso participa del fallecimiento y acompaña a sus familiares. Ruega oraciones en su memoria.

PAZ, PURA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Chacho Paz, su esposa Miryam Garnica, su hijo Ramón Paz participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Elvecia, Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, PURA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. La comunidad religiosa San Ramón del Bº Colón participan el fallecimiento de su socia fundadora. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, PURA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Zulma Mansilla y Roberto Ayunta Mansilla participan el fallecimiento de la estimada Sra. Elvecia y acompañan a la familia Frías-Pereyra en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

PAZ, PURA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Compañeros de trabajo del Sr. Juan Manuel Pereyra, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su mamá la Sra. Pura Elvecia Paz de Pereyra, elevan oraciones en su memoria.

PAZ, PURA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Ing. Raúl Guzmán y flia. participan el fallecimiento de la madre de su amigo Yoni. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ, PURA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Ing. José A. Brander y flia. participan el fallecimiento de la madre de su amigo Yoni. Ruegan una oración en su memoria.

PRIETO, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Jose E. Gómez y familia participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Ruso y demás familiares en este doloroso momento.

PRIETO, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Señor, recíbelo en tu morada y brinda cristiana resignacion a su familia. Olga Yudith Soria participa su fallecimiento y acompaña a sus amigos Mirta y Miki Prieto y demás familiares en este momento de pesar.

PRIETO, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Rodolfo Torres y Mirta Bravo Contreras, sus hijos y nietos participan su fallecimiento. Piden al Altísimo lo reciba en su reino celestial y conceda paz y resignación a su esposa e hijos.

PRIETO, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Víctor Manuel Paz, secretario general del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su comisión directiva y empleados participan con dolor el fallecimiento del exdirectivo de este Sindicato. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Humberto Tití Floridia, su esposa Lucy de Floridia, sus hijos Mariel Floridia de Saá y Claudio Saá, sus nietos Hilén y Zahira Saá Floridia participan con dolor el fallecimiento de su vecino Julio Antonio Sánchez. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a sus familiares en este doloroso momento.

SANTILLÁN, EMMA SILVANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Su esposo Carlos García, hijos Lucrecia, Andrés, David, Sergio, Emanuel, Facundo Santillán, su madre Elsa, hnas. Sonia, Susana, h. pol. y nietos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

SANTILLÁN, EMMA SILVANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Querida Chiny: "Nos queda latente todos tus recuerdos que tatuaste en nosotros. Por eso, al mirar al cielo lo haremos con una sonrisa que siempre nos regalabas". Tus nietos Agustin y Ludmila García y Andrea Salas.

SANTILLÁN, EMMA SILVANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. "Bienaventurados los puros de corazón, porque de ellos será el reino de los cielos". Descansa en paz Chiny y que brille para siempre la luz que no tiene fin. Flia Salas-Antonis, Aida Suasnabar y Mario Salas acompañan a su hijo Andrés y familia en este triste momento.

SUÁREZ, ORLANDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Su tía Zoraida Bonahora, sus primos Elvira y Luis y respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan la Altisimo pronta resignacion a su esposa, hijos, madre y demás familiares. Se ruega una oración en su memoria.

TÉVEZ, NILDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Martín Suárez, Claudia Filippini, sus hijas Lorena y Maria Sol participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su cuñado Héctor René Tévez (Corocho), a su esposa Fany Filippini, hijos e hijos políticos.

TÉVEZ, NILDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Roberto Ríos y Yolanda Suárez, sus hijos Fabián y Sandra Ríos y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento. Frías.

TOMÉ, MIGUEL ELÍAS CPN (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Sus primos hermanos Chochi, Elías, Loly y flia, Marty y flia, Sari y flia y Lucy Abdala y flia participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria, resignacion para nuestra querida prima Miri y que sus restos descansen en paz.

TOMÉ, MIGUEL ELÍAS CPN (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Sus primos hermanos Lidia y Antonio Tomé participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TOMÉ, MIGUEL ELÍAS CPN (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Elena Flores, sus hijos Natalia, Sebastian y Erika Costanzo, acompañan en este profundo dolor a su hermana Mirian, Ruegan oraciones en su memoria.

TOMÉ, MIGUEL ELÍAS CPN (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. El presidente interventor del IOSEP. CPN Raul O. Ayuch, gerente general CPN Graciela Muratore de Corona, miembros del consejo gremial, sindico, gerentes de área, asesores legales y de presidencia, personal administrativo y de maestranza de casa central participan el fallecimiento de nuestro compañero de trabajo.

TOMÉ, MIGUEL ELÍAS CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. C.P.N. Omar Eugenio Bonahora y flia. "Miguel; ya descansas en el Reino del Señor", participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TOMÉ, MIGUEL ELÍAS CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Mauricio Rodolfo y flia. participa su fallecimiento y acompaña en sus sentimientos a su hermana Miriam. Q.E.P.D.

VIRILI, EVARISTO AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Sus hijos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VIRILI, EVARISTO AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Directivos y personal de la firma Pérez Curbelo Neumáticos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su colaborador y compañero Sergio Virili. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ ALBERT, JUAN LUIS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Al cumplirse nueve días de su partida al Reino Celestial, el Rotary Club Santiago del Estero Huarmi, recordará a su mentor y propiciador de su formación como club, en la Celebración Eucarística que se transmite en el entorno virtual Facebook de la Parroquia San José de Belgrano, en el día de la fecha a las 18 hs. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DELGADO, ROBERTO (TUTI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/10|. Nilda Guberville en sufragio del primer presidente de la Cámara de Arte La Bohardilla, en el día de su natalicio.

VIDAL, ENRIQUE A. (Quique) (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/78|. Amigo del alma, hace 42 años Diosito quiso llevarte por bueno, por la gran persona que eras por el amigazo, siempre estás en mis recuerdos con el cariño que nos profesamos mutuamente. Hasta todo momento Quique. Eric Galván.

JOZAMI, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/09/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Acompañamos con profundo dolor sus primos: Doris, Rubén, Antonella, Nancy y flia, Ricardo y flia. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

MORENO, JOSEFA HORTENSIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Ernesto, Chichi, Pablo y Carolina Ulla y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía. Se ruega una oracion en su memoria.

MORENO, JOSEFA HORTENSIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Ramón Antonio Barraza, su esposa María T. Ulla, sus hijos Ramón, Teresita, José y sus respectivas familias, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CONCHA, ANASTACIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Su esposa Elvira Gramajo, su hija Eliana, su nieto, Brahyan y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Villa Silípica (Dto. San Martín). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

MAGUNA, CARLOS ROBERTO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Carlos Alfredo Luna, esposa Gladis, sus hijos Eve Luz, Nazareno, Carlos y respectivas familias, participan con hondo pesar su fallecimiento, pidiendo por su descanso eterno y cristiana resignación a su familia. Las Termas.

MAGUNA, CARLOS ROBERTO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. María Teresa Zanoni de Giannoni, sus hijos: Roxana, Adriana, Eduardo y Teresita, participan su fallecimiento con profundo dolor. Acompañamos a Rosita e hijos en su dolorosa pérdida.

MAGUNA, CARLOS ROBERTO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Querido cuñado, hoy nos invade el dolor de tu partida, pero tu recuerdo estará presente por siempre en nuestros corazones. Susana Castro, Pini Gonzalez, sus hijos Marcela, Celeste, Leandro, Silvia, Federico y Estela. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LAZARTE, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. A un año de tu inesperada partida, te extrañamos con mucho dolor, sabemos que estás en paz y con Dios, y desde donde estés nos iluminas y guíes en este vacío inmenso que nos dejaste. Que brille la luz que no tiene fin. Tu hijo, madre, hermanos y sobrinos. Las Termas.

LLUGDAR, WALTER C. (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/10|. La vida pasa tan rápido y las personas que amamos se van. Te fuiste y no pudimos hacer nada. Solo nos queda rezar por ti y rezar por nosotros. También para poder soportar tu ausencia. Siempre estarás en nuestras mentes y corazones. Papi a 10 años de tu partida quiero que sepas que sigues presente en todos los que te queremos. Laprida, dpto. Choya.

SEQUEIRA, RAMÓN EMILIANO (q.e.p.d) 22/8/20|. No es más grande quien más espacio ocupa, sino el que más vacío deja cuando se va. Su esposa e hijos y sus hijos políticos y sus nietos Barby, Agu, Faty, Tamy, Ale, Rocio, Valen, Pablo, Mily, Seba, Rita, Agostina, Esteban, Andres, Emma, Jonas, Zoe, Fabri, Luisana, Maury, Teo, Triana, Ulices y Victoria y su biznieta Guillermina. Que nunca olvidarán a su Tata Conino ruegan una oración a su memoria a un mes de su partida. Loreto.