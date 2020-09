El dólar blue vuelve a subir y las acciones argentinas caen hasta 8%

22/09/2020 - 18:09 Economía

Luego de tres días de estabilidad el dólar blue avanzó este martes $3 hasta los $144. Mientras tanto, el dólar "fuga" o contado con liquidación agarró envión y, sobre el cierre de la rueda, cotizaba a $147,52, un 5,5% o unos $7,7 más que ayer. El otro tipo de cambio "bolsa", al que se accede a través de la compraventa de activos financieros, el dólar MEP, se vendía a $134,39, casi $3,5 más que ayer.

De ese modo, la brecha con el tipo de cambio oficial (sin retención y sin impuesto) está en torno al 80% nuevamente.

El dólar mayorista subió seis centavos, hasta los $75,65. En estas cinco ruedas, el tipo de cambio avanzó 19 centavos. El valor final del dólar "ahorro", con el 30% de impuesto PAIS y el 35% de retención, fue de $131,18, de acuerdo con la cotización del Banco Nación.

Sobre el final de la rueda, los tipos de cambio "libres" se recalentaron en un contexto de incertidumbre y en medio de una discusión entre los bancos y la Anses que mantiene en vilo a los compradores de dólares por home banking. Este fue el quinto día en el que no se pudo acceder a divisas a través de las plataformas web y móviles porque no se pueden contrastar los datos respecto de si los clientes son o no beneficiarios de un plan social, lo que los dejaría afuera del mercado único y libre de cambios (MULC).

Por otro lado es el segundo día de mala racha para los activos argentinos que cotizan en Nueva York. Las acciones bajaron hasta un 8%. Los papeles que más perdieron fueron los de Supervielle (7,8%), Despegar (6,6%) e YPF (6,5%). Solo ganaron los de Mercado Libre (4,8%) y Central Puerto (0,97%).

Mientras tanto, el riesgo país subía 1% hasta los 1352 puntos. Los nuevos bonos del canje bajaban hasta un 4,5%. Ayer, el índice medido por JP Morgan superó los 1300 puntos básicos luego de haberse desplomado casi un 50% hasta los 1038 tras el arreglo por la deuda.

Hoy es el quinto día en el que no se pueden comprar dólares por home banking. Los bancos todavía siguen adaptando sus sistemas a las nuevas restricciones cambiarias, que incluyen un 35% de retención y prohibiciones de acceso para beneficiarios de planes sociales. Mientras tanto, analizan dar turnos online para hacer chequeos manuales y ya estiman que no se podrá volver a comprar billetes hasta octubre.