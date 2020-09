Estrenan mañana la inquietante “Perón y los judíos”

22/09/2020 - 20:44 Pura Vida

Temáticas sociales y de derechos humanos definen la filmografía de periodista y director argentino-israelí Sergio Shlomo Slutzky. “Perón y los judíos”, su nuevo documental que se estrena mañana, a las 22, por CinearTV, tiene esa impronta.

Slutzky, quien vive en Israel desde 1976, brindó ayer, vía Zoom, una entrevista exclusiva a EL LIBERAL para hablar de esta nueva producción, además de adelantar el próximo trabajo que estará centrado en Aníbal Teodoro Gauto, sospechoso de haber cometido crímenes de lesa humanidad en la Argentina y que actualmente vive en Israel.

El documental echa luz sobre tres cuestiones: la relación de Perón con la comunidad judía local, la relación con el joven Estado de Israel y las diferentes acepciones políticas del término “gorila”.

En “Perón y los judíos” domina una gran pregunta existencialista para usted: “¿Fue Moris Slutzky (padre del cineasta) y sus compañeros ‘gorilas’? ¿Encontró respuestas?

Creo que sí. No es solamente una cuestión de agarrar y venir a defender a mi viejo y decir mi viejo no era gorila, sino que significaba eso, porque venían esas acusaciones, en qué medida les hacía bien a los peronistas el tirar a todos a la bolsa de los gorilas cuando había ahí gente como mi viejo y sus amigos que eran gente progresistas, que apoyaban todas las reformas sociales que se produjeron en la época peronista desde el voto femenino hasta los derechos sociales de los trabajadores. ¿Por qué no se afiliaban al partido peronista eran gorilas? Me parece a mí que si en la vida entendemos que fuera de lo que están conmigo y contra mí hay otros que están en el medio y que se pueden tratar de convencer me parece a mí que ganamos todos. Mi viejo era un tipo progresista, humanista, laburante. Por eso me lanzó a mí a hacer este documental y de llegar a gente como la que nombraste y también a un grupo de excompañeros de él de teatro de la Hebraica en donde estuvieron tipos como Sergio Renán, David Stibel, Carlos Gené y mi papá. ¿Ellos son gente gorilas? A mí no me parece.

¿“Perón y los judíos” forma parte de la trilogía “Punto y aparte” y “Disculpe por la demora”?

Se puede ver así, pero quién dice si no es parte de otras cosas que estoy preparando. Antes hubo otra película que se llamó “El tercero en camino”, referido a los atentados a la Embajada de Israel y de la Amia. Mi estilo de hacer películas puede ser que sea una limitación, pero es sentir que hago algo que me importa, que está relacionado directamente conmigo. A veces no se guarda la suficiente distancia como podría exigir algún marco académico, pero me parece que tiene otros beneficios. Pero tiene mucha honestidad por lo que he visto en “Perón y los judíos” y plantea una temática que aún hoy los argentinos siguen discutiendo. Esa es la idea. Lo hice, justamente, por discusiones con amigos, a veces, hoy nos terminábamos a las trompadas o hacía una película, pero me convenía hacerlo en el diálogo.

“Me interesaría que la gente dialogue”

“Me interesaría que la gente dialogue”

Reveladores testimonios tiene “Perón y los judíos”. Están los de Itzjak Navon (expresidente de Israel), Uri Avneri (periodista) y de Muki Tsur (historiador e hijo del primer embajador Yaacov Tzur). También los de Gerardo Mazur, secretario de Cultura de Hebraica y director de su biblioteca; Abrasha Rotenberg, uno de los fundadores de Nueva Sion; y Herman Schiller, director de Nueva Presencia y referente en derechos humanos, y el de Julio Schloser, presidente de DAIA por el período 2012/2015.

¿Qué expectativas tiene una vez que se estrene el filme?

Que la vea mucha gente y ojalá se pudiese hacer un diálogo entre el público y con el público. Si no hubiese sido por la pandemia, la película se hubiera estrenado en mayo, yo hubiera estado en la Argentina y hubiera participado de diálogos con el público. Me interesaría que la gente dialogue y escuchar qué es lo que tiene que decir. Espero que esta película pueda pasar por festivales de cine en otros países y que se estrene en Israel. l

Prepara una nueva y reveladora película