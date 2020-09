FÚNEBRES | 22 de septiembre del 2020

23/09/2020 - 02:39 Funebres





FALLECIMIENTOS

23/9/20

Félix Roberto Maguna (Clodomira)

José Ciriaco Autalán

Lidia Yolanda Ortiz

Guido Victorio Toledo

Celsa de Jesús Villalba de Díaz

Sepelios Participaciones

ANA METZLER

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 14/9/20 y espera la resurrección.

Madrecita. Hiciste tu último suspiro y entraste en el más dulce sueño. Cuanto te extrañamos, todo lo que hacemos y sentimos tienen tu color, tu mirada, tus palabras. Estamos seguros de que descansas en ese lugar donde no hay dolor y reina la paz. Miraremos al cielo y ahí te encontraremos brillando. Gracias por tu ejemplo de vida. Te amamos, vives en nuestro corazón.

Al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

Tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos.

ARTURO DAVID GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/9/20 y espera la resurrección.

Querido y amado padre, el dolor de tu partida no tiene consuelo. Te extrañamos y recordamos con amor cada día de nuestras vidas, nos duele en el alma el saber que ya no estás, pero tus recuerdos viven en cada uno de nosotros y nos dan fuerzas para seguir adelante porque sabemos que ese es tu deseo. Rogamos a Dios que te cuide y que brille para ti la luz que no tiene fin. Te amamos y siempre te amaremos. Tu esposa e hijos.

HAYDÉE MAGDALENA VILLACORTA DE ARIAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/20 y espera la resurrección.

Tu repentina partida nos sumió en una profunda tristeza, todos estos días que pasaron recordamos tus enseñanzas, consejos, tu predisposición a ayudar en momentos difíciles, sin esperar nada a cambio. Vivirás eternamente en nuestro recuerdo. Al cumplirse un mes de su encuentro con el Señor Jesús, tu hija Raquel, hijo político Manuel, nietos Miriam, Zulma y Carlos, Germán y Romina, bisnietos Martina, Luciano, Luciana, Justina y Mateo. Ruegan una oración en su querida memoria.

HAYDÉE MAGDALENA VILLACORTA DE ARIAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/20 y espera la resurrección.

Gracias madre mía, por haber estado a mi lado, gracias madre por dejarme bellos recuerdos, porque cerrando mis ojos yo te veo. Vivirás eternamente en el recuerdo de tus hijos: Raquel, Beatriz, Pedro, Paulino, José, Rubén, Rosa, Haydée, Virginia, hijos políticos, nietos y bisnietos la recuerdan al cumplirse un mes de su partida al reino celestial.

RECORDATORIO

HÉCTOR LUCIANO LAITÁN

(q.e.p.d.) Se drumió en el Señor el 23/8/20 y espera la resurrección.

… Evocar tu nombre es volver a los más dulces juegos, a las corridas, a la Fe. Es volver aprender a tomar tu mano y dejarte ir…

A un mes de su partida, su esposa Ma. Cecilia, sus hijos Ma. Luján, Ma. Guadalupe y Luciano Ezequiel lo recuerdan con amor y ruegan una oración en su memoria.

MARÍA DEL CARMEN GALGANI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/20

Comisión directiva y socios de la Cámara de Expendedores de Subproductos del Petróleo y anexos de Sgo. del estero (CEPASE) participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SIXTO DOMINGO PALOMO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/20 y espera la resurrección.

Arq. Miguel R. Mukdise y su esposa Arq. Mercedes Neme de Mudkise y familia, participan el fallecimiento de notable empresario y amigo de la familia. Las Termas.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SIXTO DOMINGO PALOMO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/20 y espera la resurrección.

El Sr. intendente municipal de Las Termas de Río Hondo junto a su gabinete Municipal, participan del fallecimiento de uno de los precursores empresariales de nuestra ciudad Don Sixto Palomo. Ruegan cristiana resignación a su familia. Las Termas.

SIXTO DOMINGO PALOMO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Buenos Aires el 21/09/20 y espera la resurrección.

Esc. José Luis Campuzano, Esc. Alicia Mingarini de Campuzano, hijas Vanina Alejandra, Andrea Carolina y Mariana Alicia participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

SIXTO DOMINGO PALOMO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Buenos Aires el 21/09/20 y espera la resurrección.

“Querido amigo; te despido a la distancia dejando atrás 45 años de amistad. Empresario pujante y tenaz, nuestra Las Termas mucho te dio y le brindaste. Guardo los mejores recuerdos compartidos durante esos años donde tanto me enseñaste. Descansa en paz. Carlos Kahn. Las Termas.

GUSTAVO FRANCISCO RAMÍREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/4/02 y espera la resurrección.

. Flaco: así te encuentres en otra dimensión queremos que nunca dejes de sentir el amor tan inmenso que sentimos por vos y que nunca perderemos la costumbre de decirte mentalmente o tirando besos a la cielo en una fecha como ésta: Felices 50 años Kuki. Dios quiso que te adelantaras en el camino para esperarnos y volver a abrazarnos todos juntos. En el día de su natalicio rogamos una oración en su querida memoria. Sus padres, hijo, hermanos y sobrinos.





AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d) Falleció el 22/9/20|. ¡Gracias por los momentos vividos y por brindarnos todo tu amor!. Su esposa Ana, sus hijos Claudio, Bocha, Edu y Gaby, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Su esposa Ana Beatriz Jiménez, sus hijos Claudio, Ariel, Eduardo y Gabriela hijos políticos, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus estos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d) Falleció el 22/9/20|. Fuiste el ejemplo a seguir, eternamente agradecido. Su hijo Ariel y Marcela, su adorada nieta Macarena, Matías, Pablo y Flavia participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d) Falleció el 22/9/20|. Su hermano Carlos Autalán y su cuñada Mercedes de Autalán y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d) Falleció el 22/9/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Acompañan en este dolor Nena, Daniel y Juanjo con sus respectivas familias.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. "Un hombre bueno, cabal, íntegro y de mucha fe está ya junto al Señor; que brille para él la luz que no tiene fin". Elsa Bussolini, sus hijas Marcela, Viviana, María Silvia y Carolina, hijos políticos y nietos, con profundo dolor abrazan a Anita, Gaby y Edu, rogando al Altísimo les de paz y consuelo junto a los demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Mimo, tu partida fue inesperada y un golpe duro en el cotidiano hacer del día, sin saber que ya no te podré saludar, consultar o pedir un consejo porque fuiste un ser de luz y de fe; seguro que Dios hoy se puso feliz de tenerte entre sus elegidos. Vivirás eternamente en mi recuerdo. Heberto Osorio.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Con dolor participan el fallecimiento del querido amigo Mimo y ruegan oraciones por su eterno descanso. Heberto Osorio e hijas Paola y Fernanda.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. La familia de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, participa con mucho dolor el fallecimiento de nuestro amigo Mimo y ruega oraciones por su eterno descanso y piden al Altísimo resignación para su familia. Delfa, Doris, Gabriel, Oscar y Ana María Osorio Zeballos.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Jorge Osorio y familia, desde España, hacen llegar sus condolencias a los familiares del amigo Mimo por su fallecimiento y ruegan a Dios por su eterno descanso.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. "Se nos ha ido nuestro amado papá que tanto amamos. Te vamos a extrañar. Claudio, Lore y su panchita Letizia. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. La familia Cáceres - Ingratta participa con profundo dolor la partida del querido Mimo.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. José Elías y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Mimo pero con la paz y la certeza de que ya está junto al Señor disfrutando del Reino Celestial. ¡Siempre estarás en nuestros corazones!

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Luis Ignacio Araujo y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CELLA, MIRTA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Dr. Ernesto Antonio J.Vital participa con dolor su fallecimiento; la Dra. Cella fue una persona que realmente distinguió el ejercicio de la profesión del abogado, haciéndolo siempre con seriedad en todas las funciones en las que tuvo que actuar, con dignidad y rectitud de una verdadera persona de bien, y lo puedo decir con toda certeza ya que fuimos compañeros en el tribunal de Disciplina de nuestro colegio de Abogados, siempre con un criterio acertado y justo- descanse en paz querida Dra. Ruego para que así sea.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Juan Carlos Olivares, Maria Teresa Carrasco, sus hijos Sebastian, Mariano, Martin, Juan Pablo y sus respectivas familias, participan con dolor su partida. Descansa en paz querida Amiga!! Abrazan a Luciana y familia en este doloroso momento.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Sebastián Graciano y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Luciana en tan triste momento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Querida Poly te fuiste tan de repente y tantas charlas pendientes. Te voy a extrañar amiga, atesoro los momentos compartidos. Que el Señor te reciba en su morada. Graciela de Karam y Maria Emilia Jorge, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|.Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su vecina Mónica Pecora, acompaña a Luciana y familia en este difícil momento.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Gracias por hacernos pasar momentos inolvidables con tu alegría. Siempre te recordaremos. Tus amigos de toda la vida. Cristina y Mario Vidal y sus hijos Mario y Candela, Vero y Javi, Patry y Santi y Cristinita. Que en paz descanses querida amiga.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Victoria de Mdalel, sus hijos Orlando, Cristina y Luchy participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hija Luciana en este difícil momento.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Antonio Tagliavini y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Con mucha tristeza despedimos a la querida amiga Polita. Héctor Salvatierra, Mony Lorefice, sus hijos Maru, Ricardo, Virgi, Sebastián, Santiago, Dolores y sus nietos. Pedimos bendiciones para Luciana, Lauti y familiares. Ya estas en la Casa del Señor, te esperaban tus amores. Descansa en paz amiga y brille para vos la luz que no tiene fin.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Inmobiliara Salvatierra SRL participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Lic. Leyenda Cardoso de Barrera, Dra. Susana Margarita Barrera y Coronel Ernesto Barrera y sus respectivas flias. participan con pena el fallecimiento de la querida Poly. Ruegan oraciones en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Dr. Jorge Luis Atterbury, Dra. Leda Barrera, sus hijos Silvina, Jorge, Leda, Guillermo y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y acompañan a su hija Luciana en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Pedro L. Mulki y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Leda María Atterbury, Sebastián Torres y sus hijos Benjamín y Guillermina participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Poly y acompañan a su amiga del alma Luciana en tan irreparable pérdida.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. La Sra. Yolanda P. de Scaglione, sus hijas Dr. Carlos Scaglione y Dra. Susana de Scaglione y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en querida memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. José Bonacina, Martha Contato y Sofía Bonacina participan con profunda tristeza su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Gastón Bonacina. Natalia Picerno y familia, participan con profunda tristeza su fallecimiento, elevan oraciones en su querida memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Emilio Bonacina, Marianela Pagani y familia participan con profunda tristeza su fallecimiento, elevan oraciones en su querida memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Querida Poly ya estás junto a Dios. Llena de luz, alegre, coqueta, positiva como te conocimos y con una gran fortaleza frente a la vida. Acompañamos en su tristeza a Luciana y a su nietito Santiago y que brille para ella la luz que no tiene fin. Descansa en paz querida amiga. Lita Trejo, su hija Jorgelina Canllo Trejo y su nieto Baltazar.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Roberto Miguel Kairuz y familia participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Carlos Fernández, su esposa Dolly Vercelli, sus hijos Sandra (a), Fabiana y Ariel participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra vecina Poly. Descansa en paz.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Despiden a su querida amiga: Tere Nader, Eugenia Gómez Jensen, Lita Trejo, Graciela Luna, Magui Silighini, Leo Rodriguez, Mirta Rigourd, Amelia Tomatis, Cristina Cura, Pimpi Corvalán. Dejarás un recuerdo imborrable en tus amigas de este grupo. Partiste de este mundo el dia de la Primavera y asi fuiste vos, llena de vida, alegre. Tu talla menuda encerraba una gran persona con un umpuje y dinamismo propios de un liderazgo natural. Abrazamos a Luciana y Santiaguito y les deceamos cristiana resignación. Que tu alma descanse en paz.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Eugenia Gómez Jensen y sus hijos: Maria Cruz, Sebastián, Eugenio y sus respectivas familias, participan con gran dolor su fallecimiento.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Rulo Mulki y Nena Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija, nieto, hijo político y demás familiares en estos momentos de tristeza y dolor. Se eleva una oración en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. La distancia impide abrazos, no sentimientos. Acompañamos a Luciana, Santi y José en este triste momento. Sus amigos Soledad Vittar y Pablo Saracco.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. CPN. Rodolfo A. Lindow y su Sra. Dra. Lorna Luna Hérnández participan con profundo pesar el fallecimiento de María del Carmen Galgani y acompañan a su hija Luciana en este triste momento. Poly fue un ejemplo de tesón y voluntad inquebrantable. Una amiga solícita para con los suyos. Una dirigente honesta y emprendedora que muchas veces resignó su tiempo y sus recursos personales en pos de la consecución de metas comunes a todos los comerciantes santiagueños. La quisimos y admiramos mientras tuvimos la dicha de compartir su vida y la recordaremos por siempre con cariño.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Teresa Nader, sus hijos Diana, Virginia, Diego y Anahi Mulki y sus respectivas familias despiden con profunda tristeza a Poly, rogando por el eterno descanso de su alma y acompañan en su dolor a Luciana, Santiaguito y José.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Magui Siliguini, sus hijos Federico, Nicolás y Florencia Boglione y sus respectivas familias, te despiden con profunda tristeza y acompañan a Luciana, José y Santiaguito. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Personal jerarquizado y comercial del Correo Argentino participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Luciana. Elevan oraciones en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Hilton Lo Bruno y familia participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria. "Que brille la luz que no tiene fin".

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Poly fuiste una persona con mucha luz y empuje. Que el Señor te reciba en sus brazos, son los deseos de tus primos María Elena Herrera de Flores y familia, Ricardo Alberto y familia, Enrique Marcelo y familia, Mario Eduardo Herrera y familia y Angelita Pena, participan tu fallecimiento y acompañan en este momento a su hija Luciana y a su nieto Santiago. Ruegan al Señor por la paz de su alma y consuelo para su familia.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Marta Lilian Gallo Vda. de Soriano y sus hijos Liliana y Marcelo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento. Elevan una plegaria por su eterno descanso.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Mario A. Balestrini, participa con dolor el fallecimiento de la ex-presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Sgo. del Estero, rogando oraciones en su memoria y consuelo para su familia.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Rony Abutti, su esposa Marita y sus hijos Laura, Pablo y Emilia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. "La muerte no es un punto final, es simplemente volver a la casa de Dios". Gustavo Sarquiz, Luciana Pilán, sus hijas Agustina y Delfina participan el fallecimiento de Poly, quien tuvo un vínculo afectuoso con su madre Bamby Gómez de Sarquiz. Acompaña en el dolor a sus familiares.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Gustavo Alberto y Teresa Domínguez participan con profundo dolor su partida. Acompañan a Luciana y familia en este doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. "Felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". La Cámara de Comercio e Industria de Añatuya, participa con profundo dolor el fallecimiento de "Poly", gran mujer luchadora incansable. Acompañamos en este lamentable momento a sus familiares. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Pianezzola y Cia. SRL, directivos y personal participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Luciana y Santi en estos momentos de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Querida amiga Gracias por tu amistad. Te extrañaremos y te llevaremos siempre en nuestros corazones. Nené Sosa y Victorio Pianezzola, sus hijas: Carlos, Nicolás, Josefina participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Luciana y Santi en estos difíciles momentos. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Increíble. Te fuiste en una nueva primavera y quisiste migrar al suelo eterno. Nosotros Juan Gómez y Eka Blanco tuvimos la fortuna de conocerte un 7 de abril del 2002 en el primer encuentro del Movimiento Vida. Allí con tu bondad habitual pontificamos el miedo al cambio o cambiar el miedo. Estuvimos de acuerdo que crecer no es una tarea sencilla. Avances, retrocesos, desilusiones, esperanzas y mucho dolor acompañan el proceso vital del hombre en este mundo, proceso cuyo sentido último es el de la evolución del espíritu. Estamos alegres de haberte conocido y compartido estos mismos desafíos en nuestras vidas. Querida Poly gracias por tu amistad y que las lágrimas de tu querida hija Luciana no apaguen tu vela que alumbrara a partir de hoy el camino de tu nieto Santiago y su madre.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|.

Marcelo E. Soriano, Marta S. Elias y sus hijos : Gonzalo, Nicolás y Juan Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Valentín Arroyo, Ana María Chamut, sus hijas Paola y Vanina, su nieta Guillermina participan con dolor su fallecimiento.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Ing. Fernando Barrionuevo y Sra. Lilia Marta del Valle Sapunar participan con dolor el fallecimiento de Poly. Ruegan una oración en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Sebastián Argañaraz y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de Poly y acompañan en su dolor a su hija Luciana.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Alicia Estela Habra, Remo Eduardo Terzano y sus hijos Marcela, Analía y Remo Terzano Habra lamentan profundamente su fallecimiento y abrazan con cariño a su hija Luciana y nieto Santi. Ruegan por su eterno descanso y cristiana resignación a su familia.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. El Cónsul General de Italia en Córdoba Dtte. Tiberio Schmidlin y el Vice Cónsul de Italia en Santiago del Estero Luis Bellomo, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Luis H. Bellomo, su esposa María Luisa Soulier y sus hijos Facundo, Nicolás, Luisina y Delfina lamentan profundamente su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Los amigos de la Comisión de la Juventud Italiana de Santiago del Estero de su hija Luciana: María Laura, Carolina, Claudia, Lucas, Aldo, Emiliano, María y Luis ruegan una oración en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. "Yo soy la resurrección y la vida, quién cree en Mi aunque muera vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás". Gracias Poly. Tus compañeros de 5to 3era de la Escuela Normal promoción 71. Gracias Poly por tu testimonio de vida! Siempre con nosotros estarás! Abrazo grande para tu querida familia en estos momentos de dolor....descansa en Paz!

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Querida Poly: El día de las flores, de los perfumes, del calor, del sol, de la alegría, cuando el alma se te llena de luces porque llego la primavera, "el día de la reina", dejas este plano terrenal, pero tu espíritu siempre estará bailando y brillando al lado de tus amores Poly querida. Los que tenemos fe y creemos en algo más allá, nos reconforta saber que estas cálidamente acompañada, te están abrazando y besando con el amor filial, el amor de padres, el de aquellos que se fueron antes pero siempre esperan. Seguir tu ejemplo de cómo salir adelante y vivir la vida no es fácil, pero quienes más cerca te han tenido tienen grabado a fuego, en la sangre tus enseñanzas. No cabe duda amiga Luci que tienes la fortaleza de tu madre, el sentir la ausencia será el día a día hasta que de a poquito se vaya haciendo un sentimiento compañero. Pero has aprendido de la mejor, vivir con alegría y disfrutar la vida. Te queremos mucho y estamos con vos siempre. Tus amigas: Belén, Eli, Euge, Guada, Leda, Mariana, Sole y Vero.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Descansa en paz Poli, vivirás por siempre en nuestros corazones. Acompañamos a nuestra gran amiga Luciana y a Santi en este momento de tanto dolor. Javier, Verónica y Valentina Buxeda Vidal.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Acompañamos con profundo dolor el fallecimiento de Poly, la madre de nuestra amiga Luciana y Santi. Juan Cruz, Eugenia, Máximo y Porci.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Cacho Palazzi y Perla Hid de Palazzi participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. "Buen regreso a la casa del Señor querida Poly". Rubén Seiler, María José Palazzi, sus hijos Nahimin, Hans, Nazareno y Emma Elías participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Elisa, Gaby y sus hijas Alfonsina, Matilda y Camila sienten con gran dolor la temprana partida de Poli acompañan a la querida Luciana y Santi en su tristeza. Ruegan que descanse en paz.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Silvia Sosa y sus hijos Carlos Juan y Federico Dargoltz acompañan a su querida hija Luciana y amado nieto Santi en este momento de gran tristeza por la pérdida de la amiga Poli.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Carlos Segienowicz y flia participa con tristeza el fallecimiento de Poly y acompañan a Luciana y familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Claudio Rafael Campoya participa con profundo dolor y acompaña a su hija Luciana en estos difíciles momentos se ruega una oración a su memoria.

HUARITA CAIRO, JUAN (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. Jujuy el 20/9/20|. Los compañeros de Cómputos de su hijo Ing. José Huarita, personal directivo, profesionales, técnicos, habilitación administrativo, contable, personal y de maestranza participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA, MARIO REYES (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Su esposa Lidia, sus hijos Mario, Marcos, Zaira, Sergio, nietos Gastón, Cristian, Milagros, Máximo, Thomas, Vero, Andrés, Victor, Victoria, Valentin, Ignacio, Delfina, Zairita, Morena, Mia, bisnietos Leandro, Sebastian, Felipe, h. politicos Natalia, Andy, Valeria y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

LISSI, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Sus primos hermanos Norma Lissi de Taboada y flia; Gali Lissi y flia; Graciela J. de Lissi y flia participan su fallecimiento, que el Señor le de resignación a su hija Carla y y hno Rico. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE SEQUEIRA, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Alberto Varas, su esposa Mirta y su hijo Fernando participan con gran pesar su partida al reino celestial. Acompañan en estos difíciles momentos a su querida familia, especialmente a sus hijos Margarita y Elio. Ruegan al Señor les conceda pronta y cristiana resginación.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Pedro L. Mulki y Sra. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, ante tan irreparable pérdida.

ORTIZ, LIDIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Sus sobrinos Marcos y Marcela Ortiz su cuñada Isolina Gómez y demás familiares. Sus restos serán cremados hoy en horas de la mañana. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ORTIZ, LIDIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Agustín y Paula Ponce ruegan por su descanso y acompañan a su sobrino Fabián Ortiz y elevan una oración en su memoria.

ORTIZ, LIDIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Emma y Paula del V Ponce acompañan a su sobrino político Fabián Ortiz, ruegan por su descanso eterno y elevan una oración en su memoria.

PAZ, PURA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Bienaventurados los puros de corazón porque de ellos, será el Reino de los Cielos. La Congregacion Santa Dorotea de Cemmo, participa y acompaña el fallecimiento de la Sra. Elvecia, madre de la SeñoTanty, docente del Colegio Santa Dorotea. Ruegan fortaleza y consuelo pra toda la familia.

PAZ, PURA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Ya esta ante ti Señor, recibela en tus brazos y dale el descanso eterno. Apoderado legal, rector, vice-rector, directivos, vice directivos, profesores, personal docente, administrativos y de maestranza de los niveles Inicial, Primario, Secundario del Colegio Santa Dorotea, participa y acompaña el fallecimiento de la Sra. Elvecia madre de la Seño Tanty docente de la Institucion. Ruegan fortaleza y consuelo para toda la familia.

PAZ, PURA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. La Biblioteca Popular "Juan Bautista Alberdi", de esta ciudad, participa el fallecimiento de la Sra. madre de sus socios y miembros de comisión Sra. Liliana Pereyra de Frías y Sr. José Frías. Se elevan oraciones por su eterno descanso y cristiana resignación de su familia.

PAZ, PURA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Docentes jubiladas del Centro Experimental "Nicolás Avellaneda" participan con profunda congoja el fallecimiento de quien fuera subregente y regente de este establecimiento. Ejemplo de rectitud, comprensión, trato amable para realizar sugerencias, solidaria, excelente docente. Acompañan a su familia en estas circunstancias dolorosas y elevan oraciones al Señor por tu eterno descanso.

PAZ, PURA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. La comisión directiva de Alianza Francesa acompaña a la familia de nuestra querida vicepresidente y amiga Sra. Liliana Pereyra, por el deceso de su querida madre.

PAZ, PURA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Ya descansas junto a tu amada Flavia, amigas "Viajeras" de su Tanti: Gachi, Andrea, Chavela, Adriaga Gilardi, Adriana Tenreyro, Aida, Lilia, Margarita, María Martha, Meky, Noni, Piti, Susi,Zulma,Rosa y Silvia, participan con profundo dolor su fallecimiento, se ruega una oración en su memoria.

PINTOS, JOSÉ GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Sus tíos segundo Leguizamón y Chicha Pintos, primos Hugo, Lito, Mary, Pablo, su sobrino Agustín y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PRIETO, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Adolfo Witte y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y ruega cristiana resignación a toda su familia.

TÉVEZ, NILDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Clemente Di Lullo y Sara Celia Aguirre, participan con dolor la partida de su amiga Nilda y acompañan a su hermano Corocho en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

TOMÉ, MIGUEL ELÍAS CPN (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Pepe González, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Miguelito, acompaña a su hermana Miriam y demás familiares en este dificil momento. Ruega oraciones en su memoria.

TOMÉ, MIGUEL ELÍAS CPN. (Miguelito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Por tu gran humildad y buen corazon, siempre viviras en el recuerdo de los que te conocieron. Tus tios en el afecto de Suncho Corral: Margarita, Elias, Elena, Maria, Esther y Sonia Hallak con sus respectivas flias., participan con mucha tristeza su fallecimiento , hacen llegar un abrazo de condolencia a su hermana Miriam, que Dios le de fortaleza para sobrellevar tan irreparable pérdida, tambien a sus primos y demás fliares.

VILLALBA DE DÍAZ, CELSA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Sus hijos Zulema y Hugo Díaz, sus nietos Sandra, Miguel, Dani y Mariana y sus bisnietas Joselin y Luana participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. CARUSO CIA DE SEG SA.EMPRESA ANICETO E HIJO.

Recordatorios

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: Extrañarte es mi forma de gritarle a la vida lo mucho que deseo estar a tu lado,pidiendole al destino un minuto de coincidencia y a la vida una eternidad. Extrañarte es en esencia recordarte a cada instante, es reconocer que tu presencia solo existe en mi mente. Te amamos, tus padres Luis y Negry, tus hnas. Ale y Faby, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri y demás familiares elevarán una oración en tu querida memoria al cumplirse 8años y 9 meses de tu partida al Reino Celestial.

MEDINA DE NAVARRO, ROSA (Abuela madre) (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/73|. Al cumplirse 47 años de su fallecimiento abuela madre. Gracias por estar a mi lado espiritualmente. Descansa en el verde prado gozando de a paz eterna. Tu hija nieta María Rosa, sus hijos y nietos.

SANTILLÁN, JOSÉ LINO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. "Aun nos cuesta entender que te fuiste, pero nos queda el consuelo de que descansas en la Paz de tu Creador y permaneces vivo en nuestros corazones". Su esposa: Silvia Britos, sus hijos: Silvina, Romina y Juan José, nietos: Agustín, Lautaro y Bautista, sus hijos político e hijos del corazón, y su madre política: Monona, Lo recuerdan con inmenso cariño y profunda gratitud; y elevan una oración en su amada memoria, en el día de su natalicio (23/9/1940) y al cumplirse 9 meses de su partida a la Casa del Padre.

SANTILLÁN, LUIS MARIO (ZURDO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Hoy se cumple un año de tu partida al Reino de los Cielos, te recordaremos en cada momento de nuestras vidas y te llevaremos en el corazón por siempre. Sus hijos Luis, Miguel, Silvia, sus hijos políticos Sara, Susana, Mónica, Héctor; sus nietos Mónica, Mario y Andrea; Carolina, Claudia y Franco; Roberto y Karen; Ángel, Selena, Gonzalo, Augusto, Sofía y Máximo y bisnietos Tomás, Julia, Mateo, Milo, Felipe y Justina. Ruegan una oración en su memoria.

Sepelios Participaciones

IRURZUN, LELIA ADA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20 en Corrientes. Sus sobrinos Pancho Manfredi y Gladis Olivares, Monica Manfredi y Oscar Ruiz, Susana Manfredi y Dito Ledesma, Silvina Manfredi y Sergio Marinof, despiden a Tuky con dolor. Elevan oraciones para que Dios otorgue resignación a sus hijos Fabio y Fernando.

IRURZUN, LELIA ADA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20 en Corrientes. Nené Grana de Manfredi, despide a su querida prima con profundo dolor. Ruega que Dios la reciba en sus brazos y le permita gozar del verde prado donde la luz no tiene fin. Acompaña a Fabio y Fernando y a sus respectivas familias.

TOLEDO, GUIDO VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Su esposa Berta Cisneros, sus hijos Claudia, Walter y Ana, hijos polit. Eduardo y su nieta Gabriela part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy en el Cement. de Cañada Escobar. NORTE SERVICIOS SOCILAES Laprida 383.

TOLEDO, GUIDO VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su esposa Berta Cisneros, sus hijos Claudia Inés, Walter Fernando y Ana Marcela, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9:30 hs en el Cementerio de Cañada Escobar

TOLEDO, GUIDO VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. "Que Dios le dé el descanso eterno". Su hija Ana Marcela, su hijo político Eduardo, su nieta Ana Gabriela Pereyra, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9:30 hs en el Cementerio de Cañada Escobar.

Recordatorios

PEREYRA, ROGER OSCAR (Turron) (q.e.p.d. Falleció el 23/09/18|. Su hermano Eduardo Pereyra y flia, lo recuerdan con cariño al cumplirse 2 años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Sepelios Participaciones

CONCHA, ANASTACIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. El personal directivo, docente, de maestranza, alumnos y padres de la Escuela N° 6 Padre P. de la Zarza/ Jardín de Infantes 203/6 Manuelita, participan con dolor el fallecimiento del ex ordenanza de la institución. Se elevan oraciones en su querida memoria.

CONCHA, ANASTACIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Dichosos los que al partir dejan huellas imborrables de cariño. Julio José Jozami, su esposa Dorys, sus hijos Julio y Jalil participan con dolor el fallecimiento del querido amigo Arge. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MAGUNA, FÉLIX ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Su esposa Elsa Argañaraz, hijos Félix, Juan, Cristina, Ramón, Sandra, Marta, Mónica, hijos políticos Gregorio, Karina, María, Nancy y Priscilia, nietos, hnos, y demás fliares. participan su fallecimiento, sus resots fueron inhumados en el cementerio Esperanza. Caruso Seguros EMPRESA SANTIAGO.