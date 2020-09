Soledad a EL LIBERAL: “Yo soy una artista que ha compartido mucho”

23/09/2020 - 22:02 Pura Vida

“Yo soy una artista que ha compartido mucho estos años”, le dijo Soledad a EL LIBERAL durante la presentación, realizada esta tarde, en una escucha virtual organizada por el sello Sony Music, de cinco de las catorce canciones de “Parte de mí”, su nuevo disco que saldrá oficialmente este viernes 25 y que además, el próximo 12 de octubre, será presentado por la artista santafesina en un streaming en vivo que realizará desde el Movistar Arena.

EL LIBERAL, junto a medios de la Argentina, fue testigo privilegiado de esta modalidad de encuentro con “Sole”. Allí, en un principio, se proyectaron los videoclips de los temas que cantó a dúo con connotadas figuras nacionales e internacionales, entre ellas la portorriqueña Kany García en en “Quién dijo”; la brasileña Paula Fernándes en “Sigo siendo yo” y la española India Martínez en “La música de mi vida”.

EL LIBERAL: ¿Cómo te sientes haber podido hacer dúo con figuras nacionales e internacionales?

SOLEDAD: Mi abuela le decía a mi viejo: “¿Cuál es tu mayor deseo?” Mi viejo decía: “Yo quiero que 9, 9 de Julio es un equipo de fútbol de Arequito, salga campeón. Y ella le decía: “Qué pasa si se te aparece Dios y te dice yo voy a hacer que tu equipo salga campeón, pero vas a estar solo en la cancha para ver ese partido de la final”. La verdad que no tiene chiste: si no te podes abrazar con nadie. A mí me parece que es eso. Yo soy una artista que ha compartido mucho estos años, quizás mucho más con el público que con otros artistas, pero porque al principio no estaba dentro del ruedo, por así decirlo. Con los años se me han abierto otras puertas y empecé a compartir con otros artistas y aprendo mucho con los colegas. Se aprende muchísimo. Lo que me pasó con muchas de estas canciones es que las grabé yo como un demo, pasaron por las voces de los artistas invitados. Lo que hice después fue regrabar para tratar de acoplar, de la mejor manera posible, las dos voces. Traté de buscar estar lo más cerca posible del dúo ideal para el corazón. Para mí fue un disfrute maravilloso.

Antes del inicio de la presentación de las canciones, Soledad explicó a todos: “El camino fue largo. Empezó con una idea de Carlos Vives que me alentó muchísimo a repensarme y a valorar todo el camino recorrido. Me mostró unas ideas que me volaron la cabeza con un cariño enorme hacia mi música, hacia mi persona y hacia la gente que me acompaña desde hace tiempo. No quisiera decir mucho porque me parece que es un disco que hay que escucharlo y todo lo que yo diga no le va a hacer justicia, pero sí quiero aclararles que este disco es una parte de mí porque es lo que me representa hoy. Una parte de mí porque algo se quedó atrás y porque lo que está por venir no sé que es. Estoy muy orgullosa mostrarme tal como me siento hoy y decirles que sigo siendo yo”.

El periodista Marcelo Jozami estuvo atento a la presentación del nuevo trabajo de “La Sole”, por Zoom.

“La música es la que va a hablar por mí y la que va a hacerles sentir lo que quiero decir”, resaltó para luego proyectarse los videoclips de una parte de las canciones que forman parte de “Parte de mí”, la novel producción discográfica de Soledad Pastorutti.

El álbum "Parte de mí" había tenido como adelantos "La gringa", "Aunque me digas que no", "La Valeria" y "Tal como siento". Y en la conferencia se escucharon, entre otras piezas, la canción que da título al disco, el primer single "Quién dijo" (que la une con Kany García), "Fiesta en el sur" y "Chingui Chingui" (que la unió a Los Auténticos Decadentes).

Además, la placa en la que también toman parte Paula Fernándes, India Martinez y Auténticos Decadentes, se completa con "Volverás", "Cuando duele", "La música de mí", "Vida", "Sigo siendo yo", "Ya no más" y "A la abuela Emilia".