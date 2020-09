FÚNEBRES | 24 de septiembre del 2020

24/09/2020 - 00:02 Funebres

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORMA E. COLASANTTI DE GARNICA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/9/20 y espera la resurrección.

Su hijo Humberto Garnica participa con profundo dolor su partida, que la luz brille para ella eternamente. Gracias por tanto amor mamá querida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORMA E. COLASANTTI DE GARNICA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/9/20 y espera la resurrección.

Su nieto Ignacio Exequiel Garnica participa con profundo dolor su partida. Que brille para ella la luz eterna. Gracias abuela por tanto amor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORMA E. COLASANTTI DE GARNICA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/9/20 y espera la resurrección.

Vuela alto Yaya querida, besos al cielo. Su nieta Sole y Joaquín y bisnietos Fran, Vicky y Salvi. Que la luz brille para ella eternamente. Gracias abuela por el amor que me brindaste.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORMA E. COLASANTTI DE GARNICA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/9/20 y espera la resurrección.

Su nieto Carlos H. Garnica y familia participan con profundo dolor su partida, que la luz brille para ella eternamente. Gracias Yaya por tanto amor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORMA E. COLASANTTI DE GARNICA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/9/20 y espera la resurrección.

Adriana Pirro y Nilda Rodríguez de Pirro participan con profundo dolor su partida y que Dios bendiga su alma y de toda su familia. Hasta pronto querida amiga.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORMA E. COLASANTTI DE GARNICA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/9/20 y espera la resurrección.

El. Sr ministro de Economía CPN. Atilio Chara participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORMA E. COLASANTTI DE GARNICA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/9/20 y espera la resurrección.

Madre mía te fuiste de este mundo dejando un profundo dolor, pero se que ya estas con Dios todo poderoso. Fuiste una madre excepcional, una esposa excepcional una abuela excepcional una buena hija una buena hermana una buena amiga. Madre estoy orgulloso de ser tu Hijo, nos enseñaste todo. Nos diste valores principios para nuestra vida. Que Dios te tenga en la gloria. Gracias te damos por todo. Tu hijo Carlos Garnica y familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORMA ENCARNACIÓN COLASANTTI DE GARNICA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/9/20 y espera la resurrección.

Su hija Patricia Inés, su hijo político Gustavo Héctor Achem, su nieta María Inés del Valle participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FÉLIX ROBERTO MAGUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/20 y espera la la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS MARÍA FERRERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/9/20 y espera la resurrección.

Un hombre con códigos de vida muy valiosos.

Un amigo leal… de los de antes, de los de siempre.

Sea para él, el eterno descanso en paz.

Estamos seguros que Dios ya lo acogió en su Reino.

Que así sea.

Sus amigos Marcia Dib, Carlos Perduca y su madre Irma de Dib, acompañan su esposa Mirta y a sus hijos en este triste momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA

(q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20 y espera la resurrección.

Sus hermanos Mario Eugenio Ferrero y María Mercedes Arce de Ferrero, sus sobrinos Luciana y Sebastián Ferrero Arce (a) y Belén Fernández Jiménez (a), sus sobrinos nietos Bruno e Iván Ferrero Fernández (a) participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA

(q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20 y espera la resurrección.

Su madre Albina Massucco de Ferrero participa con inmenso dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20

Carlos Pío Montenegro, Silvia Turco de Montenegro, hijos y nietos, participan del fallecimiento de su gran amigo “Gringo“ y acompañan a su familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS MARÍA FERRERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/9/20 y espera la resurrección.

María Inés Suarez, Ricardo Magnien y sus hijos lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Mirta Guadagnoli. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS MARÍA FERRERO

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 22/9/20 y espera la resurrección.

Dr. Felipe R. Pavón, sus hijos Diego, Facundo y Elisa y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Eugenio Ferrero. Rogamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS MARÍA FERRERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/9/20 y espera la resurrección.

Sanatorio Alberdi,gerencia, plantel médico y personal participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Eugenio Ferrero. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

AMALIA DEL VALLE MENDIETA DE BLANES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/9/20 en Córdoba y espera la resurrección.

Su esposo Carlos E. Blanes, su hijo Dr. Gonzalo Blanes e hija política Natalia Arias, nietos Gonzalo y Agustina Blanes y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en la Ciudad de Córdoba. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO AMALIA DEL VALLE MENDIETA DE BLANES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/9/20 en Córdoba y espera la resurrección.

Después de que las lágrimas se secan y los adiós se han dicho, tenemos que aferrarnos a los recuerdos felices que hayamos compartido con nuestros seres queridos que ya hayan partido. Sus excompañeras de la "Promoción 1959" del Colegio Belén, Nora Alderete de Carreño, Luisa Astún, Betty Azar, Kelly Canals, Adela Canllo, Yoly Dib, Mirta González, Gringa Klepser de Guzmán, Lapalma Maky, Olais Maria del Carmen, Maguita Pereyra, Marta Rodríguez de Ríos, Betty Rosa de Leal, Nelly Tamer, Ida Uequín y Martha Zavaleta participamos con profundo dolor su fallecimiento y rogamos se eleven oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORMA ENCARNACIÓN COLASANTTI DE GARNICA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/9/20 y espera la resurrección.

“Que brille para ella la luz que no tiene fin”

Su hijo José Luis, su hija política Graciela, sus nietos José Agustín, Vanesa, Florencia, Belén, Tomás, Facundo y su bisnieta Catalina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORMA ENCARNACIÓN COLASANTTI DE GARNICA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/9/20 y espera la resurrección.

“Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno”

Su consuega Sara Isabel Fiad de Herrera, sus hijos Isabel Herrera, José Ramón Herrera y familia, María Mercedes Herrera y familia y Juan José Herrera, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BETTI BEATRIZ NUNO DE RAFAEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/9/20 y espera la resurrección.

Que brille para ella la luz que no tiene fin… Su hermano Roberto, su esposa Estela Maris. Sus hijos Roberto Merisch, Viviana Marcela y Stella Maris con sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida tía Bety. Ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BETTI BEATRIZ NUNO DE RAFAEL

(q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20.

"Estimada Sra. Bety, vivirá eternamente en el recuerdo y el corazón de la comunidad de Fernández". El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR RAÚL ENCALADA(Cacho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/9/20 y espera la resurrección.

Su hermano Roberto Osvaldo Encalada, su hna. política Emma S. Finno, sus sobrinos María Belén, Roberto y sus respectivas familias despiden con profundo dolor su partida. Elevan oraciones por el descanso en paz de su alma. “Que brille para él la luz que no tiene fin”.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR RAÚL ENCALADA (Cacho)

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 23/9/20 y espera la resurrección.

Su hermana Silvia Noemí Encalada, sus sobrinas Sabrina y María Fernanda participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a Dios, rogando por eterno descanso de su alma.

RECORDATORIO

MARIO ANANÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/9/19 y espera la resurección.

Querido Mario hace un año que te fuiste de esta tierra, que Dios te tenga en la gloria por toda la eternidad. Tu Lili, tus hijos Mario, Gabriela, nietos Giovani, Norean, Giuliano, Lucas, Sofía, Virginia, Ariana, Henzo y demás familiares. Siempre te recordaremos. Ruega una oración en su memoria.

RECORDATARIO

NÉLIDA SANTILLÁN DE CALDERÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/9/16 y espera la resurrección.

Ya pasaron 4 largos años desde que Dios te llamó a su lado. Desde tu retrato me sonríes y se me ilumina el alma.

Tus amariles ya florecen como saludándote. Descansa en los brazos del Señor, madre querida. Tus hijos Nélida y Ramón, hijos políticos Francisco y Susú, tus nietos Maxi, Gerardo, Matías, Belén y Noelia, tus bisnietos Santiago, Felipe, Luján y Bautista. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

MARIO ANANÍA

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 24/9/19 y espera la resurección

Se cumple un año de tu partida, para ti nuestros recuerdos y nuestro amor. Descansa en paz papá.

Tus hijos Gabriela y Mario y tus nietos Sofía, Virginia, Giovanni,Norian, Giuliano,Lucca,Ariana y Enzo,tus hermanas Ana María y Mercedes, participan de la misa que se transmitirá a las 16.45 desde la iglesia La Merced.













ACUÑA DE CÁCERES, PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Sus hijos Juan, Hugo y Omar, hijas pol Zosa, Sofia y Delma, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Jardín del Sol. CARUSO CIA DE SEG SA . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Sus nietas María Valentina y María Emilia Autalán despiden con pesar a su querido abuelo Mimo y ruegan oraciones en su memoria, descansa en paz abuelo.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Los compañeros de Caja Municipal de su hijo Ariel, lo acompañan en su dolor y ruegan por su eterno descanso. Brille la luz que no tiene fin.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Padrino: Fuiste la persona que Dios puso en mi vida, para guiarme y formarme como persona. Cuanto te tengo que agradecer y le pido a Dios. Que te de el descanso eterno. Gracias "Mimo". Luis A. Brescia, Ana Maria Velez y sus hijos Dany, Sebastian y Vanesa. participan con profundo dolor y acompañan a su familia en este difícil momento.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (Mimo) (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Nos causó un gran pesar la partida de Mimo, nuestro querido amigo. El recuerdo sera imborrable y por siempre. Supimos tener una excelente amistad que perdurará con el tiempo. Llegue nuestro pésame a su señora Anita e hijos. Una excelente familia con valores escenciales, supo formar y mantener el prestigio que tuvo la religiosidad como un deber que supo llevar en forma inclaudicable. Descansa en paz, estás con Dios y nuestro recuerdo. José Nieves Camino, Yolanda Nuñez, Cecilia y Ana Maria Camino.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Sus compañeros de la Promoción Año /1962-Construccion de la Escuela Industrial: F. Cinquegrani, O. Cordero, G. Coronel, J. Coronel, S. Cruz, R. Jugo, Arq. J. C. Miranda, Ing. C. Orso, Arq. N. Palacios, R. Paz, Ing. E. Nuri, J.C. Serrano y V. Siriani, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones a su memoria.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Querido Momi, con mucho dolor participa tu fallecimiento, pero se que Jesús te va a recibir con alegria porque fuiste un buen cristiano. Tu hermano en Cristo Raul A. Valladares.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (MIMO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. No he muerto, solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lagrimas, como aquel que no tiene esperanza. No he muerto aunque mi cuerpo no esté siempre mi presencia se hará sentir, seré un recuerdo dulce que asista a sus memorias, seré una página bonita de sus historias. Perdón a todos, tomé unicamente uno de los trenes anteriores y se me olvidó decirles...No he muerto solo me fui ante. Antonieta Lo Bruno de Francese, sus hijos Roxana Francese de Ialungo, su esposo Fausto Ialungo, Jose Francese y Marina, Miguel Angel Francese y Macaela de Francese, sus nietos Alessandro, Brianna y Olivia Francese y Franchesco Lalungo. Elevan oraciones en su memoria.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Sus amigos en Cristo, de Antioquia, Asoc. Civil, amigos de la renovación. Carismática. Catolica: Beatriz Cespedes, Raúl y Nena Cristofoli, Maria Rosa Herrera, Nilda de Cuellar, José Uriondo, participan con profundo dolor el fallecimiento de su colaborador y hno en lade Ruegan oraciones en su memoria y consuelo para su flia.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Ramón Rodolfo Núñez, su esposa Sara Stone, nuestros hijos y nietos acompañamos con todo cariño a Anita y familia rogando por el eterno descanso de su alma y pidiendo a Dios derrame su paz y amor en estos momentos de dolor.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|." Por muy corto que sea el camino, quien pisa fuerte, deja su huella... " Siempre vamos a recordar su generosidad y su corazón de oro. Con inmenso amor lo despedimos, sus hijos : Eduardo y Carolina, sus nietos Angi, Juan Cruz, Facu y Santi.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Ángela Marquetti de Ingratta y sus hijos participan con pesar su fallecimiento, acompañan al Dr. Eduardo y demás fliares. y ruegan cristiana resignación.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Arq. José F. Uriondo y flia. participan con pena profunda el fallecimiento del amigo y hermano de la vida. Entrañable e inolvidable, Mimo descansa en paz.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Su hermano Miguel Ángel Colasantti, acompañado por sus hijos María Alejandra, María Inés, María de los Ángeles y José Martín, despide a Pory en su tránsito a la eternidad. Ruega oraciones en su memoria y acompaña con todo cariño a sus hijos, nietos y demás familiares, deseándoles cristiana resignación.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|.

Sus hijos Humberto, Pepe, Patricia, Carlos y sus familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados cementerio Parque de la Paz a las 11 hs. casa duelo P.L. Gallo 398 s.v. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|.

Chino Gubaira, su esposa Faviola Vittar, sus hijos Oso Gubaira y familia, Toty Gubaira y familia, Gabriel Gubaira y Guadalupe Gubaira participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados Pque de la Paz. a las 11 hs.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Su amiga Juanita Morales, Carlos Alfredo Jugo, y sus hijos: María Soledad, María Jimena, Carlos Sebastian y María Florencia Jugo con sus respectivas familias, acompañan a sus hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

ENCALADA, VÍCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Su esposa Nora, sus hijas Soledad, Paola, Lorena, Gustavo y Daniel, nietos Erika, Matías, Martín, Ignacio y Lucas, y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

ENCALADA, VÍCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Su esposa Nora Acuña, sus hijos Gustavo, Daniel, Raúl, Paola, Soledad, Lorena, h/políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ENCALADA, VÍCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Sus hermanos Silvia y Roberto Encalada con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ENCALADA, VÍCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Ethy Pacheco Galván participa con profundo dolor el fallecimiento de querido amigo Cacho y acompaña con mucho cariño a su familia. Eleva oraciones en su memoria.

ENCALADA, VÍCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Se apagó la vida de Cacho, seguirás cantando allá en el cielo con tus compañeros que te precedieron, los integrantes de "Las Sombras Azules". Tu alma ya descansa junto a tus seres queridos. Su cuñado Gerardo Hernán Acuña, su esposa Ñaty, sus hijos José María, Mariela y Silvia Acuña, con sus respectivas familias acompañan a Nora, hijos y nietos en este momento de dolor. Elevan una oración en su memoria.

ENCALADA, VÍCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Su gran amigo Alberto Lescano; Dra. Leisa Lescano y Lic. Luis Ger acompañan en este momento de profundo dolor a su hijo Dani y ruegan oraciones en su memoria.

ENCALADA, VÍCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Nuestro entrañable recuerdo, a este "Ilustre Pajarito" que se ganó un inmenso lugar, en nuestro querido nidito!!!! Mudo querido... vivirás siempre en el recuerdo de tus canciones, tus exquisitas frasceadas, las ocurrencias de tu espiritu bohemio... La bandada de "Canto Amigo" hoy te despide con todos los honores "Cachito Querido"!!!!

ENCALADA, VÍCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Cesar Eduardo Manzur y flia. y Oscar Enrique Manzur y flia. Participan con gran pesar el fallecimiento del querido primo Cacho. Acompañan a su familia en este momento de dolor y elevan oraciones en su querida memoria.

ENCALADA, VÍCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Tus amigos de la juntada de los Martes lo despedimos con gran pesar. Elevamos oraciones en su memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Su esposa Mirta Inés Guadagnoli, sus hijos Eugenio, Pablo y Adolfo, sus hijas pol. María Virginia y Soledad y sus nietos Candela, Lucca, Delfina, Augusto y Constanza participan con dolor su fallecimiento, sus estos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Alicia Muxi, sus hijos Roberto, Ernesto, Marcela y Gustavo Montenegro y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Luis Agüero, su esposa Maria Pia de la Rua y familia, participan con dolor su fallecimiento.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Gustavo Montenegro, su esposa Natalia Saavedra y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Su hermana política Stella Guadagnoli de Allub, sus hijos Marily, Pedro, Nicolás, Javier, María del Huerto, Lian y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Roberto Giandana, Marily Allub y sus hijos Nicolás y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Carlos Ferrero Guadagnoli, socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Santiago del Estero, acompaña en su dolor al Dr. Carlos Ferrero Guadagnoli, ante la pérdida de su padre. Ruega oraciones en su memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Sus vecinos Cristian, Noelia y Guillermo Vidarte, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. "Yo soy la resurreccion y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá". Olga Carabajal participa con dolor su fallecimiento y acompaña con sus oraciones a su esposa, sus hijos, a su querida mamá y hermanos. Ruego al Señor, Dios de Misericordia, lo reciba en su morada y le dé el descanso eterno.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Adriana Infante del Castaño y sus hijas Valentina y Mercedes Estrada participan con dolor su fallecimiento.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. "Rogamos al Señor lo reciba en la casa que tiene permitida para sus hijos". Hebe Carabajal de Infante del Castaño, sus hijos Adriana, Juan Carlos, Gustavo y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan con el cariño de siempre a su esposa, sus hijos, sus hemanos y con mucho amor a su mamá, nuestra querida Giovana. Elevamos oraciones en su memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Con gran pena acompañamos a nuestra querida Negui del A, sus compañeros amigos de 5to. A. Escuela Norma.. Promoción 1968. Te abrazamos con la certeza de que el espiritu de tu amado Gringo continuará guiando tu vida y la de sus hijos y nietos. Que Dios le dé el descanso eterno. Rogamos oraciones en su memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Anita Jorge y Fredy Habra, Luciana y familia acompañan con dolor a su esposa Negri e hijos y flia.

FERRERO, JUAN CARLOS MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos veran a Dios. Claudelina Cristina y Maria del Valle Cristina, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su estimada familia en el dolor.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Sus excompañeros del área de compras y pagos, participan con dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Sus excompañeros del área de facturación, cuentas corrientes y tesorería, participan con dolor la pérdida del querido Gringo, y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Directivos y personal de la empresa Indunoa S.R.L. participan con dolor el fallecimiento de don Gringo, y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Sus excompañeros de trabajo de Produnoa S.A. del área comercial y de marketing, acompañan a su familia en este difícil momento y ruegan oraciones en su querida memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Sus excompañeros de trabajo de Produnoa S.A. del área de producción, expedición, mantenimiento e intendencia de planta, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Sus excompañeros de trabajo de Produnoa S.A del área administrativa, recursos humanos y almacén central, participan con profunda tristeza su partida y acompañan a su familia en tan difícil trance.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. El Cr. Guillermo Eduardo Raed y familia participan el fallecimiento de su colaborador y elevan una oración en su memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Honorable directorio, personal directivo, administrativo y de planta fabril de PRODUNOA S.A participan el fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. María Angélica Ledesma y sus hijos despiden al Gringo y acompañan a su amiga Negri y a su familia en este difícil momento.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Sus amigos Olga Povedano y Pucho Paz y sus hijos participan con pesar el fallecimiento del Gringo y acompañan a su esposa Negri y a sus hijos en este momento de dolor .

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Mirta Bruchmann e hijos, acompaña a su amiga querida e hijos, en este momento de tanto dolor.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Helena Lucia Matach participa el fallecimiento del Gringo y acompaña a Negri y su familia en este difícil momento.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Julio C. Lucero, su esposa Teresa Gil, su hija Alejandra y Gustavo Abeijón Mukdsi y sus nietos Máximo y Augusto participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido vecino Gringo y acompañan a Negri, Eugenio, Pablo y Adolfo en este difícil momento.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Alejandra Lucero, Gustavo Abeijón Mukdsi y sus hijos Máximo y Augusto participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido vecino Gringo y acompañan a Negri, Eugenio, Pablo y Adolfo en este difícil momento

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Ricardo Abraham, Zulema Cejas, sus hijos Yesmine y Alejandra y Javier Allub acompañan y abrazan a toda su familia en este triste y doloroso momento

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Patricia y Luis Rezola lamentan profundamente su fallecimiento.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Pablo Arce y familia y Felisa Anabel Moyano de Arce participan con pesar el fallecimiento del hermano del Dr. Mario Ferrero. Ruegan oraciones en su memoria

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|.Maria Celia Afur y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en estos difíciles momentos. Se ruega oraciones en su memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Peti y Eduardo Cantos y sus hijos Diego, Mariana y Fernanda participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Los ex compañeros de su esposa Mirta Guadagnoli ( Negri ) del Dpto. Auditoria del Tribunal de Ctas. de la Pcia. acompañan en estos momentos dolorosos a toda la familia y ruegan oraciones a su querida memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. "Que su alma descanse en paz ". Acompañamos a Mario Ferrero y Maria Arce en este difícil momento. Marcia Ibáñez y flia.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Susana Gauna y flia. acompañan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su estimado vecino Mario y su esposa Maria, elevando oraciones a Dios por el eterno descanso de su alma.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Acompañamos en este difícil momento a su madre Albina, a su esposa, su hermana, hijos y sobrinos. Rogamos oraciones en su memoria. Marcia y Martin.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Alicia Allub, sus hijos Rodrigo, María Belén, María Virginia y sus respectivas familias y Kuky Allub participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. María Clotilde Lami Hernández participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida Poly y acompaña a su hija Luciana, Santi y demás familiares en el dolor. Que Dios la tenga en la gloria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. La Asociación Civil Cooperadora del CEPSI "Eva Perón" paticipa con pesar el fallecimiento de quien fue una generosa y permanente colaboradora de las actividades realizadas en benficio de los niños del CEPSI. Ruegan por su eterno descanso y cristiana resignacion a su familia.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. "No los voy a dejar huérfanos, Volveré a estar con Uds. Un.14:18. Alberto P. Paradelo, su esposa Mirtha R. Ortiz de Paradelo, sus hijas, Marcela, Patricia y Carolina Paradelo, y sus respectivas Flias, se unen al dolor provocado por su regreso al Hogar Divino.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Juan Alberto Figueroa, Ana María Casoliba, sus hijos Andrés, Adolfo y Eugenia y sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin". Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Un ángel con las alas brillantes viajo al Cielo desde alli dará su luz al camino por recorrer por sus seres queridos. Claudelina y Maria del Valle Cristina, participan con dolor su fallecimiento.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Poli te recordaremos siempre con tu alegría, generosidad, fuerza creativa y superadora. Juan Carlos Bianchi, su esposa Susana Prados y sus hijos Cecilia y Laura con sus respectivas familias te despiden y acompañan a sus hija Luciana y a su nieto Santiago rogando por su resignación.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Polo querida queda en nuestra vida esos retazos de la tuya que compartimos desde la adolescencia, allí estaremos siempre unidas... Ramón Rodolfo Núñez, su esposa Sara Stone, nuestros hijos y nietos y Ana Maria Ratell y flia. acompañamos con amor a tu familia pidiendo por tu descanso y resurrección y rogando a Dios nos inunde de su paz.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Mario Efraín Ávila y Graciela Basile de Ávila, participan con dolor el fallecimiento de Carlos León González haciendo extensivo nuestro pésame a su familia. Se ruega una oración en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Juan Alberto Figueroa, Ana Maria Casoliba y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, MARÍA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Su hijo Juan Francisco, sus nietos Graciela, Marcelo, Gastón, Karen h. político Cristina Quinteros y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

IBARRA, MARIO REYES (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. "Felices los que pueden entrar en el reposo del Señor". Sus amigos Dardo Carabajal, Rosario Carabajal de Sánchez, Dora Carabajal de Soria y sus respectivas familias, participan con gran dolor su partida y acompañan a su familia en tan duro momento.

JUÁREZ DE GUZMÁN, BLANCA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Federico Cinquegrani y flia. participan de su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

LEDESMA PEREYRA, JOSEFA ERCILIA (q.e.p.d) Falleció el 23/9/20|. Sus hijas Angelita, Silvia y Norma, hijos pol. sobrinos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEDESMA PEREYRA, JOSEFA ERCILIA (q.e.p.d) Falleció el 23/9/20|. Sus hijos, hijos politicos, nietos, bisnietos y sobrinos participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

LEDESMA PEREYRA, JOSEFA ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Ana Pons y familia participan su fallecimiento y ruegan que sus hijas, nietos y bisnietos encuentren resignación que alivie el dolor por su partida.

LEDESMA PEREYRA, JOSEFA ERCILIA (q.e.p.d) Falleció el 23/9/20|. Su amigo Luky Farhat y flia. y la Barra Cantora acompañan a la flia. Núñez Ledesma en este doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA PEREYRA, JOSEFA ERCILIA (q.e.p.d) Falleció el 23/9/20|. Carlos Núñez, Dora Núñez, Silvia de Paz, Gustavo Palavecino, Beto, Claudia Palavecino, Facundo Núñez con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. Abuela Valle, siempre estarás en nuestro corazón dejando los más hermosos recuerdos en nuestras vidas. Sus nietos Gonzalo y Agustina Blanes, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. Sus hermanos políticos María Adela, Marta Graciela y Armando Blanes, participan con dolor el fallecimiento de Valle. Vivirás eternamente en nuestros recuerdos. Sus restos fueron inhumados en la Ciudad de Córdoba.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. Su sobrina Rosa María Zírpolo Blanes, su hija Emilia Gigena Zírpolo participan con profundo dolor y tristeza su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en la ciudad de Córdoba. Ruegan oraciones en su memoria.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. Dr. Miguel Eugenio Zírpolo y Marta Graciela Blanes, sus hijos Rosa María, Miguel Eugenio, sus nietas Maria Emilia y Paulina participan con dolor su fallecimiento.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE(q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. Fernanda Rodríguez, Marcelo Cufré, Facundo y María Justina Cufré participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, PURA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Susana Galván junto a sus hijos, Fernando y Andrea Juárez, participan con profundo pesar del fallecimiento de la mamá de sus queridos amigos Liliana y José Frías. Elevan oraciones en su memoria.

PINTOS, JOSÉ GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Sus amigos Monica, Luis, Susana, Cecilia y Coqui de Corbalán participan con dolor y ruegan una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

TÉVEZ, NILDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. "Que Dios le de su descanso eterno". Estela del Pilar García de López, sus hijos con sus respectivas flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida amiga Nilda. Acompañan a su hermano y demás familiares. Ruegan una oración a su memoria.

TOMÉ, MIGUEL ELÍAS CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculado. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

TOMÉ, MIGUEL ELÍAS CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

TOMÉ, MIGUEL ELÍAS CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras participa con profundo dolor el fallecimiento de su Colega. Que descanse en la paz del Señor.

TULA, FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Su esposo Juan Carlos, sus hijos Valle, Silvia, Roxana, Margarita, Elizabeth, Veronica, Daniela, Alberto, Pedro, Raul, hijos politicos, nietos, bisnietos y demas familaires, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Cob. Caruso CIA. Arg. de Seguros S.A. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GUTIÉRREZ, CLAUDIO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/16|. ¡Claudio, hoy estarías cumpliendo 45 años! Conté con el regalo de Dios 40 años. Este es tu quinto cumpleaños compartiendo la mejor mesa con la torta más grande, como vos pedías. No la dejaste a la mamá cuando cerraste tus ojos, sólo fue para despertar en el cielo y vivir la vida eterna. Desde el corazón, con toda mi alma y mi voz te canto al oído ¡Cumpleaños Feliz!, hasta volver a celebrar juntos y para siempre. Que la Virgen de las Mercedes sea tu compañía. Un beso grande de la mamá.

MÁLAGA VDA. DE LÓPEZ, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. Su hija Fani, tu querido nieto Carlitos, su hijo político Jorge, lamentan con profundo dolor su partida al cumplirse un mes de su partida. Se ruega una oración en su memoria.

MÁLAGA VDA. DE LÓPEZ, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hijos Fani, Azucena, Yolanda, Elpidio, hijos politicos Lauriano, Jorge, hija politica Elena, nietos, bisnietos, ruegan una oración al cumplirse un mes de su fallecimiento.

MÁLAGA VDA. DE LÓPEZ, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. Sus sobrinos Flia. Leguizamón. Su amiga Juanita te seguiremos queriendo por siempre, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruegan una oracion en su memoria. Nueva Francia.

MÁRQUEZ, JUAN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Mi querido y amado Juan y compañero de mi vida hoy al cumplir 1 mes de tu partida a la Casa del Señor, te fuiste sin una despedida, pero sabía que no nos estabas dejando que te quedabas alojado a nuestras vidas y permanecerás a nuestro lado cada ves que te necesitamos tu presencia y acompañamiento. Vivirás en cada uno de nosotros que nunca te olvidaremos. Tu esposa Lila, tus queridos hijos, tus amados nietos, tu nuera y yerno. Piden una oración por tu descanso eterno.

CORIA, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Sus hijos Carlos, Rosa, René, Hugo, Fernando, Raúl, h. pol. nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio Unión Ferroviaria. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GUTIÉRREZ, EDUARDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/09/20|. Su esposa Blanca, su hija Lorena, su hijo político Walter, sus nietos Walter y Ema, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

GUTIÉRREZ, EDUARDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/09/20|. Su hijo Eduardo, su hija política Iris, sus nietas Florencia, Camila, Narella y demás familiares, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GUTIÉRREZ, EDUARDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/09/20|. Sus hijos Raúl y Andrea, sus hijos políticos Yohana y Fabián, sus nietos: Daiana, Dilan, Ludmila; Nahira, Máximo y Valentina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, EDUARDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/09/20|. Pedro Francisco Barraza Pece, César Barraza y flia, participan con dolor el fallecimiento del hermano de su amigo Adolfo y elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, EDUARDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/09/20|. Mercedes Ferez, María Teresa Barraza de Salido, José Galván y María Mercedes Barraza y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento del hemano de su amigo Adolfo y elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, EDUARDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/09/20|. Su ahijada Lidia del Valle y su cuñado Arias Hugo y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PONCE, RÁUL VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Su esposa Pachi, sus hijos Claudio, Mariela, Cecilia, Valeria, y Fatima, hijos polit. nietos, su madre Nimia y demás familiares part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

BARRAZA, ÁNGEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/08/20|. "Solo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación. Hace un mes que partiste Omar al encuentro del Padre y tu luz ilumina nuestro camino aquí en la tierra, descansa en paz, Dios y María cuidan de vos y de nosotros. Su Madre Mirta Lescano, sus hermanas Laura y Adriana, sus cuñados y sobrinos agradecen a toda la familia, vecinos y amigos de la Parroquia Cristo Rey y Santiago Apóstol, al Movimiento Eslabón y a todos los que nos acompañaron con sus oraciones y nos siguen acompañando, al Sr. Pablo Mirolo por todas sus atenciones, muchísimas gracias por acompañar en este difícil momento, Dios los bendiga y proteja siempre. Rogamos una oración a la memoria de Ángel Omar Barraza.

GÓMEZ, RAMÓN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/09/20|. Amigo te fuiste y te vamos a extrañar en las fiestas familiares y también el Club Río Dulce. Sus vecinos: José Aguirre, Marta de Aguirre, Marcela Aguirre y flia, Silvia y flia, Gustavo y Marita, te recordaremos siempre con mucho cariño.

CISNEROS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20 en Taboada|. Norah, Nene, Rodolfo, Pety, Negri, Tosi, Yayi y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de la querida tía Norma. Elevan oraciones a su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Luchadora incansable, descansa en paz, te amamos. Sus hijas Mariángeles Karina e Yris Bettiana Rafael y nietos Gonzalo y Martin Ruiz Rafael, participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Sus hijas Mariángeles Karina Rafael e Yris Bettiana Rafael, sus nietos Gonzalo y Martin Ruiz Rafael y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. "Ya está ante ti Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermano Víctor Nuno y familia participan con gran dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Gracias por todo, descansa en paz querida abuela. Sus nietos Gonzalo y Martin Ruiz Rafael participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Descansa en paz en la gloria del Señor tía Betti. Su sobrino Daniel Nuno y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Sus primos Juan Carlos Tauil, Lilian Franceschini y sus hijos Juan y Belén Tauil y su nieta Alfonsina, participan con profundo dolor su fallecimiento, Suenan campanas en su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Sus primos hermanos Elsa Tauil de Lascano y Clelia Florinda Tauil y familia, participan con mucho dolor du fallecimiento y acompañan a sus hijas Mariángeles Karina e Yris Bettiana, a sus nietos y hermanos en estos tristes momentos. Descansa en paz querida prima.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni, sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana Nuno y nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Sus amigos y amigos de toda la familia Luis Alberto Fernández, esposa, hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. José Spampinato, su esposa Marta Uzzante e hijos Héctor, Paola y Franco participan con inmenso dolor su partida al reino de Dios y elevan oraciones en su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Domingo Groppa, su esposa Lucila Tevés e hijos lamentan con dolor su perdida, damos el más sentido pésame a toda su familia y rogamos oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Juan Prados Rodríguez, esposa Victoria Estela, hijos, Fernando, Luis, Marisol, Eduardo y Ricardo, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de toda su familia.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Autoridades de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan el fallecimiento de la madre de la Secretaria Académica de la UNSE Licenciada Betiana Rafael y acompañan a su familia en este difícil momento.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. "Que el Señor Dios la reciba en su reino y brille para ella la luz que no tiene fin". Teresa Raed de Carabajal, sus hijos Hugo Carabajal y Gustavo Carabajal y familia partición con dolor su fallecimiento y ruegan oración en su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Sus amigos Cristian Bustos y familia, participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. La muerte no llega con la vejez, si no con el olvido. Dr. Lucio Ricardo Suárez, su esposa María Victoria y su hijo Máximo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Bravo Carabajal y Osvaldo Trógolo participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Su cuñada Mirta Rivero de Nuno, sus hijos Adriana y Daniel y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento elevan oraciones en su memoria por su eterno descanso.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Lucía Bolomo de Hetmañiuk, sus hijos Carlitos (a), Daniela (a) y Pablo Hetmañiuk participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Enrique García, su esposa Sonia Martínez, hijos y nietos participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. "Dios te llamó para darte paz y descanso eterno". Lolo Suárez, María Cristina Ibarra y sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Pili, Estela y Mimí Fortuna y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas en este duro momento. Ruegan una oración en su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Victoria Spampinato Vda. de Llugdar, Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. "Es doloroso perderte pero más doloroso es verte sufrir". Chicho Elean, Poshosha, Ely, Sebastián, Viviana, Mariela y Gaby participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Nonin Lescano de Rafael y sus hijos Gustavo y Silvina, Maria Daniela y Fernando, Maria Cecilia, Julio Gerardo y Sandra, Luciano y Maria Gracias participan con profundo dolor la partida de la querida Betty. Acompañamos con mucho cariño a sus hijas Karina y Bettiana y demás familiares en tan doloroso momento. Elevamos oraciones para su descanso en paz junto a su queido esposo Jaime Rafael. Queda en nuestros corazones todos los momentos compartidos en familia durante tantos años en Fernández, recordandote siempre como una excelente esposa, madre y amiga.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Intimamente conmovidos y apenados por la pérdida de Betti, enviámosle nuestros mejores sentimientos de pesar, pidiendo a Dios les de resignación. Reciban nuestro expresivo abrazo de condolencias, de sus amigos. Carolina Della Rosa y familia.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Los hijos de su prima Norma Tauil de Ibáñez: Dito, Silvia, Richard y Carlos Ibáñez Tauil, despiden a su querida tía Betty con inmensa tristeza.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Nori Cheeín de Auat y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Carmen Alicia Correa y sus hijos Leandro y Neliné Peiretti acompañan a sus hijas Karina y Bettiana Rafael en tan irreparable pérdida. Q.E.P.D. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Piden oraciones para su descanso y pronta resignación para su familia.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Nicolás Alegre, su esposa Olga Gallegos, sus hijos Nicolás Albero (a), Natalia Evangelina (a) y Juan Ignacio Alegre, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. "Caminante no hagas ruido que mi amiga Bety se ha dormido en los brazos del señor". Su amiga de toda la vida Filomena Cordero, Beatriz Roldán y Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas Karina y Betiana en este duro momento.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Misael Paz, su esposa Silvia Abraham, sus hijos Martín y Gerardo y sus respectivas familias y Luciano Paz participan con dolor fallecimiento.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. El Sr Decano Ing. Pedro Juvenal Basualdo, Sr Vicedecano Dr Carlos Ramón Juárez, Miembros del Honorable Consejo Directivo, Secretarios de gestión, personal docente, personal nodocente, alumnos, egresados y demás miembros de la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías participan del fallecimiento de la Mamá de la Lic. Yris Bettiana RAFAEL, Secretaria Académica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y docente del Departamento de Matemáticas de la facultad. Se acompaña en el dolor a sus familiares.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Anita Castiglione participa el fallecimiento de la mamá de la querida Betiana y acompaña con cariño a sus hijas y nietos.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Jorge Chacana, su esposa Olga Durán y sus hijos Verónica, Rosina y Fabricio Chacana y cada una de sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Ricardo Antonio Gómez, Verónica Chacana y su hijo Rafael Gómez Chacana acompañan en tan doloroso momento a sus hijas Karin y Bettiana y a sus nietos Gonzalo y Martin. Ruegan una oración en su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. "Ya está ante ti Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Raúl Quiroga, Mabel Moyano y sus hijas Ivana y Gabriela participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Lady y Nedda Moyano Soria y Hernán Meleno Moyano participan su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de Karina, Bettiana, Gonzalo y Martin.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Fiano Daniel Ronchetti y Emma Noemí Cura participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos que el Señor les conceda, a sus seres queridos, paz y consuelo en este difícil momento. Nuestro más sentido pésame.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Hugo Santillán y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. José Murad, su esposa Verónica, hijos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la gloria de Dios.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Familiares de Raúl Quiroga y Victoria Cruz (fallecidos) despiden con sentido pesar a su querida vecina Sra. Betti y acompaña a su familia en el dolor y rogando al Altísimo les de paz y consuelo, vivirás por siempre en nuestros gratos recuerdos.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Mauricio J. Ewens, su esposa Carmen Quiroga, sus hijos Mauri, Javier, Alan, Meli y Tiziano participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la gloria del Señor.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad, que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Betti Beatriz Nuno de Rafael y acompañan en el dolor a su hija, Lic. Bettiana Rafael, secretaria académica de la UNSE y a toda su familia.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. La secretaria, Abog. Liliana Bellés Arriazu, junto al equipo que integra la secretaría general, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Betti Beatriz Nuno de Rafael y acompañan en el dolor a su hija, Lic Bettiana Rafael, secretaria académica de la UNSE y a toda su familia.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. La secretaria, Ing. Rosa Alicia del Valle Kairuz, junto al equipo que integra la secretaría de administración, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Betti Beatriz Nuno de Rafael y acompañan en el dolor a su hija, Lic. Bettiana Rafael, secretaria académica de la UNSE, y a toda su familia

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. La secretaria, Lic. Mónica Martinez, junto al equipo que integra la Secretaría de Ciencia y Técnica, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Betti Beatriz Nuno de Rafael, y acompañan en el dolor a su hija, Lic. Bettiana Rafael, secretaria académica de la UNSE, y a toda su familia.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. El secretario, Lic. Sergio Zamora, junto al equipo que integra la Secretaría de Bienestar Estudiantil, de la UNSE, participan del fallecimiento de la Sra. Betti Beatriz Nuno de Rafael y acompañan en el dolor a su hija, Lic. Bettiana Rafael, secretaria académica de la UNSE, y a toda su familia.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. La secretaria, Lic. Teresa Fisher, junto al equipo que integra la secretaría de vinculación y transferencia, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Betti Beatriz Nuno de Rafael y acompañan en el dolor a su hija, Lic. Bettiana Rafael, y a toda su familia.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. El secretario, Lic. Ángel del Rosario Storniolo, junto al equipo que integra la Secretaría de Planeamiento Físico, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Betti Beatriz Nuno de Rafael y acompañan en el dolor a su hija, Lic. Bettiana Rafael, y a toda su familia.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. La secretaria, Dra. Ana Gabriela Qüesta, junto al equipo que integra la Secretaría de Posgrado, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Betti Beatriz Nuno de Rafael y acompañan en el dolor a su hija, Lic. Bettiana Rafael, secretaria académica de la UNSE y a toda su familia.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. La subsecretaria, Lic. Gabriela Moyano, junto al equipo que integra la subsecretaría de comunicaciones, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Betti Beatriz Nuno de Rafael y acompañan en el dolor a su hija, Lic Bettiana Rafael, secretaria académica de la UNSE, y a toda su familia.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. La directora, Abog. Ofelia Montenegro de Siquot junto al equipo que integra la Escuela para la Innovación Educativa, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Betti Beatriz Nuno de Rafael y acompañan en el dolor a su hija, Lic Bettiana Rafael, secretaria académica de la UNSE y a toda su familia.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. La directora, Lic. Myriam Maatouk, junto al equipo que integra la Escuela de Artes y Oficios, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Betti Beatriz Nuno de Rafael y acompañan en el dolor a su hija, Lic Bettiana Rafael, secretaria académica de la UNSE y a toda su familia.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. El equipo que integra la Secretaría Académica, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra Betti Beatriz Nuno de Rafael y acompañan en el dolor a su hija, Lic Bettiana Rafael y a toda su familia.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. El decano Lic. Marcelino Ledesma, la vicedecana Dra Josefina Fantoni, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Betti Beatriz Nuno de Rafael y acompañan en el dolor a su hija Lic Bettiana Rafael, secretaria académica de la UNSE y a toda su familia.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Mario Yocca, María Elsa Lascano, Valentina, Luisina, Milagros y Santiago Yocca Lascano, lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hijas Karina y Bettiana y sus nietos Gonzalo y Martín, rogando una oración en su memoria!!.