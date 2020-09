El “método Puerta”, desde adentro

24/09/2020 - 00:51 Deportivo

Antes de la elección del cuerpo técnico de Central Córdoba, se decía que Alfredo Berti contaba con el plus de tener a Hernán Puerta como preparador físico, por su trayectoria y experiencia.

A siete semanas de haber comenzado los trabajos, fue el propio Puerta el que brindó detalles de la preparación del Ferro y el rol que juega la parte física.

“La evolución fue muy productiva. La primera semana contamos con doce jugadores, pero hace ya tres semanas que estamos trabajando con el grupo prácticamente completo y la intensidad es otra, son otras las características en los entrenamientos porque el técnico ya puede desarrollar un concepto táctico, que es lo más importante”, comentó.

“En el aspecto físico, uno se las puede arreglar con grupos de cinco o seis jugadores, pero para lo táctico, el once contra once es fundamental. Entonces la evolución ha sido muy importante porque el jugador, cuando trabaja con el técnico, no está parado, tiene la carga física. Y esa carga ha sumado muchísimo a lo que es la puesta a punto del equipo”, agregó.

El profesional comentó que hace mucho hincapié en el trabajo individual de cada jugador, como así también de acuerdo a la posición que ocupa dentro del campo de juego.

“A raíz de las evaluaciones que hizo el cuerpo médico, y que fueron excelentes, tenemos que potenciar algunas cualidades en ciertos jugadores: Hay otros a en los tenemos que mantenerlas. Y después están los que han tenido lesiones persistentes y hay que prevenir para que esas lesiones no vuelvan a aparecer”, explicó. “Normalmente estamos trabajando desde las 8 de la mañana con trabajos individuales de prevención, de desarrollo y de potenciar lo que nos está faltando. Y desde las 9, en campo, también hacemos los trabajos intermitentes, individualizándolos por posiciones, porque no todos tienen el mismo recorrido en la cancha”, completó.

A Puerta no le preocupa las lesiones que hubo en el plantel porque “están dentro del parámetro contemplado, pasó en Europa y también acá. Nunca había pasado que un jugador esté tanto tiempo encerrado y fue nuevo para nosotros. En nuestra asociación, conversamos permanentemente con los colegas durante la cuarentena y nos contamos nuestras experiencias. Y fuimos aprendiendo sobre la marcha”.

Por último, se refirió al calor. “El calor para nosotros tiene que ser una ventaja deportiva, por eso no cambiamos el horario de entrenamiento para las 7 de la mañana y seguimos haciéndolo a las 9, porque nos tenemos que acostumbrar al calor. Pero tomamos los recaudos necesarios. La nutricionista hizo un test de hidratación la semana pasada. Y los que estaban al límite o un poquito deshidratados, se les aumentó la dosis de líquidos diarios y suplementación”, finalizó.