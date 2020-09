Intendente Dr. Ástor Aníbal Padula: “Juntos hacemos un enorme esfuerzo”

24/09/2020 - 02:14 Interior

Este 20020 es mucho más que especial y particular en la vida de todos y cada uno de lo vecinos que conformamos esta ciudad. La situación sanitaria en el mundo hizo que cambiáramos y cambiemos permanentemente nuestros planes…

Todo lo que fue, ya no es lo mismo. Todo lo que iba a ser, ha cambiado. Nuestras calles, rutinas, actos patrios, encuentros, amigos, la familia, nuestros rostros, la salud. En definitiva, ¡nuestra vida ya no es la misma! La pandemia nos mostró distintos, nos puso en alerta e hizo que la ciudad se vea diferente. Estamos viviendo en una difícil situación epidemiológica y juntos vamos a lograr reponernos.

El municipio de la ciudad de Frías realiza desde el inicio de la cuarentena en el mes de marzo y luego en la etapa de distanciamiento social, un enorme esfuerzo en cada tarea, en cada acción que es llevada a cabo en todo momento y en todo lugar. Conforma junto a otras instituciones, el Comité de Emergencia por el Covid-19, llevando a nuestra sociedad campañas de prevención, concientización sobre los cuidados sanitarios teniendo en cuenta los protocolos establecidos por la Nación y la Provincia.

El trabajo coordinado con el Gobierno de la provincia junto al gobernador Dr. Gerardo Zamora y todos los funcionarios de las áreas pertinentes que trabajan en esta situación epidemiológica fue mucho más que importante y destacado.

Punto de comunicación

Frías es una ciudad limítrofe, con comunicación directa con cuatro provincias y especialmente el Noroeste Argentino con el centro del país, y es por ello que la labor municipal junto a la Policía de la Provincia y el Ministerio de Salud fue intensa, permanente, agotadora y al mismo tiempo gratificante, porque al ver la disponibilidad y el profesionalismo de cada empleado, de cada obrero que no sólo se involucra, sino que se arriesga día a día en la primera línea, demuestra de esta manera que somos capaces de hacer frente a situaciones adversas y conflictivas.

Es un notable esfuerzo, de todos y de cada uno de nosotros. Todavía no terminamos, por eso les pedimos a los vecinos que sigamos siendo responsables, nos cuidemos, nos ayudemos, es la única manera de salir adelante.

Hoy, 24 de septiembre, en otras condiciones tendríamos una gran fiesta, con desfile y cientos de estudiantes, docentes e instituciones intermedias acompañando y participando del acto. Lamentablemente no pudimos hacerlo, como tampoco en esta etapa no pudimos reunirnos con amigos y familiares para un cumpleaños, no pudimos viajar, conocer a un nuevo integrante de la familia, o despedir a un ser querido.

No pudimos y no podemos hacer todo lo que queremos todavía, pero para que volvamos a esos tiempos que anhelamos tenemos que cuidarnos. Tenemos que ser todos responsables.

Como intendente, me emociona reconocer el enorme orgullo que siento por cada empleado municipal, vecino, docente, obrero, comerciante, trabajador independiente y empresarios que siguen convencidos que unidos vamos por el camino correcto, acompañando, sumando y valorando el esfuerzo diario para que “nuestro lugar en el mundo” sea más reconfortante e inclusivo para nosotros, para nuestros hijos y para todas nuestras futuras generaciones”.