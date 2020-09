Daniela Herrero vuelve a estar cerca de la gente

24/09/2020 - 20:48 Pura Vida

“Es la presentación de un show distinto y lo vamos a pasar con alegría porque nos volvemos a encontrar”. Son palabras que Daniela Herrero le dijo a EL LIBERAL sobre “Cerca”, el concierto que realizará, vía streaming, este 3 de octubre, a las 21, desde Radio Bar de Buenos Aires, junto con sus músicos y a través de Nube Cultural.

La cantante invitó a los santiagueños a revivir sus trabajos discográficos más destacados, sus nuevos singles y la calidez de siempre. “Sólo tus canciones”, “Fuera de mi tiempo”, “Adoquines” y otros clásicos de su repertorio en reversiones diseñadas especialmente para esta ocasión lo podrán disfrutar desde “su lugar favorito de la casa”.

¿Cómo estás atravesando la cuarentena en este momento?

Bien, enganchadísima y muy conectada con el show que voy a dar dentro de poco. Eso me dio mucha pila, mucho incentivo... volver a comunicarme con la banda, armar los ensayos y producir el show que tiene que ver con nuestro sentir y que estaba aplastado por toda esta situación. Ahora estoy mejor, pero los primeros meses fueron raros porque tenía muchos proyectos por delante... y ahora estamos tratando de reinventarnos, de empezar de nuevo.

¿Cómo será el streaming que vas a realizar muy pronto?

Va a estar muy bueno. Vamos a hacer un recorrido por todos los discos. Obviamente vamos a hacer canciones de los discos más nuevos, mis nuevos singles también van a estar presentes. Y lo lindo de todo esto es que fuimos versionando, dándoles una vuelta de rosca a las primeras canciones. Las canciones del primer disco tienen 20 años ya y ahí estuve trabajando en nuevas versiones y formatos. El show irá increscendo, primero será más acústico, luego se suma el cajón, el bajo, para terminar rockeando. Y lo lindo también es que será con 6 cámaras y sonido HD.

¿Qué puedes adelantar sobre las nuevas versiones de tus clásicos?

Lo que hice fue agarrar esas viejas canciones y despojarlas de instrumentos. Obviamente tienen sus arreglos y sus condimentos especiales, pero la verdad es que están como bien minimalistas y suenan minimal, si se quiere. Vamos a ir subiendo una pendiente, como te decía, a lo acústico se le irán sumando los instrumentos hasta rockear. Me emociona mucho porque hace tiempo que no estamos tocando y volver a hacerlo estará muy lindo.

Más allá de la pandemia, habías iniciado un impasse. ¿Qué razones te hicieron regresar?

En este caso, yo estaba en marzo presentando “Iluminarte” que es la ultima canción que hice con Fito Páez, entonces hicimos esta canción juntos, salió el video y estuvo buenísimo. Todavía no había salido en todos lados. La idea era sacar el tema y hacer un show en Buenos Aires. Ya estaba todo cerrado, hasta que vino la pandemia (de coronavirus) y nos metieron a todos adentro. Y ahí se cortó un poco todo. La verdad es que fue una locura lo que sucedió, esto uno lo ve en las películas. En la realidad, esto no se ve. La realidad superó a la ficción... lo cierto es que me hablaban productores para hacer el streaming, en abril, más o menos, y yo estaba como en otro planeta. Me daba un poco de miedo hacer un show por streaming cuando recién comenzaban los streaming, era muy arriesgado. De hecho hubo un montón de problemas con artistas que se quejaron porque la conexión no era buena, se cortaba. Entonces, dije cuando esto se pueda probar, voy a hacer uno. Y salió. De un día para el otro dije, “hago uno el 3 de octubre”. Los llamé a los chicos del staff y de un mes para el otro armamos todo.

¿Consideras que el streaming vino para quedarse o es una circunstancia pasajera?

Para mí es una forma de comunicarse con el mundo. Yo tengo un montón de seguidores en Chile, Perú, España, México. Estados Unidos, y la verdad es que sin esta posibilidad no podría llegar. Algunos discos, los primeros salieron en Chile, México y Perú, y viajé en su momento. Pero ahora (esta posibilidad del streaming) es genial porque lo vamos a poder transmitir en Europa, que es bastante inalcanzable para mí, que soy una artista independiente; y es mucha movida también armar todo un equipo para viajar y hacer una gira por Europa. Pero esto nos da la posibilidad y estamos muy contentos. Y creo que vino para quedarse y cuando los shows vuelvan a producirse (presenciales) me parece que estaría bueno que también pudieran transmitirse por streaming.

Uno repasa tu trayectoria y se te puede ver compartiendo escenario con Fabiana Cantilo, Charly García, Fito Páez... ¿Qué significan para vos, en todo este tiempo transcurrido, todas esas experiencias a lo largo de tu carrera?

Increíble. Inolvidable. Hermoso. Imaginate que para mí fue un sueño porque son mis referentes, la música de ellos, de Gustavo (Cerati), de Charly, (Luis Alberto) Spinetta, siempre me acompaña, y para mí son referentes muy importante, y de golpe haber tocado con ellos y compartido escenario con ellos, para mí es hermosísimo. Para mí es una de las cosas más lindas que me dio mi profesión, el poder disfrutar, experimentar eso, cruzarte con este tipo de músicos que son todo. Incluso a la hora de componer, toda esa música influye en la música que vos haces y en la forma de pensar. Es hermoso.

En cierta manera creo que también te ratifica el camino que has iniciado desde niña, el elegir el cantar como una filosofía de vida...

La música que uno escucha creo que es como un libro que te marcó, que fue clave en un momento importante de tu vida, que te sacó de un momento malo o que te impulsó a hacer algo. Lo que pasa con la música y el arte es algo maravilloso.