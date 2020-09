Soledad “florece” hoy su disco “Parte de mí”

24/09/2020 - 20:51 Pura Vida

Soledad Pastorutti lanza hoy “Parte de mí”, un disco en el que la cantante y compositora combina vivencias con un sonido latino e internacional que construyó junto a Carlos Vives, Claudia Brant, Cheche Alara, Juan Blas Caballero y Rodolfo Lugo, entre más.

EL LIBERAL , junto a otros medios, compartió el anticipo que la cantante de Arequito hizo a través de Zoom, y en el que confesó: “Siento que estoy floreciendo como nunca antes me había pasado tras haber encontrado a Soledad de nuevo porque me daba mucho miedo dar este paso como si hubiese perdido a esa nena valiente que se subía al escenario de Cosquín”.

En el álbum “Parte de mí”, del cual el público ya vino escuchando “La gringa”, “Aunque me digas que no”, “La Valeria” y “Tal como siento”, Soledad comparte canciones con artistas internacionales como, el primer single “Quién dijo”, que la une a Kany García. Además, suma duetos con Paula Fernándes, India Martinez y Auténticos Decadentes, entre otros.

Respecto a esta experiencia de cantar con otras figuras de la canción en su propio disco, Soledad reveló a EL LIBERAL: “Mi abuela le decía a mi viejo: “¿Cuál es tu mayor deseo?” Mi viejo decía: “Yo quiero que 9, 9 de Julio es un equipo de fútbol de Arequito, salga campeón. Y ella le decía: ‘Qué pasa si se te aparece Dios y te dice yo voy a hacer que tu equipo salga campeón, pero vas a estar solo en la cancha para ver ese partido de la final’. La verdad que no tiene chiste: si no te podes abrazar con nadie. A mí me parece que es eso. Yo soy una artista que ha compartido mucho estos años, quizás mucho más con el público que con otros artistas, pero porque al principio no estaba dentro del ruedo, por así decirlo. Con los años se me han abierto otras puertas y empecé a compartir con otros artistas y aprendo mucho con los colegas. Se aprende muchísimo. Lo que me pasó con muchas de estas canciones es que las grabé yo como un demo, pasaron por las voces de los artistas invitados. Lo que hice después fue regrabar para tratar de acoplar, de la mejor manera posible, las dos voces. Traté de buscar estar lo más cerca posible del dúo ideal para el corazón. Para mí fue un disfrute maravilloso”.