Los clubes del Federal A se reúnen hoy para darle forma al regreso

25/09/2020 - 00:40 Deportivo

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el lunes pasado que los equipos que militan en el Torneo Federal A están autorizados a retomar los entrenamientos desde el 12 de octubre. Pero desde aquel anuncio de AFA, no hubo mayores precisiones y en Güemes aguardan con muchas expectativa lo que pueda suceder hoy en la reunión de los presidentes de los clubes del Federal A con el titular del Consejo Federal, Pablo Toviggino.

En esa reunión puede haber importantes novedades. La primera sería la ratificación de la fecha del 12 de octubre para volver a entrenar. Más allá de que la situación de la pandemia de coronavirus es bastante complicada en nuestro país, desde AFA quieren que los ascensos se definan en la cancha. Y por eso apuran la vuelta, pese a que el propio presidente Claudio Tapia afirmó que “hay provincias en donde no se puede entrenar” por el rebrote de Covid-19. Y la intención es jugar desde noviembre a enero, por lo que la vuelta a las prácticas no se puede seguir estirando.

Otra de las definiciones podría ser la forma de disputa y no se descarta que, como pasó en la Primera Nacional, se haga borrón y cuenta nueva con la presencia de todos los equipos.

Güemes

Al margen de lo que pueda resolverse en la reunión de hoy, de la que participará Eduardo Makhoul, en Güemes ya se trabaja pensando en la vuelta.

El entrenador del equipo, Pablo Martel, se reunirá mañana con Makhoul para determinar los pasos a seguir. En todo este tiempo, el DT no perdió contacto con sus jugadores, pese a que dejaron de entrenar por zoom a mediados de julio (cada uno recibió una rutina del cuerpo técnico para desarrollar todos los días). Salvo Alan Giménez, que se fue a Chaco For Ever, los demás seguirán todos y están a la espera de recibir el OK para venir a Santiago, teniendo en cuenta que necesitan un hisopado negativo previo al viaje y luego 14 días de cuarentena. Y Martel tiene en mente dos o tres refuerzos para el equipo. Todo se resolverá a la brevedad.