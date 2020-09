Comienza la acción en el Gran Premio de Cataluña

25/09/2020 - 00:44 Deportivo

El Mundial de MotoGP iniciará hoy su actividad, con dos entrenamientos libres, para el Gran Premio de Cataluña, que por la novena fecha del calendario de la especialidad se disputará el domingo en el circuito de Montmeló, Barcelona, España.

Las pruebas se realizarán en dos tandas, a las 9.55 y 14.10 (hora argentina).

Para las actividades está en duda la participación del británico Cal Crutchlow, que se cayó luego de pasar por el test de detección de Covid- 19 y se rompió los ligamentos cruzados del tobillo izquierdo.

Crutchlow tenía previsto reaparecer justo en esta competencia: estuvo ausente en las dos carreras de Misano, Italia, debido a una operación en el escafoides de su muñeca izquierda, fracturado en el GP de Jerez de la Frontera.

Los médicos de la categoría lo revisaron y le indicaron el tratamiento a seguir, por lo que aguardarán la evolución y probarán si hoy puede participar de las pruebas.

En la conferencia de prensa de ayer, el italiano Andrea Dovizioso habló de su rendimiento en pista y de su liderazgo en el campeonato.

“Aparte de Austria o Jerez 1, no he conseguido estar fuerte y rápido como en el pasado y por eso me sorprende liderarlo, pero es un campeonato muy alocado y con muchas dificultades”, afirmó. “Es complicado, pero son pequeñas cosas que nos pueden afectar muchísimo, por eso no sé si podremos ser muy competitivos en Barcelona ya que será muy distinto respecto a Misano. Me gusta este circuito, pero no sé si podremos ser muy competitivos”, señaló.

Por su parte, Maverick Viñales declaró: “El campeonato sigue estando abierto y lo estará hasta las dos últimas carreras. Trataremos de ser constantes, eso es importante, y vamos a tratar de forjar un buen fin de semana. Barcelona es un circuito en el que debemos tratar de sacar todo el potencial, de la lista de los que quedan hasta el final es de los que más me gustan. Tenemos tres pistas que me van bien: Le Mans, Aragón y Cheste. Aquí hay que sacar el máximo”.

Disputadas ocho competencias del Mundial de MotoGP, está al frente de las posiciones el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), con 84 puntos, y lo siguen el francés Fabio Quartararo (Yamaya SRT) y el español Maverick Viñales (Yamaha), ambos con 83.