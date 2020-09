El intercambio comercial de agosto dejó superávit de U$S1.436 millones

25/09/2020 - 01:32 Economía

El intercambio comercial de agosto dejó un superávit de US$ 1.436 millones, superior a los US$ 1.168 millones de igual mes del 2019, en el marco de una baja en las cantidades transadas, informó el Indec.

En agosto, las exportaciones alcanzaron a US$ 4.938 millones, un 11,3% menos que en igual mes del 2019, mientras que las importaciones sumaron US$ 3.502 millones, con una baja interanual del 20,4%. Con este resultado, en los primeros 8 meses del año, la balanza comercial arrojó un superávit de US$10.984 millones, un 41% más que los US$ 7.753 de enero-agosto del 2019. En el año, las exportaciones sumaron US$ 37.229 millones, con una caída interanual del 11,8%, pero las importaciones alcanzaron a US$ 26.245 millones, con una merma del 23,8%. Si hubiesen prevalecido los precios de igual mes del 2019, “el saldo comercial habría arrojado un superávit de US$ 1.520 millones’ en agosto.

‘Bajo este supuesto, y debido a que el índice de precios de las exportaciones tuvo una caída de mayor magnitud (-3,5%) que el índice de precios de las importaciones (-2,7%), el país tuvo una pérdida en términos del intercambio de U$S 446 millones”, detalló la dependencia oficial.

Las exportaciones en agosto disminuyeron 11,3% respecto del mismo mes de 2019 ( US$ 630 millones), mientras que los precios bajaron 3,5% y las cantidades transadas disminuyeron 8,1%. La facturación de todos los rubros exportados descendió durante el octavo mes del año.