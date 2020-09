FÚNEBRES | 25 de septiembre del 2020

25/09/2020 - 01:39 Funebres

Fallecimientos

- Aime Nelly Aranda

- Elcilia del Valle Montenegro (La Cañada)

- Horacio Ismael Alderete (Río Hondo)

- Mariano de Jesús Ávila

- Irma Inés Ávila

- Andrés Roberto Trejo

- Ramón Oscar Horacio Garnica

- Ysabel Natividad Lorenzo

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR RAÚL ENCALADA

(Q.e.p.d) Se durmió en el señor el 23/09/2020 espera la resurrección.

La Sra. Intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

RECORDATORIO

CLAUDIA KARINA AVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 25/09/2018 y espera la resurrección.

“Hoy se cumplen 2 años de tu partida hacia el Reino de Dios adorada Karito, aquel día en el que te adelantaste para gozar de la presencia de Dios nuestro Señor y la Virgen María, sigues presente en nuestras vidas, ya que supiste dejarnos Amor Puro, los hermosos momentos vividos a tu lado se agigantan con el tiempo. Extrañándote por siempre. Esta es una fecha en la que nos invaden muchas emociones y sentimientos, sigues entre nosotras tus hermanas y toda la familia!!! El saber que estas con Dios, nos reconforta saber que estas en paz, ¡nos alivia y nos da fuerzas para seguir. Dios bendiga tu alma querida Hermanita! Vivirás eternamente en nuestros corazones… “Dichosos los de corazón puro y valiente, porque ellos verán a Dios”. Elevamos oraciones en su memoria. Las Termas.

RECORDATORIO

MARIO ORLANDO BASUALDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/9/10 y espera la resurrección.

Hoy se cumplen 10 años de tu partida, aun nos cuesta aceptarla, pero nos da consuelo saber que descansas en la paz y amor de Dios. Siempre estás presente en nuestros corazones y en nuestras memoria, los buenos momentos vividos nos roba una nostálgica sonrisa.

Toda la familia te recuerda con profundo amor y cariño. Su esposa Ángela, sus hijos Maria, Alejandra, Exequiel y Enzo y nietos. Ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

MARGARITA MAGALI FIGUEROA DE ISAAC

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

“ La muerte no nos roba los seres amados, al contrario nos lo guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo”.

Sus hijas Gloria y Blanca Isaac, nietos Joaquín, Valentín, Amira, Iara, Consty, Barby, Guada y Luisina, la recuerdan con amor y gratitud a un mes de su paso a la vida eterna.

RECORDATORIO

BETTY FLORES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/9/2019 y espera la resurrección.

Querida mamá, esposa, abuela y amiga. Cada día que pasa te extrañamos más pero siempre te recordamos con alegría y mucho amor. Te amamos. Al cumplirse un año de tu partida agradecemos una oración en su memoria. Tu esposo Mario Farías, tus hijos Stella y Marito y nietas Anahí, Isabella y Angelina.





ACUÑA DE CÁCERES, PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Sus hijos Juan, Hugo, Omar Cáceres; hijas políticas Delma, Sofía y Rosa, nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados el 23/09 a las 17 hs en el Cementerio Jardín del Sol. Ruegan una oración en su memoria.

ACUÑA DE CÁCERES, PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Su hijo Omar Ernesto Cáceres, hija Política Rosa, su nieta Amelia y su bisnieta Ambar Aylin, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados el 23/09/20 a las 17 hs en el Cementerio Jardín del Sol. Ruegan una oración en su memoria.

ARANDA AIME NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/ 20|. Sus hijos Raúl y Mercedes, H. pol., Nancy, nietos, nietos políticos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Ing. José Félix Alfano, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos difíciles momentos. Ruega oraciones en su memoria.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Ana María Alegre de Ledesma y familia, acompañan a su esposa e hijos en este momento de dolor y elevan oraciones al Señor por su eterno descanso.

ÁVILA, IRMA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Sus hijos Ramón, Mirta, su hija política Angélica sus nietos Noelia, Lucas, Sebastián, Yonatán, Gicela, bisnietos Morena, Lizandro, Julián, Tiago y sus hijos del corazón Vanesa, Catiana, Analuz, Manuel y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Pampa Muyoj Dpto. Capital. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ÁVILA, MARIANO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Su esposa Ramona del Valle Ruffino sus hijos Marita, Ruben, Luci, Avila nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio del descanso COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CASTRO, RAÚL CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Sus hijos Lilian, Raul y Fernando, su hija en el afecto Gisela Zurita, sus hijos politico Estela Martinez, Iris Russo y sus nietos Andrea, Noel, Ignacio, nietos politicos José Egea, Pablo Paz, bisnietos Indiana, Tiziana, Charo y Mirko, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso.

CASTRO, RAÚL CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Guido Rodriguez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTRO, RAÚL CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Los compañeros de secundaria de su hijo Fernando. Hugo , Samuel, Ruben, Ramon , Hueso , Juan Pablo , Marito y Daniel participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Pori querida: Que tirste, despedirte. Sabes cuánto te quiero (y algo más) Siempre fue mi "asignatura pendiente" lucir algo de tu boutique. Compartimos muchas cosas lindas; el cariño por Piky, el afecto de toda tu familia, tan ligada a los Peralta. El Zoco y Don Pedro, trabajando juntos, tu mamá un ejemplo de mujer tesonera, cristiana, valiosa; tus hermanas y hermanos, a quienes abrazo desde el corazón. Acompaño a tus hijos; pero fundamentalmente a Patri, tu hija y compañera, a la que nunca pude convencer de que me tuteara y no me tratara, con tanto respeto, de "Señora". Me uno en oración a toda tu gran familia. No logramos lo que era "nuestro plan" (Dios sabrá por qué). Abrazo grandote, amiga. ¡Nos vemos!. Lucy Koby.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Dr. Roberto O. Encalada, su esposa Emma Finno, sus hijos María Belén, Roberto y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por el descanso en paz de su alma y por la cristiana resignación de sus hijos y toda su familia. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Guillermo Basbus, Victoria Yocca y familia, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. C.P.N. Jorge H. Vittar, su esposa C.P.N. Inés Casaubon, sus hijos Mauricio, Ma. Soledad y Constanza y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Pepe Garnica y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Luis Alberto Guantay, Nelly Guantay de Pellene, Emilio Pellene, María Cecilia Pellene y Maria Soledad Pellene participan con profundo pesar el fallecimiento de tan hermosa y excelente señora; y acompañan con mucho afecto a sus hijos Humberto, José Luis, Patricia y Carlitos, hijos políticos y nietos, en este dificil momento de dolor. Esperan para toda la querida familia Garnica el pronto consuelo de la fe.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Juan D. Pinto Bruchmann, su esposa Maria Ines Sanchez Abal y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|.

Nora R. Rafael de Jimenez despide en oración a la querida Pori, acompaña con afecto a sus hijos y familia. Ruega por su descanso en el Señor y consuelo para los suyos.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACION (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Los amigos/as y compañeros/as de su hijo Pepe de la Promocion 78 de la Escuela Nacional de Comercio, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Samuel Díaz y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda la flia en tan difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Nilda Rodríguez, sus hijos Eduardo Pirro y Adriana Pirro y sus respectivas familias participan su fallecimiento con profundo dolor.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Adriana Pirro y tus nietos Soledad, Pipi, Exequiel, Joaquín y Martina, tus bisnietos participan con profundo dolor tu partida y ruegan oraciones para tu descanso eterno.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. "Fuiste una persona de mucha luz, que el Señor te reciba en sus brazos con profunda tristeza participamos su fallecimiento". Yda Godoy de Garnica, sus hijos: Roger, Marcela y Rodolfo Mema, Gustavo y Karla Wede y Enzo Garnica con sus respectivas flias., acompañan con cariño en este momento de dolor a sus hijos: Patricia, Humberto, Jose Luis y Carlos, nietos y demás fliares. Deseando pronta resignación.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Walter Carol, Nilda Vitetta, hijos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida vecina y amiga Pory acompañan a sus hijos y nietos en éste triste momento.

ENCALADA, VÍCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Lic Carlos Fuentes, esposa Amanda Villalba, e hijos participan su fallecimiento. El Jarillero y Los Nativos, acompañan a su esposa Norita y familia en la pérdida del gran amigo "Cacho", compañero de escenarios y tertulias. Elevan una oración en su memoria.

ENCALADA, VÍCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Dr. Jorge A. Drube, Proc. Teresa C. de Drube y flia, participan su fallecimiento con profundo dolor y elevan oraciones en su querida memoria.

ENCALADA, VÍCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Elida Suárez de Bravo, Raúl Bravo, Huerto y Romina Bravo Suárez y sus respectivas familias, acompañan con profundo pesar a su hermano Roberto, esposa e hijos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

ENCALADA, VÍCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Juan D. Pinto Bruchmann, su esposa Maria Ines Sanchez Abal y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ENCALADA, VÍCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Sus amigos de siempre. Capi Lopez Veloso; Lechuga Jerez; Dr. Eduardo Gomez Colombo y Sra; Dr. Ricardo Obligado, Juan y Carlos Ortiz, Daniel Milki, Miguel Rafael; Familia de Tito Vera (F), Ruben Abalos, Toro Pereyra; Ramón Pajón, Chivila Salvatierra; Ramiro Lopez Veloso, Cacho Abalos, Gringo Bravo de Zamora, Magui Montero, Maria Lopez Bustos, Susana Areal, Negrita y Pato Ibañez, Lito Villarreal, Hugo Llarul, Dario Diaz, Rafa Torrez y sus respectivas familias, acompañamos en el dolor a sus familiares. Hasta siempre cantor, te extrañaremos.

ENCALADA, VÍCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Luis López y Gloria Cárdenas participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Pililo y demás fliares. en tan doloroso trance. Elevan un oración en su memoria.

ENCALADA, VÍCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Amigo te fuiste a cantar al cielo justo unos días antes de tu cumpleaños, te vamos a extrañar querido Cachito. Rolando Álvarez, María de Álvarez y sus hijos Laura y Manuel te despiden con dolor y acompañan a Nora y tus hijas.

ENCALADA, VÍCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Elsa Melian de Encalada y sus hijos y familia acompaña con profundo dolor a su esposa, hijos y sus hermanos Pililo, Silvia y sus respectivas familia en este difícil momento ruega oraciones en su memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Silvina Diaz Miguel y Ricardo Bravo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento de dolor, en especial al Dr. Mario y flia. Elevan oraciones en su memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Consorcio Sector 1 Barrio Palomar participa el fallecimiento del hermano de su vecina Maria Inés y sobrinos. Ruegan oraciones en su memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Contadora Marta Segienowicz y sus hijos Dr. Fernando Salas y Alejandro Salas, participan el fallecimiento del hermano de su vecina Maria Inés y sobrinos. Ruegan oraciones en su memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Silvia Jozami, sus hijas Maria Ana, Maia, Laurencia y sus respectivas familias, participan el fallecimiento del hermano de su vecina María Inés y sobrinos. Ruegan oraciones en su memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Javier Allub, Alejandra, Camila, Annia, acompañan en el dolor a toda la familia del querido tío Gringo.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Maria Eugenia Gonzalez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querido amigo Mario. Ruegan oraciones en su memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Los compañeros del 5to. Año "C", de la Escuela Normal Manuel Belgrano, promoción 1968, acompañan a la querida Negri Guadagnoli en estos tristes momentos, y elevan oraciones en su memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Antonio V. Castiglione y familia acompañan a su esposa Negri e hijos. Elevan oraciones en memoria del recordado Gringo.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Dras. Lilia de Jozami; Ana Maria Catella; Teresa del Valle López, acompañan en el dolor a su hermana política Stella Guadagnoli y a su estimada familia.-

Rogamos por su eterno descanso.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Zulma Naser, participa su fallecimiento y acompaña a Negri e hijos, en este momento de dolor.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Las autoridades del Tribunal de Cuentas de la provincia: dr. Martín Díaz Achaval, CPN Alfredo Osvaldo Juri, CPN Ricardo Lino Rubio, Dra. Marcela Garnica participan el fallecimiento del esposo de la ex fiscal general del organismo CPN Mirta Inés Guadagnoli y elevan oraciones en su memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. El que cree en MI aun muerto vivirá La Biblia acompañamos con pesar y esperanza en Cristo, a Negri, Eugenio, Pablo, Adolfo y demás fliares. Rody y Sylvia M. de Segienowicz.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Miriam Amil Feijóo y flia, acompañan y abrazan a sus amigos Mario y Mary en este triste y doloroso momento.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia,Titi y sus respectivas familias acompañan con cariño en este momento de tanto dolor a Stella, Negrita y a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Elma Cristina Sirena lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña en el dolor a su esposa Negri e hijos. Eleva oraciones en su memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Yoli Abdala acompaña espiritualmente a Negri en tan doloroso momento. Un gran abrazo querida amiga.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Sus amigos y vecinos: Lilia de Acevedo, Noemí y Myriam Acevedo y sus respectivas familias acompañan a sus familiares en su dolor

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Llegue nuestro pesame a nuestra querida Negri e hijos por tan irreparable pérdida. Descansa en paz querido Gringo. Ya estas con el Señor. Tus compañeras de 5to. C de la Escuela Normal.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Ana Maria Mema, Guillermo Alegre, sus hijos karina, Jorge, Elenora Alegre y nietos, participan con dolor el fallecimiento del esposo de nuestra querida amiga Negri Guadagnoli. Hasta siemprer Gringo. Rogamos oraciones en su memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Dichosos los que al partir dejan huellas imborrables de cariño. Sus consuegros José Viola, Celina Patiño, sus hijas Maria José, Maria Gabriela, Soledad y sus respectivas flias, acompañan en tan dificil momento a Negri, Eugenio, Pablo y Adolfo.

FERRERO, JUAN CARLOS MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Willian Mananicci y su esposa Aida, sus hijos y respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento del hijo de nuestra querida Johanita y papá del muy apreciado Geno. Rogamos oraciones por su descanso en paz y resignación a su querida madre y resto de la flia.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Estela Ártico de Díaz y María del Carmen Vera participan su fallecimiento y acompañan a Negri e hijos en estos difíciles momentos, deseándoles una pronta y cristiana resignación.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Cacho Isac y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Luis E. López y Gloria Cárdenas participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan penoso momento. Ruegan una oración en su memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Dr. Alfonso Migueles y Claudia Aprile, participan del fallecimiento del padre de su amigo y colega Eugenio. Que su alma descanse en paz. Amén.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Cónsul Honorario de la República Árabe de Siria Dr. Abraham Camilo Brahim, su esposa Dra. Camila Mahmud de Brahim lamentan su fallecimiento y acompañan a su hija Luciana y demás familiares en estos dificiles momentos.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Gian Franco Barbaglia, su esposa y familia, participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan a su hija Luciana y demás familiares en este momento de tanto dolor. Rogamos por su eterno descanso.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Rody y Sylvia M de Segienowicz acompañan con esperanzados en la Resurrección en Cristo a su hija Luciana y Santi.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Juan D. Pinto Bruchmann, su esposa Maria Ines Sanchez Abal y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Amilcar Buenvecino, Regina Pereyra, despiden con cariño a Poli, lamentando profundamente su fallecimiento. Un fuerte abrazo a Luciana y Santi con deseos de cristiana resignación.

GARNICA, RAMON OSCAR HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Su madre Dora Álvarez, su esposa Analia, sus hijas Antonella y Micaela Y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Su amigo Buby Milki y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su flia. en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Juan D. Pinto Bruchmann, su esposa Maria Ines Sanchez Abal y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

HUARITA CAIRO, JUAN (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. Jujuy el 20/9/20|. María Inés, Jaqueline, Viviana, María, Viviana, Teresita, Silvina, Carlos, Stefano y Myriam, participan su fallecimiento y gozozo encuentro con el Padre Eterno, y abrazan con cariño a José, Teté y Andrea.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. "Siempre estarás presente en nuestros corazones, que Dios te tenga en su gloria y que brille para Ti la luz que no tiene fin. Su cuñado Salvador Herrera y familia, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEAL, MANUEL DE REYES (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Zulma Naser, saluda y acompaña a Graciela e hijos en este momento de dolor.

LEDESMA, MANUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Su esposa Norma Suárez, sus hijos Adriana, Arturo, Verónica, hijos políticos Ramón, Alejandra y Héctor, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, MANUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Su sobrina Marisa Sanchez, su esposo Emilio Drube e hijos Ana Josefina y Maximiliano, hijos politicos Manuel y Adriana, participan con profundo dolor su partida. Que brille para el la luz eterna. Rogamos oraciones en su memoria, guardamos en nuestros corazones los mejores recuerdos compartidos con vos. Tio Papi y te pedimos que les des fuerzas a mi tia Norma, sus hijos y nietos para superar tu pardia.

LEDESMA, MANUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Hermanas de su esposa Norma. Pocha, Chela y Marta y sus respectivas familias, lamentan con gran dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, MANUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Pocha Suarez, Silvia, Pedro y Maria Constanza te recordaran con inmenso cariño, ya descansas en paz Tio.

LEDESMA, MANUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Su cuñada Suarez Estela, sus hijos Marisa y Emilio, sus nietos Ana Josefina, Maximiliano, Manuel y Adriana. Rogamos a Dios por su eterno descanso.

LEDESMA, MANUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Los compañeros de su hijo Arturo, Marcela Aguirre, Julieta Cornejo, Hector Acosta y Federico Delgado, participan con profundo dolor su fallecimiento.

LEDESMA, MANUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Marcela Aguirre Julieta Cornejo, Hector Acosta y Federico Delgado, acompañan a su hijo Roberto en este dificil momento.

LEDESMA, MANUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Santiago Lopez y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del papa de su amigo Arturo.

LEDESMA, MANUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Carlos Vega, Pablo Vega, Miguel Vega, Claudio Pineda y Mario Garnica, participan con profundo dolor el fallecimiento de la papá de su compañero Arturo.

LEDESMA, MANUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Los amigos de su hijo Arturo del Grupo TC Termas, acompañan a la familia en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, MANUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Alejandro Videla, su esposa Giulietta Lorefice y sus hijas Constanza, Valentina, Fiamma y Evangelina participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Arturo.

LEDESMA, MANUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Miguel Tomassone y Cecilia Bianchi, participan el fallecimiento del papá de Arturo y acompañan a El y a su flia. en este doloroso momento, rogando por un descanso eterno.

LEDESMA, MANUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Tomassone SRL, participa el fallecimiento del papá de su colaborador Arturo. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA PEREYRA, JOSEFA ERCILIA (q.e.p.d) Falleció el 23/9/20|. Su nieta Silvia Lorena Nuñez, su nieto politico Alejandro Gabriela Abalos Reynoso, Tomas y Paula Abalos y su bisnieta Justina Abalos Nuñez, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA PEREYRA, JOSEFA ERCILIA (q.e.p.d) Falleció el 23/9/20|. Monica de Uñates acompaña en el dolor a Angelita y familia.

LEDESMA PEREYRA, JOSEFA ERCILIA (q.e.p.d) Falleció el 23/9/20|. Clemira de Ibañez y familia, Viviana Ibañez participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA PEREYRA, JOSEFA ERCILIA (q.e.p.d) Falleció el 23/9/20|. Dr. Cesar Albuixech, su esposa Leisa Abalos Reynoso, sus hijos Benjamin, Facundo y Alejo Albuixech Abalos, acompañan a su nieta Lorena Nuñez, su nieto politico Alejandro Abalos Reynoso y su bisnieta Justina Abalos Nuñez. Ruegan oraciones y los acompañamos en este dificil momento.

LEDESMA PEREYRA, JOSEFA ERCILIA (q.e.p.d) Falleció el 23/9/20|. Francisco David, su esposa Silvia Abalos Reynoso, sus hijos Francisco y Agustin David Abalos, acompañan a su cuñada Lorena y familia en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA PEREYRA, JOSEFA ERCILIA (q.e.p.d) Falleció el 23/9/20|. Ricardo Abalos, Silvia Reynoso de Abalos, sus hijos y nietos participan con profundo dolor la partida al Reino Celestial de la "Lela" de su hija politica Lorena y ruegan oraciones en su memoria.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE(q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. Querida Valle: Todavía no reaccionamos. En verdad, te dormiste en el Señor, porque, cuando Buly fue a buscarte, te encontró dormida en brazos del Altísimo. Eres un ser privilegiado. Irte así sin agonía, sin llantos, sólo compartiendo la Gloria del Señor. Tu sonrisa perenne nos viene a la mente; tu voz algo ronquilla, tu flacura extrema. Tu cariño, incondiconal... Inauguramos el "doble" grupo " Resurreccion", como los dos anillos bendecidos que no pueden separarse porque pertenecen al mismo ser conyugal, como lo aprendimos y vivimos en el M.F.C. (Movimiento Familiar Cristianao). En la sección celestial a la que te integraste, entrar Kiko y Dorita Basualdo, (invitados Rodolfo y Nelly Córdoba) Maruja Carrascosa de Cantos, Luis y Negrita Migueles (los pioneros, los fundadores) Leandro Reyes Medina (el coqueto), Paco (el rebelde) quien fuera tu vecino de la Salta y el médico de toda tu familia. Estás bien acompañada. Aquí quedamos, sintiendo tu partida, los "restos" del viejo "Resurreccion": Raul y Nena Cristófoli; Gringo y Chichí Mananicci, Adán y Elenita Lobo; los Ingenieros Villalba y Antonio Cantos (El Negro). Yo, desde el corazón, porque me pasé al "Niño de Belén". Sabes quienes son los Zonales, verdad? Roberto Danna y Marcela Migueles. Nos piden oraciones y nosotros te pedimos que, con el Grupo de arriba, que está junto al Señor nos ayudes a perseverar en la fe y el apostolado de la mística familiar. Te queremos mucho, hermana; te estamos extrañando, ya. Bendícenos. Nosotros desde aquí no derramaremos una lágrima más. Tenemos mucho que hacer por los demás: llevar vivo y presente el modelo (algunos dirán "no se usa") del matrimonio unido y feliz; de la familia. En oración por ti y por las dos fracciones del viejo "Resurrección" (no hay coincidencias, sino Cristoinsidencias, decía un célebre asesor). Un beso. Lucy Koby.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. Dr.Víctor Manuel Piccardi, su esposa Emilia Gómez, sus hijos Víctor Martín, María de los Ángelesy Lazaro Matías y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por la pz de su alma.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. Mariano Gigena y sus hermanos, Silvia, José y Gaby Gigena, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. Manuel Sánchez y Elena Marina Piccardi, sus hijas Maria Elena, María Laura y Maria del Pilar y sus familias, participan con gran pesar su fallecimiento, recordándola con gran cariño. Acompañamos a su familia en este triste momento. Elevamos oraciones rogando por su descanso eterno.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. Julio Zorrilla y Maria Laura Sánchez Piccardi, junto a sus hijos Francisco y Manuel, participan con gran pesar su fallecimiento, recordándola con gran afecto por su generosidad y actitud servicial frente a los demás. Elevamos oraciones rogando por su descanso eterno.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. Tristeza por tu partida inesperada. Fuiste amiga,hermana,confidente. Un ser humano de luz. De alma pura, blanca. Tu generosidad y bondad nos inundaba. Martha Beatriz Carabajal, sus hijos Juan B. y Sole Barrón participan su fallecimiento y acompañan a su familia y oran por ella. Eleva tu vuelo querida amiga. Gracias por tantos momentos compartidos y por tu ejemplo de vida. Te vamos a extrañar.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE(q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. Alba Luz Astún de Palazzi y Luisa Elizabeth Astún de Marañon despiden con profunda tristeza a su querida compañera Vallecita y elevan oraciones por su feliz resurrección. Acompañan en el dolor a toda su familia en este aciago momento.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. Amílcar Buenvecino, Regina Pereyra, Alejandro Buenvecino y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de tan exquisita persona, a su esposo Buli, su hijo Gonzalo y a toda la familia todo nuestro cariño y deseos de paz y resignación.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. Cuando un amigo se va queda un espacio vacio que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Eras llena de bondad, generosidad y amor. Te recordaré como buena vecina y mejor amiga. ¡Hasta siempre Valle querida!. Mone Llinas de Maud.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. Luis Salomón Domínguez, Andrea Romina Bravo Suárez y Fedra participan con profundo dolor de su fallecimiento, su amor y su solidaridad siempre quedará en nuestros corazones. Rogando oraciones en su memoria.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. Elida Suárez de Bravo y Raúl Bravo participan con profundo dolor de su fallecimiento, eternamente agradecidos por haber recibido y cuidado a nuestras hija y nieta. Rogamos oraciones en su memoria.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE(q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. Lylia Reynoso de Carola, sus hijos Cristina y Mario y sus respectivas flias, despiden con profundo dolor a su querida amiga Valle en su partida a la Casa del Señor. Acompañan en este momento a su esposo Bully, su hijo Gonzalo, nietos y demás familiares y elevan oraciones en su memoria.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE(q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. "Tu alegría y tus acciones perduraran en nuestra memoria". Tus amigas: Mirta Mabel Elean, Glady Elean de Salomón y flia., acompañan con profundo dolor a sus fliares. en este difícil momento. Ruegan plegarias en su querida memoria.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. Celsa Soriano de Diaz participa el fallecimiento de su ex alumna de piano, acompaña a su esposo, a sus hijos y demás familiares en estos momentos de dolor. Descansa en paz querida Valle.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE(q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. Felisa Anabel Moyano de Arce participa con pesar su fallecimiento y acompaña a sus amigos Marta y Lito en el dolor. Ruega oraciones en su memoria.

ROJAS, ALCIRA PALMIRA (q.e.p.d) Falleció el 18/9/20|. Tus hermanas legionarias de la parroquia San Roque, Praesidium Maria Madre de la Iglesia: Amalia Vega, Marta Susana Miki, Silvia Mattar, Isabel Salvatierra, Olga Zelada de Herrera, Maria Ester Cevilán, Angelina de Seijas, participan su partida al Reino de los Cielos. Ruegan a las personas piadosas una oración en su querida memoria.

TÉVEZ, NILDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Blanca de Amil Feijóo y familia, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Nilda y acompañan a su familia. Siempre te recordaremos con cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

TOLOZA, HÉCTOR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Sus hijos Estrella, Lucia, Marcelo, Daniela, hermanos Yeni, Pedro, Rolo, Miriam, Federico, Margarita, Eduardo, Victor, cuñados Mario, Jose, nietos, sobrinos y demas familaires, sus restos fueron inhumados en el cementerio Pampa Muyo. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

TORRES, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/ 20|. Su esposa Juana Cuello sus hijos Rosa, Tere, Carla, Jose, h. politicos Miguel, Ariel, Andrea, Dani, sus nietos Daiana, Gabi, Jesus, Juaquin, Luci, Martina, Mayra, Mia, Lautaro, Seba, Camila, bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Serivico Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

TORRES, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/ 20|. El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. Su vecino Luis Arizaga, su esposa Hilda, sus hijos Ceci, Nolo y Chuno; sus hijos políticos y nietas participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos por el eterno descanso de su alma.

TREJO, ANDRES ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Su esposa Maria Teresa Paz sus hijos Mirian, Ana, Mabel, Nancy, Graciela, Ricardo, Andrea, Andres, h, politicos Cesar, Daniel, Sergio, Reina, nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SAYAGO DE MEDINA, CELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/10|. Madre, hoy se cumplen 10 años de tu partida al reino de los cielos. Te recordamos en cada momento de nuestras vidas y te llevamos en el corazon por siempre. Tus hijos, hijos politicos, nietos y bisnietos. Una oración en su querida memoria.

TEMIÑO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Querido hemano, al cumplirse un mes de tu fallecimiento, aún te recordamos con profundo dolor y anhelamos tu presencia terrenal. Danos la fortaleza para salir adelante y la resignacion para aceptar tu partida. Q.e.p.d. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Tu hermano, sobrinos y sobrinos nietos.

GAUNA, ROSARIO DEL VALLE (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/19|. Su compañero Eugenio, su hijo Adrian, sobrinos y demás familiares la recuerdan con inmenso cariño, al cumplirse un año de su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

GEREZ, SILVINA NEPTALI LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Silvi jamás te olvidaremos mi vida, mi amor, mi corazón, pensar que hace tres años partiste a los brazos de nuestro Señor Jesucristo para estar junto a tu padre descansando en paz en un jardín hermoso cubiertos con claveles blancos, con lo que te recordamos siempre. Su madre Estela, sus hermanos Judith, Yeye, su hijita Julia, su hermano de corazón Saúl, sus sobrinos Rodrigo, Virginia, Nicolás, Valentina. Desde donde estés ayúdanos para sobrellevar tanto dolor. Mi Adorada. Al cumplirse 3 años de su partida al Reino del Señor.

OVEJERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/16|. Al recordarse 4 años de su fallecimiento, lo recuerda. Su hijo Marcelo. Ruega una oración en su memoria.

STENBERG, OTTO CARLOS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/09|. Querido hermano: hoy hace once años que nos has dejado físicamente y te aseguro que tu recuerdo está intacto en nuestros corazones. Deseamos que Jesús te haya recibido en su casa. Tu hermano Kanky Stenberg, tu cuñada Nelly Bertuzzi, tus sobrinos Oscar Gustavo, Jose Ricardo, Jorge Luis y Susana Edit.

GUTIÉRREZ, EDUARDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/09/20|. Su cuñada Silvia Bustamante de Gutierrez, hijas Maria del Carmen y Ana Belén Gutierrez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO, YSABEL NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Sus hijos Lito, Margarita, Marta,Eliana, Nestor, h.politicos nietos y bisnietos y demas familiares sus restos seran cremados en horas de la mañana SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

AVENDAÑO DE REARTE, MARÍA FELICE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. A un mes de su fallecimiento te seguiremos recordando con todo el cariño del mundo. Dios y la Virgen te tengan en su reino. Fuiste una excelente persona, como hermana, tía, madre y esposa. Siempre vivirás en el recuerdo de tu querida hermana Jacinta Pacheco, tus sobrinos: Teresa Ledesma y flia, Rosa Ledesma y flia, Walter Ledesma y flia. y nietos políticos. Se ruega una oración en su memoria.

ALDERETE, HORACIO ISMAEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Su esposa Dina Soria sus hijos Felipe, Maria, Ramón, Héctor, Alicia, Jose, Daniela, Roberto, Virginia, Belén, Eduardo, nietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de los NUÑEZ DTO. Rio Hondo. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CASTILLO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Sus sobrinas Rosa Castillo, Graciela Argañaras, Ruth Leguizamon y demas familiares sus restos seran inhumados en el cementerio cristo redentor Fernanadez. Servicio Realizado por POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CHANETON, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Su esposa Rosa Roldan sus hijos Claudia, Roxana, Yanina, Walter, h. politicos Raul, Hector, Nicolas, nietos Veronica, Hector, Alejandro, Mayra, Yeni, Sofia, Valentina, Walter y demas familiares sus restos seran inhumados hoy en horas de la mañana. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MONTENEGRO ELCILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/ 20|. Su esposo, hijas, hijos polít., nietos y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Cañada. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Miembros del Consejo Directivo del Colegio Notarial de Santiago del Estero, acompañan con profundo dolor a la estimada escribana Mariangeles Karina Rafael, ante la irreparable pérdida física de su señora madre, rogando que su alma descanse en paz en los brazos del Altísimo y brille para ella la luz que no tiene fin.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Todo el personal dependiente del Colegio Notarial de Santiago del Estero, participan con pesar el fallecimiento de la señor madre de la querida escribana Mariangeles Karina Rafael y elevan oraciones en su memoria, rogando su descanso eterno junto a nuestro Padre celestial.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Pimpo Avellaneda de Morellini y sus hijos Marcia y Lucas Morellini y Ornella Lezcano Mattar participan su fallecimiento, ruegan al Señor le dé el descanso eterno como así también les dé resignacion a su familia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Ariel Luis Matarazzo y familia participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria y por su eterno descanso.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Milena Matarazzo, su esposo Martin Pontoni e hijos participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria, por su descanso eterno y por la pronta resignación de sus seres queridos.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Feliz quien partió al cielo con Jesus en su corazón, pues encuentra la vida y la luz de la paz de los cielos. Lamentamos su partida y acompañamos a sus hijas, nietos y toda su familia elevamos oraciones a su memoria. Isabel Rojas, Mario Pereyra, sus hijos con respectivas familias.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Arquitecto Ricardo Araujo, hijos, hijos político y nietos participan con enorme pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria por su descanso eterno y para que brille para ella la luz que no tiene fin.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Señor, ya está ante ti protégela con tu manto de luz y dale el descanso eterno. Walter Melanesio, esposa y demás familiares participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Acompañamos a sus hijas Karina y Bettiana y nietos en la dolorosa perdida de tan apreciada amiga. Nancy García, Héctor Moya, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Nora Rafael de Jimenez y Roberto R. Rafael e hijos despiden con dolor a la querida Betti. Acompañan con cariño a sus hijas Karina y Betiana y a sus nietos. Ruegan por su paz eterna, consuelo y fortaleza para sus seres queridos.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Hijos de Isac y María Figueroa participan con inmenso pesar la partida de la querida Betti y abrazan a toda su familia en el dolor.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Alicia Matesa y sus hijos Fabricio y Daiana participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. José Luis Cazzaniga, su esposa María Silvia Ruiz e hijas participan acongojados su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso en la Gloria del Señor.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Sus vecinos Jorge Albert Pappalardo, Verónica Santucho y sus hijos Ignacio y Mariano, participan con profundo dolor el fallecimiento de Betti y acompañan a sus hijas Karina y Bettiana y sus nietos Gonzalo y Martin en este duro momento.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. El Lic. José Mladenoff, junto al equipo que integra el Área de Relaciones Interinstitucionales e IntegraciónTerritorial, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Betti Beatriz Nuno de Rafael y acompañan en el dolor a su hija, Lic Bettiana Rafael, Secretaria Académica de la UNSE y a toda su familia.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Lic. Cristian Navarro, junto al equipo que integra el Área de Egresados y Entidades Profesionales, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra Betti Beatriz Nuno de Rafael y acompañan en el dolor a su hija, Lic Bettiana Rafael, Secretaria Académica de la UNSE y a toda su familia.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. La Lic. Silvia González Corral, junto al equipo que integra el Área de Mediación y Acción Institucional en Situación de Conflicto Laboral, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Betti Beatriz Nuno de Rafael y acompañan en el dolor a su hija Lic. Bettiana Rafael, Secretaria Académica de la UNSE y a toda su familia.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. La Prof. Liana Chazarreta, junto al equipo que integra el Área de Prensa Difusión Ceremonial y Protocolo, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Betti Beatriz Nuno de Rafael y acompañan en el dolor a su hija, Lic Bettiana Rafael, Secretaria Académica de la UNSE, y a toda su familia.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. El Abog. Roberto Daives, junto al equipo que integra el Área de Derechos Humanos, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Betti Beatriz Nuno de Rafael y acompañan en el dolor a su hija Lic Bettiana Rafael, Secretaria Académica de la UNSE, y a toda su familia.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. La Mg. Claudia Degano, junto al equipo que integra el Área de Proyectos, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Betti Beatriz Nuno de Rafael y acompañan en el dolor a su hija Lic. Bettiana Rafael, Secretaria Académica de la UNSE, y a toda su familia.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida, el que cree en Mí aunque muera vivirá". Participan del fallecimiento de la madre de su compañera de trabajo, Bettiana, Verónica, Melina, Kelly, Fabio y Saritha. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Se ruega una oración en su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Omar Montenegro, esposa e hijos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones al cielo para que Dios, misericordioso, lo cubra con su manto de luz y le dé el descanso eterno.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Lic. Edith de Mayuli, sus hijos Esc. Luciana Mayuli, Lic. Gianfranco Mayuli y flia. despiden con dolor la partida de la Sra. Bety acompañan a sus hijas y demás fliares. en el dolor y la oración.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Héctor Banco y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con tristeza a sus hijas y demás fliares. Rogamoa oración en su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Jesús Ahuat de Baleija, sus hijos José, Rolando, Cecilia y Marinéala y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Dr. Ricardo Alberto Leguizamón participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

ROSALES, ROBERTO GENARO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. "La lluvia cae, porque el agua pesa en las nubes. Las lágrimas caen, porque el dolor pesa en el alma". Tus amigos y compañeros de trabajo del Hospital Zonal de Fernández al cumplirse hoy nueve días de su fallecimiento lo recuerdan con inmenso cariño: Dina, Abel, Máximo, Mirta, Juan Carlos, Zulema, Hilton. Graciela, Carlos Enrique, Marina, José Díaz y Luis. Khairallah. Rogamos oraciones en su muy querida memoria.