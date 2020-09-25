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CARTELERA TV / 26 de septiembre de 2020

A LAS 18.30 CINE. UNA NOCHE EN EL MUSEO

- 21:12 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

12.30 CINE. EL GRAN ALBERTO

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 FINDE EN NICK

17.00 CINE. UN AMIGO PARA FRANK

18.30 CINE. UNA NOCHE EN EL MUSEO

20.00 ELIF

22.00 PH. PODEMOS HABLAR

00.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.00 FANÁTICAS

14.00 SANTIAGO , PUEBLO QUE BAILA

14.30 RECORDANDO

15.30 SÁBADO SAGRADO

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 DE A DOS

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 RECORDANDO (R)

22.30 TICKET AL SHOW


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