Harry Bradbeer: “Dimos el enfoque femenino al mundo de Sherlock”

El realizador británico Harry Bradbeer, que durante años condujo detrás de cámara multipremiadas series con fuertes protagónicos femeninos y que acaba de estrenar con gran repercusión en Netflix la cinta de aventuras detectivescas “Enola Holmes”, afirmó que fue “glorioso” presentar el clásico universo de Sherlock desde la mirada de una chica.

“Hay algo glorioso en hacer este cambio”, dijo el director a Télam, en referencia al personaje que interpreta la jovencita Millie Bobby Brown (conocida mundialmente por su papel de ‘Once’ en ‘Stranger Things’): el de la hermana adolescente del famoso investigador privado creado por Arthur Conan Doyle.

Acompañada por un elenco de figuras como Helena Bonham Carter, Henry Cavill y Sam Claflin, “Enola Holmes” sigue la historia de un personaje que Conan Doyle nunca inventó.

Enola es la protagonista de la homónima serie de novelas juveniles de Nancy Springer y propone una entrada al mundo literario de Sherlock desde su hermana adolescente; una chica que, como el famoso detective aficionado a la pipa, resuelve misterios armada de su poder deductivo.

¿Qué es lo que te atrajo de esta historia?

Lo que encuentro es que mucho de la acción, el humor y la diversión de los papeles que se le da a los hombres no se les daba a las mujeres. Tomemos por ejemplo la “Sherlock Holmes” de Guy Ritchie (2009); es una película genial, pero ahí Robert Downey Jr. y Jude Law tienen las mejores líneas, tienen todo el conflicto y toda la diversión. Lo que hicimos fue preguntarnos qué pasaría si cambiamos a estos personajes de género, qué pasaría si es una mujer y qué problemas tendría una mujer en esa época. Ahí hay una razón sólida de por qué es diferente y es porque las mujeres aún hoy enfrentan dificultades con el patriarcado y con el orden establecido. Eso le da otro ángulo al conflicto y ahí es donde reside el drama.

¿Cómo encontraste el balance entre la temática del empoderamiento femenino y el enfoque fresco y juvenil?

La energía es algo importante. Tenés un mensaje, que es el empoderamiento femenino, y tenés un personaje como el de Enola, que es tan temeraria y que en el momento en el que la conocés ya está en movimiento. Eso es muy importante para mí; que te agarre por el cuello y te diga “voy por este camino”. Ella es la que está a cargo del ritmo, y creo que la frescura viene de la energía que usamos con la cámara, en el diálogo ágil, en el montaje vibrante y juguetón.

La película trabaja con el quiebre de la cuarta pared. ¿Por qué decidiste trabajar con este recurso?

Tenía algo muy particular este personaje: su soledad; de hecho su nombre es ‘alone’ (sola o solo) al revés. A menudo no tiene a nadie más para dirigirle la palabra. Solamente nos tiene a nosotros, y eso me parecía una muy buena razón para seguir con ese enfoque. Nos permite no solo ser nosotros esos amigos que a ella le faltan, sino también ser parte de su viaje. Para los más jóvenes, para los que tienen su misma edad, lo podía hacer parte de la toma de decisiones, parte de su misma aventura.