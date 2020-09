Quimsa tiene un acuerdo de palabra con Brandon Robinson para su vuelta

25/09/2020 - 21:44 Deportivo

Quimsa está armando un plantel de jerarquía para la temporada 2020/21 de la Liga Nacional, pero una de las piezas que todavía le falta es Brandon Robinson.

El escolta estadounidense tiene un acuerdo de palabra con la “Fusión”, según reveló Diego Lo Grippo, director deportivo del club, en una entrevista concedida a Básquet Plus.

“Nosotros tenemos un preacuerdo con Brandon, que no está firmado, hablado de palabra, pero depende mucho de cómo se hagan las burbujas, cuándo, lo de la BCLA, cómo va a ser el ingreso a las burbujas para los que lleguen más tarde. Porque quizá se sume en enero directo para la segunda burbuja. Puede también pasar que al jugador se le presente otra oportunidad antes y la tome”, comentó Lo Grippo en referencia a la contratación del talento escolta estadounidense.

Robinson dejó una buena imagen la temporada pasada, cuando se convirtió en el jugador de mayor valoración del plantel, al promediar 18.3 puntos, 2.7 asistencias y 2.5 rebotes en 21 partidos disputados.

Quimsa le apunta a la Liga Nacional, pero también a la instancia decisiva de la edición 2019 de la Basketball Champions League Americas, pero si se define jugarla en octubre, no podrá contar con Robinson. Y tampoco con Juan Ignacio Brussino.

“Él se va a sumar cuando termine en México. Pero para la BCLA no lo tendríamos. Y es un jugador desequilibrante. Entonces, nosotros querríamos tener el equipo completo, porque también estamos complicados con fichar extranjeros. Los jugadores tienen que ir a los consulados argentinos en los países donde están, y a veces hay miles de kilómetros”, explicó el rosarino.

El plantel

Lo Grippo también habló acerca de la conformación del plantel. “Necesitamos un dos, un cuatro y dos cincos, siempre teniendo en cuenta que esas cuatro fichas serían de no tener a Brussino. Y serán extranjeros, porque en el mercado nacional no hay jugadores de esas características. Pero, no está fácil el tema de Migraciones, por lo que no vamos a hacer ningún anuncio oficial hasta que el tema de los permisos esté definido”, indicó.

En tanto, el próximo lunes comenzará la pretemporada en el predio de Upcn, a las órdenes del entrenador Sebastián González y con gran protagonismo del Prof. Lucas Barci, preparador físico del plantel profesional.

El cordobés Franco Baralle arribó el pasado martes a nuestra ciudad con su testeo negativo, pero deberá esperar alrededor de 10 días para sumarse a los entrenamientos.