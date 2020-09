Franco Sbuttoni: “Lo ideal sería poder jugar algunos amistosos”

25/09/2020 - 22:25 Deportivo

El fútbol argentino volverá a tener acción hoy después de mucho tiempo. Más allá de que cinco equipos de nuestro país ya vienen compitiendo desde hace un par de semanas de manera oficial, pero a nivel internacional (Copa Libertadores), hoy se reactivará la competencia interna con la disputa de varios cotejos amistosos.

Los equipos buscan sumar rodaje para llegar de la mejor manera al inicio del torneo, que aún no tiene fecha pero podría ser en octubre, y este tipo de ensayos sirven y mucho, sobre todo después de tanta inactividad.

Pero en Central Córdoba todavía no pueden disputarse amistosos. Había dos programados ante Atlético Tucumán (hoy justamente debía jugarse el segundo de esos encuentros) pero la gran cantidad de contagios en el plantel “Decano” obligó a suspenderlos.

El “Ferro” no tiene la ventaja que tienen los equipos de Buenos Aires para poder jugar amistosos, por el tema de la cercanía. La situación sanitaria tampoco parece ser la ideal. Y si bien en Central no pierden las esperanzas de poder jugar algún amistoso (podría ser el propio Atlético Tucumán, en caso de mejorar la situación epidemiológica del plantel, o Talleres de Córdoba), por ahora buscan sumar rodaje con las prácticas de fútbol como la que se llevará a cabo hoy en el estadio Alfredo Terrera.

Sobre este tema se refirió el defensor Franco Sbuttoni, tras la práctica de ayer. “Lo ideal es, en tiempos normales, jugar amistosos. De hecho teníamos programados algunos pero por estas circunstancias no se pudieron dar. Pero lo ideal es jugar los amistosos, lamentablemente, en esta actualidad y en este momento no se puede, no es lo mejor”, se lamentó el zaguero central.

Prácticas de fútbol

Ante la imposibilidad momentánea de jugar amistosos, para Sbuttoni son bienvenidas las prácticas de fútbol. “Hacer entrenamientos entre nosotros es muy bueno para ir ganando ritmo de fútbol. Siempre cuidando el físico y tratando de no lastimarnos entre nosotros, pero obviamente con la intensidad que necesitamos para el día de mañana, cuando arranque el torneo, poder hacerlo de la mejor manera”, agregó.

Y si del arranque del torneo se trata, Sbuttoni dejó en claro que está “motivado” por el inminente arranque, pese a que todavía no hay una fecha confirmada.

“Estamos motivados porque sabemos que en algún momento esto va a comenzar. Obviamente que se dilató un poco pero también es cierto que falta menos que antes. Más allá de que no hay una fecha en el horizonte, eso uno lo sabe y tiene presente que si no es en principios de octubre, será a mediados o a fines de ese mes. Pero yo creo que en octubre, si están dadas las condiciones, se podría largar”, manifestó.

El marcador central hizo un balance de la preparación, tanto en el plano personal como grupal: “Me siento bien, soltándome de a poco igual que todos mis compañeros. Tuvimos una etapa en la que quizás la carga de entrenamiento fue mayor en volumen y ahora estamos dándole un poco más de prioridad a la soltura, a la intensidad, a los metros cortos para empezar a sentirnos mucho mejor con la pelota. Creo que el equipo se va sintiendo mejor, las prácticas salen mucho más sueltas y eso es importante”.

Sbuttoni conoce el calor norteño, por su pasado en Atlético. “Algunos ya lo conocemos y otros no pero es normal y hay que acostumbrarse de a poco”, concluyó el defensor “ferroviario”.