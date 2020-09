FÚNEBRES | 26 de septiembre del 2020

25/09/2020 - 22:54 Funebres

Fallecimientos

- Reina Isabel Ibarra de Gerez

- Carlos Alberto Azaf

- Héctor Alberto Sierra

- Ángela Carlina Yñíguez (La Banda)

- Melchora del Valle Sayago

- Juana Antonia Pérez (Choya)

- Máximo Emeterio Espíndola Álvarez

- Hugo Miguel Sayago

- Juan Carlos Sequeira

- Elsa Beatriz Luna Vda. de Luna

- Mario Roberto Ruiz

- Aida Estela Galván (La Banda)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARLOS ALBERTO AZAF

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/9/20 y espera la resurrección.

Su esposa Peggy, sus hijos Carlos, Mercedes, Analía, sus hijos políticos Natividad, Mariano y Ramón, sus nietos Pablo, Agustina, Federico y Maximiliano rezan una oración en su memoria. Vivirás siempre en nuestros corazones.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ANDRES ROBERTO TREJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/9/20 y espera la resurrección.

Su esposa María Teresa Paz, sus hijos Myriam, Ana, Adriana Mabel, Nancy, Graciela, Ramón Ricardo, Claudia y Andrés Osvaldo, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ENRIQUE BERNARDO TREJO

(Q.E.P.D) Se durmió en el señor el 25-9-2020 y espera la resurrección.

En rápido vuelo te fuiste; vuela alto a ocupar "el lugar que dios te preparo" según decías siempre. Vuela a la eternidad.

Su esposa: Mercedes Oliva; Sus hijos: Luis Ricardo Trejo, Alejandro Enrique Trejo, Ramiro Trejo y nietos, su hija política Romina Jerez, Su hija espiritual Juana Argañaraz. Sus restos serán cremados. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ENRIQUE BERNARDO TREJO

(Q.E.P.D) Se durmió en el señor el 25-9-2020 y espera la resurrección.

En realidad, sin Fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que El existe y que recompensa a quienes lo buscan" Hebreos 11:6.

Tu hermana política Elvia Antonio y tu sobrina Mariela Trejo te despiden con profundo dolor.

Sus restos serán velados en Calle Plata (S/ V) de 8 a 10 hs.

RECORDATORIO

DR. DURVAL ADOLFO JOSÉ PALOMO

(q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 26/9/18.

A 2 años de tu partida te recuerdan tus hijos Durval y Micaela, tus padres Durval José y Elena, tus hermanos Daniel, Marcia y Diego, tu nieta Valentina, tus sobrinos y su cuñado Miguel. Elevamos oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

MARIANA GISEL GONZÁLEZ DE DÍAZ

Falleció el 26/08/2020.

A un mes de tu largo viaje. Era una tarde tranquila donde el sol ya se dormía y lejos, lejos muy lejos el horizonte oscurecía y en ese instante volaste mi mariposa querida, al encuentro de tus amores que llevabas en tu pecho como dos rosas prendidas.

Vuela muy alto mi amor que allí en el cielo has quedado para velar nuestros sueños por toda la eternidad.

Vuela, vuela mariposa, vuela muy alto mi amor que el perfume de las flores te abrazaron dulcemente y en ese abrazo tan tierno también se fueron los sueños. Sueños que juntos soñamos pero el destino no quiso que los sueños se cumplieran. Madre nos quedan tus recuerdos tus ganas de vivir, tu alegría, tu generosidad.

Tu esposo Coco Díaz, tus hijos Franco, Gise y Xime, tus adorados nietos Seba y Jero. Tu nuera Vale, tu madre, tus hermanas, tus padres y hermanos políticos. Descansa en paz y que María te cubra con su manto.

RECORDATORIO

HERNÁN ALFREDO JUGO

(Q.e.p.d.) Falleció el 27/9/2002.

Al cumplirse dieciocho años de su partida, sus hijos: Carlos Alfredo Jugo, Héctor Hernán Jugo y Hernán Alfredo Jugo con sus respectivas familias, recuerdan a su padre y ruegan oraciones por su descanso en el Señor.

AGRADECIMIENTO Y RECORDATORIO

LAURO DEL VALLE JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Querido Tato, al cumplirse el noveno día de tu fallecimiento imploramos al Señor y la Santísima Virgen te tengan en su reino, en paz y descanso eterno. Tu esposa Ana María Herrera de Juárez, tus hijos Dr. Mario del Valle, Dr. Oscar Daniel y sus respectivas familias queremos agradecer las enormes muestras de cariño y aliento en estos duros momentos que nos tocó vivir. A nuestros amigos, colegas y vecinos Montañez Crapanzano y flia., Juan Carlos Carrizo y flia, Emir Faisal y flia, a nuestros colegas docentes Carlos Santucho de Varas Cuchuna (Salavina), Mirta Gonzáelz, Lusi Sandoval y flia. familia Medina, Yoyi Gerez y flia., su ex maestra de los Ángeles (Banda), Nora Gutierrez de Lucatelli, Sra. Valle Gadda y ex docentes de la Esc. Henri Dunant, Esc. Nº 855 de Toropán (Avellaneda), Tadeo y Olma Santillán, Esc. Nº 335 de Granadero Gatica. A sus familiares González, Ibarra, Saralia Llanos y flia. Mirta de Juárez hija e hijo político, Elio Juárez y esposa, hermana Ogui y flia. Nora Ponce de Gómez y flia., Sara Fiad de Herrera y flia., Raúl Alderete y flia. Tito Herrera y flia. Sra. Mari Monti de Wainziger y flia. A los amigos flias. de Ramón Pellene y Elena Arias, Enrique Castaño y flia. María Angélica Ledesma de Galván y flia. Marcelo Barraza, su prima Nora de Montenegro y flia. Instituciones culturales y deportivas, Centro de Jubilados “Tradición”, Club de Maestros, José Nieves Caminos y Yolanda Núñez e hijas, Club Quito Vega, instituciones profesionales: Colegio de Médicos de Sgo. del Estero, Consejo Médico de Sgo. del Estero, Asociación Atlética Quimsa, Instituto de Cardiología, Hospital de San Pedro de Guasayán, Consejo Médico , tribunal de ética, especialización, capacitación y docencia por sus matriculados Dr. Mario Juárez y Dr. Oscar Daniel Juárez, IOSEP, Hospital “Mama Antula”, a los colegas amigos que colaboraron en su tratamiento Dr. Enrique Carabajal, Dra. Sonia Vélez, Dr. Ramón Vergara, Dr. Eduardo Fernández, Dra. Graciela Alzogaray, Dra. Andrea Dorado, Dr. César Monti, Dr. Ariel Trejo, demás vecinos y familiares a su fiel servidora y exalumna Rosa Comán y flia. de Gatica y a todos aquellos que con sus mensajes y condolencias nos acompañaron. Rogamos una oración en su querida memoria.

RECORDATORIO

CARLOS ROBERTO MAGUNA

(q.e.p.d.) Falleció el 17/09/20 y espera la resurrección.

"Tu partida fue muy repentina y aún nos duele profundamente, pero el recuerdo de tu accionar en esta vida, inunda nuestros corazones y nos permiten encontrar el consuelo necesario para seguir.

Tu transitar por este mundo fue una constante manifestación del amor de Dios en la tierra y el mejor ejemplo que podíamos tener. Te amamos por siempre y vamos a extrañarte sin límites". Su esposa Rosa Castro, sus hijos Carlos Roberto, Mariano Lucas, Maria Sol, María de los Milagros y Marcos Ignacio; tus nietos, hijos políticos elevan una oración en tu memoria al cumplirse los 9 días de tu partida a la casa del Señor.

RECORDATORIO

PEDRO ACOSTA

(Q.e.p.d.)Falleció el 26/9/18.

Padre amado a 2 años de tu partida, te extrañamos con mucho dolor, sabemos que estás en paz y con Dios y desde donde estás vos nos iluminas y guías en este vacío inmenso que nos dejaste. El dolor por tu ausencia es muy grande pero el orgullo que sentimos por vos es mayor. Fuiste un excelente esposo, padre, abuelo. Tu esposa Moni, tus hijos Javier y Analy, tu nuera Sandra y nietas Constanza y Virgi, ruegan oración en su memoria.

RECORDATORIO

RICARDO ROQUE MORE

(q.e.pd.) Se durmió en el Señor 26/8/20 y espera la resurrección.

“Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en mí aunque esté muerto vivirá”. Mi amor, compañero de mi vida, te extraño tanto que no me di cuenta que ya pasó un mes que no estás a mi lado. Siempre me hacías sentir que éramos una sola persona. Mi compañero incondicional, te amo y te extraño. Tu compañera Olga Anzani.

RECORDATORIO

Suboficial Mayor(R). Roldan Lidoro Oscar

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/08/2020 y espera la resurrección.

A un mes de tu partida te recordamos con mucho amor. Tu esposa, hijos, hijos, políticos y nietos.

RECORDATORIO

Suboficial Mayor(R). OSCAR ROLDAN LIDORO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/08/2020 y espera la resurrección.

Querido hermano hoy hace un mes que nos dejaste, todos los que te conocieron y te quisieron te seguimos llorando. Ese día fue muy triste para nosotros, no tuvimos tiempo de despedirte como te merecías, pero te fuiste como una persona de bien, muy querido por todos, "gran" hermano, padre, abuelo, marido, amigo y tío. Disfrutaste la vida como querías, siempre rodeado de muchas personas. Nos contabas historias, anécdotas, y cuentos y nos hacías reír. Gracias hermano por tantas cosas lindas que hemos vivido a tu lado. Siempre te recordaremos alegremente, y sabemos que estas feliz junto a papá, mamá y nuestro hermano "Cacho" cuidándonos y dándonos la fortaleza para seguir adelante. Tus hermanos que te quieren: Nardo y Nora, Néstor y Tere, Ester, Inés y todos tus sobrinos y sobrinos-nietos.

AUTALÁN, JOSÉ CIRIACO (Mimo) (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Marquesa Adriana Zurita, lamenta participar la desaparición física del querido Mimo, fiel servidor durante muchos años en la Renovación Carismática Católica de Sgo. del Estero. "Que el Señor lo recoja en su gloria".

ÁVILA, IRMA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Con profunda tristeza Dominga de Maya, sus hijos Manuel y Karina, Nora Graciela, Carlos y Silvina y su nieto Mateo participan su fallecimiento y acompañan a nuestra amiga Alejandrina y rogamos oraciones en su memoria.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Su esposa Peggy Villalba, sus hijos Carlos, Mercedes y Analia Azaf, hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Su hija María Mercedes y sus nietos Pablo y Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Su hermana Stella Azaf, sus hijas y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Sus hermanas Stella, Gladys y Beatriz con sus respectivas familias participan el fallecimiento de su querido hermano, rogando una oración en su memoria, y acompañan a su familia en este doloroso momento.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Las amigas de toda la vida de su hermana Beatriz, acompañan y abrazan a su familia en este momento doloroso y elevan oraciones para su descanso eterno: Cristina Atía, Polly Cavagnis, Mónica Dalale, Marizabel Faisal, Alicia Giménez, Susana Ibáñez, Patricia Larcher, Lucia Lpez Islas, Cristina Llugdar, Silvia Mendez, Alicia Montenegro, Mará Inés Muratore, Susana Nazario, Diana Palliotto, Liliana Peláez, Graciela Seisdedos y Mency Toloza. Que brille para Carlos la luz que no tiene fin.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Juan Carlos Villalba, Mónica López de Villalba, sus hijos, su hija pol. Cecilia Campanini, sus nietas, y bisnieta participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Marta Inés Raed y familia participa el fallecimiento del esposo de su querídisima amiga Peggy, rogando por el descanso de su alma y pronta resignación a su familia.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Ramón Marquetti y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Colino Marquetti, su esposa Irma Zorrilla y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Familia Cassarini participa con profundo dolor su partida y acompañan a su familia en este difícil momento.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Su cuñado Horacio Villalba, María Rosa Herrera, sus hijas Ma. Cecilia, Ma. Alicia, Ma. Graciela, Ma. Inés, Ma. Susana y Ma. Pilar con sus respectivas familias acompañan con cariño en este momento de tanto dolor a Peggy y sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Gaspar Orieta, Claudia Mattar y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá." Verónica Billordo, Jorge Neder y su hijo Lorenzo acompañan con hondo pesar a Analía, Mary, Carlitos y Peggy en tan difícil momento

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Estela Gentilini participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

CASTRO, RAÚL CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Familias de Francisco Bravo, Claudia Llarrull, Bety Gonzalez, Myriam Gauna y Valeria Guevara participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CASTRO, RAÚL CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Al gran Coco Castro lo sentimos en el alma. Familia de Chicho Cejas y Piru acompañan a sus hijos con gran dolor por su fallecimiento.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Hugo y Rulo Mulki participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en este triste momento. Se eleva una oración en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus matriculados Cres.: Humberto y Jose Luis Garnica. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero , participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de los Contadores Humberto y Jose Luis Garnica . Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus Colegas Cres. Humberto y Jose Luis Garnica. Que descanse en la paz del Señor.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Su amiga Nélida Edith Ovejero de Paz, junto a sus hijos Nelson, Franklin Paz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su querida memoria.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Tus compañeros del 5to Año "A" Promoción 1954 de la Escuela Normal Manuel Belgrano te despiden con dolor y se unen a tus hijos y nietos en la oración y la esperanza del encuentro contigo en el Reino de Dios.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Poli Nasser participa el fallecimiento de Pory, a quien recordará siempre por su sincera amistad, alegría y amor a la vida. Descansa en paz querida amiga.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Zuni Assis de Retamosa, su hijo José Manuel Retamosa participan con dolor la partida a la Casa del Padre de su querida amiga Porota y acompañan con oraciones a sus hijos y a su hermano Piqui en este difícil momento.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Pablito y Jose Marcelo Llanos, participan con mucho dolor el fallecimiento de su querida tia Porota. Rogando que la virgen Maria y el Sr. La reciba en sus brazos.

CORONEL, JULIETA ANAHI (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Su madre Margarita Coronel, su abuela Delia, sus tíos, primos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Santa María (Dpto. Capital. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORONEL, JULIETA ANAHI (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. El Personal Directivo ,docente y de maestranza de la Esc N* 36 "Manuel de Ispizùa" y del jardín anexo N* 204 " Mis Huellitas" participan con profundo dolor su fallecimiento . Ruegan una oración a su memoria y acompañan a Margarita y su familia en el dolor.

ENCALADA, VÍCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Marcelo Raul Massi participa el fallecimiento del hermano de Pililo Encalada, deseándole a este pronta resignacion.

ESPÍNDOLA ÁLVAREZ, MÁXIMO EMETERIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Su esposa Mercedes, sus hijos Norma y Kike, sus nietos Andrea, Cintya, Gaby y Fernando, su hijo del corazón Ramonita y su nieta Maite Participan con dolor su fallecimiento, sus estos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. CARUSO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Marquesa Adriana Zurita acompaña en el dolor a sus queridos amigos Mario y María por la partida terrenal de su hermano. "Que el Señor lo recoja en su gloria".

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Fernando Giribaldi y familia participa con gran pesar el fallecimiento del amigo Gringo, quedando con lindos momentos compartidos en la juventud.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculado, Dr. Ferrero Guadagnoli, Carlos Eugenio. Ruegan una oración en su memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dr. Ferrero Guadagnoli, Carlos Eugenio. Ruega una oración en su memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar en verdes prados me lleva a descansar". Juan Atie Saad, Ángela Figueroa de Saad y familia participan el fallecimiento de la querida Poly y abrazan en el dolor a su hija, nieto y demás familiares rogando resignación y eterno descanso para su alma.

GALVÁN, AIDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Tía Adi. Nos llenaste con tu amor, alegría y luz, toda nuestra vida. Siempre a nuestro lado, hoy en esta dolorosa partida rogamos que el Señor te reciba en sus brazos con el amor que mereces y descanses junto a Él por toda la eternidad. Te vamos a extrañar. Norma Cano, Joyi Romero y sus hijos, Loreley, Camila, Juan José, Ariadna, Alejandro y Lourdes.

GALVÁN, AIDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Hermana Querida. Toda una vida compartida a tu lado, mi hermana fuerte, mi hermana que siempre salía adelante, extrañaré cada tarde de compartir mates, recuerdos, risas. No hay lágrimas, ni palabras que expresen la tristezas y la pena que tienen nuestros corazones en estos momentos, pero sabemos que el Señor, lleno de su infinita Bondad, te amparará en su seno por toda la Eternidad. Te amamos. Tu hermana Lilia, tu sobrina Silvia Cano y su hijo Lautaro.

GALVÁN, AIDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Nos embarga una enorme tristeza al ver la partida de una mujer con enormes cualidades, luchadora y con una fortaleza admirable. Ya descansa al lado de Nuestro Creador contemplando su Luz Divina. Rogamos una oración en su memoria. Para su familia, deseamos que protegidos al amparo de la Fe, puedan sobreponerse a tan dura prueba. Ñata de Romero, Adriana Romero, su familia Luján, Carlos, Lourdes, Clara y Juan Carlos Peña.

IBARRA DE GEREZ, REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Su hijo Carlos, su hija pol Valeria, sus nietos Mauricio, Martina, Juani, Fer, Thiago y Liam participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Señor: ya está junto a ti, recíbelo en tus brazos y concédele la dicha eterna. Mirtha Aranda y su hijo Robertino acompañan a su querido cuñado Amilcar Ricardo Juárez por el fallecimiento de su hermano Tato. Amén.

LEDESMA, MANUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. "Señor permítele entrar a tu reino y cobíjalo en tus brazos". Su hermana Gladys E. Ledesma de Cisneros, sus sobrinos Daniel Cisneros y flia. y Javier Cisneros y flia. acompañan en este momento de dolor a su esposa Norma e hijos Adriana, Arturo y Verónica rogando al Señor les brinde fortaleza y serenidad para aceptar esta irreparable pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, MANUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Su tío Juan Nicolás Tenaglia (Nino) y flia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, MANUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Sus sobrinos Beatriz y Manuel Páez, hijos María Angélica y Anita, nietas Malena y Pilar participan con gran dolor su partida, ruegan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, MANUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus sobrinas Emilia Florentín y flia. Noemí Florentín y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan que nuestro Señor les dé consuelo y resignación a su querida familia.

LEDESMA, MANUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. "Señor envía tu luz, tu amor como guía y consuelo para su familia". Su sobrina Elba Mercedes Ovejero participa con dolor el fallecimiento de su querido tío Papi. "Señor recíbelo en tu reino y dale el descanso eterno". Ruega oraciones en su memoria.

LEDESMA, MANUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Sofía Tarchini de Khallou, Juan Carlos Khallou, Marta Villalba Zamora y Andrea Khallou participan con dolor el fallecimiento de su consuegro y amigo de la infancia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, MANUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Nilda Corbalán y flia acompañan en el dolor a toda la familia del querido tío Papi. Que descanse en paz y brille para el la luz eterna.

LUNA VDA DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Sus hijos Elsa, Héctor, José, Marcela, Mirta, H. pol., Juan, Norma, Susana, Walter, nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 10. Casa de duelo Fco. De Victoria 309 - SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LUNA VDA DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Brille para ella la luz que no tiene fin". Su hijo Pololo Luna; su hija política Norma Luna; sus nietos Sole, Héctor; Lucky; José y Roxana. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA VDA DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. "Hasta siempre madre mía". Su hijo Pepe Luna, su esposa Susana y sus hijos Cusi, Cecilia, Mario, Luciana y Ezequiel participan con mucho dolor tu fallecimiento

LUNA VDA DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Sus hijos Pepe, Pololo, Gringa, Marcela y Mirta participan con profundo dolor su fallecimiento Q.e.p.d.

LUNA VDA DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin . Su hija Mirtha, su hijo político Walter y su nieto Waltercito participan con profundo dolor su fallecimiento

LUNA VDA DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Sus nietos políticos José Quesada; Andrea Díaz Pasallo; Esteban Gallardo; Mariana Jugo. sus bisnietos Nicolás; Mara; Priscila; Mauricio; Jesús; Santino; Josefina; Martina participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA VDA DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. "Cuesta tanto dejarte ir abuela querida, que Dios te reciba con los brazos abiertos". Su nieta Cecilia Luna , su esposo Daniel Ciappino y sus bisnietos Fabri, Stéfano y Gianlucca. Sus restos seran velados en Fco de Victoria 309.

LUNA VDA DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Sus nietos Soledad, Héctor, Lucrecia, José y Roxana participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA VDA DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Sus nietos Cusi, Cecilia, Mario, Luciana y Ezequiel participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA VDA DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Sus nietos Laura, Martín, Gustavo y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA VDA DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Sus nietos Ludmila, Gabriel, Alejandra y Jerónimo participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

LUNA VDA DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Descansa en paz abuela querida, fiel devota de la virgen de San Nicolás el. Su nieto Mario, Nieta política Ángela y sus bisnietas Ana Paula y Zoé. Descansa en paz abuela.

LUNA VDA DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Su sobrina Estela Díaz participa con profundo dolor su partida a la Casa del Señor.

LUNA VDA DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. La comisión Directiva, cuerpo de delegados y afiliados de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica -AMET- participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre política del Secretario General Orlando Juan Gorosito

LUNA VDA DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Carlos Ledesma y su hija Verónica participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Elsa, Orlando,Martín, Laura, Nicolás, Gustavo y demás familiares en este doloroso momento

LUNA VDA DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Nicolás Ledesma participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Pololo. Ruega oraciones en su memoria.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin". Juan Atie Saad, Ángela Figueroa de Saad y familia lamentan profundamente la desaparición física de nuestra querida Valle. Abrazamos en el dolor a su estimado esposo, a su hijo, nietos y demás familiares en estos tristes momentos. Elevamos nuestras plegarias al Altísimo por su eterno descanso.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE(q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. Cecilia Echegaray y Ema Tomatis participan con mucha pena su fallecimiento.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE(q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. Anita de Parra, Teresa de Giuliano, Stella de Maldonado y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la cuñada de su amiga Zuzuca. Ruegan oraciones en su memoria y pronta resignicación a su esposo, hijo, nietos y hermanos.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE(q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. Luis Baccino y María Inés Costas, sus hijos María Esperanza y Leonardo Wagner, Francisco y Analía Moisés; acompañamos a toda su querida familia en este momento de dolor.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. "Felices los que sin mancha caminan en la Ley del Señor. Felices los que guardan sus mandamientos y buscan a Dios con todo el corazón". Nélida Gladys Rojas y flia, participan con profundo pesar el fallecimiento de su querida amiga Vallecita. Acompañan a su esposo, hijo, nietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, MARIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Su esposa Romelia Gómez, hijos Carlos, Marcelo, Liliana, Verónica, Ricardo, Rubén, Daniel, Julia, Mónica, Enzo, H. pol., nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. SERVICIO CARUSO CIA. ARGENTINA DE SEGUROS SA. - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SAYAGO, HUGO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Su esposa Chicha Gorosito, sus hijos Lucas, Jenny, Pablo, Moises, Nena y Sebastián, hijos pol, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus estos fueron inhumados ayer en el cementerio parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SAYAGO, MELCHORA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Sus hijos Aníbal y Soledad, su hija politica Roxana, sus nietos Valentina, Emilio, Lujan su bisnieta Luz Olivia y demás familiares, sus restos fueron cremados en el dia de ayer SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SEQUEIRA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Su esposa Adelina Luna, sus hijos María, Nancy y Ariel, sus nietos Alan, Mélani, Jimena y Ángeles participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SIERRA, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Sus padres Héctor Sierra, Edelmira Suárez, hermanos, y su pareja Yolanda Trejo, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias, Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

TREJO, ANDRÉS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. "Siempre estarás presente en nuestros corazones, que Dios te tenga en su gloria y que brille para ti la luz que no tiene fin". Su hija Adriana Mabel, hijo político Juan Daniel Silvetti, nietos Matías Daniel y Valentina Ariana, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a toda la familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TREJO, ANDRES ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Su hija Myriam Teresa, sus nietos Adrián, Tamara, Maximiliano y Lucas y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TREJO, ANDRES ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Mi viejito querido, ya estás en el Reino de los Cielos, te voy a extrañar y recordar siempre. Desde allí seguí protegiéndonos y guiándonos como siempre lo hiciste. Te amo y te amaré eternamente. Su hija Ana, hijo político César y su nieta Sonia participan con profundo dolor tu fallecimiento y elevan oraciones en tu memoria.

TREJO, ANDRES ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. El cielo se tiñó de gris. Papi Querido!!! Hoy lloro tu partida, pero al mismo tiempo sonrió por todo lo que vivimos juntos. Puedo abrir los ojos y ver todo lo que nos has dejado y enseñado. No sabes lo difícil y doloroso que será no tenerte, no escucharte. Fuiste un padre ejemplar que supo guiarnos por el buen camino y enseñarnos los mejores valores de la vida para ser personas de bien. Gracias por el amor infinito que nos diste siempre. Te vamos a extrañar!!! Te amamos papi!!! Vivirás eternamente en nuestros corazones. Su hija Adriana Mabel, hijo político Juan Daniel y nietos Matías y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TREJO, ANDRES ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|.Querido Papi Andrés, hoy tu partida un gran vacío pero tus enseñanzas, cariño e infinito amor nos quedarán guardados en el corazón. Señor recíbelo en tus brazos y dale descanso eterno. Te amamos. Su hija Nancy, nietos Romina, Marisol y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TREJO, ANDRES ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Su hija Graciela, tus nietos Rita, Ivanna, Gonzalo, Rodrigo, Franco, Ramiro y Claudio y bisnietos Ignacio, Agostina, Faustina y Tiziano participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TREJO, ANDRES ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Su hijo Ramón Ricardo Trejo, su hija política Reina, nietos Álvaro, Luisana y Mauricio participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TREJO, ANDRES ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Padre te fuiste, pero el rastro que dejó tu existencia, ha Sido un regalo para todos. Tu amor, tu honestidad, tus consejos y protección. Te recordaremos con orgullo. Su hija Claudia, hijo político Sergio, nietos Micaela, Javier, Gastón, Sofía y Maximiliano y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TREJO, ANDRES ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Su hijo Andrés Osvaldo, sus nietos Agustina, Nicolás, Esteban y Gastón y bisnieta Martina participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria..

TREJO, ANDRES ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Su hija política Nora Serrano, sus nietos Ramón, Adriana, Ignacio y Marita y sus bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

TREJO, ANDRÉS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Sus consuegros Darío y Marta Ledesma, participan con profundo dolor su partida. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

TREJO, ANDRÉS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. La honorable comisión directiva y afiliados del Sindicato de Empleados de Farmacia de Sgo. del Estero (S.E.F.S.E) participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre político de nuestro secretario general Juan Daniel Silvetti y abuelo materno de la compañera secretaria administrativa Rita Mujica y acompañan a toda la familia en estos momentos de pesar y dolor. Elevan oraciones por el descanso en paz de su alma y por la crisitiana resignación de sus hijos y de toda la familia. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

TREJO, ANDRES ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Cecilia Lezcano y sus nietos Agustina, Nicolás y Esteban participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TREJO, ENRIQUE BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Sus hijos Luis, Alejandro, Ramiro, hijos políticos, nietos Bruno, Carla, Tata, Martina, Perica, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán Cremados. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

TREJO, ENRIQUE BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Porque un momento durará su fulgor; más en su voluntad está la vida: por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Salmo 30:5. Abuelo nos enseñaste que después de una lágrima viene una sonrisa. Vuela alto al reencuentro con nuestro Señor. Te extrañaremos. Sus nietos: Carlita, tatita, Martin, Bruno, Martina y Sara.

TREJO, ENRIQUE BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Fuiste una persona de mucha luz el señor te reciba en sus brazos". Su nietos Carla y Tata participan con profundo dolor en su fallecimiento

TREJO, ENRIQUE BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Con profundo pesar querido primo y tio te despedimos hoy. Gracias por el hermoso tiempo compartido, que brille para ti la luz que no tiene fin. Osvaldo Oliva, Viviana Pastor, sus hijos Naty y Carli, Gabi y Agus y su nieta Joaquina.

TREJO, ENRIQUE BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. José López, Ana Pettinicchi e hijos participan en su fallecimiento y acompañan a su flia en este difícil momento.

TREJO, ENRIQUE BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Oscar Pettinicchi, Teresita Serrano e hijos participan en su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este difícil momento.

TREJO, ENRIQUE BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Celeste López, Pablo Israel y Anita participan con profundo dolor y acompañan a su flia e hijos.

TREJO, ENRIQUE BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Kiko Unzaga Silvia Pettinicchi, sus hijas Antonella, Agostina y Romina participan con dolor su fallecimiento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. María Marta Ruiz Díaz, sus hijos Martín, Rosario y Lourdes, sus nietas Esmeralda e Isabella y su nuera Lourdes Ceballos, agradecen desde lo más profundo de su corazón a todos aquellos que ayudaron y acompañaron en este proceso tan difícil de la enfermedad de Gustavo: Dr. Gerado Zamora, Dr. César Albuixech, Dr. Mario Rosales, CPN Mario Vega, Dra. Nemesia Feipfer, médicos, enfermeras y personal del Hospital Independencia (en especial Marito, Roberto, Nora), Dra. Liliana Garnica, directivos, médicos, y jefa de terapia del Centro Integral de Salud Banda (CISBanda) y su equipo de enfermeras y mucamas de la Clínica Yunes, en especial a las enfermeras y mucamas del quinto piso, que nos acompañaron con tanto cariño y vocación de servicio, Dr. Claudio Basbús y personal del Centro Integral de Oncología (CION), Dr. Fernando Buabse (Tucumán), Dr. Dr. Guillermo Méndez, Dra Cristina Nazar, Dr. Sául Berman y Dr. Lucio Uranga (Hospital UDAONDO Bs.As.), Dr. Eduardo Cosci (Instituto del Diagnóstico), personal de OSDE Sgo. del Estero, Sra. Patricia Santiago (Farmacias La Esquina), directivos, compañeros y amigos de la UCSE, Lic. Javier Agüero, Dra. Alba Ruiz, enfermeras particulares Adela Toledo y Vanina Pereyra (Dios las acompañe siempre), Dr. Diego Varela, Dra. Belén Lares, Dra. Carla Amadey, Dra. Mónica Roldán, Lic. Vanina Trejo, Dr. Agustín Nader, Dr. Gastón Noriega, su instrumentista y amigo-hijos incondicional Ricky Leguizamín, Lic. Cecilia Neme, Lic. Antonio Farhat, Ricardo Jiménez, Hugo Villalba, Guillermo Rezola, Esteban Jiménez, Angelito Villarreal, Cecilia Echegaray, Alicia Carrasco y a todos aquellos que estuvieron presentes con su cariño, solidaridad, palabras de aliento, oraciones reconocimientos y salutaciones. Junto a sus queridos hermanos, cuñados, primos y sobrinos, le pedimos a Dios que brille para él la luz que no tiene fin.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Su hermano Amílcar Ricardo Juárez, su esposa María Aydee y sus hijos: Richard , Marcela y Francisco. A nueve días de tu partida elevan una oración por la paz de tu alma, que el inmenso amor de nuestro padre celestial te reciba en su hogar concediéndote el descanso eterno. No te digo adiós hermano, simplemente hasta siempre.

ROJAS, ALCIRA PALMIRA (q.e.p.d) Falleció el 18/9/20|. Madre: Hoy se cumplen 9 dias de tu partida repentina, te recordaremos co amor y alegría como fruto de lo que nos transmitías día a día. Dios necesitaba un ángel mas en el Cielo. Descansa en paz Mamita querida. Sus hijos Mirta y Rita Arias, tus nietos y bisnietos, rogamos una oración en su memoria.

ROJAS, ALCIRA PALMIRA (q.e.p.d) Falleció el 18/9/20|. Vecinos y amigos de su hija Rita Arias; Isabel de Pece y flia; Estela de Garnica y flia; Elida de Castro; Mary y Ricardo Viaña; Santiago y Mirta de Rojo; Flia. Palomo; Juana y Dani Pavón, participan el fallecimiento de su madre y la acompañan en el dolor al cumplirse 9 dias de su partida.

ROLDÁN, LÍDORO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Al cumplirse un mes de tu partida ,primo querido, Melli Roldan (Flaco) .Tus primos que nunca te olvidaremos: Tita, Isabel,Marta,Juan y Pilar Saavedra;Tus primos políticos, Moti Contreras y Mario Garcia y las respectivas familias ;Alvarez, Ruiz,Aimone. Koki y Pajarin Saavedra. Desde Bs As.

CORIA, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Su hijo Carly Coria, su esposa Rosa, sus nietos Carla y Carlos Franco, nietos políticos Alejandra y Hugo y familiares participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN, AIDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Sus hijos Rosa Margarita, Néstor Enrique, H. pol., Chachi, nietos, bisnietos, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO UNIÓN FERROVIARIA - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

YÑÍGUEZ, ANGELA CARLINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Sus hijos Javier, Noemi, Fabian, Argentina, Fernando, Maxi, y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Acosta. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JOZAMI, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/09/20|. Al cumpirse nueve días de su fallecimiento la Promoción 1.957 de la Esc. Normal Reg. Dr. José B. Gorostiaga acompañan a su querida compañera Pocha Kozameh en estos momentos de dolor junto a sus familiares, con un fuerte abrazo y oracaiones en memoria de su sobrino Raúl. Que descanse en la paz del Señor.

CHANETON, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. José Rubén Ovejero y flia., envia sus condolencias para que su familia encuentre cristiana resignacion.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. En nombre de la Comunidad Educativa de la escuela Nº 396 "Manuel López Rodríguez" de la localidad de Loaj" Dpto. Robles y el ex personal directivo y docentes de la institución; Sras. Irma B. de Gerez, y Marta Gerez de López participan con hondo pesar su fallecimiento. Acompañan a su esposa, hijos y a toda la familia en este difícil momento. Don Grego estará siempre presente en nuestra memoria y nuestros corazones ya que fue un gran colaborador con la institución y su alumnado. La vida pasa las obras y actitudes de las personas quedan y perduran en el tiempo. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. El personal de secretaria académica de la UNSE, junto a la dirección de alumnos de grado, la dirección de alumnos de posgrado, la dirección de biblioteca, área de Siu Guarani UNSE, COEP y sus respectivos integrantes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hija Lic. Bettiana Rafael, secretaria académica de la Unse y a toda su familia.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Las autoridades de la Facultad de Ciencias Forestales, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de la Secretaria Académica de la UNSE, Lic. Bettiana Rafael y acompañan a su familiares en este triste momento. Se ruega oraciones en su memoria.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. La decana, Dra. Myriam Villarreal, la vicedecana, Dra. Judhit Ochoa miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra, la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Betti Beatriz Nuno de Rafael y acompañan en el dolor a su hija, Lic Bettiana Rafael, Secretaria Académica de la UNSE, y a toda su familia.

PÉREZ, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. El grupo de Servidores de San Expedito de Choya participa con dolor el fallecimiento de la mamá de Ramón Coronel y madre política de Soledad Espeche. Acompañan a la familia en este duro momento que les toca vivir. Choya.

PÉREZ, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Dalinda de Espeche, sus hijos José Domingo, Polilla, Yackeline y Barbarita junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

SEGOVIA, NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Sus amigos Fernando, Azucena y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Colonia el Simbolar. Dpto. Robles. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. La flia Castillo - Montis, agradecen el apoyo, la ayuda y el servicio incondicional de la directora médica, Dra. María José Baracat, de la administradora Sra. Silvia de Baracat, y a todo el personal médico, administrativo, de enfermería, de mucamas y maestranza del Centro Médico San Luis SRL. Agradecer la asistencia y el sostén brindado en la última etapa de su vida, al enfermero Joaquín Granado. Y por último y no menos importante, el soporte físico y espiritual de familiares y amigos (que supo cosechar muchos en sus 39 años de vida) de nuestro hijo, hermano, tío, Juan Matías Castillo, quien se durmió y pasó a estar junto a nuestro redentor el 26/8/20 y siempre permanecerá en nuestra memoria y nuestros corazones. Papá, mamá, hermanos, hermanas políticas y sobrinos.

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. A un mes de tu partida, hijo; hermano; tío, el Padre Celestial amplía su ejército de ángeles y tu custodia es lo que nos protegerá y guiará en nuestra vida terrenal. Una oración permanente en tu memoria, querido Maty. Sus padres Oscar y Mary, sus hermanos Javier y Cristian, sus hermanas políticas Lorena y Naty sus sobrinos Agustín, Alma, Valentina y Ciro.

MONTENEGRO DE PEREYRA, MIRTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. A un mes de tu partida cada uno de nosotros te recordamos con inmenso cariño. Que brille la luz que no tiene fin. Ya descansas en los brazos del Señor. Su cuñado Mario R. Pereyra, su sobrino ahijado Alberto Pereyra, Gustavo Pereyra y flia., e Isabel Rojas.

ROSALES, ROBERTO GENARO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. No se pongan tristes por mi ausencia no me fui de su lado. Jesús dijo que el que cree en mí aunque este muerto vivirá y el que cree en mí no morirá para siempre. Al haberse cumplido nueve días de su fallecimiento tu esposa Graciela, tus hijos Maisabe, Claudio, Erika y Yoana, tus nietos: Luis, Mía, Francesca, Mauro y Benicio, tus hijos políticos: Fernando, Martin y Anaela y tus hijas del corazón Malena, Alexia elevan oraciones en su memoria

ROSALES, ROBERTO GENARO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Querido hermano, duele tu ausencia pero nos consuela saber que estas en paz, junto a nuestros padres y con Ronald y Ruth. Al cumplirse nueve días de tu partida tu hermana Hermosa y tus sobrinos Cristian y Matías te recuerdan con inmenso amor.