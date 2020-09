Julio Navarro: “La humanidad es un pequeño grano de arena en un universo casi infinito”

25/09/2020 - 23:36 Santiago

Hay dos misterios que el santiagueño Julio Navarro (58), uno de los tres científicos que podrían ser incluido en el listado de candidatos a premio Nobel en el área de Física no ha podido resolver. Uno de ellos es de qué está conformada la materia oscura, ese campo que conforma el 95% del universo y ante el cual el mundo, nuestro mundo, todo nuestro sistema solar se muestra tan grande como un grano de arena. El otro, más mundano, es cómo hacer el repulgo de las empanadas, según se autocritica con ironía.

En una charla de casi 30 minutos con EL LIBERAL desde la Isla Victoria en Canadá, a 11.500 kilómetros y a 40 años de haberse marchado de esta provincia para estudiar, cuenta cómo es su trabajo, cómo recibió la novedad de esta publicación Citation Laureates que lo pronostica con chances para integrar la terna del Nobel, los sacrificios que tuvo que hacer para estar ahí, entre los más reconocidos astrónomos del mundo y también les envió un mensaje a todos los jóvenes santiagueños que están buscando definir una carrera, una vocación, en definitiva, su futuro.

Este comprovinciano encarna tal vez mejor que nadie aquel dicho que reza que “Santiago no tiene riendas pero sujeta”. Aún después de 4 décadas y de miles de kilómetros de distancia. Por eso, con la misma naturalidad que habla de la materia oscura, se permite bromear de sus dotes culinarias e incluso, decir que lo hayan incluido en esa nominación no deja de ser un orgullo, pero “los halagos son así, inmerecido pero bienvenidos”.

¿Cómo recibiste lo de esta publicación que te ubica entre los posibles candidatos a estar en la lista de los Nobel?

Esta publicación no tiene mucho que ver con los Nobel. Lo que hace es que, a la gente que ha tenido mucho impacto de acuerdo con ciertas métricas de publicaciones y cosas así, hacen como un pronóstico, una predicción de quién podría ser candidato fuerte para el Nobel. Muchas veces le pegan, muchas veces no. De cualquier manera es un reconocimiento muy importante. Estar en ese grupo de personas es considerada una distinción bastante emocionante.

¿Cómo definirías tu trabajo y tus investigaciones en la Universidad de Victoria?

Trabajo en un campo que se llama materia oscura. Para dar un panorama conciso, la materia que conocemos en el universo, las que hacen los átomos, de la que está hecho el planeta, el Sol, ese tipo de materia que llamamos átomos, hidrógeno, oxígeno, toda estas cosas que uno estudia en química, sabemos que todo eso constituye una pequeñísima fracción de la cantidad de materia que hay en el universo. Del orden del 4 ó 5% de toda la materia que hay. Del resto, el 95% que falta, parte de ella es un tipo de materia que no entendemos bien pero sabemos algunas cosas. Ese tipo de materia la llamamos materia oscura. La llamamos oscura porque no interacciona con la luz. O sea si nosotros tuviéramos una pelota de esta materia, la luz la pasaría, sería completamente transparente y sabemos por muchas mediciones astrofísicas que esa materia existe, sabemos cuánto de eso hay, sabemos cómo se distribuye en el universo, cuánto hay alrededor de nuestra galaxia, sabemos muchas cosas. Pero lo que no sabemos es qué es lo que es.

¿Cuánto tiempo de tu vida le has dedicado?

He dedicado toda mi vida a entender no solo qué es lo que hace a la materia oscura, sino también cómo se produce la formación de galaxias, de otras estructuras del universo como cúmulos de galaxias, grupos de galaxias, etc. ha sido una pasión de toda la vida.

¿Qué herramientas se aplican para tratar de conocer esta parte de la materia oscura?

En particular lo que hago, he contribuído a hacer modelos numéricos. Sabemos bastante bien cuánta materia oscura hay alrededor de nuestra galaxia, ahora lo que podemos hacer también es hacer algunas suposiciones acerca de qué es esta materia oscura. Lo que he hecho en base a toda mi carrera es hacer estas simulaciones en computadoras y después comparamos y vemos si hay algo que no anda bien y por qué. En ese proceso interactivo aprendemos a aceptar cuáles son las características de esa materia oscura.

Al conocer todo esto da la pauta que somos un punto tanto el planeta y el sistema solar en el que estamos…

Si, la verdad que en el estudio del universo uno se da cuenta que la humanidad es un pequeño grano de arena en un universo casi infinito. Es bastante sobrecogedor como pensamiento, pero también es bastante impresionante que podamos discernir casi todo lo que conocemos en el universo con leyes naturales que hemos deducido con nuestra pequeña inteligencia y que hemos desarrollado como especie en cientos de miles de años. Eso es algo increíble: que podamos medir luz que viene desde el confín del universo, de tan cerca del Big Bang, que la podemos medir, analizar, entender y que luego pase a ser un entendimiento tan profundo del universo aunque seamos una especie mínima en un planeta pequeñísimo, en una galaxia ordinaria.

¿Qué fue lo que te movilizó cuando eras chico a seguir esta carrera?

Crecí en Santiago, en el pasaje Diego de Rojas, en la calle Perú entre Salta y Pellegrini. Allí crecí, fui al colegio San Jose en la primaria y luego a la Escuela Normal en la calle Independencia. Cuando termine la secundaria fui a Italia en un intercambio cultural y después cuando volví empecé la universidad en Córdoba, en la época de la dictadura. Hice un exámen y empecé en ingeniería, mi madre no estaba contenta con Astronomía así que no me dejó seguir. Hice el exámen y seguí por cuatro años Ingeniería y Astronomía, haciendo las dos paralelas, Astronomía por la mañana e Ingeniería por la noche. Al final dejé ingeniería en cuarto año porque ya era bastante complicado, tenía muchos trabajos que hacer, la tesis de licenciatura, los tiempos eran más cortos. Aparte, fui activista político, era una época muy intensa desde lo intelectual, educacional y político que lo recuerdo con mucho cariño.

¿Cuándo y por qué te vas a Estados Unidos?

Estaba en tercer año de la licenciatura y con un compañero se nos ocurrió, como estábamos muy perdidos en el universo científico, organizar una reunión que no se había hecho por muchos años, esto era en el año 86. Invitamos a toda la gente importante que se nos podía ocurrir. Como era justo después de la vuelta de la democracia, conseguimos algo de dinero, que viniera gente interesada en la Argentina que había sido olvidada del mapa. Vinieron 4 ó 5 personas y con esa influencia de la gente que conocí, uno de ellos fue mi mentor, me dieron cartas de recomendación, con lo cual terminé el último año de mi tesis en Harvard, aunque la empecé en Córdoba. Despues hice un post doctoral en Cambridge, luego regrese a Arizona, Tucson en EE.UU. y después vine a la isla Victoria, justo en la parte sur de Canadá y aquí estoy hace 20 años.

¿Qué le dirías a los chicos que están decidiendo en este año atípico una futura carrera?

Creo que hay dos cosas para decirles. Si uno tiene una vocación, seguirla. Yo estudié en Santiago, tuve a profesores muy lindos que los recuerdo con mucho cariño. Si uno tiene una vocación, e interés, sobre todo iniciativa, y un poco de talento, puede llegar a donde uno quiera. El límite sólo lo pone nuestra capacidad de trabajo, nuestra capacidad de persistencia, de sostener el interés por un tiempo grande. En la Argentina tenemos la suerte, a la cual yo siempre le llamo suerte porque de otro modo no hubiera podido estudiar de que las universidades son de alta calidad y gratis. Yo estudie en Córdoba porque la universidad es gratis, porque si hubiera sido pagada como en EE.UU. o en Canadá, jamás hubiera podido estudiar, porque en casa éramos clase media pero éramos 7 hijos, no había ningún tipo de dinero como para eso. Tuve mucha suerte de participar en un sistema libre, gratis, que me permitió a mí al menos poder estudiar con la gente que era muy respetada y educada.

¿Qué es lo que más extrañas de Santiago?

Todo. Podría hablar todo el día, desde los jacarandás hasta las empanadas y el folclore que siempre ha sido mi pasión de toda la vida son las cosas que me faltan más. Las empanadas sobre todo. El otro día traté de hacer empanadas y me han salido terribles, no las puedo cerrar, el repulgo, se me despanzurraron todas. No estaban feas, pero no estaban lindas tampoco. No sé qué me ha faltado. Es un trabajo para la Nasa. Cada vez que voy a Santiago me pregunto ¿cómo es que las hacen tan bien?. Y la música, el folclore, sobre todo la música santiagueña es algo que aprecio mucho.

¿Seguir la vocación también tiene sacrificios?

Si, no en el sentido de sufrimiento, pero sí que uno pierde cosas para obtener otras. Ese sentido de sacrificio, en el caso mío abandonar toda mi cultura, aprender una nueva lengua, hace 30 años que no hablo castellano todos los días. Perder tus amigos, tu familia, a la cual veo una vez al año o cada dos años, llevar toda una vida afuera, ser siempre forastero, ese es un precio personal que yo he pagado. Para algunas personas no es un gran precio. Pero desde mi punto de vista es un precio alto, pero es por la dedicación a la ciencia y a tratar de entender el universo un poco mejor. Ha sido una buena inversión. Uno vive una sola vez, todo lo que lo hace a veces te arrepientes y a veces no y una vez que te arrepientes no vale la pena así que mejor seguir adelante. Yo sigo muy contento de haber logrado lo que he logrado y de estar en contacto con mi familia y la gente que quiero pero siempre un poco lejos.

¿Cómo ves a la Argentina?

Yo me fui en el año 1989, el día de La Tablada (el intento de copamiento del Cuartel de La Tablada el 23 y 24 de enero de 1989 por miembros del Movimiento Todos por la Patria). Ese día estaba en Ezeiza. Lo recuerdo muy bien: Era un caos, justo ese día era una cosa de locos Buenos Aires. Pero durante toda mi estadía afuera he visto al país ir y venir y subir y bajar, pero siempre con esperanza y con pocas expectativas. Muchas esperanzas y pocas expectativas, hay que ser realistas.