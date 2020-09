Por el calor y la sequía señalan un panorama crítico para la ganadería

26/09/2020 - 01:02 Economía

La situación por la sequía que padece el campo santiagueño tanto en la zona de secano como en en la zona de riego, comenzó a tornarse crítica por la demora en la llegada de las lluvias a punto tal que productores del noreste santiagueño reportaron que ‘el panorama es muy duro’ a la par que hay algunos lugares donde ya hubo mortandad de hacienda.

A este escenario se suman también los incendios que se registraron en la víspera en algunos tramos de la ruta 16, entre Sacháyoj y Campo Gallo por el fuerte viento y temperaturas por encima de los 40 grados.

El presidente de la Federación de Asociaciones Agropecuarias (Faas) José Ferrero señaló que ante la demora en la llegada de las lluvias, “la situación es muy difícil. Hay productores de Sacháyoj que solicitaron que se pida la emergencia agropecuaria. La realidad es que está muy difícil y el panorama para lo que resta del año es muy pero muy complicado porque entramos de acuerdo con los pronósticos que manejamos en un escenario de La Niña que nos hace pensar en un verano muy seco y con temperaturas muy altas”.

El dirigente, agregó que “los grandes productores tienen forma de reservar pasturas para esta época porque en realidad no es extraño este escenario. Pero, los pequeños y medianos productores están muy mal y si este fin de semana no tenemos lluvias van a comenzar a tener caídas muy fuertes en las pariciones y corremos riesgo de mortandad. Los productores que se manejan con agua de lluvia están muy mal, porque las represas ya están agotadas y no hay pasturas”.

Recordó que “en julio y agosto tuvimos picos de temperatura muy altos que hicieron brotar los pastos que luego se quemaron con las heladas. En esos brotes falsos las plantas agotaron sus reservas de energía y humedad con lo cual hoy los pastos no están brotando por el estrés hídrico que han sufrido”.

A su turno, Marcelo Herasimchuk, presidente de la Sociedad Rural del Noreste con sede en Quimilí, señaló que “es complejo el asunto con la seca. Si bien aquí los inviernos suelen ser bien secos, el otoño este año ya fue muy seco, la ultima lluvia importante cayó el 20 de marzo y hasta ahora excepto unos 27 mm en la zona de Los Juríes, después el resto está muy complicado, en Quimilí no ha llovido nada”.

Agregó que en el noreste la mayor complicación es con la alimentación y el agua para la hacienda. “Todo el mundo está pidiendo que caiga un chaparrón para que crezcan las pasturas. Este viernes hemos tenido como 37 grados, mucho viento norte, un día muy caluroso. A la Sociedad Rural ha llegado hacienda de Tintina, pero cuando las bajaron había 4 ó 5 animales que se mueren”. Señaló también que “hay camiones jaula que llegaron con 10 ó 15 animales muertos, por eso es complicado el panorama para aquel que no hizo reservas, la ganadería ya lo empieza a sentir”.

La escasez de lluvias preocupa a los productores de la zona de riego

En la zona de riego del río Dulce la situación por la falta de lluvias en la cuenca alta del sistema Salí - Dulce, desde donde se abastece el embalse de Río Hondo que a su vez alimenta los canales de riego, genera preocupación en los productores.

Desde la Asociación de Productores Agropecuarios de la Zona IV, Sandro Trono señaló que “productivamente, estamos en una situación que tenemos un último riego para utilizar básicamente para las siembras de primavera, como el algodón. Luego, estamos supeditados a que llueva en la cuenca del embalse, en Tucuman, porque el agua que queda va a ser destinada solo al abastecimiento de plantas de agua potable, represas, para consumo humano y animal, por eso el riego va a quedar supeditado a que se produzcan lluvias en la cuenca, es un panorama complicado".

En tanto, desde la Asociación de Productores Agropecuarios de la Zona V, Gustavo Sequeira agregó que “la verdad que es un momento bien complicado con el tema del riego. En Colonia El Simbolar estamos con un turno de agua, pero no informan hasta cuándo porque en teoría el dique está con las últimas erogaciones”.