Falleció Rafael Machín y enlutó al deporte de la provincia

26/09/2020 - 16:00 Deportivo

El rugby de la provincia está de luto. Es que ayer falleció el bandeño Rafael Machín, ex jugador de básquet de Olímpico, ex judoca de la selección nacional y ex jugador de rugby de Santiago Lawn Tennis Club. Rafael Machín dejó de existir tras complicarse un cuadro al parecer por su problema con la diabetes (era insulinodependiente) según se pudo conocer.

Desde el club Ciclista Olímpico, el Santiago Lawn Tennis Club, la Unión Santiagueña de Rugby y desde el Judo, hicieron llegar las condolencias a su familia, de este gran ex deportista que representó a la provincia con altura cada vez que salió a competir, especialmente en el judo en donde logro títulos internacionales.

También la dirigencia del Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero a través de su titular Ramón Ávila y sus socios, dejaron un sentido pésame a la familia de ex deportista. Precisamente en el 1990 fue distinguido como el premio Mayor de los críticos.