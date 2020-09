Ráfaga se acomoda al formato streaming con una empresa que los hará sonar para el mundo entero

26/09/2020 - 20:53 Pura Vida

Ráfaga anunció su primer concierto en vivo por streaming para el sábado 17 de octubre, cuando la banda que hace bailar al mundo recorrerá como siempre, las canciones que marcaron sus 24 años de carrera. Y es GPA Live Concerts y Total Events traen a la comodidad de su hogar a un grande de la Cumbia.

Tras haber lanzado exitosamente el tema “Volver a empezar” con Alejandro Lerner, la banda de cumbia liderada por Ariel Puchetta y mundialmente consagrada, formó parte de Billboard Festival Online, un evento solidario organizado por Billboard Argentina para ayudar a las familias trabajadoras de la música argentina. Ahora se apresta para brindar a sus fanáticos un show virtual con fecha confirmada para el 17 de octubre, a las 10.30.

¿En qué momento se comenzó a gestar este streaming y cuál es el objetivo?

Nos veníamos resistiendo a hacer el streaming porque teniamos varias cosas que pensábamos con la banda. Nos decíamos la gente no está con dinero y encima que tenga que pagar un streaming, Nos daba la sensación de que le íbamos sacar la plata a la gente. En un momento pensábamos de esa manera, y también que iba a terminar antes. Hasta que nos llegó una propuesta de los Estados Unidos y nos contrató el show y ahí empezamos a ponerle todo para que sea algo lindo, algo que valga la pena. Estamos trabajando para eso, ensayando canciones que no veníamos haciendo hace mucho y que a los más fanáticos les va a gustar.

Veníamos preparando un streaming gratuito para subirlo a nuestro canal de youtube, pero pausamos eso cuando llegó esta propuesta porque también necesitamos trabajar. Creíamos que el aislamiento iba a terminar antes. Estamos manteniendo a todo el personal de Ráfaga, analizamos todas esas cosas y decidimos adaptarnos a las nuevas maneras de ofrecer un show.

¿Además de los temas nuevos y las canciones que hace mucho que no cantan, qué otras características tendrá el concierto?

Estamos preparando muchas cosas. Invitados no podemos tener porque somos bastantes personas ya en escena, aunque nos gustaría que participen con nosotros porque son muy grosos los que tenemos en mente. Vamos a tener cambios de vestuarios, luces, un muy buen sonido. Un espectáculo pensado como si fuera un programa de televisión.

¿Cuando pase todo esto, crees que será un volver a empezar o un reacomodarse?

Algunos como Ráfaga vamos a volver a empezar a trabajar, pero ya el solo hecho de saber que vamos a trabajar es buenísimo. Hay muchos artistas a los que esta pandemia los perjudicó en su carrera porque recién se iniciaban. Entonces no se sabe si van a volver a empezar. Espero que sí y que tengan la fuerza suficiente para hacerlo. Pero es un momento complicado, donde cada uno tiene una realidad diferente. Ráfaga es un grupo ya consagrado que cuando se termine la pandemia vamos a seguir teniendo trabajo. El resto, no sé cuántos pueden decir lo mismo. Pero es muy compleja la situación. Ojalá todos puedan volver.

“En el inicio no tomábamos noción de lo que iba a pasar con la banda a futuro”

Ariel Puchetta estuvo en los inicios de la popular banda de cumbia, luego se fue, y finalmente regresó para continuar al frente de ella.

¿Cómo analizas los 24 años de Ráfaga, con una popularidad sostenida?

Son 24 años desde que dimos el puntapié inicial aquel 7 de septiembre de 1996, con el primer show en vivo. No tomábamos noción de lo que iba a pasar con Ráfaga a futuro. Nosotros salimos, chicos de barrio, de familias humildes. Y de repente nos encontramos el primer año un viaje a Miami, que tampoco no teníamos un dólar para comprar nada. Entonces, todas esas cosas te enseñan un montón. Y Ráfaga fue una escuela para nosotros. Nos dio un montón de cosas que no lo hubiésemos visto de manera habitual en nuestro barrio. Ráfaga empieza en el 94 y sale en el 96. La etapa que yo viví fue muy veloz. El primero y segundo año tuvimos que luchar mucho. Ya cuando despegó con “La luna y tú”, fue viajar mucho al exterior, España, Italia, Australia, fue como un montón... dos Viña de Mar consecutiva, fue toda una locura. Pero nosotros estábamos tranquilos, no es que vivíamos en esa locura, y matábamos o moríamos por esa locura. Nos encontrábamos con cosas locas para nosotros, pero después volvíamos al hotel y seguíamos jugando a la play, al truco... Todas esas cosas no nos cambiaban a nosotros. Después me tocó decir adiós por gusto personal. Quería probarme a mí mismo. Obviamente tuve que batallar al principio una guerra sin armas porque el arma era Ráfaga y ahora me encontraba solo, aunque tenía una banda; el trato de las personas ya no era el mismo, el de los empresarios. Fue para ellos también 14 años sin mí, y a ellos tampoco les fue bien primero. Cada uno luchando y en un momento vuelve a pegar bien Ráfaga, en el 2014, yo también la pegué con muchos eventos, y cuando se fue Rodrigo Tapari me preguntan si quería volver y acá estamos.

¿Qué significó hacer la propia versión de “La Ladrona”, y cantar con Alejandro Lerner “Volver a empezar”?

“La Ladrona” era un tema que a mí me gustaba mucho y yo sentía que lo tenía que hacer. Lo iba a hacer como solista, y cuando volví se lo propuse a Ráfaga y les gustó y lo hicimos, el tema es de Diego Verdager. Yo sentía que la versión de Ráfaga le iba a quedar lindo. Y quedó bien. Con lo de Alejandro Lerner fue distinto porque Ráfaga tuvo que bajar su ritmo, su estilo para no deformar la canción, para no desdibujar la letra, lo que quiere decir. “Volver a empezar” habla de estos tiempos también, y nos entusiasmó compartir ese mensaje de esperanza. Fue una propuesta con la que queríamos llevar alegría a la gente, y la idea de “volver a empezar” que se refleja en el video, con imágenes de negocios levantando sus persianas... de gente “volviendo a empezar”.