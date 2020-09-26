CARTELERA TV / 27 de septiembre de 2020

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CANAL 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.15 LA PEÑA DE MORFI (CONTINÚA)
16.00 CINE. LOS DESCENDIENTES
17.45 30 AÑOS JUNTOS. ¿QUÉ CULPA TIENE FATMAGÜL?
20.00 ELIF
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.30 POR EL MUNDO EN CASA
23.45 CÁMARAS EN ACCIÓN
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 ANIMAPAKA
14.30 RECORDANDO
15.30 RUIDO DE MOTORES
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VHS
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: COLÓN vs. DEFENSORES DEL SUD
22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO