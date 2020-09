Camilú, una “Sirena” que enamora con su canto

26/09/2020 - 21:08 Pura Vida

La cantautora Camilú Ibáñez, oriunda de Puerto Madryn (Chubut) hace realidad sus sueños de cantar lo suyo. Luego de hacerse viral por sus interpretaciones y ser descubierta por grandes artistas, decidió salir al mundo con sus propias canciones. “Sirena” es solo un pequeño adelanto del nuevo material que se encuentra preparando, luego del exitoso lanzamiento de “Tiempo de espera”.

¿Cómo defines a “Sirena”?

Es una canción que habla del amor a primera vista, de conocer a alguien y sentir una conexión que te hace creer que te gusta todo de esa persona. “Sirena” se basa en esa espontaneidad y los impulsos apasionados del amor. Soy muy enamoradiza, entonces experimento esa sensación muy seguido. Cuando conocí a esa persona llegué a casa y escribí esta canción. Es una de mis canciones preferidas, porque surgió de un impulso y describe cómo soy, intensa y romántica.

¿Cuál es el “Tiempo de espera” de Camilú?

Antes de que arrancara la cuarentena empecé a producir y grabar mi primer disco. Salíamos con el primer corte de ese disco (tendrá doce canciones), pero no podíamos grabar ningún videoclip para acompañar el lanzamiento del primer tema. Entonces, a mí se me frenó mi tiempo de espera al primer disco. Entonces, presentamos el EP “Tiempo de espera” con cuatro baladas acústicos que rápidamente tuvieron la aceptación del público. Yo soy o la guitarra o el piano con las canciones que escribo. Fuimos subiendo canciones a YouTube y en Spotify. “Para el Amor”, el primer single, alcanzó más de 131 mil views en YouTube y en Spotify. El EP ya cuenta también con más de 100 mil reproducciones. Fue un “Tiempo de espera” para mi disco, un “Tiempo de espera” para todo. Creo que a todos nos frenó algo, pero también fue un motor para hacer otras cosas.

¿Qué significa darle vida a canciones?

Para mí es todo. Yo soy bastante insegura en un montón de aspectos, pero sí tengo algo claro es que siempre me gustó escribir. A componer seriamente arranqué hace cuatro años. Soy de Puerto Madryn. Cuando me vine para acá (Bs.As) no tenía esperanzas de poder dedicarme a la música. Yo venía a estudiar con todo el esfuerzo que significaba para mi mamá. Si bien mi pasión siempre fue la música, me pasó algo loco porque lo bloqueé, no conocía a nadie, no tenía contactos. Eso fue hasta que empecé a generar mucho contenido en redes sociales que me llevó a conocer artistas que yo admiro. Cuando vi esto dije que tenía que aprovecharlo y empezar a laburar sobre esto. Yo vine a estudiar fonoaudiología, dejé, y empecé a buscarme fechas para tocar en donde sea para solventar mis gastos y arrancar en la búsqueda de hacer lo que sentía. Así fue como comencé a componer a full y en estos últimos cuatro años no paré nunca. Cuando empecé a mostrar mis canciones me hicieron ganar mucha seguridad, sentía que era buena para eso. Y aquí estoy haciendo realidad mi sueño.

¿Qué significó cantar con Coti, David Bisbal, Chano, Marcela Morelo y Benjamín Amadeo?

Algo impensado. Fue un camino que se me fue súper abriendo. Son artistas que yo admiro un montón. Benja Amadeo tiene canciones hermosas y es solidario. Él me conoció haciendo versiones de sus canciones y me invitó a que sea telonera en uno de sus shows. Haber compartido con artistas como ellos a uno le permite también reforzar su identidad. Marcela Morelo es una divina. Coti es increíble todo lo que hace. Estoy muy agradecida.