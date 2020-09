Resurgir en la incertidumbre: “Salí adelante con ayuda de Dios el día que dejé de victimizarme”

26/09/2020 - 21:25 Santiago

Miles de personas en el mundo sufren a diario el impacto negativo de la pandemia. El virus llegó para desestabilizar social, afectiva y económicamente a cada uno de los que habitan este planeta, que padecen hoy la falta de un abrazo, el temor permanente por el contagio y, en muchos casos, la pérdida del trabajo. Pero también, en quienes se rebuscan para ser optimistas en medio de esta oscura situación, la pandemia sacó a relucir capacidades ocultas, sobre todo las ganas y las fuerzas para un resurgir en medio de la tormenta.

Santiago del Estero acuna a miles de personas que viven hoy esta situación, en cada rincón de este suelo provincial.

Dalina Metzler es sólo un ejemplo de la cantidad de santiagueños que luchan a diario, reinventándose después de meses de angustia y depresión, y luego de entender que quizás el virus llegó para marcar nuevos rumbos, en su caso, siempre aferrada a la fe en Dios.

De ser propietaria de un alojamiento en la ciudad de Pinto, pasó a trabajar con sus viandas gourmet para todos los vecinos, a través de un servicio de delivery que tiene como aliada a Carla, otra parte fundamental de esta historia. La comida la reparten en bicicleta o en moto.

“Estuve tres meses para tomar conciencia de que me había quedado sin trabajo. En ese tiempo solo sentí tristeza, no creí que lo que pasaba con el virus era una realidad mundial, solo esperaba el lunes para recibir la buena noticia desde el organismo de Turismo de la Provincia, pero no. Siempre había que esperar. El alojamiento está cerrado desde el primer día de la pandemia, y sentía que el mundo se me venía abajo, porque pensaba en las cuentas, en el mantenimiento del lugar. Llegué a tocar fondo y un día dije que mi realidad debía ser diferente y eso dependía de mí”, contó la comerciante, sobre el día que decidió cambiarle el rumbo a su vida.

Pero hay un detalle al que ella remarca a cada instante. “La fe”.

“Después de una gran depresión comencé a pensar en positivo. Me llevó tiempo, pero lo hice. Le pedí a Dios que me ayudara a ver la luz para salir. Yo sabía que tenía capital, pero estaba sin dinero. Y la fe me ayudó, fue fundamental. Hice un clic interno; ese clic que tiene que ver con la fuerza y la fe que sólo Dios puede dar para que uno pueda salir adelante. Ahí, en ese momento, me dejé de victimizar. Dejé de quejarme de todo. Aprendí a ver lo positivo: estoy sana, puedo trabajar, tengo una familia que me apoya. Hoy, gracias a Dios, tengo trabajo”, comentó Dalina.

Así es como surgió su nuevo emprendimiento. La venta a través de delivery de comida gourmet, a la cual la reparte en bicicleta por toda la ciudad. En principio utilizaba la cocina del hotel, y en la actualidad se mudó a una cancha de futbol 5 que su papá le prestó para mayor comodidad.

“Me gustaría llegar a toda la comunidad, especialmente a los que pasaron como yo, de trabajar toda la vida y quedarnos sin la posibilidad de hacerlo, con el mensaje de que en algún momento tenemos que dejar de quejarnos, tenemos que buscar el lado positivo, porque en los momentos de crisis, nacemos los que creamos”, pidió Dalina.

“El apoyo de los seres queridos es la clave para salir adelante”

Dalina contó que su hermano, en Añatuya comenzó a trabajar con el delivery de bebidas. Fue él quien la ayudó en sus primeros pasos de este resurgir, porque le enviaba productos para que ella saliera a repartir en su Pinto natal.

“Hice eso solo un mes y le agregué comida con algunas cosas diferentes. Con ayuda de los amigos en sus estados de WhatsApp comenzó la venta. Todo eso cambió mi estado de ánimo. Comencé a disfrutar de estar sana, de saber que mis padres lo están, que la fortaleza viene de lo alto, dejé de pensar en la queja, en lo negativo. Mi mensaje es que solo no se puede, pero con el apoyo de la familia, amigos, y de la gente que te aprecia todo se puede. Esa es la clave para salir adelante”, indicó.