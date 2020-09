26/09/2020 - 23:12 Opinión

Todos tenemos sueños pero, para ver nuestros sueños convertidos en realidad, debemos darnos el valor que poseemos y descubrir aquello que somos capaces de hacer. Porque, cuando nos va bien en la vida y superamos los fracasos que todos experimentamos alguna vez, nuestra estima se fortalece y sabemos cuál es nuestro lugar en el mundo. Pero, ¿por dónde empezar?, tal vez preguntes.

El primer paso consiste en salir de la zona de confort y ACCIONAR. Tomar la decisión de movernos, de actuar, de hacer y llevar a la práctica nuestras ideas. Porque es cuando uno se pone en movimiento que descubre sus capacidades. Todos, sin excepción y aunque nos hayan hecho creer lo contrario, venimos al mundo equipados con un potencial interno ilimitado. De manera que nadie puede excusarse diciendo: “No puedo”, “no me dejan”, “no tengo”, “no sé”. Y solamente cuando un pensamiento o idea es plasmado, podemos saber en qué momento nos encontramos. Podría ser que solamente tuvimos un resultado adverso que no esperábamos; o podría ser que nos dimos por vencidos porque nos desilusionamos o frustramos y soltamos el objetivo (o al menos lo pospusimos). Este tiempo de examen interior nos brinda el espacio para responder. “¿Tuve un fracaso o me siento un fracasado?”.

La diferencia no está únicamente en la cantidad de letras, sino en cómo nos vemos a nosotros mismos. Nadie sobre la faz de la tierra quiere fracasar ni acepta el fracaso con alegría. Pero lo cierto es que todos, en algún momento, tenemos que enfrentar y superar circunstancias difíciles que, si tuviéramos la oportunidad preferiríamos evitar: falta de trabajo, una separación, un hijo en problemas, una enfermedad, una traición, etc.

Ahora, en el mar de los problemas, escoger si vamos a surfear las olas con éxito o vamos a ahogarnos en ellas, es exclusiva decisión de cada uno. Y, aun cuando no seamos conscientes, cada elección que hacemos a diario determina nuestra conducta y nuestras emociones. Contamos con estas dos opciones frente a algo que no sale como lo esperábamos o deseábamos:

1. No aceptar el fracaso como una alternativa en nuestra vida.

2. Aceptar lo que sucedió (el fracaso) a regañadientes y resignarnos a ello.

¿Cuál es entonces la diferencia entre “un fracaso” y “un fracasado”?

Depende de la actitud que la persona asuma frente a eso negativo que le ocurrió y no es capaz de modificar. Quien asume su fracaso y no lo percibe como un enemigo sino como un “maestro” que viene a enseñarle algo, jamás se sentirá un fracasado. Mientras que aquel que lo percibe como el final de su sueño y la imposibilidad de construir algo nuevo hacia adelante, sin duda, sentirá que ha fracasado y actuará de acuerdo a esa imagen de sí mismo.

Te invito a partir de ahora a ver cada fracaso que experimentes como una nueva oportunidad para aprender, accionar y seguir adelante hacia la meta sin detenerte. Recordá: los exitosos que tanto admiramos se han atrevido a desafiar sus propias equivocaciones y fracasos para llegar a la cima. ¡Sin excusas!.