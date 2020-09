Sebastián Ribas quiere que el calor juegue a favor

27/09/2020 - 00:59 Deportivo

El sol de Santiago del Estero pega y fuerte. Y desde la llegada de Central Córdoba a la Superliga tuvo un marcado protagonismo. Tanto que el primer gol del “Ferro” en el torneo, el año pasado ante Atlético Tucumán y convertido por Nicolás Femia, tuvo a Febo haciendo de las suyas (le pegaba de frente al arquero Cristian Luchetti, quien se quejó de no ver la pelota).

Más allá de aquella acción fortuita, el sol influye en el desgaste de los jugadores. Por eso en el “Ferro” quieren adaptarse al clima, para que los que lo sufran sean los rivales. Lo dijo la semana pasada el PF Hernán Puerta, al afirmar que no entrenan más temprano porque justamente no quiere evitar el calor. Y ayer el delantero Sebastián Ribas siguió esa tónica.

“Ya había probado un poco de lo que era Santiago el año pasado, que nos tocó venir a jugar también en un período del año que había mucha humedad. Esto tiene que ser un aspecto más a favor nuestro, tenemos que acostumbrarnos a este clima y estas condiciones para que también los que vengan las sufran”, señaló el uruguayo, de último paso por Rosario Central.

Ribas no es ajeno a este tipo de clima. Y hasta lo disfruta, pero sabe que hay que tomar recaudos. “Por suerte me ha tocado estar en partes del mundo con climas parecidos. Y más allá de que uno puede perder el hábito a estar, me gusta el calor. Obviamente hay que estar atento al tema de hidratación y recuperación porque se pierde mucho líquido en los entrenamientos. En los partidos también se va a perder mucho”, advirtió tras finalizar ayer una semana en la que el Sol se hizo sentir y mucho en la “Madre de Ciudades”.

Ribas contó también la importancia de las prácticas de fútbol como las de ayer, ya que por ahora no tienen amistosos a la vista.

“Es fundamental de cara a lo que viene y si se confirma el inicio del campeonato. Están dadas las condiciones para hacer amistosos pero entendemos también que la situación no ha cambiado a nivel epidemiológico así que estamos metiendo fútbol entre nosotros. Están saliendo bastante intensos porque tomamos la precaución de que no haya pelotas quietas o situaciones en las que nos aglomeremos, entonces están saliendo dinámicas”, contó el delantero.

Después de un parate tan pronunciado, para el atacante el factor menta será clave cuando arranque el torneo. “Creo yo que los equipos que estén más fuertes de la cabeza, y puedan llevar mejor toda esta situación, van a ser los que a priori van a tener un poco de ventaja. Más allá de que después todo se decida adentro de la cancha, el aspecto mental es fundamental”, explicó. Por eso, Central se prepara cada semana como si tuviese partido el domingo: “Dado que puede arrancar dentro de poco, el profe ha manejado ese concepto y nos lo ha comunicado para que nos vayamos preparando tanto a nivel mental como del cuerpo para lo que es una semana tipo y después no se sienta el cansancio y uno se sienta preparado. Creo que hicimos unas semanas de sumatorias de cargas y está bueno compensar ahora con fútbol intenso”.