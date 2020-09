Hernán Darío Ortiz: “Queremos un equipo que sea protagonista”

27/09/2020 - 01:04 Deportivo

La Primera Nacional sigue sin tener formato de disputa ni fecha de regreso a las canchas, pero Mitre, al igual que la mayoría de los clubes de la categoría, sigue adelante con su pretemporada. Su entrenador, Hernán Darío Ortiz, brindó ayer su primera conferencia de prensa virtual y contó algunos detalles del equipo que sueña armar y de la filosofía que le gustaría implementar en el Aurinegro, pensando en, por qué no, conseguir el anhelado ascenso a Primera.

El “Indio” confesó que su idea es armar un equipo que salga a ser protagonista en todas las canchas, con un esquema ofensivo, el 4- 3- 3.

“Conseguir una identidad de juego, es lo más difícil en el fútbol. Desarrollarla en la cancha y poder respetarla siempre. Al terminar de armar el plantel definiremos una idea de juego. Nuestro estilo de juego siempre es con el esquema 4-3-3, pero para jugar ese sistema, tenés que tener a los jugadores para hacerlo. Queremos ser protagonistas. Tenemos que hacer un mercado de pases inteligente para armar un equipo que respete una idea”, destacó el entrenador de Mitre.

“Saldremos a ganar”

A su vez, Ortiz destacó: “Estamos con 22 jugadores y lo que se juegue, lo haremos a ganar. No sabemos aún si será playoffs o torneo. Estamos buscando un central por derecha, que solamente tenemos a Scolari. Además, buscamos dos laterales y un centrodelantero. Estos son los puestos en los que estamos buscando reforzarnos. Son puestos claves para este armado. Estamos contentos con los chicos que vinieron. Todos nos mostraron compromiso y eso nos hace sentir muy felices”.

Seguidamente, el “Indio” aseveró: ”Estamos manteniendo todos los protocolos y cuidando a cada integrante del plantel. Esto es todo nuevo. Nos bañamos en nuestras casas. Esto es atípico y buscamos hacer las cosas de la mejor manera. Este es un deporte de contacto y cuesta todo esto. Despacio vamos avanzando. Somos un cuerpo técnico que le da mucha importancia al balón”.

Luego, el mendocino se explayó: “Fuimos analizando a cada jugador. Viendo qué era lo que venían haciendo. No todos tuvieron la chance de tener un espacio para poder entrenar. Casi todos los jugadores están en excelentes condiciones físicas en general. Estamos viendo cómo van llevando los trabajos cada uno. Gracias a Dios venimos bien. Estamos definiendo el plantel para la temporada 20/21. Este proceso recién comienza y es un plantel completamente nuevo. Ya tenemos una idea, una identidad y estamos en esa búsqueda. Uno por ahí tiene mucha ansiedad, pero en casos como estos hay que tener paciencia e ir progresando semana a semana. De a poco fuimos subiendo el tiempo de entrenamiento. Tratamos de crear un clima importante y bueno para el bien del grupo”.

Por último, Ortiz dijo: “Nos encontramos muy bien. El plantel está en condiciones óptimas. Todo esto que pasó fue inédito y sorprendió a todos. Esperamos cuidar el físico de los jugadores. Estamos felices de volver y soñamos con poder hacer una buena temporada”.

El “Indio” y cómo vivió sus días con Covid- 19

El entrenador de Mitre, Hernán Darío Ortiz, tuvo hace varias semanas coronavirus y ayer, contó cómo fueron sus días con el virus, antes de iniciar los trabajos formales en Mitre.

“No tuve ningún síntoma, pero no es nada sencillo. Es bravo, por todo lo que uno se va enterando y va viendo de la gente que la pasó mal. Todos los días me acostaba pensando en levantarme bien. Es tan difícil y raro este virus, que yo sin tener síntomas salía a hacer las compras y después de enterarme del positivo, sin tener síntomas, podría haber contagiado. Me quedé encerrado en mi casa. Hay que tener conciencia que se puede hacer mucho daño y que debemos cuidarnos y cuidar al prójimo. Es lo que hablo con los jugadores”, confesó el entrenador de Mitre, quien fue luego dado de alta de la enfermedad.