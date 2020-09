Prevén “alta inflación” y “escasez de dólares que persistirá por mucho tiempo en la Argentina”

27/09/2020 - 02:02 Economía

¿Cómo interpreta lo que pasó esta semana con el dólar blue a un récord de $147 con la gente sin poder comprar dólar ahorro por las nuevas regulaciones?

Hay que ver bien cuál es el problema. Los ahorristas compran U$S1000 millones en el dólar ahorro y lo venden en el dólar blue. Cuando se prohíbe el dólar ahorro se le está quitando oferta al blue. En un esquema de oferta y demanda si suspendo, dejo al mercado del blue sin oferta. En un mercado en el cual hay una corriente compradora casi de manera constante, se encuentra sin oferta y si la demanda es constante y la oferta desaparece, el precio sube. Entonces, ¿qué hacía el gobierno vendiendo los U$S200? Financiaba al mercado para que el dólar blue no siga subiendo. No era una solución al problema. Si ahora se tiene un dólar ahorro en $131 y un blue en $150, la gente va a seguir yendo a comprar dólar ahorro porque no le importa el precio, lo que le importa es la brecha. Porque U$S200 a $130 y venderlo a $150, va a reportar $4.000 de ganancia que para la gente con esta crisis económica, en muchos casos es una ayuda. Creo que momentáneamente en una situación de crisis, el Gobierno debería suspender el dólar ahorro para no seguir perdiendo tantas reservas porque las reservas son escasas, estamos en una situación precaria, no es terminal, pero es precaria y tratar de mostrar un plan económico para llevar más previsibilidad a los agentes económicos.

¿Por qué se toman entonces estas medidas como ponerle más impuestos a los U$S200 mensuales?

Ahí entramos en otra cuestión. Este gobierno se ha caracterizado evidentemente por no generar confianza. Al no generar confianza, los argentinos irremediablemente tratan de ahorrar en una moneda que preserve su poder adquisitivo. Entonces la gente va a comprar dólares, como hay un cepo porque las reservas son escasas y la situación es precaria, salen a comprar dólares al mercado informal.

Se produce una brecha de casi el 100% porque el oficial está a $76 y en el informal está en $150. Si el Gobierno oferta una porción limitara de dólar ahorro a U$S200 es lógico que la gente vaya a comprar al mercado formal y lo venda en el informal. Es tanta la cantidad de gente que lo hace que no hay forma de controlar eso. Lo que se tendría que hacer es generar más confianza mostrando un plan económico que le baje la temperatura al dólar blue y que haga que esa brecha sea más pequeña o prohibir la venta de dólar ahorro. Sino es una cuestión que está cantada. La gente va a comprar U$S200 al precio que sea y se lo vende más caro genera un ingreso casi sin trabajar.

¿Cómo van a ser los meses que vienen en términos de inflación?

La inflación va a subir fuertemente en los meses que vienen, por múltiples causas. Un poco el Gobierno está emitiendo mucho dinero, ha financiado el total del déficit fiscal con emisión monetaria. En segundo lugar, hay un problema que esa suba del dólar de 2,5% mensual le pone un piso a la inflación porque muchos productos de la canasta básica están atados a la evolución del dólar: El trigo, el maíz, la carne. En tercer lugar hay una suba de estas materias primas a nivel mundial lo cual las va a encarecer más. No solo van a subir en pesos porque hay una devaluación sino que también va a subir el precio.

En cuarto lugar, tenemos un grave problema de oferta, hay un montón de productos en los cuales la oferta ha caído notablemente y ha caído más la oferta que la demanda. Un caso típico son los autos. En la Argentina, se vendía unos 700 mil autos por año y la demanda de autos podrá estar cayendo a la mitad, a unas 350.000 unidades demandantes pero este año se van a producir 300.000, entonces como va a haber demandantes por 350.000 unidades y va a haber una oferta de 300.000 entonces probablemente el precio suba. Pese a que estamos en recesión, el problema que hay es que la oferta ha caído más que la demanda. Así también en otros productos como televisores o celulares porque la oferta va a ser inferior a la demanda. Si además desde el Estado se dice que van a permitir que la gente compre en 36 cuotas y la gente se entusiasma, el precio va a subir más.

¿Cómo afectan los cambios tributarios que prevé el Gobierno?

Si el Estado quiere sacar una reforma tributaria en la cual quiere aumentarles impuestos a los empresarios, los empresarios van a trasladar esos impuestos a precios: Otra fuente de aumento. Por ejemplo, si un empresario tenía una empresa donde se vendían mil cubanitos por día y ahora se venden 500 y para hacer los cubanitos tenía 5 empleados, ahora no necesita los 5 sino la mitad y el Estado no lo deja despedir. Pero, al vender menos cubanitos y al ser el peso de la mano de obra más alto, aumentará el precio. Es cuestión de costos. Creo que va a haber un aumento en inflación a niveles de 4 o 5% mensual, pero no veo una inflación de 3 dígitos del 100% anual, no veo una hiperinflación pero sí va a haber una inflación importante.

¿No habrá ingreso de dólares en lo inmediato?

Al BCRA, le pueden entrar dólares por inversión extranjera directa que no es algo que esté ocurriendo, porque al contrario, se están yendo capitales. También porque se esté en un proceso de toma de financiamiento externo, pero eso tampoco está sucediendo. Podría entrar por exportación de servicios, pero no están entrando. Todo apunta al diferencial entre importación y exportación de bienes.

Lo único que queda por delante en diciembre es la exportación de trigo, unos U$S1200 millones, o el maíz de primera en marzo o abril que con mucha suerte este año hará 12 millones de toneladas a U$S150, por eso habrá que esperar la producción de soja de abril o mayo con lo cual el escenario de escasez de dólares va a persistir por mucho tiempo en la Argentina. Primero porque no hay confianza para que entren dólares financieros ni vía inversión y todo queda relegado a la exportación.

¿Puede haber problemas de importaciones?

Vamos a tener un problema muy serio porque va a haber un cierre muy importante.

Casi todas las importaciones se van a reducir a la mínima cantidad, o sea que va a ser un problema muy severo para la economía argentina porque dentro de las importaciones no son todo bienes de consumo, hay bienes de capital. Si bien hoy no se importa tanto bienes de capital, hay piezas y accesorios que muchas veces son necesarias. O como en la Argentina tampoco hay mucha inversión en energía por ahí habrá que importar, o sea que vamos a un largo período de restricción salvo que este Gobierno genere algún cambio paradigmático y ofrezca un escenario amigable para las inversiones o sea que hoy dada la coalición que nos gobierna y lo que predica en su discurso, no parece que eso esté disponible.