FÚNEBRES | 27 de septiembre del 2020

Fallecimientos

- Walter Hugo Coronel

- Elena Margarita Tijera

- Manuel Jesús Paz (La Banda)

- Luis Edmundo Velázquez

- Gerardo Hernán Acuña

- Rosa Dermidia Vázquez (Dpto. Guasayán)

- Jorge Raúl Abdala

- Ada Malbha Argentina Herrera

- Vicenta Rosalía Roldán

- Ángel Gustavo Maza

- María Elena Paz de Fornies

- Oscar Roberto Robledo

- Oscar Aníbal Díaz (La Banda)

- Julia Aidée Orozco (La Banda)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JORGE RAÚL ABDALA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/9/20 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JORGE RAÚL ABDALA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/9/20 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. JORGE RAÚL ABDALA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/9/20 y espera la resurrección.

La presidenta provisional del Senado de la Nación, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JORGE RAÚL ABDALA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/9/20 y espera la resurrección.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JORGE RAÚL ABDALA

(q.e.p.d) Falleció el 26/9/20 y espera la resurrección

El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Jorge Raúl Abdala, socio vitalicio de la institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JORGE RAÚL ABDALA

(q.e.p.d) Falleció el 26/9/20 y espera la resurrección.

La ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud, Dr. César Monti, el coordinador general CPN Norberto Zanni participan su fallecimiento y acompañan a la Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora por el fallecimiento de su tío.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABDALA, JORGE RAÚL

Falleció: 26/09/20 y espera la resurrección.

El Sr. ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de la Provincia Dr. Marcelo A. Barbur participan de su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABDALA, JORGE RAÚL

Falleció: 26/09/20

El director de la Dirección General de Arquitectura Arq. Gabriel Lecuona participa su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. JORGE RAÚL ABDALA

Falleció el 26/09/2020.

El vicegobernador de la Pcia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. JORGE RAÚL ABDALA

Falleció el 26/09/2020.

El senador nacional, Dn. José Emilio Neder, su esposa Cuki participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. JORGE RAÚL ABDALA

Falleció el 26/09/2020.

La Sra. intendente de la ciudad capital Ing. Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor .

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE RAÚL ABDALA

Falleció el 26/09/2020.

Directores, Médicos, Técnicos y Personal del Instituto del Diagnóstico de Santiago del Estero lamentan el fallecimiento de su colega y amigo Dr. Jorge Raúl Abdala. Acompañan a su familia en estos momentos de profundo dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. JORGE RAÚL ABDALA

Falleció el 26/09/2020.

Felisa Anabel Moyano de Arce con sus hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analia, Ana María y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Raúl y acompañan a Rosita y sus hijos Maru, Ceci y Fernado en este duro momento. Ruegan oraciones a su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. JORGE RAÚL ABDALA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/9/20 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la comunidad Dr. Ángel Hugo Niccolai participa el fallecimiento del tío de la senadora Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Acompaña en este difícil momento a toda su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. JORGE RAÚL ABDALA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/9/20 y espera la resurrección.

El jefe de gabinete de Ministros, Elías Suárez, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. JORGE RAÚL ABDALA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/9/20 y espera la resurrección.

Dra. María del Carmen Tinari y Dr. Luis Alberto Platini, acompañan a la familia y a sus seres queridos en este profundo dolor. Querido Huli te recordaremos siempre con mucho cariño.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JORGE RAÚL ABDALA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/9/20 y espera la resurrección.

Todo el que cree en mí, no morirá jamás. Jn 1-25,26.

Querido amigo de tantos años, de momentos felices, compartidos, hoy vas al encuentro del Padre, pero estarás siempre en nuestros corazones. Dr. Ernesto A. Carrizo y su esposa Susana María Taboada de Carrizo acompañan a Rosi y toda la flia. en estos dolorosos momentos. Elevamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GERARDO HERNÁN ACUÑA

(q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20 y espera la resurrección.

Su esposa Elda Lucía Carrizo, sus hijos Ing. José María Acuña, Lic. Ana Mariela Acuña de Banegas y Prof. Silvia Acuña, su hijo pol. Sergio Banegas, su hija espiritual Mariela Dorado, nietos y demás fliares., participamos profundamente consternados su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GERARDO HERNÁN ACUÑA

(q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20 y espera la resurrección.

Su hija Ana Mariela, su hijo pol. Sergio Banegas, sus nietos David, Isaías, Moisés y Josué participan su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GERARDO HERNÁN ACUÑA

(q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20 y espera la resurrección.

Siempre perdurarás en el recuerdo de tus amigos que nunca te olvidarán. Yoly Quiroga, Miguel, Marta Inés, Dr. Hernán Cisterna y Miguelito Cisterna participan con gran dolor el fallecimiento del esposo de su prima Natty. Se ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARRANZA

Falleció el 25/09/2020.

El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo participa con dolor de su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA MALBHA ARGENTINA HERRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/9/20.

El Sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo; vice intendente Roger Nediani; y funcionarios de su Gabinete, participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA MALBHA ARGENTINA HERRERA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/9/20 y espera la resurrección.

Lic. Ricardo Dalale y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA MALBHA ARGENTINA HERRERA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/9/20 y espera la resurrección.

Directivos y personal de Senna Automotores S.A., Versalles Automotores S.A., Le Mans Automotores S.A., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA MALBHA ARGENTINA HERRERA

(q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA MALBHA ARGENTINA HERRERA

(q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HERRERA, ADA MALBHA ARGENTINA –

(Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 26/09/2020 y espera la resurrección.

La Sra. presidente interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, participa su fallecimiento y eleva oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HERRERA, ADA MALBHA ARGENTINA –

(Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 26/09/2020 y espera la resurrección.

Sus primos José Heriberto Herrera y Elba Pérez Fernández, sus sobrinos Juan José Herrera y María Elena Herrera y familias, participan con profundo dolor del fallecimiento de su prima y tía, elevan oraciones para su alma y ruegan a Dios le conceda el descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA MALBHA ARGENTINA HERRERA

(q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20.

El expresidente y actual senador nacional, Dr. Carlos Saúl Menem participa con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA MALBHA ARGENTINA HERRERA

(q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20.

El senador nacional, Carlos Alberto Reutemann participa con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA MALBHA ARGENTINA HERRERA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/9/20 y espera la resurrección.

El presidente del partido justicialista, Santiago del Estero, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA MALBHA ARGENTINA HERRERA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/9/20 y espera la resurrección.

El secretario general del partido justicialista Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA MALBHA ARGENTINA HERRERA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/9/20 y espera la resurrección.

El Partido Justicialista, distrito Santiago del Estero, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

AMALIA DEL VALLE MENDIETA DE BLANES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/9/20 en Córdoba y espera la resurrección.

Querida amiga, hermana de la vida, tu inesperada partida caló muy hondo en nosotras. Nos quedan tu sonrisa, tu generosidad, tu fe inquebrantable, tu entrega sin retaceos y el regalo de tu amistad incondicional, un preciado tesoro.

Nelly, Estela y Norma Tamer acompañan a su esposo, hijo, nietos y demás familiares con oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

DIEGO SEBTASIÁN ARJONA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/20 y espera la resurrección

Diego: ya eres Infinito Estamos Gozosos y Orgullosos de vos. Sebastián: ya Eres un ángel de luz Asoma tus alas Silenciosamente y Tu vuelo es Inmenso y Angelical matiz del Nazareno Arjona: es una Rosa que en guiralda Jovial luce y Ornamenta el Numen eterno del Amor.

Besos al cielo.

Hijo: te podrás haber escapado de nuestras vidas pero no de nuestros corazones. A un mes de tu dolorosa partida te recordaremos en la misa de la iglesia Catedral de hoy a las 11 hs transmitida por Canal 7.

RECORDATORIO

ARNOLDO GASTALDI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/9/02 y espera la resurrección.

Te fuiste lejos, muy lejos, del otro lado de la vida, pero nos quedaron los recuerdos que son como puentes largos que atraviesan distancias enormes en el tiempo, capaces de llegar hasta el cielo donde en compañía de Dios descansas en paz. Nosotros aquí seguiremos extrañándote y solo será evocar tu nombre para revivirlos una y otra vez, que la eterna luz brille siempre para ti. Su familia pide a todas las personas que lo han conocido y querido lo acompañen con una oración en su nombre.

RECORDATORIO

CARLOS HUARACHI MENDOZA

(Q.e.p.d.)Falleció el 27 de Abril de 2018.

Al cumplir 2 años y 5 meses de tu partida. Te extrañamos y tu ausencia nos duele. Te amaremos toda la vida y nos seguirás protegiendo, sos nuestro ángel. Tu esposa Graciela, tus hijos Patri, Susi, Mari, Guilli y Marty, tus nietos Pauli, Fran, Lucy, Lauti y Mathe, hijos políticos Claudio y Raúl. Te mandamos un beso al cielo. Descansa en paz.

RECORDATORIO

Ing. Silvia Elvira Castro Saavedra de Anania

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/08/2020 y espera la resurrección.

Hoy al cumplirse un mes de tu partida y aunque el dolor aún paraliza mis pensamientos como para poner en palabras lo que tú muerte significa para mi vida, quiero recordarte hoy. Siempre temí por tu vida, pues la naturaleza de tu trabajo, sumado a tu pasión hacia que tu mundo fuera con frecuencia hostil.

Los que te amamos y conocimos, supimos quien fuiste y que dedicaste los mejores años de tu vida a tu esposo, a tu amado Tano y al mismo tiempo supiste ser una gran hija una mejor hermana y compañera, y si eso fuera poco, una eficiente empresaria.

Hermana querida que hace un mes dejaste el mundo terrenal para vivir eternamente en el espiritual, solo nos queda el consuelo de que vaya no sufres y que allí donde estés me estarás esperando .Te quiero y te llevaré en el corazón. Descansa en paz, hermana mía, pues mucha fue la luz , la fuerza y la belleza que en este mundo prodigaste. Te extrañare. Tu hermana María Isabel Castro te recuerda hoy y siempre.

Hoy se cumplen buen mes de tu partida, siempre estarás en nuestros corazones. Tu hermana María Isabel Castro de Lascano, tu hermano político Enrique Alfonso Lascano , tus sobrinos políticos Enrique Alejandro, Darío Iván , Valeria María, Lorena y Tania, te recuerdan con amor y gratitud a un mes de tu paso a la vida eterna.

RECORDATORIO

Laura Jacinta Gómez de Paoletti

Falleció 27/9/17.

Que tu vida no terminó con la muerte, te fuiste mucho más allá, estás escondida en el más bello aroma de los azhares y jazmines que son tus abrazos de cada dia.

Elegiste la primavera para volar, esa noche te envolvió la luna y no te devolvió más.

Con tus increíbles 93 años tu único maquillaje eran tus labios rojos que iluminaban por completo tu hermoso rostro.

Nosotros sabemos que estás porque la alegría ganaba siempre tu corazón, que estás en las miles de picardías que se hacían en la mesa, en Juanjo y también en momentos difíciles, mostrándonos que va a pasar y que todo estará bien, nos inculcaste la fe, el amor, la devoción.

Gracias ángel nuestro porque después de tantas lágrimas, nos consuela saber que hoy estás en tu mansión de amor, manantial de agua cristalina, estás con quienes también se adelantaron, desde allí nos guías en el camino de la vida, tu amor tan inmenso nos sigue abrazando y protegiendo siempre.

A 3 años de su encuentro con el Señor, tus hijos Juan y Mirta Paoletti, tus hijos políticos Marta y Eduardo, tus nietos Rubén, Laura, Lourdes, Juan Manuel y Emanuel, tu bisnieto Juan José, ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

MARÍA PAULINA CONTRERAS DE MEDINA

(q.e.p.d.) Se durmió el 27/9/18 y espera la resurrección.

Madre querida hoy se cumplen dos años de tu partida al encuentro del Señor. Ya descansas en paz junto a nuestro adorado padre Aníbal y hermano Roly. Sus hijos Juan Carlos, Lucho, Ramón, Hugo, Rosa, Mirian y Ale y sus respectivas familias te recuerdan con entrañable cariño y mucha nostalgia de tantos momentos vividos. Elevamos una oración en tu querida memoria. Descansa en paz madre adorada.

RECORDATORIO

Dra. MIRTA GRACIELA CELLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/20 y espera la resurrección.

La muerte no es nada. Yo solo me he ido de la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro lo seguimos siendo. Te espero … no estoy lejos, justo del otro lado del camino … Ves, todo va bien. Volverás a encontrar a mi corazón. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas.

Gracias mamá por tu amor. Vivirás eternamente en mi corazón. A 9 días de su partida invitamos a la misa de la Dra. Graciela Cella para acompañar de forma virtual a través de Facebook de la parroquia San José de Belgrano de Santiago del Estero hoy en el horario de 18 hs.

RECORDATORIO

ENRIQUE OMAR PRIETO (Buby)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/9/20 y espera la resurrección.

"Sea que viva, sea que muera, Cristo será glorificado en mi cuerpo.

Porque para mí la vida es Cristo, y la muerte, una ganancia" (Filipenses 1,20-21).

Querido cuñado en el octavo día de tu encuentro con la gloria de Dios intercede para que Irma y tus hijos, tu mamá, tus hermanos y familias, tus cuñados y familias tengamos paz, consuelo y llenemos nuestra mente y corazón de los hermosos momentos compartidos.

"Todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás" (Juan 11,26)

Tu cuñada Marcela, tu hermano Miqui y tu sobrino Juan Pablo.

RECORDATORIO con foto

ROLANDO ANTONIO CARRIZO (Coco)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/20 y espera la resurrección.

Querido hermano el dolor de tu partida no tiene consuelo. Te recordamos con amor, cada día de nuestras vidas. Nos duele el alma de saber que ya no estás. Estamos seguros que ya descansas en ese lugar donde no hay dolor y reina la paz. Al cumplirse nueve días de su fallecimiento, rogamos una oración en su querida memoria. Sus hermanos Zulema, Ana, Liliana, Walter y Alberto.

RECORDATORIO

Suboficial Mayor (R). Lídoro Oscar Roldán

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/08/2020 y espera la resurrección.

“Flaco”: hoy para mí es un día de duelo al saber que ya no estaremos juntos festejando nuestros 73 años, soplando esa velita de la torta que nos hacían nuestros hijos. Todo quedó truncado aquel 26/08 cuando nos dejaste para siempre. Me queda la alegría de haber compartido 72 años juntos, desde el vientre de mamá. Los recuerdos, anécdotas e historias las seguiré contando a nuestra familia, sobre todo a nuestros hijos y nietos. Alegrías y tristezas, triunfos y derrotas, cuantas travesuras propias y ajenas vivimos juntos con amigos. Muchos objetivos quedaron sin concretarse y nuestros secretos los guardaré conmigo hasta que nos volvamos a encontrar. Para mí ya no existe un “Feliz Cumple”. Tu hermano Negro (Melli) que no deja de llorar tu partida, Nardo, Inés y Esther y sus respectivas familias ruegan que seas feliz junto a papá, mamá y nuestro hermano “Cacho”.

RECORDATORIO

NILDA RAMONA TÉVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/20 y espera la resurrección.

Hoy hace 9 días que fuiste a la inmortalidad y quedamos tristes y con mucho dolor. Es muy difícil superar esta irreparable pérdida, por tu bondad, por cuidarnos, aconsejarnos para ser buenas personas. Descansa en paz. Tus hermanos Ada Carmen y Corocho, tu hermana política Fany Filippini, tus sobrinos María Lujan y Gerónimo Tevez con sus respectivas flias. Se ruega una oración en su memoria.





ABDALA, JORGE RAÚL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Su esposa Rosa Angélica Silighini, sus hijos Maria Eugenia, Maria Cecilia y Fernando Abdala, sus hijos pol. Alejandro Carrizo, Gustavo Lezana y Mariana Bianchi, sus nietos: Matías, Maria Angelica, Maria del Pilar, Gonzalo, Juan Bautista, Juan Cruz, Maria Elena, Maria Sol, Tomás, Guillermina y Emília participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio Parque La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Juan José Riera y flia, Santiago Riera y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. María Isabel Beggeres de Flores Turk, sus hijos y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento. Ruegan por su eterno descanso y la cristiana resignación de sus seres queridos.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos Federico, Faustino, Benicio y Bartolomé, participan con dolor el fallecimiento de una gran persona y excelente profesional, rogando oraciones en su memoria.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de Especialidades, departamento de Capacitacion y Docencia, comision de asesoramiento laboral y departamento juridico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado y padre del Dr. Fernando Raúl Abdala. Ruegan una oracion en su memoria.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega y padre del Dr. Fernando Raúl Abdala. Ruega una oración en su memoria.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus amigos Dr. Pucho Paz y Sra. Olga Povedano de Paz, sus hijos Silvia y José Retamosa, Olguita y Pablo Picca, María Paula y Roberto Navarro, Victor y Constanza Caferatta participan con mucho pesar el fallecimiento de su colega y amigo Uly y acompañan a su familia en este doloroso momento.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Ernesto Richard, María Mercedes Ayud y sus hijos Virginia y Agustin participan con dolor su fallecimiento, acompañan a la familia y ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. José Boglione, sus hijos Federico, Nicolás y Florencia Boglione, su madre Aixa J. de Boglione, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Dr. Juan Rodriguez Ribero, Soledad Lombardi e hijos Mariela, Gonzalo, Juan Emilio y Mario Rodriguez Lombardi, participan con profundo dolor la partida del Dr. y amigo Raúl y acompañan a su esposa Rosi en este momento de dura prueba.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Alberto Guido Catella y flia., participan el fallecimiento de su amigo y colega, una gran persona, y ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus amigos del Grupo de Los Médicos T. de los jueves: Daniel Goitea, Guido Peressin, Remigio de Arzuaga, Daniel Serrano, Perico Herrero, Ernesto Daud, Julio Fornés y Aldo Fiorini... acompañamos a su familia en este doloroso momento y rogamos oraciones en su memoria. Que en paz, descanses Uli querido.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Dr. Guido Peressín Paz, su esposa María Emilia Yocca y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruega al Señor haga brillar para él la luz que no tiene fin.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Su primo Dr. Federico José Yocca y flia. participa con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|.

Su primo hermano Daniel F. Yocca, su esposa María Lucrecia de la Cruz y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios brinde pronta resignación a su querida flia.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Dr. Virgilio Oscar Pettinicchi, su esposa Eblin Kozameh, sus hijos Ariel y Natalia y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Querido Uli, colega, amigo y compañero. Siempre te recordaremos. Que brille para tu alma la luz infinita. Elevamos oraciones por el restablecimiento de Rosita y por la cristiana resignación de su familia. Dra. Morales Claudia, Dr. Gutiérrez Juan Carlos y flia. participan con dolor su fallecimiento.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Su primo Dr. Rodolfo Gavícola y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Gran persona, mejor amigo. Por siempre estaras con nosotros. Con gran tristeza te despedimos. Ing. Ricardo A. Fuster y Sra.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|.

Dr. Sebastián Camusso, su esposa Dra. María Elisa Flores Turk e hijos participan con pesar el fallecimiento del padre de su amigo y colega Fernando. Ruegan por el eterno descanso de su alma.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|.

Kita Soriano de Díaz participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su querida esposa Rosi, a sus hijas y a su querido exalumno Fernando en estos momentos de pesar. Ruega por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|.

Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab y sus hijos María Cristina, Miguel Ángel, Andrea y Matías participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus familiares y elevan oraciones en su querida memoria.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|.

Cr. Manuel Héctor Álvarez, Dra. Delia Raab de Álvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia rogando por una pronta resignación ante tan inesperada pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|.

Conrado Alcorta, Mónica Alonso y sus hijos Conrado y Lucía Olivera, Agustín y Yamile Salomón, Laura y Manuel Molejón e Inés participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este momento de profundo pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|.

María Argentina, Marta Angélica y Carlos Bernardo Weyenbergh participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Rosita y a sus hijos en este difícil momento.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|.

Luego de sostener desigual lucha, nos dejó el Dr. Raúl, distinguido ser humano y solvente en su especialidad médica. Nosotras, las amigas y excompañeras de su esposa Rosita Siliguini, del Colegio "Madre Mercedes Guerra", "Grupo Paz y Bien" acudimos en consuelo a su familia. Expresamos nuestras condolencias y abrazamos a su esposa e hijos en el dolor, la oración ofrecida y el ruego por una pronta resignación.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Las Amigas Misericordistas del Café de los Lunes participan el fallecimiento del primo hermano de la querida Cuqui Tauil, la acompañan en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la Casa de Dios Nuestro Señor.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila participan con pesar el fallecimiento de su compañero y amigo Uli, acompañan a su familia en estos momentos y ruegan una oración en su memoria.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Dr. Pablo Giraudo, y su esposa Dra. Carolina González participan su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Dr. Cristhian Giraudo y su esposa Romina Garampolo lamentan su partida y acompañan en el dolor a su familia rogando oraciones en su memoria.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Dra. Vanina Giraudo, su esposo Dr. Raúl Cejas acompañan en estos momentos de dolor a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. La comunidad educativa del Colegio Intercultural del Estero participa el fallecimiento del padre de la Cra. Cecilia Abdala y la acompaña junto a su familia en el dolor de la partida.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. La comunidad educativa del Jardín de Infantes Argentino Árabe Shams participa el fallecimiento del padre de la Cra. Cecilia Abdala y la acompaña junto a su familia en estos momentos de dolor.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Analía Mercedes Arce y Carlos Enrique Soria, junto a sus hijos Mercedes, Gonzalo, Paula y Joaquín participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones para su descanso eterno.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Pablo Mariano Arce, su esposa Andrea Paz y sus hijos Felicitas, Nicolás y Bernardita participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. El representante legal del Instituto Francisco de Aguirre de la ciudad de Pinto don Rodolfo Ganem participa del fallecimiento del padre de la Sra. Contadora del SPEP Sra. Cecilia Abdala enviando sus condolencias.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Autoridades del CePSI, directora ejecutiva CPN Liliana Romero; directora médica adjunta Dra. María Eugenia Gauna; directora administrativa adjunta Dra. Daniela Vaca Japaze, personal asistencial y no asistencial del CePSI participan con profundo dolor del fallecimiento del padre del Dr. Fernando Abdala, médico anestesista de nuestra institución. Elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Uli, fue inesperada tu partida pero sé que las puertas del cielo están abiertas para recibirte. Miguel A. Trejo y Silvia acompañan con gran pesar a Rosita y sus hijos y piden al Señor fortaleza.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Daniel Flaja, Leticia Trejo y sus hijos acompañan a Rosita y a sus hijos y piden al Señor les de fortaleza para superar tan doloroso e inesperado momento.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Querido Raúl que Dios en su infinita misericordia te tenga en su corazón y de consuelo a tu querida familia. Sus amigos Oscar Banco y Norys Salomón, hijos Ana, Cecilia y Diego y sus respectivas familias participan con dolor profundo dolor su fallecimiento.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Contador Raúl A. Cristofoli y flia. participan consternados la partida a la casa del Padre de nuestro querido amigo. Ruegan que Dios de consuelo y alivie el dolor de su familia.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Ada Luisa Montes de Oca de Lezana y sus hijos Santiago y Alejandra Barbieri, Eduardo y Teresita Ferreiro, Marta y Eduardo Bonacina, Adali y Lique Dorigon, Gustavo y Cecilia Abdala y Diego, con sus respectivas familias participan el fallecimiento de una excelente persona y ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Eduardo Enrique Cosci, Alicia Freytes de Cosci, sus hijos Diego, Eduardo y Sofía despiden con pesar al colega y amigo Dr. Jorge Raúl Abdala. Acompañan a su esposa, hijos y demás familiares rogando oraciones por su eterno descanso y la pronta resignación de los suyos.

ACUÑA, GERARDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Su esposa Niaty, sus hijos José María, Mariela y Silvia, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ACUÑA, GERARDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus sobrinos Juan Fernando, Adrian, Liliana, Enrique Terzano y sus respectivas flias. Acompañan en su dolor a nuestra querida Tia Ñaty y primos.

ACUÑA, GERARDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Dra. Aristóbulo Barrionuego (h), su esposa Elena Vicente, sus hijos Diego, Maxi y Mercedes y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Gerardo Acuña. Que el Señor lo recoja en su seno y le de cristiana resignación a su familia.

ACUÑA, GERARDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Ing. Diego Barrionuevo, su señora Ing. Mercedes Bazán, sus hijos Fausto y Dante, participan con profundo dolor el fallecimiento de don Gerardo quien fue puro cariño para con ellos. Acompañamos a su familia en este momento dificil y elevamos oraciones en su memoria.

ACUÑA, GERARDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. ...Se fue quien velaba los sueños de Constanza Lucía, se fue quien planificaba las horas de vida fecunda, se fue el padre protector y esposo compañero, se fue el inventor de mil artimañas para armar las partes de cualquier objeto que tomaba en sus manos, se fue un hombre leal y fiel amigo, se fue el abuelo cariñoso que, con sus manos abrazaba los corazones de sus dulces nietos, se fue el tesoro más preciado de mi vida, mi papá. ¡Que Jesús te reciba en sus brazos padre querido! Su hija Prof. Acuña Silvia Belén, sus hijos Patricio H. Marchén Acuña y Constanza L. Marchén Acuña elevan oraciones en su querida memoria.

ACUÑA, GERARDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Elba Rosa Cisterna, hermanas y demás familiares participan el fallecimiento del esposo de la querida Ñaty, piden cristiana resignacion para su familia y oraciones para su descanso eterno.

ACUÑA, GERARDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Teresita Carrizo de Auad, sus hijos Claudia, Alejandra, Marcela, Fernanda, Andrea y Jorge participan con dolor su fallecimiento.

ACUÑA, GERARDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Jorge Casali, su esposa Fernanda Auad y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido tio Gerardo Acuña.

ACUÑA, GERARDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Compañeros de su hijo Ing. José Maria Acuña del area Est. y Proyectos de la A.P.R.H. participan con dolor el fallecimiento de su padre y elevan oraciones en su memoria.

ACUÑA, GERARDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Ing. Alfredo Montero y Sra. participan con dolor el fallecimiento del padre del Ing. José Maria Acuña compañero de la A.P.R.H. Elevan oraciones en su memoria.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Su hermano, amigo que nunca lo olvidará Erik Llarrull.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Tu recuerdo, los momentos vividos serán imborrables. Dios te puso en mi vida para guiarme con tu sabiduría y enseñanzas, y para brindarme mucho cariño, así lo sentí siempre. Le pido a Dios que te de el descanso eterno. José Peralta y flia, acompañan a su esposa Pegui y flia, en este dificil momento.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Su amigo Chimono Baccino y familia lamentan profundamente su partida, acompañando a su eposa, hijos y hermanos en este momento de dolor.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Guillermo Azar, Cristina Santi, María Alejandra Azar y María Florencia Azar despiden a su querido amigo Carlitos. Elevan oraciones en su memoria.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. René Ignacio Alderete, Angélica del V. Cassarini y sus hijos Javier, Anita y Marianella, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se elevan oraciones en su memoria.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Los integrantes del Centro de Jubilados "Lazos de Amistad" acompañan a su hermana Estela Azaf, exvicepresidenta y ruegan oraciones por su eternos descanso.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria. Su hemano, amigo y vecino que nunca lo olvidará. Gachy Llarrull y Ariel Drube.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Miguel Bica, Daniel Jugo, Fabián Tobar, Julio Juarez, Omar Carranza, Néstor Vaulet y Ariel Rodriguez participan con dolor el fallecimiento del padre de nuestrro amigo Carlos. Acompañan a toda su familia y ruegan oraciones en su memoria.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Ariel Rodriguez y Claudia Celiz participan el falelcimiento de don Carlos y acompañan a su amigo Carlitos, a Peggy, Mary, Ani y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. "Más allá del sol yo tengo una mansión más allá del sol". Mirta Atia, sus hijas Nancy, Sandra, Marine Claveros y sus respectivas familias acompañan con profundo dolor a su familia y elevan una oración a su memoria.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Pocho Villalba, su Sra. Marine Claveros, sus hijas Sol Ernestina y Luz Matilda Villalba acompañan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Analia y a su respectiva familia. Elevan una oración en su querida memoria.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Las amigas de su hermana Beatriz: July Abdala, Marilena Contardi y Marisa Ruso participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

CASTRO, RAÚL CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Tu espíritu fue llamado por el Señor. Tu viaje me traen a la memoria recuerdos lejanos de nuestra adolescencia, cuando nos reuníamos todas las noches en la esquina de la Irigoyen y Santa Cruz - éramos 15 o 20. Nunca hubo disidencias en el grupo. Ruego y pido oraciones en tu memoria. Luis Congiu, Perla Buenvecino y familia.

CASTRO, RAÚL CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Fuiste un compañero muy especial para todos nosotros. Tu recuerdo permanecerá imborrable por siempre. Alberto Varas y sus compañeros de la DEPSE. participan con dolor su fallecimiento.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Descansa en paz Yaya querida, gracias por regalarnos tantos momentos lindos e inolvidables. Me quedo con nuestra última charla y tu " te amo con toda mi alma". Vivirás siempre en nuestros corazones. Sus nietos Makarena Garnica Giuliano y Mauricio Cerioni, su bisnieta Renatta.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. ..."Quedan en nuestros corazones los buenos momentos vividos y compartidos ... descansa en paz Pori querida..." Martha Fabiana Giuliano y Martha Encarnacion David Riera Vda. de Giuliano y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACION (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Germán Pedro Llanos, su esposa Miriam S. Abdala, sus hijos Ramiro, Florencia, Matías y Romina, participan con pesar el fallecimiento de su tía Porota. Ruegan oraciones en su memoria.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACION (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Julia Rosa Llanos, participa con pesar el fallecimiento de su tía Porota. Ruega oraciones en su memoria.

CORONEL, JULIETA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Acompañan en su dolor a Liliana Coronel. Personal directivo, docentes y de maestranza de la Escuela Nº 1049. Ruega oraciones en su memoria.

CORONEL, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Su esposa Celia Diaz (Kuky), sus hijas Rocío, Sofía, hijos políticos, nietos, Lisandro, hermanas Elva, Dora, Kunny y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. COB. SERVICIO SOCIAL MUNICIPAL SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORONEL, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus primos César Federico Herrera y familia; Diana Matteo, participan con hondo pesar de su fallecimiento, acompañan a su esposa, hijas, nietos y hermanas en este momento de dolor, ruegan oraciones a su memoria.

ESPÍNDOLA ÁLVAREZ, MÁXIMO EMETERIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Mirta Ovejero de Espindola, sus hijos Humberto, Kuky, Rene, Silvia, Daniel, Ana, Soledad y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su cuñado. Rogamos oraciones en su querida memoria.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Ing Pedro Ugozzoli; su esposa Lic. Pura Terribile, sus hijos Pedro, Gaby, Lourdes, su hijo político Daniel participan con profundo pesar su partida a la Casa del Señor. Pedimos por su eterno descanso y acompañamos con la oración a Negrita y sus hijos.

HERRERA, ADA MALBHA ARGENTINA (Ex asesora presidencial) (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Su hija Adriana García, y demás familiares, sus restos serán cremados hoy. COB. HAMBURGO. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEDESMA, MANUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su sobrino Chicho Ovejero y Sra., sus sobrinos Soledad, Celeste, Germán, Natalia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, MANUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. "En ti confio, Señor, digo tu eres mi Dios, en tus manos, estan mis tiempos". Salmo 31.Sus sobrinas Lilian, Judith y Luján Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan con afecto a la querida tía Norma, a sus hijos Adriana, Arturo, Verónica, nietos, bisnietos y demás familiares. Pidiendo a jesús de la Divina Misericordia, les de fortaleza y resignacion y la paz eterna a su alma. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, MANUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Sus exvecinos de la torre M.T.A. 1: Lis Galván y Marta Cinquegrani e hijos lamentan la partida del apreciado amigo "don Papi". Ruegan oraciones y acompañan a su familia.

LEDESMA, PASCUAL FIDEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Su esposa Mercedes Castillo, hijos Mercedes, Patricia, Mónica, Nora y Liliana, nitos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer. EMPRESA SANTIAGO.

LOPEZ, ALBA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Sus hijos Sonia, Valeria y Fredi, hijos políticos César, Mabel, hermanos, nietos y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restas fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LUNA VDA. DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. "Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo. Si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos". Su hija Elsa A. Luna, su hijo político Orlando Juan Gorosito, sus nietos María Laura, Juan Martín, Nicolás Gustavo, sus bisnietos Letizia y Joaquín participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA VDA. DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Gladys Elvira Ruiz, sus hijas Mariela, Belén y Romina Herrera participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Mirtha y la acompañan ante tan irreparable pérdida. Elsa querida, descansa en paz!

LUNA VDA. DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Llegue nuestro sentido pésame a nuestra querida amiga Mirtha Luna y familia por tan irreparable pérdida. Tus amigas Mimí Beck, Gladys Ruiz, Ma. Elena Storniolo y Ma. del Carmen Azar. Querida Elsa ya estas en la casa del Señor. Descansa en paz!

LUNA VDA. DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Gladys Elvira Ruiz, acompaña con profunda tristeza a sus hijos: Gringa, Mirtha, Marcela, Pepe y Pololo por el fallecimiento de su querida madre, haciendo extensivo mi pesar a toda la familia en este momento de dolor.

MAZA, ÁNGEL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Su esposa Paulina, su hijo Dario, hermanos Chichi, Juan Carlos, Román, Walter, Sonia, hijos politicos, sobrinos y demás familiares, sus restos serán cremados hoy. COB. CARUSO CIA.DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. Julio César Rodríguez, participa el fallecimiento de la esposa de su amigo Buli y ruega oraciones en su memoria.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. Sostenidos por nuestra fe en Jesús y confiando en su feliz resurrección elevamos oraciones en su memoria. Acompañando con inmenso afecto a toda su familia. Raúl Salcedo, Norma, José, Virginia y Valentina Salcedo.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus hijos María Fabiola, Eduardo Enrique y María Elena, sus hijos Paul Julio Velarde, Enzo Gomez y Silvina Claverie, sus nietos Felipe y Guillermina, Bruno y Simón y Victoria participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Zunilde Assís de Retamosa, sus hijos José Manuel y Silvia Paz, Marizú y Adrián Pellene, Ana y Damián Pizarro, Pablo y Mariana Palazzi participan con profundo dolor el fallecimiento de María Elena y elevan oraciones por su eterno descanso y fortaleza para su hermano Pucho y demás familiares.

PAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Participan con profundo dolor su esposa Irma, sus hijos Silvia, Roxana, sus nietos Damián y Camila y demás familiares amigos. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Quiroga. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ROBLEDO, OSCAR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus hijos Julio, Pilar y Alejandro, hijos pol. Celeste, Rodolfo, Carol, nietos Viky, Lola, Agostina, Giuliana, Pia Agustín, Marcos, Graciela y Florencia participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

ROBLEDO, OSCAR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Julio, María Inés, Marcela, Gabriela, Victoria, Juan y Walter Soria y sus familias acompañan en este momento muy doloroso a Pily y Rody, y ruegan oraciones en su bendita memoria.

ROLDÁN, VICENTA ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Sus hijos Lita y Ricardo, sus nietos Guillermo, José, María y Matías participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SIERRA, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Hermano, emprendiste tu vuelo hacia la casa de Dios. Vuela, vuela alto y cuídanos, danos la fuerza para sobrellevar tu partida. Fuiste muy importante en mi vida y me dejaste lindas enseñanzas y sobre todo el amor que nos unió como hermanos y lograste la unión familiar. Fuiste de un corazón gigante, buen hijo, buen hermano, buen tío, buen amigo. Hoy te lloro por el dolor de tu partida, pero sé que pronto te recordaré con alegrías, con anécdotas, con chistes, con tus karaokes. te amo hermano, descansa en paz, que brille para ti la luz que no tiene fin. Su hermana Susy, su cuñado Fary, sus sobrinos Cecilia, Gaby, Pucho, Nacho, Coty, sobrinos nietos Julieta, Antonella, Maximo, Augusto y Agostina y sobrinos politicos Julio, Luis, Fernando, Emilia y Blanquita participan tu partida.

SIERRA, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Sus tíos Celian y Valentín Suárez, sus primos Bety, Raul, Jose, Valentin, Viviana. Ruegan una oración al Padre por su descanso eterno.

SIERRA, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Siempre en nuestros corazones, rogamos que el Señor te reciba en sus brazos con el amor que mereces y descanses junto a Él por toda la eternidad. Su tío Luis Gerez y familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SIERRA, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Aldo Roberto Sialle, Mamily Avido de Sialle, sus hijos Mariana y Mario, Federico y Daniela, Fernando y Constanza, Ignacio y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos tristes momentos. Elevan oraciones por su eterno descanso.

SIERRA, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Sus padrinos Chiqui y Raúl Castaño, rogamos una oracion en tu memoria, nos quedan el recuerdo de tu sonrisa eterna y generosa. Que Dios te reciba en sus brazos. Descansa en paz.

SIERRA, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Tu partida fue tan repentina y dolorosa. Elegimos quedarnos con tu recuerdo, siempre una sonrisa, una broma, tan querido por todos. Te vamos a extrañar primo. Un beso al Cielo. Sonia, Silvia, Gustavo, Ana, Alicia y Beba Castaño. Rogamos una oración en su memoria.

TIJERA, ELENA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Sus hijos Sergio, Daniel, Silvia, Margarita y Patricia, Mercedes, nietos Lucas, César, Micaela, Julieta, Sofia y Makarena, bisnietos Evangelina y Lorenzo participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados cementerio Zanjon. EMPRESA SANTIAGO.

TIJERA, ELENA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Víctor Manuel Paz, secretario general del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su comisión directiva y empleados participan con mucho dolor el fallecimiento de la mamá de Daniel, Patricia y Silvia. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, ENRIQUE BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Juan Carlos Paz, su esposa Cristina Arjona; sus hijos Mariela y Manuel; Andrea y Pablo; Agustín y Joana; Ignacio y Camila; Benjamín Paz y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del querido Enrique y ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, ENRIQUE BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Yo soy el camino, la verdad y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá. Acompañamos a su flia, con dolor y oraciones. Luis Oliva y sus hijos Luis Ariel, Andrea Karina, Luciana Paola y su compañera Mirta Lugones.

TREJO, ENRIQUE BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Yo soy el camino, la verdad y la vida, todo aquel que vive y cree en mi no morirá jamás. Tus amigos Estela y Mariano Russo participan con dolor su fallecimiento rogando oraciones en su memoria.

TREJO, ENRIQUE BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Que el Señor lo cubra con su manto de misericordia y lo proteja con su mirada. Pablo, Carolina, Matías, Federico y Benjamín Russo participan con dolor su fallecimiento elevando oraciones en su memoria.

TREJO, ENRIQUE BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno brillando la luz que no tiene fin. Vanesa, Socha, Ago y Bastián Saez Russo acompañan con dolor su fallecimiento elevando oraciones en su memoria.

TREJO, ENRIQUE BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. No se pongan tristes por mi ausencia, no me fui de su lado. Jesús dijo que el que cree en mi, aunque este muerto vivirá y el que cree en mi no morirá para siempre. Mariangel, Ruben, Facundo y Valentino Gomez Russo.

TREJO, ENRIQUE BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Juan Carlos Tobar y flia. acompañan a su gran amigo en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO, ENRIQUE BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Rubén Corvalán, Mónica Tello, sus hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Luis. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TREJO, ENRIQUE BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. El equipo de Fútbol Amateur Jorge Newbery C 50, participan con profundo dolor el fallecimiento padre de nuestro amigo Luis. Elevamos oraciones en su memoria.

TREJO, ENRIQUE BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Sus amigos de toda la vida Pico Bilotti, Gladys e hijos participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan con un fuerte abrazo a la querida Bocha e hijos.

VELÁZQUEZ, LUIS EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Su esposa Marta Estela Gomez, sus hijos Adriana, Mariana, Ruth, Exequiel, Fernando, Gabriel, h.polt. Santiago Saavedra, Martin Gonzalez, nietos Joel, Elias, Ignacio, Ana, Martin y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio Parque de la Paz. Cobertura Servicio Social Municipal. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS, LA PLATA Nº 162 - TEL.4219787.

ARIAS, CLAUDIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Mamita hoy hace 9 días que el Señor te llamó a su reino, donde no hay sufrimiento dejándonos un dolor muy grande e irreparable. Descansa en paz mamita y danos fuerza para seguir adelante. Muchas gracias doña Reina y Romina por estar siempre. Las puertas del cielo se abrieron para recibirte te amaremos por siempre nuestro bello ángel gracias por todo lo vivido madre mía vivirás por siempre en nuestros corazones y en cada día de nuestras vidas sus hijos Ana, Fabiana, Caro, Gabi, Reina, José, Benja y Claudio sus nietos, bisnietos, nueras y yernos. Al cumplirse 9 días se ruega una oración en su memoria.

CARRIZO, ROLANDO ANTONIO (COQUITO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. A 9 días de tu partida a la casa del Padre, tus amigo de la infancia y vecinos de la Colón y Congreso: Serafino Pittari, Pancho Avila, Susana Galván y sus hijos Dra. A. Juárez y Fernando Juárez, Ruli Salvatierra, Raul Lezana, Pori Serrano, Roberto y Carlitos Naufal, Hugo Ayunta, Nica Pedraza, rogamos para su esposa e hijos pronta resignación. Elevamos oraciones en su memoria.

CARRIZO, ROLANDO ANTONIO (COQUITO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Hermano, que rápido pasan 9 días ya, que dolor Negrito querido, te amo mucho y nunca te olvidaré, siempre estarás en mi corazón, descansa en paz hermano y que brille la luz que no tiene fin. Te ama, tu hermana Anita.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Hermana querida, hoy cumples un año de no tenerte con nosotros, no te imaginas el vacío que quedó sin tu presencia por todo el amor y la alegria incondicional que nos brindaste a toda la familia. Te convertiste en nuestro Ángel por iluminar nuestras vidas, viviras siempre en nuestros corazones te amaremos por el resto de nuestras vidas. Su hermana Rosita Cura, mis hijos Matias, Carlitos y Adolfito Bolomo, tu hermano Carlos Cura y flia.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Pasó ya un año que partiste de este mundo para convertirte en nuestro ángel... Quedaron rotos nuestros corazones, un vacío imposible de llenar. Marcaste nuestras vidas como solo vos podías hacerlo. Aun seguimos esperándote, buscándote, necesitando tus consejos, cuesta resignarse.. Estas presente en cada latido, en cada paso, en cada suspiro. Nuestros logros son tuyos y en nuestras penas nos abrazas. Te amamos. Te extrañamos y te necesitamos eternamente. Tu esposo Luis Yocca, tus hijos Paula y Carolina, tus nietos Agus, Ivan y Luca, tus yernos Juan y Pepi.

HERRERA DE CONCHA, ASCENCIÓN DEL TRÁNSITO - CONCHA, TOMÁS (q.e.p.d.) Fallecieron el 27/9/16 -21/9/79|. Sus hijos Ramón, Manuel y Luis Concha, nietos, bisnietos y demás familiares los recuerdan en un nuevo aniversario de sus partidas al reino celestial. Estarán por siempre en nuestros corazones.

SAYAGO, BEATRIZ ANTONIA - LUNA, GRACIELA (SUSA) (q.e.p.d.) Fallecieron el 19/9/20 y el 16/8/20|. Víctor Carpio su vecino y amigo las recuerda y eleva oraciones en sus queridas memorias.

DÍAZ, OSCAR ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus hijos Griselda, Marta, Fabián, Domingo, Adrián, Oscar, Raul, hijos politicos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 hs. en el cementerio Los Romanos. COB. NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

OROZCO, JULIA AIDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Su esposo Antonio, hijos Oscar, José, Carlos, Verónica, Jesica, h. pol. y demás familiares participan su fallec., sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO HAMBURGO. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PAZ, MANUEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Su esposa Soledad Jofre, sus hijos Jorge, Julio, Jose Luis, Karina, Angel, Valeria, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio Jardin del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

PAZ, MANUEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Su hermana Yolanda Isabel Paz de Scaglione llora sin consuelo la pérdida de su hermano Buby.

PAZ, MANUEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus sobrinos Dr. Scaglione Carlos Iver y Susana Mercado de Scaglione despiden con dolor a su tío Buby.

PAZ, MANUEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus sobrinos nietos Ing. Sebastián Scaglione, Dra. Aldana Scaglione, Ing. Alexis Scaglione despiden con profundo dolor y acompañan a la famiia de su tío abuelo.

PAZ, MANUEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Los integrantes del Centro de Jubilados "Lazos de Amistad" acompañan a su hermana Yolanda Paz de Scaglione, socia y colaboradora de la institución. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

PAZ, MANUEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Los vecinos de su hermana Yolanda Paz de Scaglioni de Balcarce 60 participan su fallecimiento. Ruegan cristiana resignacion a su familia.

GALE, SARA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. "Dijo su hermano Lito: el que quiera entrar al cielo que se agarre de la falda de estas mujeres". Su hermana política "Chochi", sus sobrinas Marcela, Daniela, Carina y María José y sobrinos nietos. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Mercedes Peláez de Olmedo participa el fallecimiento de la mamá de Bettiana, acompañándola en este momento de mucho dolor. Ruega al Señor por su eterno descanso.

NUNO DE RAFAEL, BETTI BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Negrita y Eduardo Birchner; sus hijos Romina, Sergio (con sus respectivas familias) y Diego Birchner participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones para que Dios, la cubra con su manto de luz y le dé el descanso eterno.

VÁZQUEZ, ROSA DERMIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus hijos Germán, Mingo, Delfín, Dora, Gustavo, nietas Raquel, Sole, Maria, su sobrina Beatriz y familia, y demás familiares. Sus Restos fueron inhumados ayer en cementerio de Lujan (Dpto. Guasayan). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.