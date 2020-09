“MasterChef” será el gran competidor del “Cantando”

27/09/2020 - 21:03 Pura Vida

Se terminó la espera para el debut de MasterChef Celebrity, en Telefé, con la conducción de Santiago del Moro, la participación de 16 famosos y el veredicto de tres reconocidas figuras del mundo de la gastronomía. El reality que se verá en Santiago del Estero a través de Canal 7 llegará a la pantalla de televisión el próximo 5 de octubre, a las 22.30, y se emitirá de lunes a jueves, en ese horarios, y los domingos a las 22.

Con su arribo a la programación en la última semana de “Jesús”, el nuevo ciclo que generará la competencia entre famosos para ver quién cocina mejor, estrenará con el rating en alza, ya que irá a continuación de la telenovela bíblica brasileña, según lo apuntó la periodista Laura Ubfal.

Además, se convertirá en la gran competencia de El Trece, ya que se medirá frente a frente con “Cantando 2020”, y los domingos irá contra el programa de Jorge Lanata.

Los 16 participantes famosos: Roberto Moldavsky, Federico Bal, Patricia Sosa, Sofía Pachano, Claudia Villafañe, Iliana Calabró, El Polaco, Nacho Sureda, Belu Lucius, Vicky Xipolitakis, Mono Fabio, Leticia Siciliani, Rocío Marengo. Boy Olmi, Analía Franchín y el Turco García serán juzgados por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

“Sofía Pachano cocina bárbaro, Iliana Calabró también. La Franchín (Analía) cocina muy bien. Pero si no está ese toque de amor, de afecto, se van a quedar ahí”, adelantó Del Moro sobre este nuevo desafío en la conducción durante una entrevista con Teleshoe y aclaró: “Obviamente que hay chicos y chicas que cocinan mejor, pero después el reality te va jugando pasadas que son inesperadas. Todos parten de la misma línea”.

MasterChef Celebrity tendrá un condimento especial: la participación, por primera vez en un reality, de Claudia Villafañe, la ex de Diego Armando Maradona. Al respecto, Del Moro remarcó: “Es importante que Claudia se haya animado a dar este paso. Es una figura de relevancia casi mundial, diría. Pero yo quería que estuviese en el programa porque es una mujer muy cálida, humana. Aparte cocina muy rico: yo he probado los famosos ñoquis de la Claudia. Ella tiene que demostrar en la tele todo eso que sabe, en un formato muy amable para que esté. Ahora... no deja de ser una participante más. Nadie tiene nada ganado: no porque uno sea un poco más famoso que otro tendrá una ventaja”.l