Fontán admitió que quedó sensible tras padecer Covid-19

27/09/2020 - 21:18 Pura Vida

“Me quedé sensible, estuve sensible todos esos 20 días que estuve en casa con el Covid. Todo me hace llorar. Cuando ves el positivo... Es como un demonio muy temido, el infierno tan temido de saber que te enfermaste”. Con esas palabras, la actriz y conductora Claudia Fontán, conocida también como “Gunda”, contó en el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff, quien también padeció el virus, cómo vivió con la enfermedad .

La línea de contagio parece haberse producido en la emisora radial en la que trabaja, adonde Catherine Fulop, Guido Kaczka y Santiago del Moro también dieron positivo. Al respecto, señaló: “Casi todos los integrantes de los dos equipos de la radio tuvimos coronavirus. Por suerte todos estamos bien, gracias a Dios, solo tuvimos síntomas leves”. Y agregó: “Uno piensa: ‘¿Cuándo va a ser el día en el que ya no pueda respirar y me tengan que internar?’. Pensaba mucho en mi hija porque vivo sola con ella, que tiene 15 años, y decía: ‘Put... ¿qué hago si me tengo que ir...?’. Entonces se empezó a armar una cadena solidaria con mis amigas. Y me sentí tan contenida y bendecida por el amor de la gente, por mis amigas... No puedo ni hablar”, expresó con la garganta quebrada.

Con la emoción a flor de piel confesó: “Empecé a sanar, a estar bien y a confiar en que todo iba a pasar. La veía a Antonia (la hija), que ya me lleva una cabeza, y digo: ‘Esta chica va a saber qué hacer en la casa si yo me llego a enfermar más’. Uno tiene la sensación de que los hijos son siempre bebés, uno necesita que los hijos nos necesiten. Y cuando ves que estás en una situación de necesidad... Es un puente que está bueno cruzarlo y darte cuenta de tu vulnerabilidad”.

Claudia había estrenado “Mujeres del Trece”, un magazine junto a Soledad Silveyra, Teté Coustarot, y otras, y al poco tuvo que abandonar el programa para guardar la cuarentena. Durante el retorno a la vida normal no volvió al ciclo. l