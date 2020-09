Declaran de Interés Municipal, Social y Solidario a “Un pelito de esperanza”

27/09/2020 - 21:52 Santiago

El banco solidario de pelucas “Un pelito de esperanza” fue declarado de Interés Municipal, Social y Solidario en la cuidad de Frías, por lo que desde la asociación agradecieron al Honorable Concejo Deliberante por la distinción.

“Agradecemos especialmente a nuestras queridas voluntarias y amigas Zully y Yanina Mariani, por representarnos tan bien en dicha, por su entrega y compromiso con esta causa desde el día 1”, expresaron.

Vale destacar que “Un pelito de esperanza” confecciona pelucas gracias a la colaboración de la comunidad y son entregadas sin fines de lucro a pacientes oncológicas.

Se recuerda que, adhiriéndose a las medidas provinciales y nacionales debido a la circulación del coronavirus, la asociación no atiende al público. Recientemente, en un comunicado a través de sus redes sociales informó a toda la comunidad las medidas que se tomaron desde la asociación acerca de la suspensión de todas sus actividades.

“La situación sanitaria del país y de nuestra provincia en particular nos obliga a tomar esta decisión”, expresaron al remarcar que no recepcionarán ningún tipo de colaboración hasta que no se normalice la situación.

Por tanto queda suspendida la recepción de cabello y la entrega de pelucas.

El regreso a la actividad normal será notificada oportunamente desde el banco de pelucas. l