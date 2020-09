“El más pequeño de nosotros es el más grande ”

27/09/2020 - 23:42 El Evangelio

Lectura del santo evangelio según san Lucas 9, 46-50

En aquel tiempo, se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante.

Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo:

“El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí; y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de vosotros es el más importante”.

Entonces Juan tomó la palabra y dijo:

“Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros”.

Jesús le respondió:

“No se lo impidáis: el que no está contra vosotros, está a favor vuestro”. l