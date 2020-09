FÚNEBRES | 28 de septiembre del 2020

28/09/2020 - 01:14 Funebres

ACUÑA, GERARDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida, todo aquel que cree en mí, aunque muera vivirá". Sus sobrinos Lic. Carlos Hugo Palacios, Lic. Marta Graciela Ledesma de Palacios, Ma. Lilia y Ma. Luz Palacios participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

ACUÑA, GERARDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus primos Ana María, Graciela, Félix y María Josefina y respectivas familias participan con dolor y acompañan a su familia en este difícil momento.

ACUÑA, GERARDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Dr. Héctor Luis Ribas, Magdalena Daud de Ribas y María de los Ángeles Ribas de Gulayin participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Gerardo y ruegan por su eterno descanso y cristiana resignación para su familia.

ACUÑA, GERARDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. "Transitar la vida, agradecerla, levantar los ojos, mirar el cielo" que su descanso sea eterno". Ing. Stella Tula Peralta de Russo, Néstor Roger Russo, e hija: Ángeles Russo y nieta Diana Gómez Russo acompañan en el dolor a su esposa e hijos: Josemaría, Mariela y Silvia, se fue un ser humano excepcional esposo, padre, abuelo y amigo ejemplar. Descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin. Un beso al cielo.

ACUÑA, GERARDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Al "Sagrado Corazón de Jesús, le pedimos por el Alma del Apreciado Gerardo". Sus amigos de la infancia Mirtha Hatun; Alicia Cueto de Ávila; Oscar y Robi Ávila; Olguita y Migui Farath; Leca Santillán; Kely y Mónica Castro; Cacho y Flaco Giangreco; Anita Ávila; Totin Duran; Marcelo y Hugo Argañarás, participan con profundo dolor su fallecimiento, con mas certeza que descansa en paz.

BENAVENTE, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Su esposa Susana Jugo, sus hijos Susana, Mercedes, Mario y Mariana, sus hijos pol Jorge Argañaraz, Gustavo Zavalia y Silvia Viano, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BENAVENTE, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Su hermana Elsa Benavente de Giménez Patiño, sus sobrinos: Rubén, Silvia y Víctor Feijóo, Ricardo y Patricia Omill, participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan una oración en su querida memoria.

BENAVENTE, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Sus sobrinos Silvia E. Giménez Benavente, Víctor M. Feijóo y sus hijos Rodrigo, Valentina, María Elena, Remo, Alejandrina y Martín, y su nieto Benjamín, participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

BENAVENTE, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Su sobrina María Inés Hoyos Benavente, su esposo Dermidio Argüello, hijos: María de Rosario Argüello, Gonzalo García Goicoechea, Pablo Dermidio Argüello, Victoria Spaccesi y nietos despiden con inmensa tristeza al tío Mario y elevan una oración en su memoria.

BENAVENTE, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Maria Martha Rufino y Miguel Tejera y su hijo Miguel participan con dolor de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BENAVENTE, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. La familia Morello participa con profundo dolor el fallecimiento de Mario Adolfo Benavente. Acompañan a su esposa, hijos, Mario, Mariana y Silvia, en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

BENAVENTE, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Pablo R. Rovarini y Marcela Bravo de Zamora, sus hijos Justino y Manuel participan con dolor la partida de Mario y ruegan oraciones en su memoria.

BENAVENTE, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Clara R. Barthe de Rovarini, sus hijos Juan Manuel y Gabriela, Pablo y Marcela, Julio y Jorgelina y sus nietos lamentan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BENAVENTE, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Mirta Pastoriza y familia participa con pesar su fallecimiento. Acompaña a su hija Mariana y demás familiares. En este momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria

BENAVENTE, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Gerardo Ortiz Maria Allub y sus hijos Morena y Agustin participan con profundo dolor el fallecimiento del papa de su querida amiga Mariana y acompañan a toda su familia en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

BENAVENTE, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Emilse Suásnabar de Benavente, Oscar y Rodolfo Benavente con sus respectivas flias., participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan oraciones por La Paz de su alma

BENAVENTE, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Maria Fernanda Benavente, su esposo Pablo Cala y su madre Marta, despiden con profunda tristeza a su tio, acompañando en el dolor a su tía Susana y sus primos y sobrinos.

BENAVENTE, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Ricardo Giménez, Patricia Omill y sus hijos Jeremías y Rosario participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío Mario. Ruegan una oración en su memoria.

BENAVENTE, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Antonio Castiglione y Marta Rojas Smith, sus hijos. María Cecilia, Blanca Ines y Enrique Bonacina.Susana y Robert Guitteau y Enrique y Debora Mikkelsen Loth. Despiden con tristeza al querido amigo y abrazan a su familia deseándoles pronta resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

BENAVENTE, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Lito Argañaraz, su esposa Susana Torres y familias, participan su fallecimiento.

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Rafa Zanni, Vanesa Giuliano y familia, participan dolor el fallecimiento de la abuela de Makarena y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, JULIETA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Sus padres, hermanos y tías participan su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio de Santa María. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA

CORONEL, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Jorge Urueña, Mirta Jattib, sus hijos Pablo, Luciana, Agostina, Agustín, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Hugo, acompañamos a su familia en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Su esposa Selva Roldán, sus hijos Carlos, Soledad, Iván, hija pol., nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. ¡Shaloom!. Su hermana Gringa, esposo Carlos Lucio, hija y ahijada Claudio Lucio Falcione y nietos Ulises y Valentino Soria Lucio Falcione

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Ya descansas en paz, siempre estarás en nuestros corazones. "Gordito Querido"!!!. Su hermana política Olga, sus sobrinos Jose y Georgina, Lourdes y Alicia, sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su esposa, hijos y nietos rogando a Dios fortaleza ante irreparable pérdida, Jesus Divina Misericordia dadle el descanso eterno!.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Querido tío Carlos, te despedimos con inmenso dolor. Ya descansas en paz con los abuelos y con nuestro tío José. Siempre estarás en nosotros. Sus sobrinos Gabriela, Fernado, Melina Falcione y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus primos Susana Falcione Pereda y José Vicente López, sus hijas Susanita, María Dolores (a) y Julio (a) y María del Carmen y Aldo con sus respectivas flias. Su tía Dolores Pereda de Falcione participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su esposa, hijos, hermanos y demás familiares.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Honesto, bueno desinteresado de una sola palabra. Mi viejo y mis abuelos te esperan para volar alto. Descansa en paz Tío. Sus sobrinos Jose, Georgina, Luciano y Lisandro, te despiden con dolor.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. "El Señor es mi luz y mi salvación, amparo de mi vida es el Señor". Salmo 27. Querido Hermano, gran persona de noble corazón, estarás siempre entre nosotros con tu presencia cariñosa y solidaria. Carmelo Falcione, su esposa Raquel, sus hijos Gabriela, Fernando, Melina y sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. "Brille para él la Luz que no tiene fin". Olga Correa de Álvarez, sus hijos María Eugenia Álvarez y Miguel Ángel Sarmiento y sus nietos, participan con dolor el fallecimiento del hermano de su querido cuñado Carmelo Falcione. Rogamos consuelo para su familia.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. María Teresa de Falcione y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Gringa y Carmelo en estos momentos de tanto pesar. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Dichosos los que sufren en la tierra, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Chichí Chamut, Gallego Arroyo, sus hijos Paola, Vanina y su hija Guillermina, acompañan en el dolor a sus amigos Gringa, Carli, Claudia y su familia. Rogamos a Dios por su eteno descanso y elevamos oraciones en su memoria.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Que triste noticia. Se nos adelantó en el camino, ruego a Dios por su eterno descanso y para que ustedes queridos amigos, hermanos Gringa, Carli, Claudia y toda su familia sientan el consuelo y fortaleza que solo El puede brindarles en este momento. Kuky Romano de Luna y familia, los acompañamos con nuestras oraciones.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Tus compañeros de la oficina privada, acompañan el dolor de nuestra compañera Gringa Falcione de Lucio. Ruegan una oración en su memoria.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Presidente interventor Raul Ayuch, Gte. Gral. Graciela Corona, síndico, auditor int., consejo gremialista, gerentes, asesores presidencia, asesora legal, jefe y maestranza participan el fallecimiento del hermano de nuestra compañera Gringa Falcione de Lucio.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. El padre Manuel Amante, diácono Esteban Bravo, servidores y miembros de la comunidad de la capilla San Cayetano (Presb. Gorriti y Belgrano) participan su fallecimiento con gran dolor, hacen llegar sus condolencias con un abrazo fraterno a sus familiares en este triste momento, y elevan oraciones rogando fortaleza y consuelo para su esposa e hijos. Que brille la luz que no tiene fin.

FILAC, MIGUEL ÁNGEL (Ayudte. Mayor Serv. Penint. Federal) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Flia. Albarracin, Flia. Servidio, participan con dolor su fallecimiento.

FILAC, MIGUEL ÁNGEL (Aydte. Mayor Serv. Penint. Federal) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Sanitarios Leiva, participan con dolor su fallecimiento.

FILAC, MIGUEL ÁNGEL (AYDTE. MAYOR SERV. PENINT. FEDERAL) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Su suegra Berta Villar, e hijas del corazón Adriana Anabel y Fernanda Marisol participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FILAC, MIGUEL ÁNGEL (AYDTE. MAYOR SERV. PENINT. FEDERAL) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Juan Pablo Rodríguez y German Juárez González participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, ADA MALBHA ARGENTINA (Ex asesora presidencial) (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Secretario general de U.P.C.N. Gerardo A. Montenegro, secretaria gremial de U.P.C.N. Prof. Julia Coman y la honorable comisión directiva de UPCN, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, ADA MALBHA ARGENTINA (Ex asesora presidencial) (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. "Nadie muere para siempre, si vive en el corazón de las personas que la aman". Sus amigas Pichona Urrejola y Nené Giuliano te despiden con el cariño de siempre. Descansa en paz.

HERRERA, ADA MALBHA ARGENTINA (Ex asesora presidencial) (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Nunca esperé darte el adiós tan pronto. Descansa en paz, amiga del alma. Sus amigos de siempre Chiny Cura y familia, Rubén Peladín y Pichón te despiden con amor.

HERRERA, ADA MALBHA ARGENTINA (Ex asesora presidencial) (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Nos toca muy profundo la desaparición física de nuestra querida amiga Malva. Pasamos momentos muy gratos siendo ella la principal animadora de las reuniones. La ausencia se va a sentir y mucho porque supo grangearse el cariño de todos. Militó de joven el Movimiento Justicialista y siempre estuvo al lado de los grandes líderes y fuiste reconocida en el ámbito nacional. Ser tu amigo fue un honor por tu capacidad de diálogo e intelectual y esa armonía para detallar los temas desde lo más sencillo hasta lo mas difíciles de las charlas, vas ha permanecer en el recuerdo imborrable como una mujer rica en capacidad intelectual. Te llevaremos siempre en el recuerdo y será grato mantenerte en el presente como una persona de bien e ilustrada. Gracias por tu amistad. José Nieves Camino, Yolanda Núñez, Cecilia y Ana María, Alejandra, Tony, Nicolás, Federico y Juan Cruz. Rogamos oraciones en su memoria.

HERRERA, ADA MALBHA ARGENTINA (Ex asesora presidencial) (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Querida Malba no puedo describir el dolor que me causa tu partida, lo unico que me queda de consuelo es los momentos buenos y malos compartidos, fuiste una gran mujer y una excelente amiga incondicional, seguiras siendo por siempre hasta encontrarnos nuevamente. Tantos recuerdos para decirte y tantas cosas por las cuales recordarte, siempre te estaré recordando mi fiel amiga. Toda la familia Agüero está de luto, o tus hijos como vos les llamabas. El Señor te está esperando con los brazos abiertos para recibir a su hija. Lamentablemente te tengo que despedir asi. Hasta siempre querida Malba. Victoria Berta Llanos y toda la familia Agüero.

HERRERA, ADA MALBHA ARGENTINA (Ex asesora presidencial) (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Héctor Cura, Violeta Jorge y Nené Giuliano participan su fallecimiento. Oraciones en su memoria.

HERRERA, ADA MALBHA ARGENTINA (Ex asesora presidencial) (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Teresa Figueroa participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida gran amiga. Nadie muere mientras su recuerdo sigue vivo, por eso estarás siempre en mi corazón.

HERRERA, ADA MALBHA ARGENTINA (Ex asesora presidencial) (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus vecinos Víctor Barquín y Piqui Pilan; Eduardo Pilan y Mirtha Torres; Carlos Córdoba y Claudia Pilan y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija, nietos y demás familiares en estos tristes momentos. Se riegan oraciones en su memoria.

HERRERA, ADA MALBHA ARGENTINA (Ex asesora presidencial) (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Malbha querida amiga y vecina de toda una vida en la calle Misiones, vivirás en nuestros corazones y en el recuerdo de haber sido siempre una persona solidaria, alegre y preocupada por los demás. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar".

Ing. Estela Pan (Nena) y familia, Tte. Coronel José Pan (Bichi) y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de Malbha y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

LUNA, AGOSTINA ADELAIDA (q.e.p.d) Falleció el 26/9/20|. Sus hijos, sus nietos y demas fliares y amigos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque El Descanso. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA

LUNA VDA. DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Hugo Concha Argañaraz, Graciela del Valle Ledesma, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MAZA, ÁNGEL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Elevamos oraciones en su memoria. Sus primos Carlos A. Ledesma, Maria Rosa Ledesma, sobrinos Luciana, Bonamaizon, Hernan Avila y flia, Jimena Bonamaizon y Alejandro Sundbald y flia y Gonzalo Bonamaizón.

MORENO, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Sus hijos Mario, Enrrique, Pablo, Pedro, Benito, Zulema, Valle, H. pol. Claudia, Estela, Aurora, Teresa, Clara, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio el Descanso a las 11 hs. SERVICIO CARUSO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus primos Gabriel, Tití, Ariel e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Su prima Silvia Elena Lines, sus hijos Mariano y Paola Machiarola y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Su primo Pedro Igancio Lines, sus hijos Pedro Ignacio, Maria Sol, Jimena Maria e Ignacio Agustin Lines, acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Francisco Povedano e Isabel Sánchez y flia. participa el fallecimiento de la hermana de su primo Pucho Paz y hermana política de Olga Povedano y demás familiares, pidiéndole al Señor resignación a tan difícil momento, rogando que su alma descanse en paz.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Ma. Angélica Ledesma y sus hijos Facundo, Cori y Mariana Rodríguez participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Pucho y familia, en este doloroso momento.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Helena y Tere Matach participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Pucho y familia, en este doloroso momento.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Marcela Boix y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos, nietos, su hermano Pucho y Olga y demás familiares. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus hermanos Pucho Paz y Olga Povedano, sus sobrinos Silvia y José Retamosa, Olguita y Pablo Picca, Maria Paula y Roberto Navarro, Victor y Constanza Caferatta despiden a la querida Maria Elena con profunda tristeza. Siempre estarás en nuestros corazones.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. "Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia" (Flp. 1,21). Teodosia Delia Martín de Paz, sus hijos Dr. Ricardo Omar Paz y Rita Patricia Paz y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Ana Lia Fagalde de Loza, Eduardo Loza y Tobías Loza participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Teresita Barthe de Fagalde, sus hijos Carolina, Gerardo, María Teesa, Paula y Ana Lía participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Analía Infante de Achával, su esposo Aníbal y su hijo Nico participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus tía Porota de Lines, sus hijos Silvia Elena, Pedro Ignacio, Maria Angélica y Hugo Roger Lines, acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus amigas Pelusa, Edith, Estela y Marta, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Los compañeros de 5to. año E, promo '68 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, acompañan con dolor en este difícil momento a los queridos Olguita, Pucho y Teresita por la partida de María Elena. Ruegan por su descanso en el Señor.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega y madre de los Dres. Fornies Paz María Elena, Eduardo Enrique Fornies Paz. Ruega una oración en su memoria.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento juridico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculada y madre de los Dres. Fornies Paz María Elena, Eduardo Enrique Fornies Paz. Ruega una oración en su memoria.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus compañeros y amigos del Servicio de Oftalmología del CePSI. Acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la Dra. María Elena Fornies y elevan una oración por su eterno descanso y fortaleza para la Dra. y demás familiares.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. "Señor tu hija ya está ante Ti. Haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Amiga de su hija Kuky. María Soledad Orte y flia. participan con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Pancho Touriño, sus hijos Juan, Luis y Ana participan con dolor el fallecimiento de la hermana de Pucho y Ana.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Cristina y Víctor Cinquegrani participan con dolor el fallecimiento de la hermana de sus amigos Pucho y Ana.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Rosita y Hugo Velarde, sus hijos Julio, Hugo, Marcelo, Belén, Angelina, Hernán y Claudia participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Jorge Falcione y Ana Gimena Storniolo acompañan con profundo dolor a sus hijos en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones por su pronta resignación y el eterno descanso de su madre.

PÉREZ, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Sus hijos Ramón, Mirian, Silvia, Mario, Vanesa, Emilio, hijos pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PÉREZ, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. "Señor concédele el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Su amigos Juan Montenegro , Ana Santillán y su hija Johana participan con dolor su fallecimiento

PÉREZ, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Chaca querido gran persona, hermano amigo, por siempre estarás con nosotros. Delia Santillán su hijo Sergio y familia participan su fallecimiento.

SERRANO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Su esposa Mercedes Díaz, su sobrino Armando Serrano y demás familaires, sus restos seran inhumados hoy 11 en el cementerio Santa María. COB NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

TREJO, ENRIQUE BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Cristina, René, Alejandro Abregu y Daniela Córdoba, acompañan a sus hijos Luis, Alejandro y Ramiro en este dificil momento.

TREJO, ENRIQUE BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Nélida de Maidana, sus hijos Beby, Pomy y Potoca y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

VARAS, SERGIO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Sus hijos Ivan, Elian, Brenda, Matias, Sole, sus padres Antonio, Delia, sus hermanos Daniel, Fani, sobrinos y demás familaires, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Deán. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VELÁZQUEZ, LUIS EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Compañeras de su hija Adriana Velázquez de la Esc. Hospitalaria Domic. La Banda participan con dolor el fallecimiento de su padre y elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (CHARITO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Cuando alguien muere no se quiere alejar" que siempre viva en nosotros, en cada brisa, en cada sonido, en los silencios, en todos los momentos y en los recuerdos que abundan en el corazón. En el día de su cumpleaños celebramos su vida con agradecimiento. Sus hijas Rossana, Claudia y Karina; hijos políticos Miguel Hugo Aurelis, Bruno Migliorini y Jorge Karam y nietos Miguel, Martín, Gisella, Bruno, Ignacio, Sebastián y Facundo, invitamos a quienes la quisieron, a rezar en su memoria.

DÍAZ, FRANCISCO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Querido Paco, querido papi, hoy recordamos cinco meses de tu fallecimiento. Siempre te vamos a amar y recordar con alegría. Sabemos que descansas en paz junto a Jesús, María y todos nuestros seres queridos. Besos al Cielo de parte de tu esposa Ernesta y tus hijos Fabiana, Francisco y Mariela

PADILLA DE ROMANO, GLADYS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Con motivo de cumplirse 3 años de su partida se ruega una oración en su memoria. Su Esposo Carlos e hijas Estefanía y Tania, nieto e hijo político Madre y hno.

PADILLA, OLGA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Mamita, que el Señor te tenga en su santa gloria. A nueve días de tu partida, elevo una oración en tu querida memoria. Tu hija Silvia, tu hijo pol. Marcelino, tus nietos y bisnietos.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

MIRANDA, FRANKLIN ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Sus hijos, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos y demas familaires, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MIRANDA, FRANKLIN ROBERTO (Pucho) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. "Ante tu partida, imposible no estar tristes. Dificil no lamentar tu ausencia, pero tu recuerdo estará cada dia en nuestro corazón.". Sus nietos Aldana,Matias, Germán y Andrea Miranda participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer.

MIRANDA, FRANKLIN ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. La comunidad educativa del Colegio Santiago Apóstol participa del fallecimiento del padre del profesor Néstor Miranda. Ruega por su descanso eterno y acompaña con oraciones a su familia

MIRANDA, FRANKLIN ROBERTO (Pucho) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. El que cree en mi ,aunque muera vivirá ". Su consuegra Estela Antonio y flia participa con gran dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en la ciudad de La Banda.

PAZ, MANUEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus primas hermanas Elisa Carabajal de Nieto, Nelida de Juarez, Clara Luz de Cura, María Magdalena de Minez participan su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso y que brille para el la luz que no tiene fin.

PAZ, MANUEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Su prima hermana Elisa Isabel Carabajal de Nieto, su hija CPN Elisa del V. Nieto y familia, Patricia V. Nieto y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Buby. Ruegan oraciones por su eterno descanso y que brille para él la luz que no tiene fin.

PAZ, MANUEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus hermanas Yolanda Ysabel Paz de Scaglione, Hilda del Carmen Paz de Pelliza, Romelia Paz de Argañaraz, Ana María Paz de Di Pascuale participan con dolor su fallecimiento. "Que Dios lo cubra con su manto y le dé el descanso eterno".

PAZ, MANUEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus sobrinos Roberto Oscar Scaglione Paz, Omar Jorge Scaglione Paz, Sr. Carlos Scaglione Paz y sus respectivas familias participan con dolor su partida y mantendrán en su corazones los gratos momentos compartidos.

PAZ, MANUEL JESÚS (BUBY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Tu espíritu fue llamado por el señor. Tu viaje me trae a la memoria cuando nos reuníamos en casa. Ruego y pido oraciones en tu memoria. Tus amigos René Umbidez, Josefina Luna de Umbidez y flia.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

AMAYA, PEDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Mi Ángel ya hace tres años de tu partida al Reino Celestial. Ojala pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte, comprendo que llego tu tiempo que Dios te ha llamado para estar a tu lado así él lo quiso. Pero yo nunca pensé que doliera tanto, un beso al cielo. Tus papis Caty y Juan y toda tu familia.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CANCINOS, FELIPE SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Sus hijos Yolanda, Hector, Rosa, Mabel, hijos politicos, nietos, bisnietos, tataranietos, su hermana Ana y demas familaires, sus restos fueron inhumados en el cementerio CRISTO REDENTOR. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CARRANZA, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Daniel Brué, su mujer Mara y sus hijos participan con profundo dolor del fallecimiento y acompañan a Gaby y familia en este doloroso momento.

CARRANZA, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Gustavo Chemez, su mujer María José y sus hijos participan con profundo dolor del fallecimiento y acompañan a Gaby y familia en este doloroso momento.

CARRANZA, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Gustavo Rosales, su mujer Lorena y sus hijos participan con profundo dolor del fallecimiento y acompañan a Gaby y familia en este doloroso momento.

CARRANZA, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Vanina Closas y sus hijos participan con profundo dolor del fallecimiento y acompañan a Gaby y familia en este doloroso momento.

GALE, SARA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. De Córdoba participan, con profundo dolor el fallecimiento de su tía "Saruca", Mónica Gale y sus sobrinos nietos Sol, Pablo, Nico y Victoria. Ruegan oraciones en su memoria.

GALE, SARA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. De Salta participan, con profundo dolor su fallecimiento, su hermana Luisa su cuñado Juan Carlos, sus sobrinos Silvina y Ricardo, Claudia y Mario, Jorge Luís y sobrinos nietos, te despedimos con amor y gratitud eterna. Hasta el reencuentro.

SALTO, TEODORA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20 en Weisburd|. Su hijo Juan Alomo, su hija política Alba Bravo y sus nietos Juan, Fernanda, Johana, Belén, Flavia, Emanuel, Leandro, Brenda, Gladis y Hugo Leguizamón, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.