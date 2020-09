La chacarera cobra bríos con Silvia Gómez

28/09/2020 - 21:12 Pura Vida

La cantora platense Silvia Gómez presentó “¿Qué me has hecho chacarera?”, su nuevo CD, recientemente nominado a los Gardel como Mejor Álbum de Artista de Folklore. Allí hace un recorrido por sus raíces, donde recrea canciones de su tío abuelo Fortunato Juárez. En una entrevista con EL LIBERAL, vía Zoom, habló sobre esta creación discográfica, la cuarta en su carrera.

¿Qué fue lo que la impulsó a abordar la obra de tu tío abuelo Fortunato Juárez?

Desde mis tres discos anteriores que vengo teniendo muy presente la obra de mi tío Fortunato porque mis hermanos y yo crecimos con su música. A su repertorio lo canté desde siempre. Para el cuarto disco maduré la idea de hacer uno sobre la obra, quizás, la menos conocida de Fortunato Juárez, que es un referente provincial y nacional ya que tantos artistas le han grabado varios de sus temas.

¿Qué te ha hecho la chacarera que la elegiste como estandarte?

La chacarera es un estilo tan especial que nos ha “gobernado” desde muy chicos en el hacer musical nuestro, tanto desde el lado de la escucha, porque nosotros crecimos al lado de mis abuelos y de mis tíos, como de la familia en sí. Esta música ha estado muy presente desde muy chica hasta la actualidad. Ha dejado una huella dentro del hacer musical nuestro. El título de mi cuarto disco, “Qué me has hecho chacarera”, homenajea el espíritu de Fortunato.

El violín mágico del santiagueño

Néstor Garnica en tres canciones

A “¿Qué me has hecho chacarera?” lo cantas con Néstor Garnica...

Los platenses tenemos la suerte de tenerlo cerca a Néstor Garnica. Él vive en una localidad que se llama El Rincón, muy cercana a la ciudad de La Plata. Tenemos mucho contacto con Néstor. Nos hemos cruzado en varios festivales y hemos charlado muchas veces. Cuando le propuse ser parte de este disco como un gran referente actual de la música de Santiago del Estero, no dudó en aceptar. Lo tengo en tres temas: “¿Qué me has hecho chacarera?”, “Tristeza de un corazón” y “Chacarera de los bichos”.





¿Ese espíritu estuvo en “Tras las esperanzas”, “Notas de familia” y “Andar”, tus anteriores disco?

Yo jamás pretendería sonar como sonaron Los Hermanos Juárez en la década del 60. Es algo que tiene que ver con la búsqueda honesta de decir ésta es mi forma de sonar y yo sueno a lo que vivo hoy y en donde vivo hoy. Yo creo que el entorno de uno influye en el cantar y en el decir. Eso es lo que yo puedo entregar desde mi auténtico sentir. “Tras las esperanzas”, “Notas de familia” y “Andar” tienen ese sello porque creo que no podría pretender sonar como otros artistas de otras épocas.l