“Hay que ayudar desde el lugar que nos toque; la donación de plasma es totalmente segura”

El coronavirus obliga a dar las batallas más impensadas a toda la sociedad, sin importar en qué línea de combate se encuentra cada uno. Mientras algunos luchan en una camilla para sobreponerse de los daños que genera el Covid-19, otros, los afortunados que pudieron salir triunfantes de las garras de la enfermedad, buscan la forma de ayudar.

La ciencia hoy determina que el plasma de las personas que se infectaron y pudieron recuperarse sirve para un tratamiento más específico en pacientes que cursan la enfermedad.

Esto lleva a recurrir a la solidaridad de los recuperados, ya que no es un acto obligatorio, pero se sabe que la voluntad de donar está relacionada directamente con una esperanza de vida para los más afectados por el coronavirus.

Sebastián Silva se convirtió hace unos días en el primer santiagueño en donar plasma. Y no son muchos más. Sólo unos cuantos. Quizás esta situación llevó a que el donante replicara un acto altruista y se convirtiera en uno de los pocos en donar dos veces.

“La gente del Centro Provincial de Sangre se comunicó conmigo para explicarme la situación y consultarme si estaba dispuesto a donar plasma. Por supuesto que acepté de inmediato. Nunca tuve miedo. Me contaron cómo era el proceso, y en dos días ya hice mi primera donación, previos estudios médicos. Los recuperados deben saber que el proceso de donación es similar a cuando se dona sangre, quizás con un poco más de tiempo, por lo que no hay nada por qué temer’, contó Sebastián en diálogo exclusivo con EL LIBERAL.

Sebastián está dispuesto a cooperar en todo lo que esté a su alcance, entendiendo la gravedad de la enfermedad. Quizás eso lo llevó a donar plasma por segunda vez.

“Yo lo tomo como una obligación. Es algo que hay que hacerlo, porque es para ayudar a los que están padeciendo. Por eso, cuando me llamaron no dudé en colaborar. Y pido a los demás recuperados que lo hagan. Es un proceso totalmente seguro, que no influye negativamente en nada. Hay que ayudar desde el lugar que nos toque, de una u otra manera”, pidió.

Experiencia

Sebastián fue uno de los primeros infectados por el virus. En abril dio positivo al hisopado, luego de haber vuelto del exterior (a fines de marzo). Sin embargo, por fortuna, de su familia fue sólo él y nunca tuvo síntomas. Los demás fueron hisopados dos veces y siempre fueron “negativo”.

“Nunca tuvimos temor y eso ayudó. Siempre me rondó la duda de por qué yo tuve coronavirus y aún conviviendo con mis hijos y mi esposa, compartiendo todo, ellos jamás lo contrajeron. Eso es lo único que puede generarme cierta incertidumbre, pero más allá de eso, con todas las precauciones diarias, sobrellevamos bien esta pandemia”, indicó.l

En Santiago, son más de 900 los recuperados

“Estamos necesitando de nuestra comunidad para poder llevar adelante esta alternativa de tratamiento. Esta semana nos ha costado convocar a la gente que se acerque a donar y necesitamos la colaboración y la solidaridad de todas las personas recuperadas de Covid-19”, manifestó recientemente la Dra. María Elena Sánchez, directora del Centro Provincial de Sangre.

Y aclaró que no todos los donantes pueden donar plasma porque, en algunos casos, tiene niveles bajos de anticuerpos que no pueden extraerse.

“Esto disminuye aún más la posibilidad para obtener el plasma con los niveles adecuados de anticuerpos, que es lo que se necesita para las indicaciones y el protocolo a seguir”, señaló la Dra. Sánchez para explicar que, de esta manera se reduce, en primera instancia, la cantidad de posibles donantes. Por ello resulta tan necesario que los más de 900 recuperados que tiene la provincia se comuniquen con el Centro de Sangre. l

Paso a paso: cómo convertirse en donante