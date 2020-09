FÚNEBRES | 29 de septiembre del 2020 - parte II

29/09/2020 - 02:00 Funebres





CEJAS, HÉCTOR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Su esposa Rosi, sus hijos Marcelo, Daniela, Mariana, Andrés, Alejandra, netos, h. pol. Nora, Juan Jesus, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CEJAS, HÉCTOR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Los Afiliados y Comisión Directiva de APUNSE participan del fallecimiento del esposo de nuestra compañera Rosi Bargas y padre de nuestro compañero Nodocente Marcelo Cejas. Acompañamos a su familia en este dificil momento y rogamos una oración en su memoria.

CEJAS, HÉCTOR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Los compañeros de su hijo Marcelo de la Facultad de Humanidades Cs. Sociales y de la Salud: Marcelino, Paquita, Anita, Susana, Beatriz, Claudia, Magali, Enzo, Emanuel y Sergio participan su fallecimiento y acompañan con afecto a su familia.

CEJAS, HÉCTOR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Sra. Marta Guzmán participa con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Padre de su compañero de trabajo de la FHCSyS-UNSE, Sr. Marcelo Cejas: Se ruega una oración en su memoria

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Dora Ibarra de Darchuk, su esposo e hijos hacen llegar su sentido pésame a sus hijos y familia por la partida de su querida madre.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Su prima Susana Maurelli Falcione, sus hijos Miguel Angel Cantos y Mica, Ariel Cantos y Emi y sus respectivas familias, lo despiden con gran dolor. Carlitos descanse en paz.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Ing. José Gigli, Lic. Cecilia Falcione, Constanza, Julieta y Federico Gigli participan su fallecimiento y acompañan a la famiila en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus vecinos y amigos de toda la vida de la calle Chaco. Quela, Mary y Eddy Canllo y sus respectivas flias, lo despiden con hondo pesar y abrazan a la flia., Falcione en estos dificiles momentos y se unen en oración por una feliz resurrección. Que su memoria sea eterna. Amén.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Lía Valdini Rentería de Sarmiento y flia, participan su fallecimiento y acompañan a sus hnos. Gringa y Carmelo y sus respectivas flias. en tan doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria y Dios les dé resignación a todos sus familiares para sobrellevar con fe tamaña pérdida.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Raúl A. Abdala, su esposa Silvia C. Corvalán, sus hijos y respectivas familias. Acompañan a Carmelo y Raquel en estos momentos de dolor por el fallecimiento de su hermano. Rogando al Señor lo reciba en sus brazos y elevan oraciones en su memoria.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus amigos de la infancia. Walter, Nena, Tony, Yoni y Leisa Drube, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su querida memoria.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Familia de Roberto, Alicia y Ricardo Molinari participan el fallecimiento del querido Carlitos y acompañan a la familia Falcione en este momento de dolor.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Luis Alberto de la Rúa, su esposa Maria Elena Barnetche e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Sra. Gringa. Ruegan una oración en su memoria.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Felices los puros de corazón porque de ellos es el Reino de los Cielos. Norma A. de Blanco, sus hijos Juan Paulo y Ana Cecilia, Ivan y Valeria, Franco y sus nietos Jonathan y Ezequiel, participan con profundo dolor su partida a la Casa del Señor y acompañan a su querida flia. en este momento de dolor y rogamos una pronta resignación, siempre estarás en nuestros corazones querido Carlitos. Elevamos oraciones en tu querida memoria.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. La comision directiva del Club Atletico Unión Santiago, participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera socio e integrante de una familia totalmente identificada con la entidad tricolor. Elevan oraciones en su memoria.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus amigos Dr. Mario Eduardo Suárez, su esposa Lucy y sus hijos Maxi y Lucita, participan co profundo dolor su fallecimiento y acompañan con gran afecto a su familia. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Vicente Sayago, Anita Sialle, sus hijos Juan Ignacio, Nicolas Martín, Laura, sus nietos Camila e Isabela, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Luis E. Nattero, su esposa Graciela Jozami y familia participan el fallecimiento de su estimado amigo Carlos y acompañan en este momento de dolor a su esposa, hijos y hermanos Gringa y Carmelo. Elevamos oraciones en su memoria.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Tus compañeros de promoción Electricidad año 1965 de la escuela Industrial :Mario Ibieta,Luis Vásquez, Gallo,Milton Simón y Haldo Cura participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. "Que Dios lo tenga en su Santa Gloria". Los amigos de su hermano Carmelo y de su cuñada Raquel participan apenados su deceso. Olga, Hugo Daud y Martita, Gringo Lescano y Pirula, Helmet Thumman y Sarita, Julio Cheein y Tona, Abel Tevez y Chabela elevan oraciones rogando por su flia. y por su eterno descanso.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Los compañeros del ex Distrito Militar Santiago, clase 1945 participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro integrante Carlos Alberto Falcione. Acompañan en este dificil momento a su flia. Elevan oraciones en su memoria. Alderete Domingo, Alzogaray José, Astegiano Alberto, Ávila Domingo, Bissio Ricardo, Bravo Guillermo, Brizuela José, Cepeda Eliseo, Campos Héctor, Coronel Juan Carlos, Cortez Hugo, Encalada Manuel, Fortuna Juan, Farhat Víctor, Figueroa Juan Carlos, Guzmán José, Ibáñez Rodolfo, Ibarra Dirceo, Laini, Daniel, Lescano Luis, López Roberto, Manfredi Roer, Martinetti Carlos, Peralta José, Raed Edmundo, Ruiz Lopez Jorge, Russo Rosario, Saldri Miguel, Silva Roque, Suarez Raúl, Suarez Segundo, Suarez Teodoro, Umaña Jorge y Vázquez René.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Olga Chemes de Llinás, sus hijos Claudia Inés y Mario José Aliaga, Gabriela Paola y Pablo Ledesma y familias acompañan a su hermana Gringa en estos tristes momentos. Elevan oración por la paz de su alma y cristiana resignación para sus seres queridos.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Olga Chemes de Llinás, Luisa Astún de Marañon, Susana Maurelli, Rosi Orieta de Leiva, Lita Valdini participan con tristeza su fallecimiento, abrazan con cariño y acompañan en su dolor a su querida amiga Gringa. Elevan oraciones por una cristiana resignación.

FARÍAS, SANDRA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Su esposo Mauro Celiz, sus hijos Karina, Miguel, Romina, Julio Mixael, Melisa, Osana, sus nietos, hijos po. participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso a las 10,30 hs.. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FILAC, MIGUEL ÁNGEL (AYUDTE. MAYOR SERV. PENINT. FEDERAL) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. La Comisión Directiva de la biblioteca popular Pedro F Unzaga, socios y personal participan el fallecimiento del hijo político de la señora Berta Villar de Nazarchuk, integrante de su comisión directiva y esposo de la socia Patricia Nazarchuk Ruegan cristiana resignación para la familia y eleva oraciones en su memoria.

GALLO, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Tu repentina partida nos unió en una profunda tristeza. Estamos seguros que descansas en ese lugar donde no hay dolor y reina la paz. Miraremos al Cielo y ahi te encontraremos brillando. Te amamos. Vives en nuestro corazón. Su esposo Francisco Zorribas y su hijo José Zorribas, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Vuelta de la Barranca.

GALLO, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Su hermana Esther Gallo de Frola, su esposo Raúl Frola y su hijo Fernando Frola participan conn profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALLO, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Andrea Trujillo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GALLO, ELSA DEL VALLE (Buba) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Sus amados nietos Lucca y Julieta Zorribas Soria, Betania Soria y Liliana Azar participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GEREZ, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d) Falleció el 28/9/20|. Sus hijos María de los Ángeles, Andrea, hijos pol, nietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GEREZ, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d) Falleció el 28/9/20|. Te recordaremos con amor, siempre en nuestros corazones por todos los momentos compartidos. Su sobrina Adriana Garnica y sus hijos Maximiliano y Lourdes Mijoevich. Hasta siempre "Tío Negro".

GEREZ, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d) Falleció el 28/9/20|. "Ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor". Hasta pronto padre querido descansa en paz !. Lo despiden sus hijas María y Andrea, sus nietos Amir, Zamira y Yamil y Matías.

GÓMEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d) Falleció el 28/9/20|. Su esposa Sara Argentina Trejo, sus hijos Juan, María y Ariel, hijos pol. nietos y demás familiares participan el fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GÓMEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d) Falleció el 28/9/20|. Lo despedimos con gran dolor su esposa Sara Trejo, hijos María Teresa, Juan Carlos y Ariel. Sus hijos políticos Lalo Medina, Daniela Campos, Sus nietos Constanza, Candelaria, Pedro, Mariano, Helena, Guillermo y Manuela. Fue un buen hombre, esposo, padre y abuelo y amigo de sus amigos. Que brille para él la luz que no tiene fin. Te extrañaremos

GÓMEZ, JUAN CARLOS (CHACHO) (q.e.p.d) Falleció el 28/9/20|. Te fuiste y ya descansas en Paz, siempre estarás en nuestros recuerdo y en nuestro corazón. Su hermana Amalia Gómez, tus sobrinos Valeria, Lisandro y Guillermina, rogamos una oración ante irreparable pérdida.

GÓMEZ, JUAN CARLOS (CHACHO) (q.e.p.d) Falleció el 28/9/20|. Su hermana Marta Mercedes Gómez (a) y tu sobrino Sergio Velázquez Gómez participan de la dolorosa pérdida y riegan una oración en su memoria.

HERRERA, ADA MALBHA ARGENTINA (Ex asesora presidencial) (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus primos Nilda Córdoba, Alberto Cordoba y Haydé Torres, sobrinos Roxana Fariña, Karina Fariña, Yanina Fariña y familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

HERRERA, ADA MALBHA ARGENTINA (Ex asesora presidencial) (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Prof. Héctor Bustamante Díaz, su esposa Lic. Cristina Soria, sus hijos Cachito y Mateo, participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan a Dios nuestro Señor le conceda la paz eterna.

HERRERA, ADA MALBHA ARGENTINA (Ex asesora presidencial) (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Su prima Nelly Beatriz Herrera de Basbus, sus hijos Abelardo, Luis, Nelly, Eugenia, Marcelo, María Beatriz y María Cecilia y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan profundo dolor. Elevan una oración por el descanso de su alma.

HERRERA, ADA MALBHA ARGENTINA (Ex asesora presidencial) (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Dra. Marta Velarde participa el fallecimiento de la apreciada Malbha y acompaña a su familia en el dolor de la partida.

LEDESMA, PASCUAL FIDEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Agrupacion Baston del Peregrino participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios. Brinde pronta resignación a su querida flia.

LICATA, MARÍA SARA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. "Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el señor me recogerá". sal.27:10. tu partida me sumerge en el dolor y tristeza de la orfandad sin embargo, me consuela saber que dios nos sostiene y consuela. Su hijo Carlos Marcelo Platas, su hija política María Carla Brizuela, sus nietos Matías y Sofía Platas participan con profundo dolor de su fallecimiento. sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso.

LICATA, MARÍA SARA(q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en Mí aunque esté muerto vivirá". La Biblia. Nos consuela saber que tu fe te abrió las puertas de la eternidad. Su hija Carmen Platas, su hijo político Edgardo Teri, sus nietos Nicolás y Giulana participan con profundo dolor de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque El Descanso.

LICATA, MARÍA SARA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Sus hijos Carlos y Carmen Platas, sus hijos políticos Carla Brizuela ,Edgardo Teri sus nietos Matías , Sofía, Nicolás , Giuliana y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio el Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LICATA, MARÍA SARA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Mirta Robles y su hija Verónica Cardozo participan con mucha tristeza el fallecimiento de su querida amiga y hermana cristiana Sarita. Recordaremos siempre tu sincera amistad y tus valores personales. Acompañan con cariño a sus hijos Carlos y Carmen; y familia en este doloroso momento. "El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día". Jn 6,55.

LICATA, MARÍA SARA(q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Me invocarás y yo te responderé; contigo estaré yo en la angustia; te libraré... te mostraré mi salvación". Sal. 91:15. Que la Presencia de Dios consuele y fortalezca los corazones de quienes hoy lloran su partida. Su consuegro, Juan Carlos Brizuela participa con profundo dolor de su fallecimiento.

LICATA, MARÍA SARA(q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. "Así dijo el Alto y Sublime, el que habita en la eternidad...yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu... para vivificar el corazón de los quebrantados". Is. 57:15 Las amigas de siempre de su hija política Carla, elevamos nuestras oraciones para que Dios consuele los corazones quebrantados por tan irreparable pérdida. Abrazamos con nuestro amor a la familia y los acompañamos en el dolor.

LUNA VDA. DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Personal del consejo local OSPLAD Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la suegra del consejero Orlando Juan Gorosito. Ruega oraciones en su memoria.

LUNA VDA. DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. La comunidad Educativa del jardín Nº 19Zaida Tejeda de Villaverde acompaña en el dolor a la seño Marcela Luna,Dire :Mimi,colegas ,Marcela ,Yany,Analia ,Silvana,Mariela ,Eric ,Roxana,Luis.

MATTAR, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Su esposa Susana, sus hijos Fidel y Leo, su hermano Julio Mattar y Sra, sus sobrinos Dalma, David y Adriana,; Yolanda Silva e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Dios te tenga en la gloria y un encuentro con Dios! Deseamos un descanso en paz de parte de tu familia que te ama y te tendrá siempre presente en el corazón. Sus hijos Cecilia, Gloria, Jesús, Héctor, Leandro y Fidel.

MATTAR, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Su esposa Susana Rojas, sus hijos Fidel y Leandro, Cecilia, Jesus, Gloria y Tomy, hijas politicas Vanesa Brecia y Ayelen Fernandez, su nieto Benja Mattar y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Parque El Descanso. EMPRESA SANTIAGO.

MATTAR, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Dichosos los que sufren en la tierra, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Sus consuegros Luis Brescia, Ana Velez, sus hijos Daniel, Sebastian y Vanesa. Rogamos a Dios por su eterno descanso y elevamos oración en su memoria.

MATTAR, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Marcelo Farías, Edith Mattar e hijos Facundo, Agustín, Mariano, Fernanda y Fernando acompañan a su flia. en su profundo dolor por el fallecimiento del turco Mattar y que brille para él la luz que no tiene fin.

MIRANDA, CARLOS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Su esposa Norma Zelaya, sus hijos Maria, Karina, Mirta, Patricia, Valeria Miranda h. políticos Dardo, Enrique, Luis, Oscar, Paola, nietos bisnietos y demás familiares.Sus restos serán inhumados hoy 12 horas en el cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Hermana en mis planes no estaba algun dia perderte; te voy a extrañar mucho. Su hermana Dra. Norah Paz Lines, sus hijos Moñy, Luis, Kesy, hijos politicos Daniela y Fabian y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Rosalena Atterbury participa con su tristeza su partida. Querida Maria Elena, acompañan a su hermano Pucho y Olga y a sus hijos con oraciones. ¡Hasta siempre!

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Dr. Martín Miranda Maza, su esposa Beatriz Sesín, sus hijos Cecilia, Martín, Sergio, su hija política Noelia Della Rosa participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Dr. Pucho Paz, colegas del Sanatorio Sgo. elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Dra. Cecilia Miranda Sesin participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega del Sanatorio Sgo. eleva oraciones en su memoria.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. María Elisa Paz de Espeche, Roxana Acosta y Susana Robles participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañamos a nuestra querida amiga Fabiola y sus hermanos Eduardo y María Elena y sus respectivas familias en tan doloroso momento.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Ya descansas en paz, fuiste una gran madre, abuela y una excelente amiga, te voy a extrañar!! Maria Luisa Gómez, sus hijos Gabriela, Andrés e Ignacio Simonetti, participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Marcela Montenegro de Sgoifo, su esposo Martin e hijos participan su fallecimiento y acompañan con oraciones a la flia. Fornies y flia. Paz Povedano en este dificil momento.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Maria Pia de la Rua, su esposo Luis Agüero e hijos, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Alicia Muxi, sus hijos Roberto, Ernesto, Marcela y Gustavo Montenegro y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Cuando la vida te separa de un ser querido, el recuerdo de sus sonrisa es la mejor manera de seguir adelante... Julian Pacheco participa con mucho dolor el fallecimiento de la madre de mi madrina Kuky y ruega una oración en su memoria.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Marilí Juarez, Ramón Barraza y flia. acompañan en el dolor al amigo Pucho rogando a Dios pronta resignación. Elevamos oraciones en su memoria.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Gabriela, Mirta, Adriana,Claudia, Liliana, Perla y Margarita, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Dra. Francisca Córdoba y flia, participan con dolor el fallecimiento de su compañera y colega. Acompañan a tu querida flia. en el dolor.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Enrique Ávila, Mirta Vicente participan con pesar y tristeza el fallecimiento de su amiga y colega María Elena. Acompañan a sus familiares con oraciones.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Dra. María Elena Paz de Fornies, socia vitalicia de la institución y madre de la Dra. María Elena Fornies Paz. Ruega oraciones en su memoria.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. María Isabel Beggere de Flores Turk, sus hijos y respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan por el eterno descanso de su alma y la resignación de sus seres queridos. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin".

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Jorge J. Teves y su esposa Martha Beggeres participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Pucho; Olguita y familia en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.-

ROBLEDO, OSCAR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Propietario y personal de la firma Raziel S.A. de la ciudad de Fernández participa con dolor el fallecimiento de su cliente y amigo y acompañan a sus familiares en este dífila momento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, VICENTA ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. "Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, diche el Señor" (Mt. 23,20). Su hermana Gregoria del Valle, sus sobrinas Patricia, Marcela, Dr. César Monti, Martina y Luisina, sus hermanas (ausentes) Valentina y Juana, Beatriz y Andrés Roldán, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, VICENTA ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. El grupo "Jubilados Judiciales", participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Lita. Acompañan a toda su familia en este triste momento y ruega oraciones en su memoria.

TOMÉ, MIGUEL ELÍAS CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Ex-compañeras de trabajo: Adriana Miranda, Adriana Barrionuevo, Estela Gómez, Estela Kairalah, Anita Villegas, Silvia Monti, Gringa Falcione, Alba Altamiranda, Lolita Monti, Lina Fulco, Lolita Abdala, Chicha Rodriguez, Mirta Cinzano, María Teresa FArias, Olga Criz, Mary Macarol, Marisa Avila y Sara Ramirez participan con dolor la partida del querido Miguel, hombre de bien, correcto, respetuoso, rogamos por la paz de su alma.

VELÁZQUEZ, LUIS EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Ing. José Gigli, Lic. Cecilia de Gigli Constanza, Julieta y Federico Gigli, acompañan a sus hemanos Susana y Walter Tuate en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VELÁZQUEZ, LUIS EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. "Yo soy la Resurrección y la Vida, el que cree en mi aunque muera vivirá", Ex docentes jubiladas de la Esc. N°342, Dr. José F. L. Castiglione, compañeras de su esposa Martita, participan con hondo pesar su fallecimiento, acompañan en estos momentos de dolor a su flia. Ruegan a Señor y a María Santísima.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

HUARITA CAIRO, JUAN (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. Jujuy el 20/9/20|. Al cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Amigas y compañeras de su hijo José. Eve, Carolina, Magui y Claudio. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. La ministra de Salud Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud Dr. César Monti y el coord. Gral. CPN. Norberto Zanni participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos doctores: Oscar Daniel y Mario del Valle y a toda su familia. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

RODRÍGUEZ DE CURA, ALBA LIBERTAD (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|.Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de las manos del Padre nadie las puede arrebatarle. El Padre y yo somos uno. (Jn 10, 28,30)". Querida mamá ya sos una con Dios, nadie te arrebatará de de su Gloria. Descansa en la paz del Señor y brille para ti la luz que no tiene fin. Hoy al cumplir un mes de su partida a la casa del Padre. Su esposo Haldo Cura, sus hijos nietos, bisnietos, sus hermanas Y demás familiares ruegan una oración a su querida memoria.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AGUILERA DE PEREYRA, CARMEN BELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Su esposo Santiago Felipe Pereyra, sus hijos Tito, Pupi, Seba, Diego, Mary, Gaby, Nancy y Valeria y demás familiares. Sus restos serán inhumados 10 horas en el cementerio jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

AGUILERA DE PEREYRA, CARMEN BELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Compañeros de trabajo de su hija Valeria: Olga, Lourdes, Jesús, Mabel, Cristina, Marcia, Viviana, Karina, Fede, Alfredo, Javier. Acompañan a toda la familia en este doloroso momento. Descansa en paz querida Chona.

AHUMADA, RAMÓN RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Sus hijos, hijos polit. y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. Jardin del Sol. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

ALVARADO, LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Sus hermanos Angelica, Enrique, Julia, Graciela y Amelia, sobrinos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARANDA, SEFERINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Sus hijos Atilio, Omar, Norma, Jose, Claudio y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio jardín del Sol. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CAPOGROSSI, HUGO RENÉ (q.e.p.d) Falleció el 26/9/20|. Marita, Julia, Raquel, Cecilia y Susana Kanter participan la pérdida inesperada de su gran amigo y acompañan a la familia en este difícil momento

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Amigas de su hermana Gringa: Adriana Miranda, Adriana Barrionuevo, Estela Gómez, Estela Kairalah, Anita Villegas, Silvia Monti, Alba Altamiranda, Lolita Monti, Lina Fuco, Lolita Abdala, Chicha Rodriguez, Mirta CInzano, María Teresa Farias, Olga Cruz, Mary Macaraol, Marisa Avila y Sara Ramirez participan su fallecimiento con hondo pesar. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Sus vecinos y amigos Adriana, Mónica, José Luis Barrionuevo y Antonella participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, hermanos y demás familiares rogando oraciones en su querida memoria, eterno descanso y cristiana resignación para su familia.

MIRANDA, FRANKLIN ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. El Señor es mi luz y mi salvacion, ¿a quien temeré?. El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quien podrá amedrentarme?. Su hija Mariela, su yerno Edgardo, nietos Edgardo y Emiliano, bisnietos Ambar y Lorenzo, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

PAZ, MANUEL JESÚS (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Su sobrina Marisa Paz, sus hijos Pablo y Victoria Ojeda, despiden con profundo dolor al tío Buby y acompañan a su flia., en este doloroso momento.

PAZ, MANUEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Su prima hermanas Elvira Arce de Retamosa y su hijo Rubén y Mari Lilian Retamosa participan con profundo dolor el fallecimiento de Buby Paz y ruegan oraciones por su eterno descanso. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

PAZ, MANUEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. El consejero de OSPLAD Sr. Orlando Gorosito y flia, participan con dolor el fallecimiento del Sr. padre del empleado Julio Carlos Paz y acompañan a la flia. en este momento doloroso.

PAZ, MANUEL JESÚS (BUBY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Tus compañeros de OSPLAD consejo local de Santiago del Estero. Daniel, Maria Cristina, Rulo, Nicolas, Luz, Inés, Ricardo, Armando y consejero Orlando Gorosito, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro querido compañero Julio Paz y tío de Marisa Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, MANUEL JESÚS (BUBY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Participan tus amigos y vecinos: Carlos, Carola y Fernando Santucho.

---------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

IBÁÑEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. La comunidad educativa de la Escuela Especial Hellen Kelner, su directora y todo el personal acompañan con profundo dolor la pérdida del hermano de la Lic. Marta Ibáñez. Rogamos una oración en su memoria.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARRANZA, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Liliana, Maricel y Juan Pablo Fernández Murad, Eduardo López, Philippe, Paul y Alexandre Theyras lamentan profundamente su perdida y acompañan en el sentimiento a su querida prima Gaby y sus hijos.

CHANETON, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. "Amigo, compañero, compadre como he sentido tu partida y no poder despedirte quedando en mis recuerdos y corazón los momentos compartidos". Carlos Alfredo Luna, esposa Gladi, sus hijos y respectivas flias participan su fallecimiento pidiendo por su eterno descanso y cristiana resignación a su flia. Las Termas.

MATTAR, FLORINDA SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Sus hijos Miguel y Silvia Fiad su h. político Hernán Cataldi y demás familiares. sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MATTAR, FLORINDA SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. La Promoción 1985 participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hija Mini en este difícil momento, se ruegan oraciones en su memoria. Loreto.

MATTAR, FLORINDA SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Me uno en el dolor de mis hijos en el afecto Yoni y Mini y le pido al Señor y nuestra Madre de Loreto que los colme de paz y resignación cristiana. Su amiga de toda la vida Ramona Villalba de Jozami, sus sobrinos en el afecto Negra, Cristina, Jota, Sandra, Mary, Abraham y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Loreto.

MATTAR, FLORINDA SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. Jota y Dorys Jozami, sus hijos Julio y Jalil participan con profundo pesar su fallecimiento. Rogamos por el eterno descanso de su alma. Loreto.