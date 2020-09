VIDEO | Desesperado pedido de una joven para ver a su madre, internada por una enfermedad terminal

29/09/2020 - 11:17 País

Rita Venicia Alcaraz está internada desde hace dos meses en terapia intensiva en el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón" de la capital de Formosa porque padece de esclerosis lateral amiotrofica.

Su familia pide que permitan viajar a una de sus hijas Mariela Beatriz Soto, quien trabaja en la Fuerza Áerea Argentina, en la provincia de Buenos Aires.

Un video de Roxana, la hermana Mariela, se hizo en viral en las últimas horas.

En éste pide entre lagrimas que dejen viajar a su hermana a ver a su mamá que se encuentra padeciendo una enfermedad terminal.

"Necesito que le den permiso a mi hermana para que venga a acompañarme porque estoy sola hace dos meses con mi mamá. Hace dos meses no voy a mi casa en Clorinda, ni veo a mis hijos. Hay que hacer muchos trámites en la obra social y además mi mamá quiere verla", explica.

Roxana cuenta que su hermana ya hizo todo lo que estaba a su alcance para que la autoricen a viajar pero no logró que la habiliten y no encuentran ninguna solución.

"Les pido por favor con una mano en el corazón que dejen venir a mi hermana. Mi hermana y mi mamá sufren y lloran porque no pueden estar juntas. No sabemos cuanto tiempo de vida le va a quedar a mi mamá porque su enfermedad no tiene cura", suplica la mujer en las imágenes tomadas en el hospital.