En fallo dividido absuelven al acusado de matar a Nancy Pereyra por beneficio de la duda

29/09/2020 - 12:03 Policiales

El 8 de septiembre del 2018, Nancy Pereyra habría comenzado una discusión -suponen- con su concubino, Ignacio Ruiz, el cual había estado ingiriendo bebidas alcohólicas. Habían quedado solos en un sector de la vivienda, cuando se escuchó que la mujer cayó al suelo.

La primera en llegar a la escena fue la hija de ambos que en ese momento tenía 11 años. Encontró a su madre tendida en el suelo y a su padre tratando de ayudarla a reponerse.

Nancy no habría reaccionado; en minutos la casa -en el barrio Calasanz de Quimilí- se llenó de vecinos y familiares. Ruiz habría escapado en su moto.

La mujer fue trasladada al hospital y cuatro días más tarde murió en el Regional, producto de un traumatismo cerrado de cráneo, como lo develaría luego la autopsia, compatible con un golpe con un elemento contundente.

Ruiz fue apresado a las pocas horas y su situación se agravó tras el fatal desenlace. Ayer se conoció el veredicto del juicio en su contra. La Fiscalía había solicitado perpetua, la defensa en cambio la absolución.

El Tribunal, en un fallo dividido, ordenó la libertad del sospechoso al ser absuelto por el beneficio de la duda, al entender que no había elementos que acrediten que él había sido el autor de las lesiones que le provocaron la muerte a Nancy.

El debate oral comenzó hace dos semanas, durante el juicio se sucedieron diversos testimonios, se reprodujo la Cámara Gesell practicada a la hija de la víctima y el supuesto victimario, declararon forenses, psicólogos. La Fiscalía estuvo representada por la Dra. Silvina Paz, coordinadora de la Unidad Violencia de Género de ciudad Capital.

“Homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por haber mediado violencia de género”, es decir, femicidio, fueron los cargos que le endilgaron. La Dra. Paz, en sus alegatos, requirió que Ignacio Ruiz, hoy de 39 años, sea condenado a prisión perpetua.

El Dr. Ignacio Rojo, defensor oficial del acusado, planteó en sus alegatos que no había elementos en la investigación que acrediten que había sido Ruiz, el autor del golpe que luego provocara la muerte de Nancy Pereyra. Solicitó la absolución por el beneficio de la duda.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes judiciales, si bien durante la instrucción se había deslizado que Nancy (47) había recibido un golpe con un oflador, esto nunca pudo ser corroborado.

En la escena no hallaron ningún elemento ni se secuestró la posible “arma homicida” y durante el juicio se hizo mención a un “elemento contundente”, pero no se especificó cuál. En el hecho no hubo testigos presenciales, por lo que tampoco había un testimonio que señale que el acusado fue el autor del golpe que recibió la mujer. Tras analizar minuciosamente lo expuesto durante el juicio, el Tribunal, integrado por los Dres. María Eugenia Carabajal, Luis Domínguez y Fernando Viaña, en un fallo dividido (voto del Dr. Viaña), dictaron la absolución para Ruiz por el beneficio de la duda.





Fiscalía apelará la sentencia tras conocer los fundamentos



El fallo del Tribunal fue considerado “insólito” e “inaudito” por el Ministerio Público Fiscal, que en un comunicado publicado en su sitio web, adelantó que tras la lectura de los fundamentos de la sentencia, planteará un recurso para que sea un Tribunal de Alzada el que se expida sobre la culpabilidad o no de Ruiz, por la muerte de Nancy Pereyra.

Para la familia de la mujer y la comunidad de Quimilí, también significó un cimbronazo. Asumían que el acusado, que llevaba más de dos años preso, recibiría la máxima condena. La relación de Ruiz y Nancy había estado signada por hechos de violencia y reiteradas denuncias, que tuvieron el peor final, pero no se habría podido acumular las evidencias para convencer a los jueces.