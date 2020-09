Boca Juniors presentó su nueva camiseta en homenaje a La Bombonera

29/09/2020 - 12:58 Mundo Boca

Boca presentó la nueva tercera camiseta inspirada en La Bombonera. La indumentaria del Xeneize homenajea al 80° aniversario de la inauguración del estadio.

La camiseta tiene un color amarillo de base y en el pecho se aprecia una imagen aérea de La Bombonera en bajo relieve.

Los laterales, por su parte, hacen alusión a las emblemáticas escaleras de la cancha.

El cuello y las mangas son de color azul y el conjunto se completa con pantalón y medias también de color amarillo.

El mítico estadio Alberto J. Armando, llamado así en honor al expresidente de la institución de La Boca, está celebrando su 80° aniversario durante este año. Ese hito emblemático quedó plasmado en la indumentaria.









La indumentaria ya había sido filtrada horas antes por el propio vicepresidente de Boca, Mario Pergolini.

"Me acaba de llegar, sale mañana (por hoy). No debería estar mostrando esto, pero es la nueva conmemorativa de los 80 años de La Bombonera", dijo en el video que no tardó en volverse viral.