Disponen circular “en el sentido de las agujas del reloj” para quienes entrenan en el parque

29/09/2020 - 22:44 Santiago

Desde esta semana, la Municipalidad de la Capital dispuso un “circuito saludable” para quienes entrenan en el Parque Aguirre, el cual consiste en caminar todos en un mismo sentido. De acuerdo con las nuevas normativas, quienes se acerquen a la zona a caminar o trotar, deben hacerlo en el sentido de las agujas del reloj.

En un trabajo mancomunado entre las áreas de Tránsito, Defensa Civil, Deportes y Juventud de la comuna se resolvió esta medida con el objetivo de otorgar seguridad a la gran cantidad de vecinos que realizan actividades físicas permitidas dentro de la cuarentena por el Covid-19. Además sirve para mejorar la organización del desplazamiento y hacer respetar la distancia interpersonal al momento de ejercitarse, así como también disminuir los riesgos de contagios del coronavirus.

Los encargados del operativo lo evaluaron como “positivo”.

En el circuito para runners comprendido entre Olaechea, Diego de Rojas, Nicolás Heredia y Urquiza ya se instalaron las señales que indican que se debe correr en el sentido horario, también dentro de las medidas de seguridad por la pandemia.

Sobre esta nueva medida, el Dr. Ramiro López Bustos, médico neumonólogo, sostuvo que “todo suma” en el momento de la prevención.

“Si los epidemiólogos y los que estudian el tema confirman que con caminar en un solo sentido se disminuyen los contagios o lo previenen, hay que respetar. Es una ayuda más para evitar los contagios”, expresó el especialista.

Pero advirtió: “Lo importante aquí es mantener la distancia. Si uno respeta de distanciamiento social de un metro y medio al cruzarse, no importa el sentido, no habrá ningún problema relacionado al contagio”.

Sin embargo, llamó a la comunidad a respetar las nuevas medidas aduciendo que “si hay nuevas disposiciones deben ser cumplidas por todos”.

“Seguramente, quienes se encargan de estudiar estas situación, han visto que caminar en un solo sentido y evitar el cruzamiento disminuye la posibilidad de contagio. Probablemente han encontrado razones para que estas disposiciones hoy se encuentren vigentes. Por tanto todo lo que nos piden debemos cumplir”, sostuvo.

Creció la teleconsulta por problemas respiratorios en los últimos meses

La asistencia a los consultorios médicos en la provincia disminuyó considerablemente en el marco de la pandemia, según expresa el Dr. Ramiro López Bustos.

“La gente tiene cierto temor a salir y por supuesto que al no haber transporte, la posibilidad de circular es menor, por lo que las consultas han disminuido muchísimo. Nos estamos manejando a través del WhatsApp o de videoconferencia, que contribuye mucho, pero no es lo mismo. Sin embargo, ante la situación de no poder salir, la teleconsulta es una buena alternativa”, sostuvo el especialista.