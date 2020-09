Matías Pato: “En todas las posiciones hay jugadores de jerarquía”

30/09/2020 - 01:28 Deportivo

El volante santiagueño Matías Pato se refirió a la competencia interna del plantel para ganarse un lugar y destacó la jerarquía de los jugadores ferroviarios. “Creo que en todas las posiciones hay muchos jugadores de jerarquía. Todos vamos a pelear un lugar sanamente, a tratar de ganar esa oportunidad. Hay mucha calidad en todos los puestos”, advirtió.

“En general, el técnico nos pide a todos intensidad y sacrificio. Después, en lo personal, trato de jugar simple, de corregir los errores que siento que estoy cometiendo y de hacer caso a lo que nos pide el cuerpo técnico. Ellos nos brindan mucha información y después está la inteligencia de nosotros de saber leer el partido y ver que le suma al equipo en ese momento”, agregó.

“Me siento bien. Desde que me han dado esta oportunidad, en mi cabeza solo pasa aprovecharla. Físicamente me estoy sintiendo bien y me pone muy contento volver a formar parte del plantel de primera. Lo estoy disfrutando mucho”, concluyó el volante creativo.