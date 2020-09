Ramírez Barrios tras su llegada: “Desde el primer día, mis sensaciones fueron de felicidad”

30/09/2020 - 01:37 Deportivo

Fabián Ramírez Barrios disfruta de la primera semana de pretemporada en Quimsa, luego de un largo parate debido a la pandemia de coronavirus.

El ala pívot correntino se mostró agradecido por el trato que recibió desde que llegó a la “Madre de Ciudades”.

“Arribé hace casi 10 días a Santiago, respetando el protocolo de aislamiento de una semana, con el hisopado antes de llegar y después con el test de sangre para poder arrancar de la mejor manera. Estoy parando en un departamento del club. Estoy muy contento por llegar a Santiago, me han tratado muy bien. He estado en continuo contacto con el preparador físico, con Diego Lo Grippo, con Sebastián González, con todo el cuerpo técnico, con la nutricionista. La verdad que se han portado de maravilla, nos han cuidado a todas las personas que hemos llegado de afuera”, comentó el jugador en diálogo con EL LIBERAL .

“Ayer, con en el primer día de entrenamiento, al ver las caras de los chicos, la sensación fue de felicidad por volver después de tanto tiempo al trabajo, a hacer lo que nos gusta. Obviamente, hay que ser muy responsable, porque esto depende de nosotros. Si hacemos las cosas bien y respetamos los protocolos para que se pueda iniciar la liga, le vamos a dar lugar a las demás categorías que todavía no han empezado y están esperando los resultados de nuestro arranque. Ojalá que podamos hacerlo de la mejor manera y que salga todo bien”, agregó entusiasmado.

Ramírez Barrios también habló del aspecto físico. “La pretemporada es muy importante, pero hay que entender que no estamos con mucho tiempo para poder llegar de la mejor manera. Vamos a trabajar y vamos a tratar de llegar, pero la gente tiene que entender que va a ser difícil, ya que no hay mucho tiempo. Antes de poder jugar cinco contra cinco, tenemos que respetar el protocolo”, explicó convencido.

Consultado acerca de la posibilidad de que la definición de la Champions se juega antes de la Liga Nacional, opinó: “No sé si es justo o injusto, pero no hay tiempo suficiente de preparación para ambos equipos. Hay jugadores que están compitiendo en México, que no sabemos si vamos a contar con ellos, tanto San Lorenzo como nosotros. Los dos equipos vamos a estar diezmados, pero bueno... Nosotros vamos a prepararnos responsablemente para llegar de la mejor manera”.

Por último, reveló haberse “prendido” con los playoffs de la NBA. “Soy de Boca, pero no soy de mirar tanto el fútbol. Sí me he prendido de lleno con los playoffs de la NBA, que han sido muy buenos y a las finales no me las voy a perder. Yo apuesto todo por Miami. Sé que LeBron James es un jugadorazo con 35 años, pero creo que Miami juega bien, todos aportan y no dependen de dos jugadores”.