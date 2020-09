“No puede ser que este asesino quede suelto”, expresó la hermana de Nancy Pereyra

30/09/2020 - 01:42 Policiales

Carolina Ibarra, hermana de Nancy Pereyra, la joven que murió tragicamente, pidió ayer justicia luego de que el acusado del hecho, su pareja quedara libre tras ser absuelto por el beneficio de la duda.

De manera pacífica, vecinos de la ciudad de Quimilí se reunieron en una plaza para reclamar por la polémica liberación de Ignacio Ruiz, el joven que recibió ‘el beneficio de la duda’, durante el debate oral y quedó en libertad.

Atravesada por el dolor de la muerte de su hermana y la indignación por la liberación de su ex cuñado, Carolina habló y pidió ayuda para hacer ‘Justicia’ por su hermana.

‘No puede ser que una causa de semejante índole, homicidio agravado por el vínculo de convivencia, por violencia de género, este asesino quede libre, porque ayer a la tarde, ya caminaba libremente por las calles de la ciudad’, expresó.

Entre medio de lágrimas expresó: “Tenemos diez días para apelar. Nosotros económicamente nunca pudimos pagar un abogado. La Justicia hasta eso tiene, que a la parte imputada el Estado le provee un abogado de oficio y a la parte damnificada no", indicó haciendo referencia al fallo.

‘Nuestra parte querellante siempre fue la Fiscalía, confiábamos plenamente en que ellos nos defendían y velaba por nuestros derechos. No sabemos si la Fiscalía falló o qué pasó, pero de los tres integrantes del tribunal solo uno pidió 15 años de prisión y los otros dos le daban la inmediata libertad, por el beneficio de la duda’, remarcó Carolina.

La hermana de Nancy continuó diciendo: ‘Lo que me explicó la Dra. Silvina Paz es que los vocales ponen en duda el testimonio técnico de la médica forense, Dra. Doris Elías. Argumentan que el golpe que Nancy tenía era producto de una caída y no de un elemento contundente como afirmó la doctora’.

La familia sostiene que ‘desacreditaron’, el testimonio de la profesional de la salud. ‘Como podamos vamos a pagar un abogado. Nosotros no sabemos si fiscalía hizo bien o no las cosas, pero vamos a luchar para que se haga Justicia’.

‘Ayer cuando estábamos en la audiencia, pensé que se había desconectado el sistema, pero no. Eso fue todo el juicio. No lo podía creer. Pidieron que se desconecte la familia y quedaron hablando con él. La libertad fue totalmente inmediata. Pedimos su acompañamiento, sus oraciones. Esto no puede quedar así. Sólo pido el apoyo de todos’, finalizó entre lágrimas.