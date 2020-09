FÚNEBRES | 30 de septiembre del 2020

30/09/2020 - 02:33 Funebres

Fallecimienetos

- Berta Adelma Jiménez

- Juan Burgos (La Banda)

- Tamara Macarena Oviedo (Beltrán)

- Inés Amalia Loto (Clodomira)

- Luis Roberto Arias (La Banda)

- León Baires (Buenos Aires)

- Mercedes Elizabeth Acosta (La Banda)

- Felipa Benicia Salto (La Banda)

- Ramón Antonio Arías

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. ABDALA, JORGE RAÚL

(q.e.p.d.) Falleció el 26/09/2020

La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Jorge Raúl Abdala, quien fue un reconocido profesional, especialista en obstetricia, ginecología y ecografía. Su hombría de bien, su excelencia como persona lo destacaron siempre. Acompañamos a su familia en este doloroso momento y elevamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Sra. Mercedes Elizabeth Acosta

(q.e.p.d) Falleció el 29/09/2020.

El Sr. Intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo; Vice Intendente Roger Nediani; Funcionarios de su Gabinete; Subsecretaría de Comunicación, amigos y compañeros de su hijo Carlos Lezcano, participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANTONIO MACHAO

(Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 29/09/2020 y espera la resurrección.

"El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar". El Consejo Académico, Decana, Directores de Carreras, Áreas e Institutos, Personal Docente, No Docente y Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Católica de Santiago del Estero, acompañan con mucho cariño a su Hija Daniela, nuestra Secretaria de Facultad, y a su familia, en estos momentos de dolor. Ruegan una oración en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LEÓN BAIRES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Bs. As. El 28/9/20 y espera la resurrección.

Palabras de despedida y reconocimiento:

PRODUCTORA SANTIAGUEÑA DE RÍO DULCE S.A. Somos una empresa familiar que nació en nuestra provincia, en la ciudad de La Banda, en la década del 60 conocida como La Envasadora y que luego con la Corporación del Río Dulce que crea el Parque Industrial La Isla, se instala en el año 1972 siendo así de las primeras en dedicarse a la producción de conservas alimenticias en la Región Noroeste del País e integrante inicial del grupo de empresas que luego se instalaron en el Parque Industrial.

El crecimiento de la empresa fue una constante en base a la visión y la capacidad de trabajo de su fundador, León Baires. Hoy en manos de sus hijos, se agrega el impulso modernizador en nuestras operaciones: agrícolas, industriales y logísticas. Con la realización de constantes inversiones, en el marco de una política interna de la compañía de reinversión de utilidades y la búsqueda permanente de alternativas que nos permitan llegar a clientes y consumidores con una gama de productos de la mayor calidad y al mejor precio.

Recordamos con emoción muchas anécdotas y vivencias especiales, donde la templanza de León, su dinámica incansable y férrea, su fuerza, su empuje y su empatía; fueron base y sustento de tanto trabajo compartido.

Que en paz descanses.

Te recordamos y acompañamos a tus afectos. Los trabajadores de Productora de hoy y de siempre.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIO ADOLFO BENAVENTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/9/20 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GRACIELA NOEMÍ CHAZARRETA DE VETERE (Elita).

Q.E.P.D . Falleció en la cuidad de Córdoba el 28/9/2020

Su primo hermano Carlos Washington Martínez, sus hijas, Rosita; Analía y Sandra, nietos y bisnietos, participan con mucho dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias, a su esposo, hijos, hermanos y demás familiares, rogando por su descanso eterno. Ruegan oraciones a su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

BLANCA HAYDEE JUÁREZ DE GUZMÁN

(q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20.

¡Tus alas ya estaban listas para volar pero mi corazón nunca estuvo listo para verte partir! A 9 días de tu partida a la casa del Señor donde no hay sufrimiento nos dejaste un dolor muy grande e irreversible. Agradecemos a familiares, amigos, vecinos y al personal docente de la escuela S.M A.P.F. por acompañarnos. Elevemos una oración en su memoria. Su esposo Víctor, hijos Vicky, Hugo, Chuly y Miguel, nueras Silvia, Kela, Naty y nietos Paula, Esteban, Francisco y Gean. La misa se realizará hoy en la iglesia Santa Rita a las 8.30 hs.

INVITACIÓN A MISA

BLANCA HAYDEE JUÁREZ DE GUZMÁN

(q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20.

Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar más allá del sol. Hoy te encuentras en ese lugar donde seguramente seguirás orando y llevando la palabra como lo hacías en la tierra. El grupo evangelizador San Esteban te recuerda a las 9 días de tu partida, Blanca, Haydee hermana en Cristo y piden una oración en tu memoria y que la misa se realizará hoy en la parroquia Santa Rita del Bº Jorge Newbery 8.30 hs.

RECORDATORIO

DANTE BUTTAZZONI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/9/02 y espera la resurrección.

Hoy al cumplirse 18 años de tu partida hacia la casa del Padre, te queremos decir viejito querido que vivirás eternamente en nuestros corazones. Jesús misericordioso dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos. Se ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

ENRIQUE ARGENTINO CÁCERES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/9/19 y espera la resurrección.

Pasaron días, meses, llego el año. Ese atardecer sombrío, silencioso en que partiste a la Casa Celestial, dejándonos acongojados y sumidos en llanto y tristeza. Nos reconforta el saber que estas en compañía de Dios nuestro Señor, la Virgen Maria y los Angeles Celestiales que velan tu sueño eterno. Protégenos y ayúdanos por siempre. Su esposa Ana Maria González, sus hijos Fabián y Germán Cáceres y respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO CON FOTO

ARMANDO ELÍAS CHAMUT

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/9/19 y espera la resurrección.

Ya pasó un año de tu partida hacia la casa del Señor. Duele tu ausencia, se hace difícil sin vos, mi amor, porque eras un hombre tan presente en todas las cosas de nuestras vidas, eras generoso, desinteresado y muy agradecido por la hermosa familia que formamos. Queda en nuestras mentes los recuerdos de momentos vividos, de alegrías, de juntarnos los sábados de mateadas, los domingos de ricos asados, los cumpleaños de nuestras amadas hijas y nietos. Hoy todos siguen tu ejemplo de permanecer unidos, tu presencia está en la casa, en cada cosa, en cada reunión. Nuestro amor es incondicional porque vos te lo supiste ganar. Descansa en paz. Tu esposa Argelia, tus hijas Adriana, Viviana, Silvia, tus nietos Víctor, Noe, Anto, Adrián, Leandro, Álvaro, Franco y Valentina, tus bisnietos Lisandro y Bauti.

RECORDATORIO

ELINA DE JESÚS BUSTAMANTE DE ROJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/9/19 y espera la resurrección.

Mamita hoy hace un año de tu partida y aunque no estás, tus hijos, nietos, bisnietos te recordamos siempre entre risas, llantos y con orgullo de tantas cosas aprendidas de ti, de tu amor por tus hijos, por la familia, hace que de igual manera nosotros seamos con los nuestros. La vocación que abrazaste con amor y pasión, te llenó de satisfacciones y reconocimiento de alumnos y colegas, como también de la hermosa y maravillosa persona que eras. Tu recuerdo hoy nos congrega como lo hacíamos en tu cumpleaños, hoy no habrá festejos pero si mucho agradecimiento madre querida por tu alegría, tu entrega y tu apoyo incondicional hacia nosotros, tus hijos, nietos y bisnietos que te amamos. Rogamos una oración en tu memoria.

RECORDATORIOS

Sub. Ofic. Mayor del Ejército (R) GERÓNIMO IGNACIO PERALTA (hijo) –

GERÓNIMO IGNACIO PERALTA (padre)

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor y esperan la resurrección.

Papá y hermano querido: mi alma y mi corazón siguen muy doloridos, sé que a pesar de los meses y años que pasaron, sé que no se fueron, aún se siente sus presencias y sus perfumes. Recuerdos que vienen a mi mente de nuestra infancia, nuestra adolescencia y juventud. Aún sigo esperándote, pero sé que no vendrás. Besos al cielo en tu cumpleaños papá y para ti hermano querido que Dios te dé el descanso eterno y brille la luz para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar algún día.

RECORDATORIO

HELGA OLINA PAZ

(q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19.

Hoy hace un año que no estás físicamente con nosotros querida mamá y abuela Helga. Fuiste un ser maravilloso y estarás eternamente en nuestros corazones; tus hijos Raúl y Esther Ibarra, hijos políticos, nietos y bisnietos. Elevamos una oración en tu memoria.

RECORDATORIO

MARIO ALFREDO LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/9/14 y espera la resurrección.

A seis años de tu partida al reino celestial te recordamos con mucho amor y cariño, como tú nos diste en la vida terrenal. Nos dejaste muchas enseñanzas, fuiste una persona solidaria, activa y ejemplar. Te extrañamos, pero el saber que estás junto a Dios nos reconforta y nos permite seguir adelante. Sentimos tu presencia, siempre protegiéndonos y cubriendo con tus brazos en los momentos difíciles. Descansa en paz Marito. Tu esposa Sofía y tu hija Milagros, eternamente agradecidas por todo los que nos brindaste, te recordaremos con mucho afecto toda la vida. Elevamos oraciones en tu querida memoria.

ABDALA, JORGE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Carlos Grimberg, Tinin Romero, sus hijos Daniel y flia, Cecilia y flia, lamentan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan a su esposa Rosi, a sus hijos, hijos politicos y nietos por tan dolorosa perdida elevando oracions por su descanso eterno.

ACUÑA, GERARDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Su hermana política Nilda, sus sobrinos Luis, Ricardo y Juan con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan cristiana resignación a su esposa, hijos y nietos que lo cuidaron con tanto amor. Con nuestras oraciones rogamos que la Santísima Virgen lo reciba y descanse en paz.

ADERA, MARTA LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Sus primos políticos: Myriam y Ángel Torres, su esposa Stella Villavicencio, su hija Laura y su nieta María Emilia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

ADERA, MARTA LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Ex compañeros de la Tesoreria del Consejo Gral. de Educacion: Olga de Quatrini, Emilia Salto, Lucía Diaz, Rosario Weyenbergh, Lorenza Lescano, Cristina Jimenez, Graciela Diaz, Elida Basualdo, Judit Rodriguez, Silvia Mendez, Nora Castillo, Graciela Cardozo, Graciela Battle, Luis Barraza, René Rodriguez, Mirta Corvalan y Monica Correjidor participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARIAS, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Sus hijos Antonio, Luis, Blanca, Mirta e Inés, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Querido amigo, tantos hermosos momentos vividos, tantas tertulias y vivencias, anécdotas, como olvidarte, como convencerme que no te volveré a ver. Pedimos al Señor que te reciba en su santa gloria. Acompañamos a Peggy e hijos, cuñados Juan Carlos, Horacio y familia. Elevamos y pedimos oraciones. Luis Congiu y Perla Buenvecino.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Carlitos te despedimos con el gran cariño y el recuerdo que conservamos de hace muchos años. Rogamos por el eterno descanso de tu alma y acompañamos a tus hermanas, esposa e hijos en estos tristes momentos. Lucho Zanello, su esposa Mony Salomón.

BENAVENTE, MARIO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Su esposa Susana Jugo Beltrán, junto a sus hijos María Susana y Jorge Argañarás; María Mercedes y Gustavo Zavalia; Mario Ramón y Silvia Viano y Mariana Benavente, sus nietos Jorge Francisco, Santiago y María Argañarás; Gustavo, Francisco y Agustín Zavalia; José, Facundo y Javier Benavente, nietos políticos Ramiro Salgado y bisnietos Juan Carlos y María Candelaria Salgado participan su partida a la Casa del Señor.

CARABAJAL, CRISTIAN (q.e.p.d) Falleció el 28/9/20|. José, Achwak, Julieta y Toni Rafael participamos con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Cris, tan leal y honrado. Siempre te recordaremos como la gran persona que fuiste. Dios te tenga en la gloria. Bendice y fortalece a tu amada mamá. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CARABAJAL, CRISTIAN (q.e.p.d) Falleció el 28/9/20|. Que el Espíritu Santo le lleve en sus alas al regazo de Dios. Estarás siempre presente hermano querido " Luis Bulacio, Luis ( h), Sabrina y Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CARABAJAL, CRISTIAN (q.e.p.d) Falleció el 28/9/20|. Cris, fuiste el hermano, amigo y compañero, te llevare siempre en lo más profundo de mi corazón. Gracias por todos los momentos compartidos. Santiago Martin Allub Cáceres, Rosa Angelina Gauna de Cáceres y Georgina Angélica Cáceres participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración a su querida memoria.

CARABAJAL, CRISTIAN (q.e.p.d) Falleció el 28/9/20|. Ex compañeros de la escuela Nicolás Avellaneda participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, CRISTIAN (q.e.p.d) Falleció el 28/9/20|. Nos hiciste la gambeta Cris, y fuiste a tomarte de la mano de Dios, te llevas contigo la N ° 11. La gloria de Dios te reciba en sus angeladas manos". El Equipo de futbol de F C participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su querida memoria.

CEJAS, HÉCTOR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Familia Diaz participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

CEJAS, HÉCTOR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Muñeca, Beby, Luqui y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y vecino de toda la vida y acompañan a su esposa, hijos, hermanos y demás familiares en este triste y doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS, HÉCTOR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. La Escuela de Nivel Inicial Bilingüe Bicultural Italo Argentina Dante Alighieri, su representante legal Dra. Ana Gimena Storniolo, la sra. directora Prof. Lorena de Barco, personal docente, administrativo y de maestranza participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la docente Andrea Cejas y elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, BERTA ADELMA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Se despiden con profundo dolor. Sus hijos Mario y Ramón, hija pol. Sandra y sus nietos Pilar, Maximiliano y Nahuel. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LICATA, MARÍA SARA(q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Su hermana política María de los Ángeles Platas de Mayuli, sus hijos María de los Ángeles, Aldo, Silvina y José Daniel Isa y sus nietos participan su fallecimiento. Que descanse en paz.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Sus hijos Marcelo, Mariana y Daniela con sus respectivas participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Sus hijos Marcelo y Natalia, sus nietos Santiago y Tomás participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Sus hijos Mariana y Alejandro, sus nietos Estanislao, Catalina y Tomasina participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Sus hijos Daniela y Daniel, sus nietas Camila y Constanza participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por su descanso eterno.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Sus nietos Estanislao y Sofía participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por su descanso eterno.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Sus nietos Catalina y Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por su descanso eterno.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Romina Pereyra y Juan Cruz Argibay participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos: Daniela, Mariana y Marcelo; y a sus respectivas familias en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Amigas de su hija Daniela: Marianita Leguizamón, Loli Barbarán, Susi Alonso, Ana Marcos y Romina Pereyra participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Josefina Serrano, Marti Aquilino y Romina Pereyra participan el fallecimiento del papá de su amiga y compañera Dani y acompañan a la familia en este momento de profundo dolor.

MENDIETA DE BLANES, AMALIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/9/20|. El grupo de profesoras jubiladas de Educación Física acompañan en sentimiento a la colega y amiga Adela Blanes por el fallecimiento de su cuñada Amalia. Ruegan oraciones en su memoria.

MENDOZA, TERESA DEL TRANSITO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Su esposo Carlos Rivero sus hijos Ariel, Gabriela, Carina, Claudio, h. politicos Silvia, Ariel, Francisco, Alejandra, nietos Agustin, Sergio, Sable, Micaela, Facundo, Lautaro, Ulices, Yuset, Elias, Karen, Ariel, Ian, Tiago, y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MIRANDA, CARLOS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Sus hermanos, esposa, hijos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. Rogamos una oración en su memoria.

OJEDA DE MAILLARD, FORTUNATA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20 en Salta|. Su nieta Susana Maillard, nieto político ING. Marcelo Sandez, bisnietos Agustina, Josefina, Agustín y Anike, bisnieto político Nicolás Galucci, tataranieto Valentino Galucci participan con dolor de su partida. Vuela alto Fortu. Un beso al cielo. Se ruega una oración en su memoria.

OJEDA DE MAILLARD, FORTUNATA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20 en Salta|. Abuela, aunque la distancia nos mantuvo separadas, siempre estaras en nuestro corazón con el gozo eterno al lado de tu hijo Cacho. Tus nietas Susana y Erika Maillard y familias y Virginia Herrera. Dios te reciba con gloria.

SANTILLÁN, EMMA SILVANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Al conmemorarse 9 días de su fallecimiento, elevamos una oración en su memoria. "Abu Chiny desde aquel día sabemos lo que se siente vivir en la Tierra con el corazón en el Cielo". Andrea Salas y tus nietos Agustín y Ludmila García Salas.

TOMATIS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20 en Grand Rapids, Michigan. E.E.U.U.| Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Beatriz, Amelia y Ema en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/20|. Hoy se cumple un mes de tu partida y estás descansando junto al Dios que siempre seguiste. Padre no puedo explicar el profundo dolor q dejaste en mi corazón por tu inesperada partida. Fuiste todo para mi . El mejor padre . Te cuide, te ame hasta el final fue la voluntad de dios. Te fuiste y gran parte de mi se fue con voz padre. Te amo y siempre estarás en mi corazón. ya estás en el tercer cielo junto a tu padre celestial. Descansa en paz papa que brille para ti la luz q no tiene fin. siempre te recordaremos tus hijas Ingryd y María José, tus, nietos y bisnietos. Tu ex mujer ramona Colobini y tu amigo y hermano en cristo Jesús Ariel castaño.

BARRIONUEVO, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/20|. En este día se cumple un mes de tu partida y hoy te recuerda tu amigo y compañero en Cristo Jesús. Ariel Castaño. Estás descansando en paz junto al Cristo que recibiste en tu corazón. Tu hija María José Barrionuevo, Ingrid Barrionuevo y familia te recordarán por siempre.

CARRIZO, LUIS AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/02|. Deléitate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Su esposa Rosita Padilla de Carrizo, sus hijas Mercy, Chela, Chabela y María de los Ángeles Carrizo, hijos políticos y nietos al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, rogamos oraciones en su querida memoria.

GALGANI, MARÍA DEL CARMEN (POLY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. "Una flor en su tumba se marchita una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma, la recibe Dios". Querida prima, hoy se cumplen 9 días de tu partida a la casa del Padre, sin que hayamos tenido la oportunidad de un saludo de despedida lo que hace más triste tu ausencia, muchas batallas llenas de dolor y tristeza pudiste superar, pero fueron minando tu ser. Mujer hecha de acero, de espíritu inquieto, pujante, alegre y servicial, hermosa herencia para Luciana y Santi. Tus primos Negro y Dorita, Coca, Pila Yogui, Mario y Dora, con sus respectivas familias, invitan a participar a través de la página del Santuario Santa Rita a las 12 horas la Santa Misa en su memoria.

GONZÁLEZ DE SANTANA, JUANA JAVIERA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/97|. Sus hijos Valle y familia, Nélida y familia, Aydée y familia e Inés, la recuerdan con amor y pesar al cumplirse un aniversario más de su partida al reino de Dios. Estarás por siempre en nuestros corazones.

RAMÍREZ, VÍCTOR HUGO (Chocolate) (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/20|. Jehová es mi pastor nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortara mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre... Su esposa Argentina, sus hijos Fabian, Liliana y Walter, su hijo de corazón Giovanni y demás familiares, al cumplirse 1 mes de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA, MERCEDES ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Su esposo Carlos Ramón Lescano, sus nietos Pía, Evangelina y demás fliares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del Sol. Serv. Hamburgo Cia de seguros. ORG. ANTONIO GUBARIA HNOS SRL.

ACOSTA, MERCEDES ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. La Comunidad Educativa de la Escuela N ° 12 " Benjamín Lavaisse " y el Jardín de Infantes N ° 272/12 "Mininos",de Villa Robles Dpto. Robles participa con profundo pesar su fallecimiento. Que Dios la reciba entre sus brazos y que se convierta en luz y guía permanente de su esposo, sus hijos, demás familiares, colegas y amigos que hoy lloramos su partida.

AGUILERA DE PEREYRA, CARMEN BELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Su hijo Tito Pereyra, su hija política Lyliana Torressi, sus nietos Agostina y Bruno junto a su consuegra Edy Scrimini Vda. de Torressi, participan con infinito dolor su partida. Elevan oraciones a su memoria y ruegan al Señor por el eterno descanso de su alma. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol el martes 29/09/20 a las 10 hs.

AGUILERA DE PEREYRA, CARMEN BELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Te fuiste, nos dejaste para irte al lado del Señor".Vivirás en nuestros corazones siempre. Sus hermanas Chuchi Iturre y Mónica Aguilera y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

AGUILERA DE PEREYRA, CARMEN BELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. "Señor permítele gozar de la luz eterna". Su prima Angélica Hoyos Vda. de Velázquez y familia participan su fallecimiento y acompañan en estos dolorosos momentos a su esposo, sus hijos y toda su familia. Elevan una oración en su memoria.

AGUILERA DE PEREYRA, CARMEN BELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones ". Los amigos y compañeros de trabajo de su hijo Felipe ( Tito ) Pereyra del Sindicato Único de Fleteros Rama correo Santiago del Estero. Sergio Amanquez, Franco Cortez, Rubén Gómez, Diego Lobo, Álvaro Gómez, Raúl Lobo, Oscar Rivero, José M. Ramírez, Jorge Romano, Marcos Maldonado, Roger Paz, César Gerez, Héctor Gramajo Antonio Macedo participan con dolor el fallecimiento de su madre y elevan oraciones en su memoria.

AGUILERA DE PEREYRA, CARMEN BELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Acompañamos la pérdida de la hermana de nuestra amiga Mónica Aguilera: Estela Badami, Inés Aboslaiman, Marisa Ovejero, Amelia Madia, Miriam Bravo. Elevamos oraciones en su querida memoria.

AGUILERA DE PEREYRA, CARMEN BELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Sus amigas y vecinas de toda la vida Gladys Juárez y Silvia del Pino y flía. despiden con dolor a Carmencita y acompañan a su esposo e hijos en este triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ARANDA, SEFERINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Mónica Aguilera, sus hijos y respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Norma y Pupy ante dolorosa pérdida. Se ruega una oración en su memoria.

ARIAS, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Su esposa Yolanda Núñez sus hijos Claudia, Pilar, Ariel, Monica, hijos polit. y nietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. Jardín del Sol. NORTE SERVICIOS SOC. Laprida 383.

ARIAS, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Personal directivo y docente de la Escuela N* 506 de Cañada Escobar participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra colega Claudia Arias y acompañan a su familia en este profundo dolor. Se ruega oraciones en su memoria.

LUNA, EDUARDO IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Su papá Eduardo Luna su esposa Ana Lopez sus hijo Matias Eduardo y demas familiares sus restos fueron inhumados e el cementerio la misericordia COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MIRANDA, FRANKLIN ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Su hija Andrea Lilian, su hijo político Pablo y sus nietos Julieta, Miranda y Facundo, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

MIRANDA, FRANKLIN ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. El Señor es mi luz y mi salvación ¿ a quién temeré? El señor es el baluarte de mi vida. Su hija Daniela, su hijo político Marcelo y sus nietos Sofía y Agustín, participa con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

MIRANDA, FRANKLIN ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. "Que brille para él, la luz que no tiene fin". Su hija Teresita y sus nietos: Ignacio, Antonela, Nahiara y Francisco, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio jardín

MIRANDA, FRANKLIN ROBERTO(PUCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Los miembros de la Comisión Directiva, Socios, integrantes de las distintas academias y grupos artísticos culturales del Club San Carlos Unidos, participan el fallecimiento del Amigo del Club (Pucho) y padre de nuestros amigos los hermanos Miranda.

MIRANDA, FRANKLIN ROBERTO(PUCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Sus vecinos: flia. Suarez, flia Luna y flia Beltrán, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan duro momento. Rogando oraciones en su memoria.

MIRANDA, FRANKLIN ROBERTO(PUCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Sus amigas Pamela, Maguy y Mary, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. Elevando oraciones en su querida memoria.

MIRANDA, FRANKLIN ROBERTO(PUCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Sus vecinos Myriam, Susana, Pamela, Elio, Ricardo y Ricardito, participan con hondo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria

SALTO, FELIPA BENICIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Sus hijos Rosario, Ángel, Domingo, Cecilia, Carlos h/pol, Juana, Ester, Manuel, Ceferino, nietos, bisnietos, tataranietos participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet, La Capilla. Dpto. Banda. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CASTELLANO, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Un año que te fuiste nos queda tu callada presencia siempre pendiente de nosotros así te sentimos por todo el amor que nos diste siempre te recordaremos. Su esposo Daniel Sarmiento sus hijos Jorge y Belén hijo político Martín Lascano sus nietas Zoel, Galia y Franchesca, piden una oración en su memoria.

CASTELLANO, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Te fuiste sin hacer ruido así como eras, callada y tranquila, dejando nuestros corazones rotos pero llenos de recuerdos y enseñanzas, jamás te olvidaremos su hermana Mirta sus sobrinas Gaby y Nadia Galeano, María José, Viviana y Esteban De Bonis sobrinos políticos Facundo Aragón y Rocío Cuéllar piden una oración a su memoria.

DURÁN, GENNY ETHELVOLDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. "No se pongan tristes por mi ausencia, no me fui de su lado. Jesús dijo que él que cree en mi, aunque este muerto vivirá y el que cree en mi no morirá". Tu familia ruega una oración en su memoria.

GALE, SARA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. La Comunidad Educativa de la Esc. N° 243 "Manuel Alberti" participa con dolor el fallecimiento de la tía de la docente de la casa Daniela Gale, y elevan oraciones rogando por su descanso eterno. Frías.

LOTO, INÉS AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Su hijo Juan Robles, su hija política Irma Vélez y sus nietos Sandra, Florencia, Fabiola, Mauro y Mariana y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza. Clodomira, CARUSO SEG. - EMPRESA SANTIAGO.

MATTAR, FLORINDA SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Marcelo Daher, Maribe Aiquel de Daher y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos con profundo sentimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR, FLORINDA SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. La comunidad educativa del Colegio Secundario Pedro Francisco de Uriarte participa con profundo dolor el fallecimiento de Florinda Silvia del Valle Mattar, madre de la docente del establecimiento Silvia Fiad. Elevamos nuestras oraciones en su memoria. Loreto.

MATTAR, FLORINDA SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Blanca Manzur, sus hijas Claudia y Mimi López, su nieto Santiaguito, despiden con tristeza a la amiga y vecina doña Chuchy, ruegan mucha paz y resignacion para sus hijos Yoni y Mini.

MATTAR, FLORINDA SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. La comunidad educativa del Colegio Secundario Pedro Francisco de Uriarte participa con profundo dolor el fallecimiento de Florinda Silvia del Valle Mattar, madre de la docente del establecimiento Silvia Fiad. Elevamos nuestras oraciones en su memoria. Loreto.

MATTAR, FLORINDA SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Julio Walter Neder y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MATTAR, FLORINDA SILVIA DEL VALLE (CHUCHI (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. El Señor es mi Pastor nada me puede faltar. (Salmo) Sus primos Dr. Ángel R. Bagli, María Novasio y sobrinos Ángel y Renato participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración a su memoria.

OVIEDO, TAMARA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Sus padres Mariela Fernández y Çgustavo Carrizo, su compañero Nicolás Rodríguez, su hijito Evaristo, sus hermanas Rocío, Milagros y Lourdes y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Beltrán. EMPRESA SANTIAGO.

PALAVECINA, DIGNO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Su esposa Gregoria Sequeira, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Barrancas, Dpto Salavinas. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RUIZ, NORMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Nuestro sincero agradecimiento para Delia Britos, madrina querida y gracias por acompañarnos y asistir a nuestra mamita. Tus sobrinos: Astrid, Cesar y Javier.

RUIZ, NORMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Tu nuera agradece profundamente a Lidia y Carlos Puentedura, Elsa Romero, Jose Krupka, Cecilia Roldán, Bety, Don Paez. Que hicieron hasta lo posible para conseguir la medicación.

RUIZ, NORMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Nuestros corazones quedaron inmensos de dolor, lloramos tu partida, te recordaremos con mucho cariño y amor. Elevamos plegarias para tu descanso eterno. Lidia, Noelia, Carlos.

RUIZ, NORMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Querida madrina dejaste luz en la vida de quienes formamos parte de la tuya. Tu ahijada Emilse, esposo Fabio y sobrinos nietos Ana Luz y Teodoro.

RUIZ, NORMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Tu hermano Mario, su esposa Delia y sobrinos Luciana, Silvana y Ruben.

RUIZ, NORMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Tu fallecimiento cambió mi vida por completo, pero mucho más lo hizo el tiempo que pasaste a mi lado. Te amo y siempre nos entregaste toda tu vida y te olvidaste de ti. Tu hija Astrid y Ruben ruegan una oración en su querida memoria.

RUIZ, NORMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Hoy tus hijos lloran tu partida, pero con tranquilidad de haberte acompañado hasta el final. Fueron meses difíciles donde tu dolor fue el nuestro, tus lágrimas las hicimos propias, pero tuvimos la gracia de cuidarte, atenderte, y mimarte cada día. El dolor de tu partida es inmenso. Tus hijos Astrid, Cesar, y Javier elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, NORMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Tu partida nos dejo un vacío enorme, solo nos queda el consuelo de saber que descansas sin dolor, sin sufrimiento. Te amamos y te amaremos por siempre. Tus nietos César, Ámbar, Gaston. Tus hijos. Tu hijo Javier y tu nuera Nadia elevamos oraciones en tu memoria.

RUIZ, NORMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Tus hermanos Mario y David lloran tu partida. Hoy la lluvia recorre sus rostros con lágrimas de dolor y pena por tu partida. Elevamos oraciones para tu descanso eterno.